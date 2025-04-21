غواص من صقلية يجد دفة ضحلة ومدفعًا عميقًا

عثر غواص يستكشف قاع البحر قبالة جزيرة صقلية الإيطالية على قطعتين أثريتين يعود تاريخهما إلى قرون مضت، مرتبطتين بمعركة بحرية تاريخية وقعت في أوائل القرن الثامن عشر.

ويُعتبر اكتشافه، وهو عبارة عن دفة ومدفع بحري، بمثابة بقايا من معركة كابو باسيرو التي استمرت يومًا كاملاً، والتي وقعت عندما اشتبكت القوات البحرية البريطانية والإسبانية في 11 أغسطس/آب 1718.

كانت صقلية تحت السيطرة الإسبانية ولم تكن الدولتان في حالة حرب في ذلك الوقت، ولكن الأسطول البريطاني الأكبر، بقيادة الأدميرال السير جورج باينج، أغرق عددًا كبيرًا من السفن الحربية الإسبانية أثناء الاشتباك.

مدفع حديدي بطول 2.5 متر (هيئة الإشراف على البحار في صقلية)

الغواص فابيو بورتيلا، الذي قام بالاكتشافات، عمل لفترة طويلة بالتعاون مع علماء الآثار البحرية ويحمل لقب المفتش الفخري للأصول الثقافية المغمورة بالمياه لمقاطعة سيراكيوز.

كان بورتيلا يقوم بمسح قاع البحر بالقرب من فونتاني بيانكي على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وفقًا لهيئة الإشراف على البحار في صقلية (سوبماركانت الدفة راسية في مياه ضحلة، وربما كُشفت نتيجة تغيرات حديثة في قاع البحر. يبلغ طولها حوالي خمسة أمتار، وتتميز بصفائح معدنية مثبتة بمسامير على الأخشاب.

يُقدَّر وزن الدفة بنحو 800 كيلوغرام، ويُعتقد أنها من سفينة ضخمة. ولأن شركة SopMare اعتبرتها عرضة للتدخل أو التلف أو الإزالة، فقد طلبت من فريق استعادة القطعة، التي يقوم خبراء الترميم حاليًا بمعالجتها.

عثر بورتيلا على ماسورة المدفع الحديدية التي يبلغ طولها 2.5 متر على عمق أكبر بكثير يبلغ 49 مترًا، حيث لا تزال موجودة، وحتى الآن تم تحديد تاريخها بحذر على أنها تعود إلى الفترة ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر فقط.

معركة كابو باسيرو

كما ارتبطت اكتشافات سابقة، اكتُشفت جنوبًا على طول ساحل أفولا في غالينا وتشيسيراتا، بمعركة كابو باسيرو. ووفقًا للسجلات العسكرية، انفصل عدد من السفن الشراعية الإسبانية عن المعركة الرئيسية واقتربت من ساحل أفولا في محاولة لتجنب السفن البريطانية السريعة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 25 سفينة إسبانية فقدت هناك وفي موقع المعركة الرئيسي.

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