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حديقة الدلافين في مالطا: هل هي حديقة حيوانات أم سيرك؟ 

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الدلفين قاروري الأنف (الاتصال البحري)
الدلفين قاروري الأنف (الاتصال البحري)

تشرح ثغرة في تشريعات رعاية الحيوان الصادرة في مالطا منذ 10 سنوات سبب السماح للدلافين الوحيد في وجهة الغوص الشهيرة في البحر الأبيض المتوسط ​​بفرض رسوم على الزائرين لمشاهدة الدلافين الأسيرة تؤدي عروضها لهم. 

إن حقيقة أن حديقة ميديترانيو مارين مسجلة كحديقة حيوانات هي التي سمحت لها بمواصلة أنشطتها في مواجهة الاحتجاجات المستمرة من جانب نشطاء رعاية الحيوان - وربما يفسر ذلك سبب التزام السلطات الصمت عند الاتصال بها من قبل هؤلاء الناشطين للتعليق. و ديفرنت.

الدلافين قارورية الأنف في ميديتيرانيو، الاسم التجاري لشركة مارينلاند المحدودة على الساحل الشمالي الشرقي لمالطا، موجودة هناك منذ أكثر من 20 عامًا لتؤدي عروضها وتتفاعل مع الجمهور. 

عرض دولفين في الحديقة البحرية المالطية (الاتصال البحري)
عرض دولفين في الحديقة البحرية المالطية (الاتصال البحري)

منذ عامين، تم تسليط الضوء على وفاة الدلافين الثلاث في الحديقة من خلال المنظمات المتعاونة "مارين كونيكشن". تحرير الحيوان مالطا و مشروع دولفين

وألقت منظمة ميديتيرانيو باللوم في الوفيات على مقاول غوص بعد أن ترك كيسًا مملوءًا بالرصاص في حوض الدلافين، مما أدى إلى مقتلهم في غضون شهر. الوفيات بالتسمم، كما ورد في ديفرنت.

وقد نجت الدلافين الخمسة الذكور في الحديقة بعد حوالي ثلاثة أشهر من العلاج. تم القبض على الابن الأكبر، سول، قبالة كوبا في عام 2000، بينما ولد الآخرون في الحديقة - ابنا سول روهان (5 سنوات) ولوقا (4 سنوات)، ونينو (14 سنة) وتشا (13 سنة).

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"انتقل إلى إسبانيا"

وقال النشطاء في ذلك الوقت إن الدلافيناريوم فشل في إبلاغ الجمهور بالوفيات ولم يقدم تفسيرًا بشأن أوزان الرصاص إلا بعد مرور عام، بعد أن أخبر الموظفون زائرًا مستفسرًا بأن الإناث قد تم نقلها إلى إسبانيا - وهو أمر مثير للقلق. تم الكشف عن الادعاء على أنه غير صحيح.

هذا الصيف، بسبب القلق من أن الدلافين الخمسة المتبقية قد تعاني من العيش في حمامات يقال إنها "تدهورت بشكل خطير" بعد أن اجتاحتها الطحالب، اتصلت منظمة مارين كونيكشن ومقرها المملكة المتحدة بمفوضة رعاية الحيوان في مالطا أليسون بيزينا.

اتصال بحري تم تأسيسها على يد ليز ساندمان ومارجو دودز منذ أكثر من 30 عامًا، بعد نجاحهما في الحملة من أجل إغلاق آخر أحواض الدلافين المتبقية في المملكة المتحدة. ودعوا Bezzina إلى التحريض على إجراء اختبار مستقل ومنتظم للمياه في حمامات السباحة من قبل إدارة التنظيم البيطري في مالطا (VRD) على سبيل الاستعجال. 

تدهورت الظروف المعيشية في برك الدلافين (فوق وتحت) كما يقول الناشطون (مارين كونيكشن)
تدهورت الظروف المعيشية في برك الدلافين (فوق و تحت)، كما يقول نشطاء (الاتصال البحري)
تدهورت الظروف المعيشية في برك الدلافين (فوق وتحت) كما يقول الناشطون (مارين كونيكشن)

وقال دودز لـ Bezzina: "نشعر أيضًا أنه بما أن Mediterraneo تعمل حاليًا بموجب ترخيص حديقة الحيوان، فيجب مراجعة هذا الأمر وإلغائه في ظل هذه الظروف".

“تُستخدم هذه الدلافين في العروض وجلسات التفاعل العامة؛ هذه الحقيقة في حد ذاتها تتعارض مع الغرض من إنشاء حديقة الحيوان، فهي لا تُستخدم في أي جهود للحفاظ على البيئة، وعلى هذا النحو، فإن صلاحية الترخيص مفتوحة للتساؤل. 

تعريف السيرك

للوهلة الأولى، قد يبدو أن مثل هذه العروض على طراز السيرك تضع الحديقة في انتهاك لترخيصها الحالي كحديقة حيوانات والقانون المالطي. وبموجب قانون رعاية الحيوان لعام 2014، فإن المرافق التي تستخدم فيها الحيوانات "للعروض أو المعارض أو العروض أو السلامه اولا "منها في السيرك" يمكن إلغاء ترخيصهم وإغلاق المباني ونقل الحيوانات. 

يعرف هذا التشريع السيرك بأنه "أي معرض يقيمه العارضون من أجل الربح ويشاهده الجمهور بغرض الترفيه والتسلية والاستعراض، وتؤدى فيه الحيوانات أداء حيل أو مناورات لا تعكس سلوكها الطبيعي أو لا تعكس سلوكها الطبيعي". تقديم أي قيمة تعليمية ". 

ومع ذلك، ينص الإعفاء (31E) على أن المصطلحات "لا تنطبق على حدائق الحيوان المرخصة بموجب هذا القانون، على أساس أن الإعفاء لا يعرض للخطر أهداف أحكام هذا القانون". 

في يونيو/حزيران، قالت بيزينا لشركة Marine Connection إنها كانت على اتصال مع VRD لتوضيح تفاصيل عمليات التفتيش التي أجرتها في Mediterraneo، لكن المنظمة تقول إنه على الرغم من المناشدات المستمرة للحصول على تعليقات، لم يقدم المفوض أي تفاصيل أخرى منذ ذلك الوقت. 

ديفرنت اتصلت أيضًا بـ Bezzina لتوضيح الموقف، لكنها أجابت فقط بأن ترخيص وتنظيم كيانات مثل Mediterraneo كان من مسؤولية VRD، وأحالت التحقيق إلى المسؤول البيطري بالمديرية الدكتور Duncan Chetcuti Ganado. ولم يرد على الاستفسارات. 

"التحليل إذا لزم الأمر"

ميديترانيو مارين باركومع ذلك، كان أكثر استعدادا. وقال المدير بيترو بيتشيوني: "يتم تحليل خزاناتنا يوميًا وفقًا للمعايير الفيزيائية والكيميائية". ديفرنت.

"يتم إجراء تحليل ميكروبيولوجي مرة واحدة في الشهر من مختبر خارجي (ثالث). جميع المعلمات تتماشى مع المعايير والمبادئ التوجيهية. والحكومة على اتصال بنا لإجراء مزيد من التفتيش والتحليل إذا لزم الأمر. 

وعندما سُئل عن مدى الالتزام بقانون رعاية الحيوان، قال بيتشيوني: "أدعوكم إلى قراءة نفس القانون باهتمام. مؤسستنا هي حديقة حيوانات معتمدة."

ذكرت الحديقة سابقًا أنه يتم استخدام فريق من الغواصين لتنظيف حمامات السباحة وإدارة نمو الطحالب، وعلى الرغم من أن النمو قد يبدو قبيحًا، إلا أنه يقال إنه لا يضر بالدلافين. 

الدلافين في حوض السباحة الخاص بها في Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)
الدلافين في حوض السباحة الخاص بها في Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

يقول ساندمان: "من الواضح أنه تم إجراء اختبارات المياه، ولكن هذه هي الحديقة التي تنظم نفسها بنفسها، كما يفعل الموظفون هناك". "لماذا لا ينشرون نتائج هذه الاختبارات، أو يسمحون بتفتيش مستقل للمنشأة والدلافين؟"

"مهمتنا هي الدفاع عن الحفاظ على الحياة البحرية ونقل المعرفة القيمة للجمهور حول الأهمية الحاسمة للحفاظ على محيطاتنا والمخلوقات الرائعة التي تعيش فيها،" كما يقول متنزه ميديتيرانيو البحري.

بدورها، تقول شركة Marine Connection على موقعها على الإنترنت: "إن حقيقة استمرار Mediterraneo Marine Park في العمل تشير إلى أن السلطات تغض الطرف عن قضايا رعاية الحيوان هذه، والتي لا يمكننا التسامح معها". 

أيضا على ديفرنيت: مالطا بارك تلوم الغواص على موت الدلافين، الدلفين الأسير "يتم إلقاؤه خارجًا بمياه الحمام", الدلافين للصورة الرمزية: ما الذي كان يفكر فيه JC؟, دلافين الزجاجة - تحية واحدة وهويتين, جمعية الحياة البرية الخيرية تسمي شركات السفر "الاستغلالية".

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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