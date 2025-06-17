مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

العودة إلى الحظيرة: العثور على طائرة Ju-88 في بحر إيجه

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
حطام طائرة يونكرز جو-88 قبالة بسارا
حطام طائرة يونكرز جو-88 قبالة بسارا

غواصان يونانيان يكشفان عن قطعة مخفية من التاريخ، حطام طائرة Junkers Ju-88 المفقودة منذ زمن طويل - يروي روس جيه روبرتسون القصة بناءً على بحث أجراه نيكالاوس سيديروبوليس الذي قدم الصور مع الدكتور كيمون باباديميتريو.

بينما كنتُ أنزل في أعماق بحر إيجه، برزت معالم طائرة يونكرز جو-88 جليةً، معلقةً تحتي. كان هيكلها وجناحيها ممدودين برشاقة على قاع رملي، تحتضنهما أعشاب بحرية متمايلة. غمرتني نشوةٌ سريالية - كنتُ أنا وكيمون أول من أطلّ على هذا الحطام عن قرب منذ أكثر من 80 عامًا!

يصف نيكولاوس سيديروبولوس الاكتشاف المذهل للطائرة السابعة من هذا النوع التي تم العثور عليها في المياه اليونانية، والتي كانت تجلس قبالة جزيرة بسارا على عمق 25 مترًا فقط.

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت طائرة يونكرز جو-88 الألمانية طائرة قتالية ناجحة بمحركين، متعددة الأدوار. وبفضل جهود مانوليس روكساناس، أصبح تاريخ هذه الطائرة، بما في ذلك رواية الطيار التي وُجدت في كتاب لبيتر تاغون، معروفًا بالفعل، إلا أن حطامها نفسه ظلّ بعيد المنال لفترة طويلة. 

طائرة يونكرز جو-88 كما تبدو اليوم
طائرة يونكرز جو-88 كما تبدو اليوم
طائرة يونكرز جو-88 كما تبدو اليوم
طائرة يونكرز جو-88 كما تبدو اليوم
جدول المحتويات
جدول المحتويات

خروف ضائع 

لا بد أن القلق كان واضحًا على الملازم جيرت وينترفيلد وهو يقود طائرته Ju-88 A4 L1+CK عبر سماء الليل المضطربة في 13 ديسمبر 1943. سرعان ما تحولت المهمة - وهي غارة قصف منخفضة المستوى على ميناء باري في إيطاليا - إلى فوضى. 

مع تدهور الأحوال الجوية وتزايد نيران مضادات الطائرات، تمكن طاقم الطائرة من إسقاط قنابلهم، إلا أن تأكيد أي إصابات كان مستحيلاً. أُسقطت طائرتان ألمانيتان وسط الفوضى قبل أن تتمكن بقية المجموعتين الأولى والثالثة من السرب الأول للتدريب العملياتي من اللحاق بها. جناح 1- يمكنني الهروب. 

أدى الهجوم إلى تشتت الغزاة أثناء توجههم عائدين إلى ديارهم. وبينما هبطت العديد من الطائرات في ألبانيا، اتبع وينترفيلد وطاقمه الأوامر وعادوا إلى قاعدتهم في إليفسينا، قرب أثينا. 

إلا أن الغيوم الكثيفة وضعف الرؤية أعاقا تقدمهم. وسرعان ما أبلغ مشغل اللاسلكي، إروين كيلهورن، أنهم فقدوا كل اتصال لاسلكي، وأنهم لم يبقَ لهم سوى الاعتماد على بوصلتهم وأمل رصد معالم مألوفة. 

حلّقوا شرقًا دون علمهم، عابرين بحر إيجة دون أن يروا أرضًا. ومع تناقص وقودهم وإدراكهم للمصير المحتوم، ظهرت جزيرة صغيرة في الأفق بأعجوبة. ولما استنفذت الخيارات، قرر وينترفيلد التخلي عن الطائرة. 

ثلاث طائرات من طراز Junkers Ju-88 فوق جزيرة كريت في عام 1943 (Bundesarchiv)
ثلاث طائرات من طراز Junkers Ju-88 فوق جزيرة كريت في عام 1943 (Bundesarchiv)
فرد Ju-88 (Bundesarchiv)
فرد Ju-88 (Bundesarchiv)

حلّقوا فوق الجزيرة، مطلقين صواريخ حمراء للإشارة إلى النجدة، قبل أن يبدأ وينترفيلد اقترابه. تحت ضوء القمر المتقطع، كافح للحفاظ على مستوى طائرة جو-88. على ارتفاع 80 مترًا، أمر كيلهورن بفكّ غطاء الطائرة، لكنه تمزق بعنف، محطمًا ذيلها.زعنفة وإرسال الطائرة إلى البحر.

بأعجوبة، نجا الطاقم سالمين نسبيًا، لكن الأمواج تلاطمت فوقهم وهم يحاولون إخلاء الطائرة. لم ينجح قارب النجاة في الانتشار، تاركًا إياهم تائهين في مياه مظلمة. 

سبح وينترفيلد نحو نتوء صخري، متشبثًا بالأمل. "حياتي-جاكيت سبور "لم تنتفخ، وهو ما كان في النهاية نعمة"، يتذكر. بعد وصوله إلى الشاطئ، أرشده أحد السكان المحليين إلى عمدة الجزيرة، حيث وجد مدفعيه ألفريد رايدت سالمًا، لكنه علم أن اثنين من أفراد الطاقم الآخرين مفقودان.

يتذكر مانوليس أغابوسيس، أحد سكان الجزيرة، والذي شهد والده الأحداث: "نجا أفراد الطاقم الأربعة من الحادث. سبح اثنان شرقًا، مع أنهما كانا قريبين من الشاطئ، وكان من المفترض أن يشاهدا جبل مافري راتشي، حتى في الليل. للأسف، غرقا"، قال بنبرة حزينة. "وصل الآخران إلى الجزيرة". 

لم يكن لدى الطيارين أدنى فكرة عن مكانهم، لكن، بحسب مانوليس، رصدوا فانوس كنيسة وتتبعوا ضوءه. ساعدهم والده، الذي يجيد عدة لغات، في الحصول على مساعدة من الحامية الألمانية المحلية. 

بعد العثور على جثث رفاقهم، حضر وينترفيلد ورايدت دفنهم في جزيرة خيوس المجاورة قبل العودة إلى وحدتهم.

غوص استطلاعي

كان نيكولاوس وكيمون من فريق المسح تحت الماء (UST)، وهي مجموعة من الباحثين المتطوعين والمتحمسين لحطام السفن ومقرها في اليونان، في جزيرة بسارا في وقت سابق من هذا العام لتصوير فيلم وثائقي تلفزيوني بعنوان ثالاتا – أسرار بحر إيجة عندما سمعوا شائعات عن تحطم طائرة محلية. 

أثبتت رؤى مانوليس، إلى جانب معلومات قيّمة من الصياد المحلي سبيروس لولوديا، أهميتها البالغة. يتذكر سبيروس أنه أوقف رحلات الصيد في منطقة معينة في سبعينيات القرن الماضي بعد أن علقت معداته في الشباك. ساعد هذا نيكولاوس وكيمون على تحديد إحداثيات تتوافق مع الأرض الملوثة المحددة على الخرائط البحرية.

مسلحين بهذه المعرفة، استعدوا لغوص استطلاعي، على أمل توثيق الحطام وإنشاء نموذج فوتوغرافي ثلاثي الأبعاد مفصل.

يتذكر نيكولاوس قائلاً: "الطائرة في حالة جيدة للغاية، على الرغم من أن ذيلها قد انفصل عن مكانه. وهي الآن مقلوبة ومواجهةً الاتجاه المعاكس فوق جسم الطائرة، ولا شك أنها جرّتها إلى هناك شباك الصيد. 

"تلتصق أجزاء من هذه الشباك بالمثبتات الأفقية السليمة تقريبًا، وهي دليل واضح على حدوث اضطراب غير مقصود في حطام السفينة.

قسم الذيل
قسم الذيل

حلقتُ أنا وكيمون حول ذيل الطائرة المتضرر، كلٌّ منا يتأمل المشهد الغريب. نظرتُ من خلال الفتحة المفتوحة، فرأيتُ عجلة الذيل المنسحبة وآليتها. وبعد ذلك، أثارت بقايا نقطة تثبيت الدفة فضولي، بالإضافة إلى فتحات الوقود المُدمجة في زلاجة مُعززة.

كشف المنظر إلى جسم الطائرة من نقطة الكسر، من الأمام، عن أضلاع هيكلية مخفية الآن تحت نسيج حيوي من الطحالب البحرية. في الداخل، ظلت أسطوانات الأكسجين الكروية - التي يُرجح أنها لا تزال مضغوطة - مثبتة بإحكام في مكانها، وهو مشهد نادر لطائرة Ju-88، التي عادةً ما كانت تتميز بأسطوانات أسطوانية. 

"وكان من اللافت للنظر أيضًا الفتحة المفتوحة المؤدية إلى حجرة القنابل الخلفية، والتي تم إسقاط حمولتها منذ فترة طويلة فوق إيطاليا."

داخل جسم الطائرة
داخل جسم الطائرة

لا يزال محركا جومو ٢١١ مثبتين، على الرغم من أن المراوح الخشبية قد تفككت منذ زمن طويل. «أحد المحركين، بعد فقدان غطاءه، كشف عن مقاييس ضغط الزيت ودرجة الحرارة التي كانت ضرورية للطاقم، لكنها الآن معتمة. 

"لم أستطع إلا أن أتخيل الطيار وهو يلقي نظرة خاطفة من فوق كتفه على تلك الموانئ من قمرة القيادة، معتمدًا عليها للبقاء على قيد الحياة.

محرك ميناء طائرة Junkers Ju-88
محرك ميناء طائرة Junkers Ju-88
منظر جانبي للمحرك الذي فقد غطاءه
منظر جانبي للمحرك الذي فقد غطاءه
محرك الميناء
محرك الميناء

"عندما اقتربنا، لاحظت انهيار عجلات الهبوط في الميناء أسفل جناح، إطارها سليم بشكل غريب، كما لو كان لا يزال يحمل الهواء. 

كشفت قمرة القيادة، بعد أن دُمّرت مظلتها منذ زمن، عن مقعد الطيار برقبته الطويلة المميزة المصممة للحماية من الرصاص. لا تزال مواقع أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين واضحة، على الرغم من أن معظم قمرة القيادة قد تفتت، ولم يتبقَّ منها سوى شظايا من الأجهزة والمقاييس. 

قمرة القيادة
قمرة القيادة
منظر جانبي لقمرة القيادة
منظر جانبي لقمرة القيادة

"تخيلت الطاقم مكتظًا في هذه المساحة الضيقة، في حالة من اليأس أثناء تحليقهم فوق بحر إيجه، تائهين ونفاد الوقود لديهم."

لحظة من الرهبة

بينما كان نيكولاوس وكيمون يحلقان فوق الحطام، تشاركا لحظة هدوء من الرهبة. "هذه الطائرة، المغطاة الآن بطبقة رقيقة من الطحالب الخضراء، وموطنًا للحياة البحرية النابضة بالحياة، كانت تحلق بفخر في السماء، وطاقمها يخوض معركة ضد الحلفاء - ومع ذلك، كان لديهم أيضًا أصدقاؤهم وعائلاتهم وأحلامهم وطموحاتهم. 

بينما كان مصيرهم معروفًا، ظلت قصتهم غير مكتملة - حتى الآن. بعد عقود من طمسها في التاريخ، لا تزال طائرتهم أمامنا، وأخيرًا، أمكن سرد القصة كاملة، في انتظار عودتنا إلى السطح.

في نهاية المطاف، كل خروف ضال يستحق أن يتم العثور عليه.

ال فريق المسح تحت الماء شكرًا لمانوليس أغابوسيس على مشاركة رواية والده، ومانوليس روكساناس على توفير هوية الطائرة والطاقم، وسبيروس لولودياس على تحديد الموقع، وتوماس باناجيوتوبولوس، قائد سفينة الدعم. حذاء فوقي مطاطي

وقد وجدت شهادة الطيار في الكتاب La Lehrgeschwader 1، الهروب إلى غريفون. المجلد 2 بقلم بيتر تاغون.

نيكولاوس سيديروبولوس غواص شغوف وأحد مؤسسي UST. بدأ الغوص عام ٢٠٠٢، وحصل على شهادات متنوعة، منها TecRec ٥٠، ويُجري أبحاثًا أرشيفية حول حطام السفن، ويكتب مقالات ويلقي محاضرات، ويُنتج أفلامًا وثائقية للترويج لتاريخ وأهمية التراث البحري.

روس جيه روبرتسون، غواص متقدم في المياه المفتوحة والنيتروكس، مؤلف ومعلم مهتم بحطام السفن في بحر إيجة وتاريخ اليونان في الحرب العالمية الثانية. يجمع بين هذه العناصر في العديد من مجلة والمقالات الصحفية، وهو أيضًا أمين الموقع قصص WW2 

كما كتب روس روبرتسون على Divernet: الغوص العميق مع كوستاس ثوكتاريدس, قاذفة يونكرز JU-88 هي طائرة إيجة المحطمة, لا تزال سفينة ناكسوس بيوفايتر تحلق عالياً للغواصين, مطاردة لا هوادة فيها: العثور على الغواصة HMS TRIUMPH من الحرب العالمية الثانية

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
تم تحديث Gear Affiliate: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark مرحبا! لقد كنت أتعلم عن التركيب الجانبي وأواجه صعوبة في العثور على مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم تناول ذلك في التدريب، ولكنني بحاجة إلى معرفة ما يجب الحصول عليه قبل أن آخذ الدورة، ولا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

تحديثات على معدات الغطس: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي/العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه المعدات مانعًا للضوء من السقوط لأسفل ويحجبه. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشراكات 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@martink72
#askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأشياء مانعًا للضوء من السقوط للأسفل، مما يحجبه.
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

كيف أربط ضوءًا وامضًا بنفسي ليتمكن صديقي من رؤيتي؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

معدات محدثة الشريك: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link تحقق من منتجع الغوص Wakatobi: https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver خصم 15% على عرض eSIM الدولي استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات لكل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

قم بزيارة موقع منتجع واكاتوبي:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#الغوص #الغوص #الغوص

خصم 15% على عرض eSIM الدولي باستخدام الكود: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
ستيف سيمان: اكتشاف جرس غواص يدحض أسطورة حطام السفينة الغارقة
فرانسيس هيرمانز: خط الأنابيب: بودكاست Left To Die يحقق في فضيحة الغوص
نيك بيلي: أرملة الغواص: "ما زلت أتابع الأخبار كل يوم"
رون: اكتشافات الغواصين: سن ميج في فلوريدا، وقنابل في المملكة المتحدة
ستيف: بول تومر يغادر Dive RAID International
أخبار حديثة
كيف استطاع غواص حر كرواتي حبس أنفاسه لمدة 29 دقيقة كيف استطاع غواص حر كرواتي حبس أنفاسه لمدة 29 دقيقة
تعهدات 30×30 لطيفة "قطرة في دلو" تعهدات 30×30 لطيفة "قطرة في دلو"
أعمق حطام سفينة على الإطلاق في البحار الفرنسية يعود إلى القرن السادس عشر أعمق حطام سفينة على الإطلاق في البحار الفرنسية يعود إلى القرن السادس عشر
ينضم الغواص ثيو إلى ستيفن فراي في صيد الأسماك بالشباك القاعية ينضم الغواص ثيو إلى ستيفن فراي في صيد الأسماك بالشباك القاعية
تمت دعوة الغواصين والغواصين إلى مهرجان الغوص NW التابع لـ BSAC لعام 2025 تمت دعوة الغواصين والغواصين إلى مهرجان الغوص NW التابع لـ BSAC لعام 2025
تم العثور على الغواصة دوروثيا ميتة على عمق 85 مترًا تم العثور على الغواصة دوروثيا ميتة على عمق 85 مترًا
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا