الحصول على الصورة الكبيرة في واكاتوبي

التقاط النطاق الحقيقي للشعاب المرجانية في واكاتوبي من خلال صور ذات زاوية واسعة

لا شك أن تصوير الحياة البحرية الغامضة التي تختبئ في أعماق الشعاب المرجانية أمر مثير للاهتمام. ولكن في كثير من الأحيان، يخاطر المصورون الذين يأتون إلى واكاتوبي بالانغماس في توثيق التفاصيل الصغيرة إلى الحد الذي يجعلنا نفوت الصورة الكبيرة. إن مشاهد الشعاب المرجانية البانورامية هي التي تبرز النطاق الحقيقي والجودة الحقيقية للوجهة، وأفضل طريقة لإنشاء هذه المشاهد هي إضافة تقنيات التصوير البانورامي الواسعة والواسعة للغاية إلى مزيج التصوير.

يقوم زوجان من الغواصين برحلة بحرية على جانب النزول في واكاتوبي. لالتقاط الصورة، بقيت فوقهم على عمق 3.6 م/12 قدمًا. إعدادات الكاميرا: ISO 200، سرعة الغالق 1/125 ثانية، عدسة Tokina 10-17 مم مضبوطة على 10 مم، فتحة العدسة F/5.6، مجموعة Sea & Sea YS-250 المزدوجة بين نصف وربع الطاقة.

بعد أن قمت بعدة رحلات إلى إندونيسيا منتجع الغوص واكاتوبيt، أستطيع أن أشهد أن المصور يمكن أن يقضي أسابيع هنا في ملء بطاقة الذاكرة تلو الأخرى بصور الحياة البحرية المذهلة ولقطات الماكرو، دون نفاد المواد الفريدة للموضوع. ولكن هذا فقط نصف القصة. لالتقاط الجمال الكامل لهذه الوجهة، ستحتاج إلى التركيز على الصورة الكبيرة.

إعداد مثالي للصورة

منتجع واكاتوبي محاط ببعض من أكثر الشعاب المرجانية نقية في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة. يقوم برنامج الحفاظ على الحياة البحرية البارز في المنتجع بتمويل محمية بحرية خاصة تحمي حوالي 20 كيلومترًا من الشعاب المرجانية. تتجلى الأدلة على جهود الحفظ الاستباقية في حيوية الشعاب المرجانية.

لقطات مثل هذا الغواص وهو يمر فوق مرجان ضخم على الطاولة (على ارتفاع 9.1 م / 30 قدمًا) توضح كم هو رائع أن تكون بين الجمهور. لالتقاط الصورة، تم تضمين إعدادات الكاميرا: ISO 200، وسرعة الغالق 1/160 ثانية، مع عدسة عين السمكة Tokina مقاس 10-17 مم مضبوطة على 12 مم، وفتحة العدسة F/7.1 للحفاظ على مظهر الإضاءة طبيعيًا، تم استخدام كل من وميض Sea & Sea YS-250 تعيين في نصف السلطة.

بالإضافة إلى بقائها في حالة شبه نقية، تشتمل تضاريس واكاتوبي تحت الماء على بعض التضاريس الدرامية. هناك منحدرات شعاب مرجانية شديدة الانحدار وجدران عمودية ترتفع إلى مسافة بضعة أقدام من السطح، وتلال مغمورة وجبال بحرية تقفز من الأعماق وتبلغ قممها ذروتها في المياه الضحلة التي تغمرها الشمس. أضف وضوحًا ممتازًا للمياه ووفرة من الإضاءة المحيطة، وستحصل على الظروف المثالية للتصوير بزاوية واسعة لعرض هذه المشاهد بتفاصيل نابضة بالحياة.

اضاءة الورد

في موقع الغوص واكاتوبي روما هناك تشكيل مرجاني عملاق يُطلق عليه اسم "الوردة" لشكله الواضح عند النظر إليه من الأعلى. شعرت أن أفضل خيار أمامي هو اختيار عدسة عين السمكة والتصوير باستخدام الإضاءة المحيطة فقط، حيث كان هناك الكثير منها. إن استخدام الومضات لن يؤدي إلا إلى إضاءة الكمية الصغيرة من الجسيمات الموجودة في عمود الماء بيني وبين المرجان.

يقع التشكيل المرجاني العملاق الملقب بـ "الوردة" في موقع الغوص روما في واكاتوبي على عمق 18.3 مترًا / 60 قدمًا. للحصول على التعريض تم ضبط إعدادات الكاميرا على النحو التالي: ISO 200، سرعة الغالق 1/125 ثانية. العدسة، عين السمكة Tokina مقاس 10-17 مم مضبوطة على 10 مم، وفتحة F/5.6، تعتمد على الضوء المتوفر فقط، بدون ومضات.

نظرًا لعدم وجود خطوط مستقيمة على الشعاب المرجانية، فإن التشوه الشبيه بالبرميل الناتج عن بصريات عين السمكة نادرًا ما يكون مشكلة. في الواقع، العكس هو الصحيح، حيث يمكن للتشويه أن يضفي درجة إضافية من الدراما على الموضوع. لنقل إحساس بالحجم، جعلت نموذجي يحوم على ارتفاع ثلاثة أقدام فوق الشعاب المرجانية.

جلب في الخلفية

يستخدم كل شخص أعرفه تقريبًا إعدادًا مزدوجًا. على الرغم من أنه ضروري لإضاءة الهدف بالتساوي في المقدمة، إلا أنه عند التصوير بزاوية واسعة، ينسى الكثيرون التفكير في الخلفية. عندما يتعلق الأمر بالمناطق الاستوائية، لا شيء يقول ذلك أفضل من موازنة الإضاءة المحيطة مع الإضاءة الخاصة بك لإضفاء ذلك الجاذبية الزرقاء الجميلة الجذابة.

أنا من أشد المؤمنين بالتصوير يدويًا، وهذا يشمل الومضات. في Wakatobi، نادرًا ما تم ضبط خرج الومض الخاص بي فوق 3/4 طاقة، وفي أغلب الأحيان ستختلف الإعدادات بين ربع ونصف الطاقة.

على عمق 12.2 م/40 قدم. لالتقاط هذه المجموعة الملونة من الإسفنج والشعاب المرجانية الناعمة، اخترت إعدادات الكاميرا التالية: ISO 200، وسرعة الغالق 1/160 ثانية، وعدسة Tokina مقاس 10-17 مم عند 12 مم، وفتحة العدسة F/6.3، ومجموعة Sea & Sea المزدوجة YS-250 أعلى بقليل من نصف القوة.

قبل إعداد أي لقطة، تبدأ استراتيجيتي دائمًا بمعرفة مكان وجود الشمس، ومراقبة المكان الذي ينتقل فيه الضوء الطبيعي من الساطع إلى الظلام، وأخذ قراءات متر للضوء المحيط من خلال العدسة في كل نقطة. هذا يسمح لي بوضع خط أساس لقيم الفتحة. يمكنني بعد ذلك أن أبدأ العمل لالتقاط أفضل صورة لزرقة الماء في الخلفية.

على سبيل المثال، في الموقع المسمى Lorenzo's Delight، وجدت مروحة كبيرة جدًا وجميلة للبحر الأحمر أسفل الجدار على ارتفاع 110 قدم. في هذا العمق، كان الضوء المحيط لا يزال جيدًا جدًا، مما سمح لي بالبقاء عند 200 ISO مع قراءات متر تتراوح بين f4.5 وf5.6. ارفع ISO إلى 400 وهو إلى حد كبير f / 8 وكن هناك. بمجرد أن حددت قيم الفتحة المناسبة لالتقاط اللون الأزرق المثالي للمياه، عدت انتباهي مرة أخرى إلى الشعاب المرجانية.

على عمق 33.5 مترًا / 110 قدمًا، تتضمن إعدادات الكاميرا: ISO 200، وسرعة الغالق 1/80 ثانية، وعدسة Tokina مقاس 10-17 مم مضبوطة على 10 مم، وفتحة العدسة F/7.1، وعدسة Sea & Sea YS-250 المزدوجة يدويًا مع وميض يمين بينهما نصف وربع الطاقة، القوية اليسرى بنصف الطاقة.

في هذا العمق، ظهرت المروحة بلون كستنائي داكن أكثر من اللون الأحمر، وهو ما أردت إبرازه، بالإضافة إلى إضافة غواص إلى المشهد لإعطاء بعض الحجم لحجمها. للاحتفاظ بالضوء المحيط، قمت بتقليل سرعة الغالق قليلاً إلى 1/80 ثانية إلى قيمة فتحة تبلغ f7.1 (زائد ناقص نصف نقطة توقف) للحفاظ على عمق مجال كافٍ لكل من المروحة والغواص.

مثال آخر على التصوير من العمق هو هذه الصورة (إلى اليسار) لغواص خلف مرجانية ناعمة كبيرة جدًا على ارتفاع 36.6 مترًا/120 قدمًا. أسفل جانب الجدار. إعدادات الكاميرا: ISO 200، سرعة الغالق 1/80 ثانية، عدسة Tokina 10-17 مم مضبوطة على 10 مم، فتحة العدسة F/7.1، تم ضبط Dual Sea & Sea YS-250 يدويًا بين النصف والطاقة الكاملة. في الصورة المجاورة لها (الغواص يمر بالقرب من إسفنجة أسطوانية كبيرة على عمق 16.8 مترًا/55 قدمًا)، تمكنت من تحقيق نتائج مماثلة بنفس حساسية ISO 200، ولكن مع زيادة سرعة الغالق إلى 1/125 ثانية، بينما مما أدى إلى إسقاط كلا الفتحة عند F/6.3، وخرج الطاقة لجهاز Sea & Sea YS-250 الخاص بي إلى نصف الطاقة.

قد تبدو هذه العملية برمتها منهجية أكثر من اللازم، لكن تذكر أنه، على عكس الأسماك، فإن الشعاب المرجانية لا تذهب إلى أي مكان. لديك متسع من الوقت لمراجعة نتائجك وإجراء التعديلات الدقيقة اللازمة للاتصال بالإضاءة والتكوين. نظرًا لأن شاشات LCD لا تحكي القصة بأكملها دائمًا، فإنني أقوم دائمًا بمراجعة صورة التشغيل مقابل عرض الرسم البياني للكاميرا.

إضافة موضوع

يضيف تضمين موضوع الحياة البحرية الحجم والتأثير إلى الصور ذات الزاوية الواسعة. المفتاح هو العثور على موضوع مثير للاهتمام وودود. لقد وجدت أن حبار Broadclub الموجود على الشعاب المرجانية في واكاتوبي يمكن أن يكون متسامحًا للغاية مع الغواصين. بشرط أن تبقي تحركاتك بطيئة ومتعمدة؛ قد يسمحون لك بالاقتراب تمامًا لالتقاط الصور.

لقد عثرنا على حبار Broadclub التعاوني هذا أثناء الغوص على الحائط على عمق 12.2 مترًا/40 قدمًا. إعدادات الكاميرا: ISO 200، سرعة الغالق 1/125 ثانية، عدسة Tokina 10-17 مم مضبوطة على 13 مم، فتحة العدسة F/8.0، تم ضبط Dual Sea & Sea YS-250 يدويًا بين النصف والطاقة الكاملة.

إن تضمين هدف بشري في لقطة ذات زاوية واسعة لا يضيف الاهتمام فحسب - حيث يجد الأشخاص أشخاصًا آخرين مثيرين للاهتمام - بل يضيف أيضًا فرصة أكبر لسرد قصة. بدلاً من مجرد السباحة عبر الإطار، اجعل النموذج الخاص بك ينخرط في بعض عناصر المشهد.

إذا كنت تتعاون مع مصور آخر، فإن إحدى الحيل السهلة هي التقاط صورة له أثناء التقاط صورة. وإذا كان يلتقط الصور باستخدام إعداد زاوية واسعة أيضًا، فمن المحتمل أن يفعل نفس الشيء الذي تفعله. عند استخدام عدسات عين السمكة على الأشخاص، قد يكون تشوه المجال للعدسة في نطاق 10-11 مم مفرطًا في بعض الأحيان. أجد هذا صحيحًا بشكل خاص عندما تتضمن الكائنات في الإطار أيضًا حيوانًا بحريًا. في مثل هذه الأوقات، غالبًا ما أتراجع قليلاً، مفضلاً نطاق التكبير 13-17 مم.

ولزيادة الإثارة قليلاً، بشرط أن يظل موضوعك متعاونًا، يمكنك تغيير المواضع وجعل غواص آخر يتحرك ببطء إلى المكان الذي أخليته للتو لإنشاء صورة تفاعلية مع البحر. إن الحفاظ على تحركاتك بطيئة ومدروسة لتجنب الذعر لدى موضوعك سيمنحك المزيد من الوقت وفرص التصوير بدلاً من محاولة التسرع. إن ممارسة القليل من الانضباط يؤتي ثماره.

العمق 7.62 م/25 قدم. إعدادات الكاميرا: ISO 200، سرعة الغالق 1/125 ثانية، عدسة توكينا 10-17 ملم مثبتة على 17 ملم، فتحة العدسة F/8. مع الأخذ في الاعتبار أن السطح الموجود على السمكة في المقدمة سيكون عاكسًا بدرجة كبيرة، فقد انخفضت قوة الوميض إلى حوالي ربع الطاقة في كل من Sea & Sea YS-250.

ستضيف مدرسة الأسماك الكثير من الحياة إلى زواياك الواسعة، ولكنها أيضًا يمكن أن تكون أهدافًا طائرة، مما سيتطلب منك توقع اللقطة جيدًا قبل حدوثها. هنا مرة أخرى، أقترح تطبيق نفس الإستراتيجية التي أستخدمها لالتقاط لقطات عامة للمناظر البحرية؛ خذ قراءات العدادات بمجرد وصولك إلى العمق. سيسمح لك هذا بإنشاء خط أساس لقيم الفتحة بناءً على مستويات الضوء المحيط المحيطة، ومن ثم تكون جاهزًا عندما تدخل مجموعة من أسماك التريفالي ذات العين الكبيرة أو أسماك الببغاء ذات الرأس المرتفع أو الباراكودا أو أسماك الخفافيش إلى المشهد وتدخل في النطاق.

التركيز على الحياة البحرية

بعد التقاط بعض الصور البانورامية المذهلة للشعاب المرجانية، يمكنك بعد ذلك تحويل انتباهك إلى الحياة البحرية. أثناء الغوص في روما، صادفت زوجًا من الأخطبوطات الكبيرة فيما بدا وكأنه نزاع إقليمي في طور التكوين، حيث كان كلاهما يتخذان وضعية منتصبة على بعد قدمين من بعضهما البعض.

أخطبوطان ليومين معًا. لهذا الأخطبوط النهاري على عمق 9 أمتار/30 قدمًا، إعدادات الكاميرا: ISO 200، سرعة الغالق 1/125 ثانية، عدسة Tokina 10-17 مم مضبوطة على 17 مم، فتحة عدسة F/8.0، كاميرتان Sea & Sea YS-250 مضبوطتان يدويًا على ربع الطاقة.

كانت هناك مياه صافية وإضاءة محيطة وافرة متاحة لعرض حيوية الأخطبوط في المقدمة والمشهد خلفه. لم تكن هناك حاجة سوى إلى قدر بسيط من الإضاءة القوية، حيث كانت مسافة العمل بين العدسة والهدف أقل من قدم.

يعد Wakatobi's House Reef مكانًا رائعًا ليس فقط للمناظر الطبيعية ذات الزاوية الواسعة ولكن أيضًا لمجموعة واسعة من الحياة البحرية الكبيرة والصغيرة. على عمق 24.3 م/80 قدم. كان لدي واحدة من السلاحف الخضراء المقيمة في الموقع وهي تتجول على الحائط. للالتقاط، إعدادات الكاميرا: ISO 200، سرعة الغالق 1/125 ثانية، كاميرا Nikonos R-UW مقاس 13 مم، فتحة العدسة F/6.7، إعداد Retra Primes المزدوج الذي يتم ضبطه يدويًا بنصف الطاقة.

بالإضافة إلى تقديم الطعام للغواصين الترفيهيين باستخدام النيتروكس، فإن واكاتوبي مجهز جيدًا للتعامل مع الغواصين الذين يستخدمون أجهزة إعادة التنفس، بما في ذلك مجموعات كبيرة تصل إلى 20 شخصًا؛ شيء يستحق التفكير فيه مع هذه الثروة التي لا تنضب من موضوع التصوير.

بالإضافة إلى تقديم الطعام للغواصين الترفيهيين باستخدام النيتروكس، فإن منتجع واكاتوبي دايف مجهز جيدًا للتعامل مع الغواصين الذين يستخدمون أجهزة إعادة دفق الأكسجين، بما في ذلك مجموعات كبيرة تصل إلى 20 شخصًا. وهذا شيء يستحق الاهتمام به مع هذه الثروة التي لا تنضب من موضوع التصوير.

بشكل عام، بين هذا المزيج الرائع من الشعاب المرجانية الجميلة والمنحدرات وموضوعات الحياة البحرية الفريدة، بالإضافة إلى خدمات الغوص والاختيارات المرنة، تعد Wakatobi جنة المصورين للقيام بكل شيء، من صقل مهاراتك أو إضافة صور جديدة ومثيرة - سواء كانت زاوية واسعة أو ماكرو أو كليهما إلى مكتبة الصور الخاصة بك.

لمعرفة المزيد عن واكاتوبي، قم بزيارة موقع واكاتوبي أو منتجع واكاتوبي للغوص موقع مدونة, Wakatobi تدفق.