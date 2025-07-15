العالم الخفي لمروج الأعشاب البحرية في واكاتوبي

Wakatobiاكتسبت House Reef سمعة باعتبارها واحدة من أفضل أماكن الغوص الشاطئية في العالم. تقع هذه الحديقة المرجانية الواسعة على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ، وتمتد لأكثر من ثلاثة أميال، وتوفر ساعات لا تحصى من مغامرات الغوص والغطس. ولكن هناك بُعدًا آخر لهذا الموقع لا ينبغي تفويته، وهو أنه يقع بالقرب من الشاطئ.

على مقربة من الشاطئ، تمتد من خط الجزر إلى حافة الشعاب المرجانية، تمتد مساحة خضراء واسعة. إنها مملكة الأعشاب البحرية، ورغم أنها قد تبدو للوهلة الأولى مجرد رقعة من العشب غير المقصوص في حديقتك الأمامية، أو ما يُسمى "الأعشاب البحرية"، إلا أنها في الواقع نظام بيئي مميز وساحر مليء بمجموعة واسعة من الكائنات التي تنتظر اكتشافها.

نوع مختلف من العشب

في حين أنه من المقبول عمومًا أن الحياة جاءت من المحيط وانتقلت إلى الأرض، فمن الواضح أن الأعشاب البحرية قد اتخذت منعطفًا في مرحلة ما. منذ حوالي 100 مليون سنة، بدأت الأعشاب التي تنمو على الأرض في التكيف مع المياه المالحة، وامتدت إلى المياه الضحلة الساحلية. واليوم، لا يزال لدى حوالي 60 نوعًا من الأعشاب البحرية الموجودة حول العالم الكثير من القواسم المشتركة مع أبناء عمومتهم الأرضية مثل الطحالب والنباتات البحرية الأخرى. مثل الأعشاب البرية، فهي تعتمد على ضوء الشمس لتغذية نفسها من خلال عملية التمثيل الضوئي، وتضع الجذور التي تستمد العناصر الغذائية من الأرض بدلا من المياه المحيطة بها. إنها نباتات مزهرة حقيقية، تطلق حبوب اللقاح والبذور التي تنجرف مع التيارات. الميزة الوحيدة التي ضاعت أثناء الهجرة مرة أخرى إلى البحر هي الحاجة إلى ساق سميك لمواجهة قوى الجاذبية، حيث أن شفرات الأعشاب البحرية قريبة من الحياد في الطفو. إن قدرة الشفرات على السير مع التدفق تخلق التموجات الساحرة التي نواجهها غالبًا عند السباحة فوق مرج الأعشاب البحرية.

الغطس فوق الأعشاب البحرية في واكاتوبي

تحتاج أعشاب البحر إلى ضوء شمس وفير وقاع بحر لين بما يكفي لتجذّرها، ولذلك تجدها في أماكن مثل واكاتوبي تنمو فقط على المسطحات الرسوبية الضحلة بين الشاطئ والشعاب المرجانية. هنا، غالبًا ما تُشكّل مروجًا شاسعة تمتد من خط الجزر إلى الطبقة الصلبة التي تُمثّل بدايات الشعاب المرجانية، أو إلى أعماق مائية تصل إلى 3-4 أمتار. في كثير من الأحيان، يتجاهل الغواصون والسباحون هذه المسطحات العشبية أثناء... زعنفة طريقهم إلى الشعاب المرجانية. أما من هم على دراية فسيولون اهتمامًا أكبر لتلك المنطقة العشبية الممتدة بين الشاطئ والشعاب المرجانية، لأن هذه المروج تُشكل نظامًا بيئيًا غنيًا ومتنوعًا، لا يقل أهميةً للنظام البيئي البحري في واكاتوبي عن أهمية غابات المانغروف الساحلية والشعاب المرجانية في المنطقة.

بالقرب من حضانة الشاطئ

مروج الأعشاب البحرية ليست مجرد مجموعة من الأعشاب البحرية، بل تُشكل هذه النباتات حجر الزاوية في نظام بيئي غني يوفر الغذاء والمأوى لمجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات المائية. تُشكل مروج الأعشاب البحرية في واكاتوبي شبكة غذائية متنوعة بطرق مختلفة. بعض الحيوانات، مثل السلاحف البحرية الخضراء، التي غالبًا ما تُرى في المياه الضحلة المحيطة بالمنتجع، تتغذى مباشرةً على أوراق الأعشاب البحرية الحية. ولكن حتى عندما لا تُؤكل مباشرةً، تُفيد أوراق الأعشاب البحرية النظام البيئي. حيث تُطلق العديد من العناصر الغذائية التي تمتصها من قاع البحر في عمود الماء، حيث تصبح متاحة للكائنات الصغيرة التي تتغذى بالترشيح. كما تدعم الأعشاب البحرية حياة نباتية ثانوية إضافية، بما في ذلك أنواع عديدة من الطحالب والبكتيريا والعوالق التي تنمو إما مباشرةً على النباتات الحية أو تتغذى من الأوراق الميتة والمتحللة التي تسقط في قاع البحر. بالإضافة إلى ذلك، عندما تحمل التيارات شفرات الأعشاب البحرية الحية أو الميتة، فإنها تُغذي الكائنات في النظم البيئية التي تتراوح من الشعاب المرجانية والمياه المفتوحة إلى قاع البحار العميق.

سلحفاة تبحث عن الطعام في الأعشاب البحرية

تخلق الأوراق الحية أيضًا مظلة تشبه الغابة توفر غطاءً للكائنات الحية الصغيرة مثل الأسماك الصغيرة ومجموعة من اللافقاريات. وجودهم بدوره يجذب مجموعة من الحيوانات المفترسة. وعندما ترتبط الطبقات العشبية ارتباطًا وثيقًا بالشعاب المرجانية، كما هو الحال في House Reef، فإنها تصبح حاضنات مهمة للعديد من الأنواع التي تعيش في الشعاب المرجانية. حددت الدراسات العلمية أكثر من 180 نوعًا من الأسماك التي تعيش في أحواض واكاتوبي العشبية أو تزورها بشكل منتظم. أضف إلى ذلك عدة آلاف من الحيوانات اللافقارية التي من المحتمل العثور عليها هنا، وستكون لديك أرض صيد رئيسية لاكتشاف المخلوقات.

الأوان

أفضل وقت لزيارة أعشاب واكاتوبي البحرية هو عند أو بالقرب من المد. هذا لا يضمن فقط أعماقًا واسعة داخل البحيرة لأداء زعنفة يركل هذا الوقت دون أن يتراكم الطمي أو يتلف الأعشاب، وهو أيضًا الوقت الذي تنتقل فيه غالبية الأنواع العابرة من الشعاب المرجانية. من المرجح أن تكون أول ما تراه سلحفاة بحرية خضراء، حيث تفقس أجيال من هذه الزواحف المائية على شاطئ منتجع واكاتوبي؛ فعلى مر السنين، كان المنتجع ملاذًا آمنًا للسلاحف للعيش والتكاثر. ستشاهد أيضًا أسماكًا ترفرف هنا وهناك، مثل سمكة بيديز الفضية وسمكة الإمبراطور ذات بصمة الإبهام، إلى جانب أنواع عديدة من سمك الأرنب الملون.

سمكة الأنبوب الشبح في الأعشاب البحرية

مع أن المشاهدات غير مضمونة، إلا أن هناك احتمالًا أكبر من المتوسط أن تصادف حبارًا أو كاليماري، إما يتجول منفردًا أو في مجموعات متجولة، بأجساد تنبض في عروض آسرة. انظر عن كثب بين الأعشاب، فقد ترى ثعبانًا صغيرًا يزحف بين سيقان النباتات، أو تكتشف سمكة رافين زرقاء صغيرة تحوم بالقرب من القاع. هناك أخطبوط تختبئ في المروج أيضًا، لكن اكتشاف هؤلاء المهرة في التمويه يتطلب عينًا ثاقبة. عد إلى التقريب وستجد مستوى جديدًا كليًا من الحياة، مع تحرك الروبيان وسرطان البحر. أمعن النظر فيما قد يبدو للوهلة الأولى قطعة حطام عشوائية، وقد تجد نفسك وجهًا لوجه مع سمكة أنبوبية أو فرس بحر. والقائمة تطول، والمشاهدات محدودة فقط بصبرك، والوقت الذي تخصصه لاستكشاف هذه المنطقة الانتقالية بين الشاطئ والشعاب المرجانية.

في المرة القادمة التي تزورها منتجع واكاتوبيتأكد من قضاء بعض الوقت في المياه الضحلة، واكتشاف بُعدًا آخر لواحد من أغنى النظم البيئية البحرية في العالم.