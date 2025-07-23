بالتيك تيك تعثر على حطام سفينة أخرى من طراز "هانيبال" على عمق 90 مترًا

اكتشف الغواصون البولنديون حطام السفينة بالتنلاند، وهي سفينة شحن ألمانية تعرضت لطوربيد من قبل غواصة سوفييتية في عام 1944 أثناء عملية هانيبال، إحدى أكبر عمليات الإجلاء البحري في الحرب العالمية الثانية.

لم يتبق سوى القليل مما يمكن رؤيته من هيكل السفينة الكبيرة بعد 80 عامًا من الانفجار الهائل الذي أغرقها، لكن الحطام كان منذ فترة طويلة على قائمة المواقع التي يرغب فريق الغوص في تحديدها.

أدت عملية هانيبال في أوائل عام 1945 إلى نقل القوات والمدنيين الألمان بعيدًا عن المناطق الساحلية في بحر البلطيق التي تم عزلها بسبب تقدم الجيش الأحمر.

اكتشف فريق الغوص "بالتيك تيك"، الذي سبق له اكتشاف عدد من حطام السفن المرتبطة بـ"هانيبال" في بحر البلطيق، هذه السفينة على عمق 91 مترًا، شمال مدينة أوستكا وخارج المياه الإقليمية البولندية. وتقع على بُعد حوالي 9 كيلومترات من موقع الغرق المذكور في التقارير المعاصرة.

"كمية لا نهاية لها من الشبكة" تكمن على حطام السفينة بالتينلاند (بالتيك تيك)

الحطام في لحظة من الوضوح (بالتيك تيك)

بدأ الفريق، بقيادة صائد الحطام توماس ستاتشورا، مهمته في عام 2020، للعثور على كارلسروه في ذلك العام، فرانكفورت في عام 2021 وفي عام 2023 جيريتز فريتزن.

هذا لم يبق إلا أوريون و بالتنلاند، وهو هدف كبير يبلغ طوله 103 أمتار، نشأ في المملكة المتحدة، وتم بناؤه في سندرلاند في عام 1904.

في حين لا يزال اسمه فالدونا، تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الألمانية في روتردام في عام 1940، وأعيدت تسميتها بالتنلاند وتم تكليفها بالعمل بين مدينة كيل وجدينيا في بولندا ــ حيث مقر شركة بالتيك تيك ــ لنقل الإمدادات إلى الجبهة الشرقية للألمان وإعادة اللاجئين من بروسيا.

السفينة قبل عام 1940، عندما أُطلق عليها اسم فالدونا (بالتيك تيك)

كانت تحمل شحنة كبيرة من الإمدادات شرقًا مع سفينتين تجاريتين أخريين وثلاث سفن مرافقة عندما رصدت الغواصة السوفيتية القافلة في 25 ديسمبر. K-56.

قبل الساعة الثانية صباحًا بقليل في يوم الملاكمة، K-56 أطلقوا الطوربيدات التي أغرقت السفينة بالتنلاندعلى الرغم من أن التقارير الألمانية أفادت بأن سفن المرافقة تمكنت من إنقاذ كامل طاقم السفينة.

قارب الغوص (Baltictech)

صرحت شركة بالتيك تك بعد زيارة الحطام: "تسبب هذان الطوربيدان، بالإضافة إلى انفجار هائل للذخيرة المحمولة، في تدمير الحطام بشكل كبير". وفي قاع البحر، لم يجدوا سوى "كمية هائلة من الشباك".

نادرًا ما كانت الرؤية أثناء الغوص أكثر من نصف متر، لكن الفريق تمكن من تحديد المعدات العسكرية بما في ذلك الذخيرة والغاز.أقنعة وكذلك قطع الغيار والأحذية والإطارات والمراوح.

مناقشة الغوص: توماش ستاتشورا على اليسار (بالتيك تيك)

"من المؤسف أن الحطام بعيد وعميق للغاية، لأنه ربما يخفي المزيد من الأسرار"، هذا ما صرح به ستاتشورا، وهو مصور حطام عميق ومؤسس ومدير تنفيذي لشركة تصنيع بدلات الغوص. سانتي دايفينج.

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