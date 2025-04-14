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فقمات الفراء؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل!

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أسد البحر الفروي النيوزيلندي (Arctocephalus forsteri)، كايكورا، جنوب الجزيرة
لا تناديني فقمة: أسد البحر الفروي النيوزيلندي (Arctocephalus forsteri)، كايكورا، جنوب الجزيرة

يُزعج بيير كونستانت من يُصرّون على الاعتقاد بأن فقمات الفراء هي فقمات بأي حال من الأحوال. دعوه يُوضح الأمور، مستعينًا بصوره.

منذ زمن بعيد، في القرن الماضي، كنتُ مرشدًا طبيعيًا في جزر غالاباغوس. كان تدريبي كمرشد سياحي في منتزه غالاباغوس الوطني، تحت إشراف محطة أبحاث تشارلز داروين، والذي استغرق أكثر من شهر، تجربةً بالغة الأهمية. 

بعد انتهاء الدورة الأكاديمية، مع الدروس التي ألقاها علماء متخصصون، وساعات الدراسة الذاتية في المكتبة العلمية، تم تحديد امتحان نهائي لمدة أربع ساعات لاختبار المعرفة المكتسبة لدينا.

كان النجاح يعني الحصول على رخصة مرشد الطبيعة المرغوبة، مما مكننا من العمل رسميًا على متن قوارب الرحلات البحرية والإبحار في الحديقة، التي كانت موقعًا للتراث العالمي منذ عام 1978.

اعتمادًا على المكان الذي ذهبت إليه في الأرخبيل، والجزر والمواقع التي زرتها، كان من الساحر دائمًا رؤية مستعمرات أسود البحر المستوطنة في جزر غالاباغوس (زالوفوس ووليباكي) الاستمتاع بأشعة الشمس على الشواطئ الرملية البيضاء أو الخضراء أو الحمراء أو السوداء. 

أسود البحر في جزر غالاباغوس (Zalophus wollebaeki) على الشاطئ، إسبانيولا
أسود البحر في جزر غالاباغوس (Zalophus wollebaeki) على الشاطئ، إسبانيولا
أسد البحر في جزر غالاباغوس، إيزابيلا
أسود البحر في جزر غالاباغوس عن قرب، إيزابيلا

في بعض الأماكن، غرب سانتياغو أو جزيرة إيزابيلا والمعرضة لارتفاع تيار كرومويل البارد، قد تواجه أيضًا نوعًا مختلفًا: أسد البحر الفروي في جزر غالاباغوس (أركتوسيفالوس غالاباغوينسيس). سلفها أركتوسيفالوس أوستراليس هاجرت من القارة القطبية الجنوبية على طول ساحل تشيلي وبيرو على تيار هومبولت المعروف.

أسد البحر ذو الفراء الجالاباجوسي (Arctocephalus galapagoensis)، سانتياغو
أسد البحر ذو الفراء الجالاباجوسي (Arctocephalus galapagoensis)، سانتياغو
جرو أسد البحر من جزر غالاباغوس، سانتياغو
جرو أسد البحر من جزر غالاباغوس، سانتياغو

كلما سمعتُ الناس يُطلقون على هذه الثدييات اسم "فقمات" أو حتى "فقمات الفراء"، شعرتُ في أحسن الأحوال بالانزعاج، وفي أسوأها بالضيق. حرصتُ على شرح الفرق بين الفقمة وأسد البحر للزوار بشكل منهجي. 

بعض السائحين العنيدين، الذين كانوا مقتنعين بأنهم يعرفون أكثر من ذلك، رفضوا أن يفهموا الأمر، أو قرروا أن الحيوانات يجب أن تكون فقمة لأن "هذا هو اسمها دائمًا".

عائلة الزعانف

الفقمات وأسود البحر كلاهما من زعانف الأقدام، وهي مجموعة متنوعة من الثدييات البحرية شبه المائية التي كانت تُعرف في السابق باسم الفقمات عديمة الأذن (أو الحقيقية) وفقمات الفراء.

الأختام الحقيقية تنتمي إلى الفوسيديات العائلة، في حين تنتمي أسود البحر إلى أوتاريدي عائلة، والتي لديها عائلتان فرعيتان متميزتان: أركتوسيفاليناي، مع جنسين و أوتاريناي، والتي تضم خمسة. تنتمي حيوانات الفظ في القطب الشمالي إلى عائلة أخرى أيضًا، وهي اودوبينيداي.

فظ البحر (Odobenus rosmarus)، سفالبارد
فظ البحر (Odobenus rosmarus)، سفالبارد

تأتي أسود البحر في الغالب من نصف الكرة الجنوبي - باستثناء أسد البحر الكاليفورني (Zalophus californianus)، سلف أسد البحر في جزر غالاباغوس، وأسد البحر ستيلر (يوميتوبياس جوباتوس) من القطب الشمالي. 

من ناحية أخرى، فإن معظم الفقمات تأتي من نصف الكرة الشمالي - باستثناء فقمة الفيل الجنوبية (ميرونغا ليونينا), فقمة آكل السلطعون (لوبودون كارسينوفاجا), ختم ويديل (ليبتونيكوتيس ويدديللي) و الفهد البحري (هيدرورجا لبتوني), مشهور في القارة القطبية الجنوبية وهو مفترس شرس للطيور البطريق.

اثنان من أسدي البحر هوكر، شبه جزيرة أوتاجو
اثنان من أسدين البحر النيوزيلنديين (Phocarctos hookeri)، شبه جزيرة أوتاجو

ما الفرق الرئيسي بين الفقمات وأسود البحر؟ الفقمات لها عيون مستديرة وأنف مدبب، وآذان غير ظاهرة، وتتحرك على بطنها.

لأسود البحر عيون لوزية الشكل، وخطم مربع، وآذان خارجية (أنبوبية الشكل)، ويمكنها التحرك للأمام باستخدام زعانفها الأمامية. كما تساعدها هذه الزعانف على الوقوف منتصبة من البطن إلى الأعلى، كما لو كانت تستخدم عكازات. 

لذا، فإن ما يُطلق عليه عادةً اسم فقمة الفراء خاطئ، لأنها في الواقع "أسود بحر الفراء". تتميز هذه الأسود بفراء مزدوج سميك، لكنها تحمل جميع خصائص أسد البحر، مع أنها أصغر حجمًا وأنفها أكثر حدة.

أسود البحر الفروية

إنّ أوتاريدي أسود البحر أركتوسيفاليناي تتكون الفصيلة الفرعية من جنسين: أركتوسيفالوس، أو أسد البحر ذو الفراء الجنوبي (هناك ثمانية أنواع) و كالورينوس، أسد البحر الفروي الشمالي. النوع الوحيد لهذا الأخير، كالورينوس اورسينوس، يوجد في المحيط المتجمد الشمالي. 

كل الثمانية أركتوسيفالوس نشأت الأنواع في القارة القطبية الجنوبية، عندما كانت الظروف المعيشية أقل تطرفًا وقطبية مما هي عليه الآن. 

وقد أدى هذا إلى إثارة التنوع في الأنواع عندما كانت مجموعات مختلفة من أسود البحر الفروية الأصلية في أمريكا الجنوبية (أركتوسيفالوس أوستراليس) هاجروا شمالاً بحثًا عن بيئة أفضل.

لقد استخدموا التيارات البحرية المتجهة نحو الشمال: نهر هومبولت لنهر خوان فرنانديز (أركتوسيفالوس فيليبي) وأسود البحر ذات الفراء في جزر غالاباغوس، أو بنغيلا لأسود البحر ذات الفراء في كيب تاون (أركتوسيفالوس بوسيلوس).

أسود البحر ذات فراء الرأس (Arctocephalus pusillus)، مستعمرة كيب كروس في ناميبيا
أسود البحر ذات فراء الرأس (Arctocephalus pusillus)، مستعمرة كيب كروس في ناميبيا
أسود البحر ذات فراء الرأس (Arctocephalus pusillus)، مستعمرة كيب كروس في ناميبيا
أسود البحر ذات الفراء الرأسي على شاطئ ناميبيا.

الأسترالي (Arctocephalus pusillus doriferus) وأسود البحر الفراء النيوزيلندية (أركتوسيفالوس فورستيري) اتبعوا طرقًا مماثلة للوصول إلى الوجهات النهائية المشار إليها بأسمائهم.

مستعمرة أسد البحر الفروي في نيوزيلندا، كايكورا، جنوب الجزيرة
مستعمرة أسد البحر الفروي في نيوزيلندا، كايكورا، جنوب الجزيرة

لذا في المرة القادمة التي تسمع فيها أحدهم يتحدث عن فقمات الفراء، تأكد من إطلاعه على التسمية الصحيحة، لأن التسمية القديمة أصبحت قديمة ومضللة. ستسعدني كثيرًا!

كتب بيير كونستانت ثلاثة كتب مرجعية عن جزر غالاباغوس: 

جزر غالاباغوس - دليل التاريخ الطبيعي (2010، الطبعة التاسعة، معرض Airphoto الدولي، هونج كونج)

الحياة البحرية في جزر غالاباغوس - دليل الغواصين للأسماك والحيتان والدلافين واللافقاريات البحرية (2007، الطبعة الثالثة، كالاو لايف، باريس)

أرخبيل جزر غالاباغوس (1994، الطبعة الثالثة، باريس) باللغة الفرنسية. قم بزيارة موقعه أو اطلب عبر البريد الإلكتروني من calaolife@yahoo.com أو .

كما هو الحال أيضًا مع بيير كونستانت على Divernet: الغوص في أقصى غرب كوبا, نورونها: نقطة جذب للغوص في المحيط الأطلسي,  الغوص في ليفو، جزيرة مرجانية أحفوريةفلوريس، بوابة كومودوأجراس الجحيم وعروض كهف يوكاتان الأخرىفانواتو ما وراء كوليدج   رحلة غوص: من مسندم إلى مسقط

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@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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