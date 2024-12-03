الحصول على الزناد سعيد في واكاتوبي

اكتشف الأسباب التي تجعل سمكة الزناد الموجودة في شعاب واكاتوبي تستحق المشاهدة.

على الرغم من تجاهل الغواصين لها في كثير من الأحيان، إلا أن الأسماك الزنادية تستحق نظرة فاحصة. غالبًا ما تجدها فوق مناطق الرمال أو أنقاض المرجان، حيث تكشف أو تحفر فرائسها مثل السرطانات والديدان عن طريق إزالة الحطام باستخدام أذرعها. أغراض أو إطلاق نفثات من الماء من فمها لتحريك الرمال والحطام. وفي بعض الأحيان، تستخدم أسنانها للإمساك بقطع المرجان وتحريكها للكشف عن أي لقمة لذيذة مختبئة تحتها. وقد دفعت مثل هذه السلوكيات علماء الأحياء البحرية إلى الاعتقاد بأن المحفزات أكثر ذكاءً من الأسماك المتوسطة.

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مهرج تريجر في واكاتوبي

منتجع واكاتوبي للغوص، موطن أرقى الشعاب المرجانية في إندونيسيا

منتجع واكاتوبي للغوص تقع في جنوب شرق سولاويسي بإندونيسيا، في قلب المثلث المرجاني. تشتهر بشعابها المرجانية الرائعة والمحمية للغاية - بدءًا من House Reef الشهير بالإضافة إلى 42 موقعًا محيطًا للغوص - تقع هذه الجزيرة المثالية على بعد 750 كم شرق بالي، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر رحلة الضيوف الخاصة بالمنتجع.

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