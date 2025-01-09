الأبطال، الشرير ومعجزة البحث عن حطام السفينة

لم يكن سلجوق كولاي ليصبح صيادًا ماهرًا لحطام السفن دون المثابرة وقدر من الحظ السعيد، وقد استفاد من كليهما في بحثه عن سفينة بخارية في بحر إيجة تعود إلى القرن التاسع عشر غرقت بواسطة سفينة أخرى من شركتها.

لقد كان في ذهني أن أكتب كتابًا عن حطام السفن في المياه التركية في بحر إيجه، لذلك كنت أحاول جمع المعلومات من مصادر مختلفة حول خسائر السفن السابقة - باستثناء تلك الحطام التي حددتها بالفعل ووثقتها.

تعد حطام السفن من عصر البخار مجال اهتمامي الرئيسي، لذلك كنت أعمل في الأرشيف، وركزت بشكل أساسي على السفن البخارية المفقودة.

بعد بضعة أسابيع، كنت أتصفح بعض الصحف المحلية القديمة التي تصدر في إسطنبول وإزمير (سميرنا) عندما صادفت تقريرًا مثيرًا للاهتمام. يتعلق التقرير بحادث تصادم بالقرب من إزمير حيث غرقت إحدى السفن المشاركة وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح في أواخر عام 1868.

كان هذا هو الوقت الذي كانت فيه السفن تقوم بالانتقال من الشراع إلى البخار، مع الاحتفاظ بأشرعتها ولكن باستخدام محركات البخار التي تعمل على تحريك عجلات المجداف أو البراغي كمصدر رئيسي للدفع.

وكشفت دراسات أخرى في الأرشيفات الأجنبية للصحف الصادرة في نفس التاريخ تقريبًا عن تفاصيل أكثر عن الحادث والغرق، استنادًا إلى روايات الناجين.

لقاء مميت

الباخرة المنكوبة قليوب

1,125 طن قليوب تم بناؤها بواسطة شركة Pile Spence & Co من Hartlepool في عام 1864. ورغم أنها ليست واحدة من أكبر السفن، إلا أن هذه السفينة الحديدية كانت واحدة من أفضل سفن شركة Azizieh في مصر، وهي دولة كانت في ذلك الوقت تحت الحكم العثماني.

كانت السفينة تبحر بين الإسكندرية وإسطنبول. وكانت قد غادرت الميناء السابق تحت قيادة الجزائري محمد وعلى متنها طاقم من 80 فردًا و85 راكبًا بعد ظهر يوم 15 ديسمبر 1868.

وبما أن الطقس كان لطيفاً، فقد قامت بجولة سريعة حول ساحل سوريا وبعد منتصف ليل يوم 17 ديسمبر بقليل - قبل ساعات قليلة من وقتها المعتاد - وصلت إلى قناة تشيشمي بين جزيرة خيوس والبر الرئيسي التركي.

كانت الليلة صافية للغاية، مع نسيم خفيف ولم يكن البحر موجودًا. وفي حوالي الساعة 1 صباحًا، قليوب وقد أخلى السفينة الممر وكان يدور حول رأس كارابورون عندما ظهر ضوء ميناء أحمر لسفينة بخارية أخرى أمام مقدمة السفينة.

قليوبكانت أضواء الملاحة الخاصة بـ "سفينتها" مضاءة بشكل ساطع في ذلك الوقت، ولابد أن السفينة التي كانت تقترب قد رأت ضوءها الأحمر على جانب الميناء أيضًا. ولأن الأخيرة كانت لا تزال على مسافة معينة، قليوب تم الضغط عليه.

وبعد فترة وجيزة اقتربت السفينتان بسرعة، والسفينة الغريبة - والتي تم التعرف عليها في ذلك الوقت على أنها سفينة بخارية أخرى تابعة لشركة Azizieh، شاركي - فجأة توجهت إلى الميناء وركضت باتجاه الجذع قليوب قبل أن تتمكن من تجنب الاصطدام.

صرخات الناجي

شاركي ضرب ال قليوب كانت السفينة في وضع متقدم قليلاً عن منتصف السفينة على الجانب الأيسر، فاصطدمت بمخزن الفحم واصطدمت بالغلاية الأمامية. كما أسقطت مقدمة السفينة أيضًا المداخن الأمامية. قليوبلقد اهتز الصاري الأمامي للطائرة نتيجة الاصطدام، لدرجة أنه انقلب بعد فترة قصيرة.

لقد كان هناك ركاب على قليوبوقد سقط على سطح السفينة، ولا بد أن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم على الفور، في حين ارتفعت صرخات الناجين عالياً فوق ضجيج البخار الهارب والصيحات المتضاربة لضباط وطاقم السفينتين.

لقد كان واضحا أن قليوب كانت السفينة في طريقها إلى الغرق، لذا توسل إليها قائدها شاركيقائد السفينة لم يتراجع – ومع ذلك فقد عكس محركاته وأبحر، تاركًا قليوب إلى مصيرها.

لقد تصرف الكابتن محمد، على وجه الخصوص، ومعظم ضباطه بشكل رائع، ولكن يبدو أن الطاقم شاركوا في الذعر العام وضاع الكثير من الوقت في إنزال القوارب في الماء.

تم إنزال خمسة من القوارب الستة التي تحملها السفينة، ولكن التدافع للدخول إليها تسبب مرة أخرى في خسارة العديد من الأرواح.

وفي هذه اللحظة سقط الصاري الأمامي التالف، مما أدى إلى ضرب وتحطيم قارب مليء بمجموعة مختلطة من الطاقم والركاب، بما في ذلك المهندس البريطاني.

وبينما كانا يكافحان في الماء ــ بعد نحو 45 دقيقة من الاصطدام ــ انحرفت السفينة البخارية وغرقت، فجرفت معها شظايا القارب ومعظم ما كان على متنه. وتمكن قارب آخر كان على بعد أمتار قليلة من انتشال خمسة من حطام القارب ــ باستثناء ذلك المهندس البريطاني.

ومن المعتقد أن أحداً من الأشخاص المتبقين الذين غرقوا مع السفينة لم ينجُ. وكان القبطان محمد والضابط الثاني من بين أكثر من خمسين شخصاً فقدوا حياتهم.

وصلت القوارب الأربعة التي تحمل الناجين بمساعدة بعض السكان الأتراك المحليين بالقرب من قرية كارابورون في الساعات الأولى من الصباح وتم نقلهم إلى أورلا (فورلا) قبل نقلهم إلى إزمير.

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جبن القائد

بطولة قليوبقارن قائد السفينة بجبن قائد السفينة شاركي الذي لو بقي بالقرب من السفينة الغارقة، لكان من الممكن أن ينقذ كل روح على متنها.

وبدلاً من ذلك، أبحر جنوبًا إلى تشيشمي في الساعات التي أعقبت الحادث وركض إلى الشاطئ، مدعيًا أنه اصطدم بالصخور. وبعد إجراء بعض الإصلاحات، أعيد تعويم السفينة وأبحرت إلى الإسكندرية.

لقد وجدت القصة مثيرة للاهتمام بما يكفي لتبرير إكمالها من خلال تحديد موقع حطام السفينة. قليوببعد أكثر من 150 عامًا من غرقها.

كان من المفترض أن يكون هذا بحثًا معقدًا، لأنه لم يتم تحديد إطار زمني. وفقًا لسجلات الصحيفة قليوب كانت السفينة قد عبرت ممر تشيشمي في الواحدة صباحًا وكانت تدور حول رأس كارابورون، وهو في الواقع شبه جزيرة ضخمة بطول 1 ميلًا تشير إلى الشمال، ومتوازية مع جزيرة خيوس مع البحر بينهما مقسمًا بين المياه التركية واليونانية.

كان أملي الوحيد هو أن أتمكن من تحديد موقع الحطام في المياه التركية، إذا كان موجودًا هناك على الإطلاق - وهذا يعني مسح منطقة تبلغ مساحتها حوالي 130 كيلومترًا مربعًا!

تظهر صورة السونار أضرار الاصطدام على الجانب الأيسر بين المداخن (سلجوق كولاي)

منظر أقرب لنقطة الاصطدام (سلجوق كولاي)

ضرر الاصطدام (سلجوق كولاي)

منطقة الجسر بين القمعات (لقطات من ROV تم تحريرها بواسطة Selcuk Kolay)

استغرق الأمر ستة أشهر قبل أن أرى شكل حطام سفينة على شاشة السونار الجانبية الخاصة بي. كان الحطام على عمق حوالي 80 مترًا. بدت الأبعاد متطابقة مع المواصفات التي جمعتها من الأرشيف، لكن لم تكن هناك صور أو مخططات للسفينة متاحة.

لن تكون صورة السونار وحدها كافية للتحقق من هوية الحطام، لذا كان عليّ أنا وفريقي القيام ببعض الغطسات. ومع ذلك، كان علينا أولاً الحصول على صورة للسفينة لمقارنتها بما سنراه في موقع الحطام.

المعجزة

لقد مرت بضعة أشهر أخرى وأنا أحاول العثور على صورة أو مخطط لـ قليوبثم حدثت معجزة. كنت أزور صديقًا لي يعمل في المزاد العلني في إسطنبول عندما لاحظت فجأة على الحائط أربع صور مطبوعة مؤطرة للسفن البخارية التابعة لشركة عزيزية. كانت إحداها قليوب - سفينة بخارية أنيقة ذات مقدمة سفينة وثلاثة صواري وقمعين!

مجموعة سلجوق كولاي (أحمد تاسكي)

قمت بالغوصة الأولى مع صديقي كايا يارار في دائرة مفتوحة، باستخدام مزيج هيليوم ثلاثي 18/45 كمزيج قاع. كانت الرؤية رائعة - كان بوسعنا بالفعل رؤية الحطام بينما كنا على عمق 50 مترًا!

هبط خط الطلقة بجوار مقدمة السفينة مباشرة، وبدأنا جولتنا على طول الجانب الأيسر باتجاه المؤخرة، وبقينا على ارتفاع حوالي 3 أمتار فوق حطام السفينة.

القوس (سلجوق كولاي)

لقد أذهلني حالتها. كنت أتوقع أن تكون حطامًا منهارًا في معظمه، لكنها كانت واقفة في وضع مستقيم متجهة نحو الشمال الشرقي، وكانت مقدمتها في حالة جيدة لدرجة أن السفينة بدت وكأنها غرقت منذ بضع سنوات فقط!

كان هدفي هو رؤية الضرر الناجم عن الاصطدام والمداخن كأدلة دامغة أخرى على هوية السفينة. ونعم، عندما اقتربنا من قسم منتصف السفينة، تمكنا من رؤية الضرر الهائل الناجم عن الاصطدام والمداخن الأمامية الساقطة، والتي لا تزال متكئة على الجسر.

كايا يرار فوق المقدمة (سلجوق كولاي)

سطح السفينة في منتصفها عند نقطة الاصطدام، مع مقدمة السفينة المتساقطة (لقطات من مركبة التحكم عن بعد التي حررها سيلكوك كولاي)

فتحة في منطقة تناول الطعام على الجانب الأيمن من منتصف السفينة (علي حقان إيجلميز)

الأطباق والزجاجات في منطقة تناول الطعام (علي حقان إيجلميز)

فوق غرفة المرجل (علي حقان ايجلميز)

علي إثيم كسكين يتفقد مخزن البضائع الخلفي (علي حقان إجيلميز)

الأطباق والجرار في المخزن (علي حقان إيجلميز)

كان الأمر وكأن الزمن قد توقف. استطعت أن أتخيل اللحظات التي أعقبت الاصطدام، وتساءلت كيف تمكنت السفينة من البقاء طافية لمدة ثلاثة أرباع الساعة بعد هذا الحادث المروع، بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة.

بعد السباحة إلى الخلف عبر فتحة غرفة المحرك وفتحات التخزين الخلفية، وصلنا إلى بقايا معدات التوجيه عند المؤخرة مباشرة وأكملنا جولتنا حول الحطام. لقد رأيت كل ما أردت رؤيته في هذه الغطسة الفردية...

بقايا معدات التوجيه على سطح السفينة الخلفي (لقطات من مركبة التحكم عن بعد التي حررها سيلكوك كولاي)

غوصات إعادة التنفس

قام أعضاء فريقي علي إثيم كسكين وعلي هاكان إيجلميز بمزيد من الغطس لأغراض التصوير والقياس لاستكمال التحقق من هوية الحطام. لقد استخدموا أجهزة إعادة التنفس ذات الدائرة المغلقة rEvo مع مزيج ثلاثي الهيليوم 18/45 كمخفف و EAN 50/50 كمخاليط ديكو.

تم العثور على سفينة أخرى مفقودة ومنسية منذ زمن طويل وتم توثيقها في المياه التركية - وهي سفينة لم تدم طويلاً وانتهت بنهاية مأساوية. سفينة جاءت ذات يوم من هارتلبول وانتهى بها المطاف في أعماق بحر إيجه.

سلجوق كولاي (أحمد تاسكي)

سلجوق كولاي هو مؤلف كتاب أصداء من الأعماق: حملة حطام الدردنيلومن بين المقالات الأخرى التي كتبها على Divernet: HMS هايث:غوص عميق في حطام سفينة جاليبولي المأساوية, كيف وجدت ناقلة نفط عمرها 125 عامًا لا تزال تتسرب, نانت أيام, السفن المفقودة في معركة أوينوسيس