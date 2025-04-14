فقمات الفراء؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل!

يُزعج بيير كونستانت من يُصرّون على الاعتقاد بأن فقمات الفراء هي فقمات بأي حال من الأحوال. دعوه يُوضح الأمور، مستعينًا بصوره.

منذ زمن بعيد، في القرن الماضي، كنتُ مرشدًا طبيعيًا في جزر غالاباغوس. كان تدريبي كمرشد سياحي في منتزه غالاباغوس الوطني، تحت إشراف محطة أبحاث تشارلز داروين، والذي استغرق أكثر من شهر، تجربةً بالغة الأهمية.

بعد انتهاء الدورة الأكاديمية، مع الدروس التي ألقاها علماء متخصصون، وساعات الدراسة الذاتية في المكتبة العلمية، تم تحديد امتحان نهائي لمدة أربع ساعات لاختبار المعرفة المكتسبة لدينا.

كان النجاح يعني الحصول على رخصة مرشد الطبيعة المرغوبة، مما مكننا من العمل رسميًا على متن قوارب الرحلات البحرية والإبحار في الحديقة، التي كانت موقعًا للتراث العالمي منذ عام 1978.

اعتمادًا على المكان الذي ذهبت إليه في الأرخبيل، والجزر والمواقع التي زرتها، كان من الساحر دائمًا رؤية مستعمرات أسود البحر المستوطنة في جزر غالاباغوس (زالوفوس ووليباكي) الاستمتاع بأشعة الشمس على الشواطئ الرملية البيضاء أو الخضراء أو الحمراء أو السوداء.

أسود البحر في جزر غالاباغوس (Zalophus wollebaeki) على الشاطئ، إسبانيولا

أسود البحر في جزر غالاباغوس عن قرب، إيزابيلا

في بعض الأماكن، غرب سانتياغو أو جزيرة إيزابيلا والمعرضة لارتفاع تيار كرومويل البارد، قد تواجه أيضًا نوعًا مختلفًا: أسد البحر الفروي في جزر غالاباغوس (أركتوسيفالوس غالاباغوينسيس). سلفها أركتوسيفالوس أوستراليس هاجرت من القارة القطبية الجنوبية على طول ساحل تشيلي وبيرو على تيار هومبولت المعروف.

أسد البحر ذو الفراء الجالاباجوسي (Arctocephalus galapagoensis)، سانتياغو

جرو أسد البحر من جزر غالاباغوس، سانتياغو

كلما سمعتُ الناس يُطلقون على هذه الثدييات اسم "فقمات" أو حتى "فقمات الفراء"، شعرتُ في أحسن الأحوال بالانزعاج، وفي أسوأها بالضيق. حرصتُ على شرح الفرق بين الفقمة وأسد البحر للزوار بشكل منهجي.

بعض السائحين العنيدين، الذين كانوا مقتنعين بأنهم يعرفون أكثر من ذلك، رفضوا أن يفهموا الأمر، أو قرروا أن الحيوانات يجب أن تكون فقمة لأن "هذا هو اسمها دائمًا".

عائلة الزعانف

الفقمات وأسود البحر كلاهما من زعانف الأقدام، وهي مجموعة متنوعة من الثدييات البحرية شبه المائية التي كانت تُعرف في السابق باسم الفقمات عديمة الأذن (أو الحقيقية) وفقمات الفراء.

الأختام الحقيقية تنتمي إلى الفوسيديات العائلة، في حين تنتمي أسود البحر إلى أوتاريدي عائلة، والتي لديها عائلتان فرعيتان متميزتان: أركتوسيفاليناي، مع جنسين و أوتاريناي، والتي تضم خمسة. تنتمي حيوانات الفظ في القطب الشمالي إلى عائلة أخرى أيضًا، وهي اودوبينيداي.

فظ البحر (Odobenus rosmarus)، سفالبارد

تأتي أسود البحر في الغالب من نصف الكرة الجنوبي - باستثناء أسد البحر الكاليفورني (Zalophus californianus)، سلف أسد البحر في جزر غالاباغوس، وأسد البحر ستيلر (يوميتوبياس جوباتوس) من القطب الشمالي.

من ناحية أخرى، فإن معظم الفقمات تأتي من نصف الكرة الشمالي - باستثناء فقمة الفيل الجنوبية (ميرونغا ليونينا), فقمة آكل السلطعون (لوبودون كارسينوفاجا), ختم ويديل (ليبتونيكوتيس ويدديللي) و الفهد البحري (هيدرورجا لبتوني), مشهور في القارة القطبية الجنوبية وهو مفترس شرس للطيور البطريق.

اثنان من أسدين البحر النيوزيلنديين (Phocarctos hookeri)، شبه جزيرة أوتاجو

ما الفرق الرئيسي بين الفقمات وأسود البحر؟ الفقمات لها عيون مستديرة وأنف مدبب، وآذان غير ظاهرة، وتتحرك على بطنها.

لأسود البحر عيون لوزية الشكل، وخطم مربع، وآذان خارجية (أنبوبية الشكل)، ويمكنها التحرك للأمام باستخدام زعانفها الأمامية. كما تساعدها هذه الزعانف على الوقوف منتصبة من البطن إلى الأعلى، كما لو كانت تستخدم عكازات.

لذا، فإن ما يُطلق عليه عادةً اسم فقمة الفراء خاطئ، لأنها في الواقع "أسود بحر الفراء". تتميز هذه الأسود بفراء مزدوج سميك، لكنها تحمل جميع خصائص أسد البحر، مع أنها أصغر حجمًا وأنفها أكثر حدة.

أسود البحر الفروية

إنّ أوتاريدي أسود البحر أركتوسيفاليناي تتكون الفصيلة الفرعية من جنسين: أركتوسيفالوس، أو أسد البحر ذو الفراء الجنوبي (هناك ثمانية أنواع) و كالورينوس، أسد البحر الفروي الشمالي. النوع الوحيد لهذا الأخير، كالورينوس اورسينوس، يوجد في المحيط المتجمد الشمالي.

كل الثمانية أركتوسيفالوس نشأت الأنواع في القارة القطبية الجنوبية، عندما كانت الظروف المعيشية أقل تطرفًا وقطبية مما هي عليه الآن.

وقد أدى هذا إلى إثارة التنوع في الأنواع عندما كانت مجموعات مختلفة من أسود البحر الفروية الأصلية في أمريكا الجنوبية (أركتوسيفالوس أوستراليس) هاجروا شمالاً بحثًا عن بيئة أفضل.

لقد استخدموا التيارات البحرية المتجهة نحو الشمال: نهر هومبولت لنهر خوان فرنانديز (أركتوسيفالوس فيليبي) وأسود البحر ذات الفراء في جزر غالاباغوس، أو بنغيلا لأسود البحر ذات الفراء في كيب تاون (أركتوسيفالوس بوسيلوس).

أسود البحر ذات فراء الرأس (Arctocephalus pusillus)، مستعمرة كيب كروس في ناميبيا

أسود البحر ذات الفراء الرأسي على شاطئ ناميبيا.

الأسترالي (Arctocephalus pusillus doriferus) وأسود البحر الفراء النيوزيلندية (أركتوسيفالوس فورستيري) اتبعوا طرقًا مماثلة للوصول إلى الوجهات النهائية المشار إليها بأسمائهم.

مستعمرة أسد البحر الفروي في نيوزيلندا، كايكورا، جنوب الجزيرة

لذا في المرة القادمة التي تسمع فيها أحدهم يتحدث عن فقمات الفراء، تأكد من إطلاعه على التسمية الصحيحة، لأن التسمية القديمة أصبحت قديمة ومضللة. ستسعدني كثيرًا!

كتب بيير كونستانت ثلاثة كتب مرجعية عن جزر غالاباغوس: جزر غالاباغوس - دليل التاريخ الطبيعي (2010، الطبعة التاسعة، معرض Airphoto الدولي، هونج كونج) الحياة البحرية في جزر غالاباغوس - دليل الغواصين للأسماك والحيتان والدلافين واللافقاريات البحرية (2007، الطبعة الثالثة، كالاو لايف، باريس) أرخبيل جزر غالاباغوس (1994، الطبعة الثالثة، باريس) باللغة الفرنسية. قم بزيارة موقعه أو اطلب عبر البريد الإلكتروني من calaolife@yahoo.com أو .

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