أوستيكا: جوهرة الغوص في صقلية

كانت بينيلوبي جرانيكوم تعرف صقلية ولكنها لم تجرب الغوص فيها من قبل - وقد منحتها رحلة إلى الجزيرة الصغيرة قبالة ساحلها الشمالي الفرصة لمعرفة سبب تصنيفها بدرجة عالية

قد لا تكون جزيرة أوستيكا معروفة جيدًا للغواصين في المملكة المتحدة، ولكن الغوص في مياهها مؤخرًا كان بمثابة اكتشاف جوهرة غير مكتشفة، وهي عبارة عن منظر بحري من التوباز الأزرق اللامع مصحوبًا بتضاريس درامية وكهوف وممرات سباحة ووفرة من الأسماك - نتيجة للتراث البركاني في أوستيكا ومكانتها كأول محمية بحرية إيطالية محمية منذ عام 1986.

الوصول إلى الميناء (بينيلوب جرانيكوم)

بصفتي من عشاق صقلية، كنت ألاحظ الجزيرة كثيرًا أثناء النزول إلى باليرمو، وسعدت عندما قرأت عن التنوع البيولوجي فيها وإمكانيات الغوص التي توفرها. تقدم صقلية حطامًا وكهوفًا وأطلالًا تحت الماء، وبدا أن أوستيكا، بسحرها وراحتها وكرم ضيافتها، هي المكان المثالي لبدء استكشاف عالمها تحت الماء.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-حقيبة.

في نقطة النزول الخلابة، استقبلني كلير، أحد مالكي مركز Orca Diving Ustica للغوص، وهو مركز غوص 5 نجوم PADI، وسالفو، مالك فندق Sogni Nel Blu حيث كنت سأقيم.

خطوات لطيفة في المدينة... (بينيلوب جرانيكوم)

... يؤدي إلى مركز الغوص (بينيلوب جرانيكوم)

بعد تسجيل وصول سريع، كانت هناك مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام على أحد الدرجات العديدة الجميلة المؤدية إلى مركز الغوص للتعريف بالمكان وتجهيز المعدات. أخبرني المالك المشارك ديفيد عن المنطقة البحرية المحمية (MPA) في الجزيرة، والتي تغطي حوالي 15 كيلومترًا من الساحل وتنقسم إلى ثلاث مناطق.

المنطقة أ، وهي منطقة صغيرة نسبيًا تبلغ مساحتها 60 هكتارًا، هي منطقة محظورة الصيد، في حين أن المنطقتين ب وج، والتي تغطي كل منهما حوالي 8,000 هكتار، هي محمية عامة ومنطقة محمية جزئية على التوالي.

إن وصف هذه البلدة الصغيرة الفريدة بأنها ساحرة هو أقل ما يمكن وصفه. فمعظم المطاعم تقع على بعد دقائق من الفندق، كما تم وضع مسارات لاستكشاف الجزيرة بأكملها.

مجمعة للغوص

في صباح اليوم التالي، بعد الاستيقاظ على منظر خلاب للميناء وتناول القهوة اللذيذة والكرواسون في مقهى سالفو، التقيت بالمرشدين والغواصين الآخرين في أوركا. تم تقسيم الجميع إلى مجموعات للغوص في الساعة 8 صباحًا و11 صباحًا مع مرشديهم، وكانت اللغات التي تمت تغطيتها هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية.

الاستعداد للذهاب للغوص (بينيلوب جرانيكوم)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and البندان to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

وصلنا إلى مياه بدرجة حرارة 29 درجة مئوية ورؤية صافية، ولم تخيب غطستنا الأولى في بونتا جاليرا الآمال.

تكونت أوستيكا منذ مليون عام من ثورات بركانية متواصلة تحت الماء وسلسلة متواصلة من العمليات (بما في ذلك آخر ثوران كبير منذ 130,000 ألف عام بالإضافة إلى الغمر بسبب ذوبان القطب الشمالي) التي شكلت تضاريسها.

تتميز الصخور البازلتية المتجانسة التي تشكلت من الحمم البركانية المبردة بسرعة، وقد سبحنا ذهابًا وإيابًا على طول حزام من الصخور لننعم برؤية سمك الباراكودا، والعنبر، والأسماك البحرية، وسمكة القرش الرائعة. أبليسييدا أرنب البحر، وهو حلزون بحري عملاق يطير برشاقة عبر الماء ويحصل على اسمه من قرونه البحرية اللطيفة التي تشبه آذان الأرنب.

باراكودا (فاني فلويرات لوهير)

كما أن عادات التزاوج لدى الأرانب البحرية مثيرة للاهتمام أيضًا - فهي خنثى، وتتزاوج في صف طويل أو مجموعة واحدة. ذكر ديفيد خرافة الصيادين القديمة في البحر الأبيض المتوسط ​​والتي تقول إن لمس أرنب بحري عن طريق الخطأ يؤدي إلى الصلع. الاسم اللاتيني للأرنب البحري هو ابليسيا ديبيلانس تنوع يعني إزالة الشعر أرنب البحر.

بعد تغيير سريع للخزان واستراحة على السطح مع الكثير من الماء والشاي المثلج والوجبات الخفيفة، توجهنا إلى شمال الجزيرة وموقع Secca della Colombara، والذي يمكن ترجمته من الصقلية على أنه "ضحل الحمائم"، حيث تتحطم الأمواج فوق سرب Dove Rock.

أسفل المنارة في بونتا كافاتزي (فاني فلويرات لوهير)

أدى النزول إلى قمة جبلية ثم النزول إلى جدار مائل على ارتفاع 30 مترًا إلى حطام سفينة أوستيكا، وهو مشهد درامي لسفينة تجارية غرقت في عام 2005 بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية. وقد وفرت السفينة، وهي مستلقية على جانبها، خلفية لبعض الأسماك الضخمة التي تضمنت سمكة الهامور الداكنة وسمكة الهامور المعبأة في زجاجات. كما رصد ديفيد أيضًا حلزون مظلة وسمكة عقرب هناك.

مذهل أسترويدز برزت الشعاب المرجانية البرتقالية على خلفية اللون الأزرق، وأثبت الموقع بأكمله أنه ملاذ لمراقبي الأنواع.

بعد هذا الصباح الرائع وغوصتين عميقتين إلى حد ما، حان وقت القيلولة، ثم تناول القهوة والحلويات الصقلية في الساحة، وبعد ذلك انضممت إلى جميع الغواصين والمرشدين الآخرين لتناول مشروب قبل غروب الشمس.

الجورجونيان الأحمر

كان اليوم الجديد حافلاً بالغوص المبكر في بونتا ديل أربا في جنوب الجزيرة. كان الموقع جميلاً، حيث أتاح الفرصة للوصول إلى بعض العمق ورؤية الشعاب المرجانية على عمق 34 متراً تقريباً.

كانت الشعاب المرجانية الحمراء التي تغطي الصخور والممرات المائية الصخرية الممتلئة بالمعادن من الأشياء الممتعة. يصطحب أوركا طلاب AOWD وDip Speciality إلى هنا للاستمتاع بالعمق المحمي والمناظر الطبيعية الخلابة.

كراتينا بيريجرينا عاريات البزاق (فاني فلويرات-لوهير)

كانت Sutta a Za Lisa هي التالية، وهي عبارة عن ملعب من الأنفاق والممرات الضيقة للسباحة، يبلغ عمق أحدها 27 مترًا. يعد الشعور بالراحة أمرًا بالغ الأهمية، لأنه بمجرد مغادرة أحد الأنفاق، ستجد أن هناك آخر عليك الدخول إليه.

أخذنا مرشدنا أليكس عبر العديد من مسارات السباحة قبل الصعود إلى الوادي. الموقع بأكمله غني بالتنوع البيولوجي، مع كهف يحتوي على مسامات من نبات المادريب و بتروسيا إسفنجة تتحول إلى اللون الداكن عند تعرضها لأشعة الشمس. ويمكن العثور هناك على جراد البحر وثعابين موراي، كما شاهدنا سمكة هامور ضخمة أخرى.

تضاريس صخرية تحت الماء (فاني فلويرات-لوهير)

اليوم الأخير

كان اليوم الأخير مميزًا، وأسقطت كيلوجرامًا واحدًا لضبط طفوي، مما جعلني أغوص مبكرًا في Grotta della Pastizza، حيث اشتق اسمها من الصخرة على شكل فطيرة على السطح.

كانت هذه الغطسة في البداية عبر ثلاثة من أربعة كهوف ضحلة، وظهرت على السطح في أحدها الذي كان يتسرب منه ضوء متقطع. وقد أذهلنا هدوء الغرفة المزينة بتمثال القديس الراعي للجزيرة، سان بارتوليكيو.

ثم نزلنا إلى جدار غني بالحياة ورأينا سمكة هامور بنية كبيرة أخرى على عمق حوالي 25 مترًا. يستخدم هذا الموقع أيضًا للغوص الليلي لمشاهدة ثعابين البحر والقشريات بالإضافة إلى الأرانب البحرية والحبار والأخطبوطات والثعابين البحرية.

فيليميدا كروهنو عاريات البزاق (فاني فلويرات لوهير)

أخيرًا وليس آخرًا كانت رحلة مثيرة بالقارب المطاطي إلى أشهر موقع في أوستيكا، وهو Scoglio del Medico، أو صخرة الطبيب.

إن تغطية كل ذلك يتطلب عدة غطسات. نزلنا إلى كهف يُعرف باسم Grotta della Balena، لأن أحد فتحاته يشبه فم الحوت، وبمجرد دخولنا إلى كهف أصغر حجمًا رأينا أربعة أسماك هامور مصطفة مثل لجنة الاستقبال.

خط من أسماك الهامور الداكنة (فاني فلويرات-لوهير)

كان هذا ملجأ آخر للحياة البحرية، بما في ذلك السرطانات، وسمك العقرب، والربيان البحري، حيث يمكنك العثور على الكثير منها إذا كان لديك الوقت.

بعد النزول عبر نفق بعمق حوالي 30 مترًا، وصلنا إلى اللون الأزرق لمشاهدة عرض سمكي سحري على القمة، مليء بأسماك الباراكودا، والعنبر، والهامور المخطط، والأرانب البحرية.

بينيلوبي مع طاقم الغوص أوركا في أوستيكا

ستظل هذه الغطسات الست، التي تدين بروعتها للحماية التي توفرها المحمية والتراث البركاني لأوستيكا، عالقة في ذهني إلى الأبد. وبعد الوداع، عدت إلى باليرمو، حاملاً معي تلك الفرحة التي لا تحتاج إلى شرح للغواصين الآخرين.

ملف الحقائق الأسعار في الغوص مع الحيتان القاتلة في أوستيكا start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to سيد الغوص and equipment rental are available. • سوجني نيل بلو يقدم الفندق غرفًا من 2 إلى 30 ليلة - تبلغ تكلفة الإقامة لمدة ليلتين 160 يورو لكل غرفة (مشاركة اثنين) بما في ذلك النقل من وإلى الميناء. تتوفر رحلات جوية إلى باليرمو من معظم مطارات لندن وتستغرق أقل من ثلاث ساعات، من 56 جنيهًا إسترلينيًا ذهابًا وإيابًا (ريان إير). خطوط الحرية يتم تشغيل القارب المائي من ميناء باليرمو إلى أوستيكا بتكلفة تتراوح بين 24 و37 يورو لكل رحلة.

