غواص حر: التعمق في عالم مولتشانوف

لقد أثبتت الأفلام التي تتناول الغوص الحر، سواء كانت وثائقية أو خيالية، شعبيتها بشكل مدهش بين جمهور المشاهدين في السنوات الأخيرة. وقد حظيت خدمة Netflix ببعض أرقام المشاهدة المجزية - ناهيك عن الدعوى القضائية.

يميلون إلى أن يكون لديهم أسماء غير خيالية - أعمق نفس، نفس واحد، بلا حدود، احبس أنفاسك – لذا يمكن أن يختلط الأمر بسهولة في الذاكرة. لكن يبدو أن الناس مفتونون بمحاولات الرياضيين المائيين الهادفة إلى توسيع حدود الجسم البشري، مع إدراكهم أن المأساة المحتملة تكمن في نهاية كل سلسلة من الأحداث.

ومن المقرر إطلاق الإضافة الأحدث على إحدى المنصات الرقمية الأقل اشتراكًا، Paramount +، ولكن كان من المتوقع كثيرًا لأنها تتناول الملك الحالي بلا منازع لهذه الرياضة، الغواص الروسي أليكسي مولتشانوف.

ملصق (باراماونت بيكتشرز)

في حين تدور أفلام الغوص الحر عادةً حول محاولة تحطيم رقم قياسي عالمي - ولا أتخيل أن المشاهد النموذجي يهتم كثيرًا سواء كان ذلك في الزعانف ذات الوزن المتغير أو الغمر الحر أو أي تخصص آخر - فإن التغيير في هذا الفيلم هو أن مولتشانوف يهدف إلى الاحتفاظ بكل رقم قياسي عالمي للعمق في غضون عام واحد.

وسوف يكون الغواصون الأحرار ومتابعو هذه الرياضة على دراية تامة بما إذا كان قد نجح في محاولته هذه أم لا، ولكن معظم المشاهدين لن يعرفوا ذلك، لذا فهو إعداد لطيف ومرتب.

مولتشانوف بعد الغطس (باراماونت بيكتشرز)

ربما لا يدركون حتى أن مولتشانوف لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، لكن العنصر المأساوي موجود في كل الأحوال، ولا توجد جوائز لمن يخمن أن هذا يكمن في علاقة أليكسي بأمه الرائعة. حكمت ناتاليا مولتشانوف الغوص الحر للسيدات حتى وفاتها في عام 2015 في ما كان من المفترض أن يكون غوصًا ممتعًا على عمق 40 مترًا بالنسبة لها.

يميل الغوص الحر إلى التأرجح بين العملي والروحي، وقد دفعني مشهد الإعداد إلى الخوف من أن هذا الإنتاج قد يهدف إلى استكشاف أسرار الأعماق كما تنعكس في النفس البشرية وما إلى ذلك.

لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا ـ إنه فيلم وثائقي مبهج مبني على حقائق واقعية صُمم لإلقاء نظرة ثاقبة على حياة رياضي من النخبة. لا يواجه مولتشانوف التحديات الجسدية والعقلية التي تصاحب هذه الرياضة فحسب، بل يواجه أيضاً بعض الأمور العملية مثل منعه من الأداء على المسرح العالمي باعتباره روسياً بسبب الغزو غير القانوني لأوكرانيا.

الرجل ذو البدلة الذهبية (باراماونت بيكتشرز)

المحرر لقد نجح في جعل نجمه أكثر سهولة في الوصول إليه. التقينا به العام الماضي، وهو في السادسة والثلاثين من عمره، ورأسه في خزان بينما يراقبه أحد الأطباء. كانت حذرة وتريد منه أن يستريح، بينما كان عازمًا على بذل المزيد من الجهد ويعلم أنه يستطيع استخدام سحره وعزيمته للانتصار. كان ذلك قبل يوم من محاولة تسجيل رقم قياسي في بونير.

نلتقي بزوجته إيلينا، التي تقول عن وظيفته: "أشعر بالرعب دائمًا". ونعلم أنه كان عبقريًا في السباحة منذ سن الرابعة. وكانت والدته ناتاليا، التي حطمت 41 رقمًا قياسيًا عالميًا في زمنها، مدربته منذ البداية، وكانت علاقتهما قوية للغاية.

ناتاليا مولتشانوفا (باراماونت بيكتشرز)

كانت قد انفصلت عن والدها منذ فترة طويلة - وكانت هذه الصدمة هي التي دفعت بها إلى الغوص الحر. الأب أوليج حاضر ليعرض وجهة نظره.

أليكسي، الذي يعبر عن رغبته في تخليد إرث والدته، يحتفل بانتصاراته بالكعك والآيس كريم أثناء سفره حول العالم، لإظهار قدراته الخارقة مرارًا وتكرارًا.

الأب والابن (باراماونت بيكتشرز)

في مسابقة Vertical Blue التي ينظمها ويليام تروبريدج في جزر الباهاما، يسعى مولتشانوف إلى تحطيم الرقم القياسي الذي حققه المنظمون لفترة طويلة وهو 102 متر بدون زعانف.

لم يكن المشاركون الروس موضع ترحيب في العام السابق، وهو ما كان يناسب تروبريدج شخصيًا، ولكن الآن يُسمح لمولتشانوف بالمشاركة تحت علم محايد - كنت لأود أن أعرف المزيد عن معنى ذلك. يُقال إنه يريد الانتقام.

تشير لحظة درامية مرتبطة بهذا الأمر في وقت لاحق من الفيلم إلى أنه حتى في ذروة قوته، فإن النيران التي دفعته إلى تحقيق أرقامه القياسية يمكن أن يتم إشعالها لإفساح المجال لأولويات أخرى في الحياة.

كما يقول المخرج والكاتب مايكل جون وارن: "إن التوازن بين العقل والجسد والعناصر الأرضية هو جوهر الغوص الحر. لا أحد يفهم هذا الارتباط أفضل من الغواص الحر المتمرس. ولكن في بعض الأحيان، ينسون".

هذا فيلم وثائقي رائع يحتوي على لقطات تحت الماء تم تصويرها بشكل جميل ولكن لا يُسمح لها بالسيطرة على الملاحظة البشرية. مع الكثير من اللقطات التاريخية الرائعة أيضًا، فإنه يسلط الضوء على مولتشانوف بشكل أكثر وضوحًا، بينما يترك بطريقة ما انطباعًا بأنه رجل معزول بمهاراته الاستثنائية.

ملك الأعماق (باراماونت بيكتشرز)

أنا متأكد من أنه لا يروي القصة كاملة، وليس فيلمًا يهز عالمك حتى النخاع، ولكن إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى باراماونت + ستجده ممتعًا للغاية. سيُعرض في 7 ديسمبر.

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