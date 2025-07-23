مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

بالتيك تيك تعثر على حطام سفينة أخرى من طراز "هانيبال" على عمق 90 مترًا

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
"وجدتها أخيرًا!" (Baltictech)
"وجدتها أخيرًا!" (Baltictech)

اكتشف الغواصون البولنديون حطام السفينة بالتنلاند، وهي سفينة شحن ألمانية تعرضت لطوربيد من قبل غواصة سوفييتية في عام 1944 أثناء عملية هانيبال، إحدى أكبر عمليات الإجلاء البحري في الحرب العالمية الثانية.

لم يتبق سوى القليل مما يمكن رؤيته من هيكل السفينة الكبيرة بعد 80 عامًا من الانفجار الهائل الذي أغرقها، لكن الحطام كان منذ فترة طويلة على قائمة المواقع التي يرغب فريق الغوص في تحديدها.

أدت عملية هانيبال في أوائل عام 1945 إلى نقل القوات والمدنيين الألمان بعيدًا عن المناطق الساحلية في بحر البلطيق التي تم عزلها بسبب تقدم الجيش الأحمر.

اكتشف فريق الغوص "بالتيك تيك"، الذي سبق له اكتشاف عدد من حطام السفن المرتبطة بـ"هانيبال" في بحر البلطيق، هذه السفينة على عمق 91 مترًا، شمال مدينة أوستكا وخارج المياه الإقليمية البولندية. وتقع على بُعد حوالي 9 كيلومترات من موقع الغرق المذكور في التقارير المعاصرة.

حطام عملية هانيبال: "كمية لا حصر لها من الشباك" تكمن على حطام سفينة بالتينلاند (بالتيك تيك)
"كمية لا نهاية لها من الشبكة" تكمن على حطام السفينة بالتينلاند (بالتيك تيك)
الحطام في لحظة من الوضوح (بالتيك تيك)
الحطام في لحظة من الوضوح (بالتيك تيك)

بدأ الفريق، بقيادة صائد الحطام توماس ستاتشورا، مهمته في عام 2020، للعثور على كارلسروه في ذلك العام، فرانكفورت في عام 2021 وفي عام 2023 جيريتز فريتزن.

هذا لم يبق إلا أوريون و بالتنلاند، وهو هدف كبير يبلغ طوله 103 أمتار، نشأ في المملكة المتحدة، وتم بناؤه في سندرلاند في عام 1904. 

في حين لا يزال اسمه فالدونا، تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الألمانية في روتردام في عام 1940، وأعيدت تسميتها بالتنلاند وتم تكليفها بالعمل بين مدينة كيل وجدينيا في بولندا ــ حيث مقر شركة بالتيك تيك ــ لنقل الإمدادات إلى الجبهة الشرقية للألمان وإعادة اللاجئين من بروسيا.

السفينة قبل عام 1940، عندما أُطلق عليها اسم فالدونا (بالتيك تيك)
السفينة قبل عام 1940، عندما أُطلق عليها اسم فالدونا (بالتيك تيك)

كانت تحمل شحنة كبيرة من الإمدادات شرقًا مع سفينتين تجاريتين أخريين وثلاث سفن مرافقة عندما رصدت الغواصة السوفيتية القافلة في 25 ديسمبر. K-56.

قبل الساعة الثانية صباحًا بقليل في يوم الملاكمة، K-56 أطلقوا الطوربيدات التي أغرقت السفينة بالتنلاندعلى الرغم من أن التقارير الألمانية أفادت بأن سفن المرافقة تمكنت من إنقاذ كامل طاقم السفينة.

قارب الغوص (Baltictech)
قارب الغوص (Baltictech)

صرحت شركة بالتيك تك بعد زيارة الحطام: "تسبب هذان الطوربيدان، بالإضافة إلى انفجار هائل للذخيرة المحمولة، في تدمير الحطام بشكل كبير". وفي قاع البحر، لم يجدوا سوى "كمية هائلة من الشباك".

نادرًا ما كانت الرؤية أثناء الغوص أكثر من نصف متر، لكن الفريق تمكن من تحديد المعدات العسكرية بما في ذلك الذخيرة والغاز.أقنعة وكذلك قطع الغيار والأحذية والإطارات والمراوح.

مناقشة الغوص: توماش ستاتشورا على اليسار (بالتيك تيك)
مناقشة الغوص: توماش ستاتشورا على اليسار (بالتيك تيك)

"من المؤسف أن الحطام بعيد وعميق للغاية، لأنه ربما يخفي المزيد من الأسرار"، هذا ما صرح به ستاتشورا، وهو مصور حطام عميق ومؤسس ومدير تنفيذي لشركة تصنيع بدلات الغوص. سانتي دايفينج

أيضا على ديفرنيت: غواصون يعثرون على حطام سفينة في بحر البلطيق بعد اكتشافها في القرن التاسع عشر, غرفة العنبر لا تزال مفقودة، كما يقول الغواصون, يجد الغواصون جرس العشاء على الحطام العميق, يستمر البحث في حطام سفينة كارلسروه

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
من مقابض غودمان إلى مقابض المسدس، تُضفي مقابض شعلات الغوص الراحة والتحكم. 💪 اكتشف التصاميم الأكثر رواجًا والتي تُناسب أسلوب غوصك. #معدات_الغوص #نصائح_الغوص تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLlpvV0R4SXp1NzVz

مسدس، غودمان أم حزام؟ مقابض شعلة الغوص

هل أنت محتار بين أشعة الضوء المركزة وأشعة الضوء الغامرة؟ 📐 يشرح هذا الفيديو القصير متى تستخدم كل زاوية من أشعة الضوء وكيف تؤثر على رؤيتك تحت الماء. #إضاءة_الغوص #نصائح_الغوص تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLld5cnV3aU9XZlFn

الشعاع العريض مقابل الشعاع الضيق – أيهما أفضل للغوص؟

في هذا الفيديو، قمت باختبار قناع XDEEP Radical الجديد ذو الحجم الأصغر - المصمم خصيصًا للغواصين والغواصين ذوي أشكال الوجه الأصغر. سواء كنت امرأة أو مراهقة أو تعانين فقط من الأقنعة المتسربة التي لا تغلق بشكل جيد، فقد يكون هذا هو الحل المثالي. 💬 الانطباعات الأولى وملاحظات الراحة وتفاصيل الملاءمة بالداخل. ➡️ مثالي لـ: النساء | المراهقون | الأطفال | الغواصون ذوو الوجوه الصغيرة 🔗 المزيد من XDEEP: [أدخل رابط المنتج إذا رغبت في ذلك] #ScubaGear #XDEEP #DiveMaskReview #SnorkelingGear #SmallFaceFit يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!
فيديو يوتيوب VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLjhMeWlyRkJhSDlR

قناع XDEEP Radical الجديد للوجوه الصغيرة | مراجعة الانطباعات الأولى

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
تروي: تظهر أحصنة البحر الإنجليزية بأيدي الغوغاء
ستيفن كيرل: غواصون تقنيون يعثرون على آخر طراد مفقود للبحرية الملكية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى
سكوت: الدروس المستفادة أثناء الضياع في البحر
إيمو لينجيل: الدروس المستفادة أثناء الضياع في البحر
إريك ستوت: كيف عثر غواصو Darkstar على المدمرة USS Jacob Jones على ارتفاع 115 مترًا؟
أخبار حديثة
غواصون بولنديون متحمسون لوجه عمره 1,000 عام غواصون بولنديون متحمسون لوجه عمره 1,000 عام
ثلاثة غواصين يفقدون الوعي في وقت واحد في كوريا ثلاثة غواصين يفقدون الوعي في وقت واحد في كوريا
التلوث البلاستيكي: دعوة إلى يوم عمل في المملكة المتحدة التلوث البلاستيكي: دعوة إلى يوم عمل في المملكة المتحدة
أيها الغواصون، ساعدوا في إنقاذ المانتا! أيها الغواصون، ساعدوا في إنقاذ المانتا!
حطام مدمرة يابانية من الحرب العالمية الثانية يُعيد كتابة التاريخ حطام مدمرة يابانية من الحرب العالمية الثانية يُعيد كتابة التاريخ
الغواصان الحران جيرالد وأرتنيك، الحائزان على لقب أفضل غواصين في جزر البهاما الغواصان الحران جيرالد وأرتنيك، الحائزان على لقب أفضل غواصين في جزر البهاما
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا