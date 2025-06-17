العودة إلى الحظيرة: العثور على طائرة Ju-88 في بحر إيجه

غواصان يونانيان يكشفان عن قطعة مخفية من التاريخ، حطام طائرة Junkers Ju-88 المفقودة منذ زمن طويل - يروي روس جيه روبرتسون القصة بناءً على بحث أجراه نيكالاوس سيديروبوليس الذي قدم الصور مع الدكتور كيمون باباديميتريو.

بينما كنتُ أنزل في أعماق بحر إيجه، برزت معالم طائرة يونكرز جو-88 جليةً، معلقةً تحتي. كان هيكلها وجناحيها ممدودين برشاقة على قاع رملي، تحتضنهما أعشاب بحرية متمايلة. غمرتني نشوةٌ سريالية - كنتُ أنا وكيمون أول من أطلّ على هذا الحطام عن قرب منذ أكثر من 80 عامًا!

يصف نيكولاوس سيديروبولوس الاكتشاف المذهل للطائرة السابعة من هذا النوع التي تم العثور عليها في المياه اليونانية، والتي كانت تجلس قبالة جزيرة بسارا على عمق 25 مترًا فقط.

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت طائرة يونكرز جو-88 الألمانية طائرة قتالية ناجحة بمحركين، متعددة الأدوار. وبفضل جهود مانوليس روكساناس، أصبح تاريخ هذه الطائرة، بما في ذلك رواية الطيار التي وُجدت في كتاب لبيتر تاغون، معروفًا بالفعل، إلا أن حطامها نفسه ظلّ بعيد المنال لفترة طويلة.

طائرة يونكرز جو-88 كما تبدو اليوم

خروف ضائع

لا بد أن القلق كان واضحًا على الملازم جيرت وينترفيلد وهو يقود طائرته Ju-88 A4 L1+CK عبر سماء الليل المضطربة في 13 ديسمبر 1943. سرعان ما تحولت المهمة - وهي غارة قصف منخفضة المستوى على ميناء باري في إيطاليا - إلى فوضى.

مع تدهور الأحوال الجوية وتزايد نيران مضادات الطائرات، تمكن طاقم الطائرة من إسقاط قنابلهم، إلا أن تأكيد أي إصابات كان مستحيلاً. أُسقطت طائرتان ألمانيتان وسط الفوضى قبل أن تتمكن بقية المجموعتين الأولى والثالثة من السرب الأول للتدريب العملياتي من اللحاق بها. جناح 1- يمكنني الهروب.

أدى الهجوم إلى تشتت الغزاة أثناء توجههم عائدين إلى ديارهم. وبينما هبطت العديد من الطائرات في ألبانيا، اتبع وينترفيلد وطاقمه الأوامر وعادوا إلى قاعدتهم في إليفسينا، قرب أثينا.

إلا أن الغيوم الكثيفة وضعف الرؤية أعاقا تقدمهم. وسرعان ما أبلغ مشغل اللاسلكي، إروين كيلهورن، أنهم فقدوا كل اتصال لاسلكي، وأنهم لم يبقَ لهم سوى الاعتماد على بوصلتهم وأمل رصد معالم مألوفة.

حلّقوا شرقًا دون علمهم، عابرين بحر إيجة دون أن يروا أرضًا. ومع تناقص وقودهم وإدراكهم للمصير المحتوم، ظهرت جزيرة صغيرة في الأفق بأعجوبة. ولما استنفذت الخيارات، قرر وينترفيلد التخلي عن الطائرة.

ثلاث طائرات من طراز Junkers Ju-88 فوق جزيرة كريت في عام 1943 (Bundesarchiv)

فرد Ju-88 (Bundesarchiv)

حلّقوا فوق الجزيرة، مطلقين صواريخ حمراء للإشارة إلى النجدة، قبل أن يبدأ وينترفيلد اقترابه. تحت ضوء القمر المتقطع، كافح للحفاظ على مستوى طائرة جو-88. على ارتفاع 80 مترًا، أمر كيلهورن بفكّ غطاء الطائرة، لكنه تمزق بعنف، محطمًا ذيلها.زعنفة وإرسال الطائرة إلى البحر.

بأعجوبة، نجا الطاقم سالمين نسبيًا، لكن الأمواج تلاطمت فوقهم وهم يحاولون إخلاء الطائرة. لم ينجح قارب النجاة في الانتشار، تاركًا إياهم تائهين في مياه مظلمة.

سبح وينترفيلد نحو نتوء صخري، متشبثًا بالأمل. "حياتي-جاكيت سبور "لم تنتفخ، وهو ما كان في النهاية نعمة"، يتذكر. بعد وصوله إلى الشاطئ، أرشده أحد السكان المحليين إلى عمدة الجزيرة، حيث وجد مدفعيه ألفريد رايدت سالمًا، لكنه علم أن اثنين من أفراد الطاقم الآخرين مفقودان.

يتذكر مانوليس أغابوسيس، أحد سكان الجزيرة، والذي شهد والده الأحداث: "نجا أفراد الطاقم الأربعة من الحادث. سبح اثنان شرقًا، مع أنهما كانا قريبين من الشاطئ، وكان من المفترض أن يشاهدا جبل مافري راتشي، حتى في الليل. للأسف، غرقا"، قال بنبرة حزينة. "وصل الآخران إلى الجزيرة".

لم يكن لدى الطيارين أدنى فكرة عن مكانهم، لكن، بحسب مانوليس، رصدوا فانوس كنيسة وتتبعوا ضوءه. ساعدهم والده، الذي يجيد عدة لغات، في الحصول على مساعدة من الحامية الألمانية المحلية.

بعد العثور على جثث رفاقهم، حضر وينترفيلد ورايدت دفنهم في جزيرة خيوس المجاورة قبل العودة إلى وحدتهم.

غوص استطلاعي

كان نيكولاوس وكيمون من فريق المسح تحت الماء (UST)، وهي مجموعة من الباحثين المتطوعين والمتحمسين لحطام السفن ومقرها في اليونان، في جزيرة بسارا في وقت سابق من هذا العام لتصوير فيلم وثائقي تلفزيوني بعنوان ثالاتا – أسرار بحر إيجة عندما سمعوا شائعات عن تحطم طائرة محلية.

أثبتت رؤى مانوليس، إلى جانب معلومات قيّمة من الصياد المحلي سبيروس لولوديا، أهميتها البالغة. يتذكر سبيروس أنه أوقف رحلات الصيد في منطقة معينة في سبعينيات القرن الماضي بعد أن علقت معداته في الشباك. ساعد هذا نيكولاوس وكيمون على تحديد إحداثيات تتوافق مع الأرض الملوثة المحددة على الخرائط البحرية.

مسلحين بهذه المعرفة، استعدوا لغوص استطلاعي، على أمل توثيق الحطام وإنشاء نموذج فوتوغرافي ثلاثي الأبعاد مفصل.

يتذكر نيكولاوس قائلاً: "الطائرة في حالة جيدة للغاية، على الرغم من أن ذيلها قد انفصل عن مكانه. وهي الآن مقلوبة ومواجهةً الاتجاه المعاكس فوق جسم الطائرة، ولا شك أنها جرّتها إلى هناك شباك الصيد.

"تلتصق أجزاء من هذه الشباك بالمثبتات الأفقية السليمة تقريبًا، وهي دليل واضح على حدوث اضطراب غير مقصود في حطام السفينة.

قسم الذيل

حلقتُ أنا وكيمون حول ذيل الطائرة المتضرر، كلٌّ منا يتأمل المشهد الغريب. نظرتُ من خلال الفتحة المفتوحة، فرأيتُ عجلة الذيل المنسحبة وآليتها. وبعد ذلك، أثارت بقايا نقطة تثبيت الدفة فضولي، بالإضافة إلى فتحات الوقود المُدمجة في زلاجة مُعززة.

كشف المنظر إلى جسم الطائرة من نقطة الكسر، من الأمام، عن أضلاع هيكلية مخفية الآن تحت نسيج حيوي من الطحالب البحرية. في الداخل، ظلت أسطوانات الأكسجين الكروية - التي يُرجح أنها لا تزال مضغوطة - مثبتة بإحكام في مكانها، وهو مشهد نادر لطائرة Ju-88، التي عادةً ما كانت تتميز بأسطوانات أسطوانية.

"وكان من اللافت للنظر أيضًا الفتحة المفتوحة المؤدية إلى حجرة القنابل الخلفية، والتي تم إسقاط حمولتها منذ فترة طويلة فوق إيطاليا."

داخل جسم الطائرة

لا يزال محركا جومو ٢١١ مثبتين، على الرغم من أن المراوح الخشبية قد تفككت منذ زمن طويل. «أحد المحركين، بعد فقدان غطاءه، كشف عن مقاييس ضغط الزيت ودرجة الحرارة التي كانت ضرورية للطاقم، لكنها الآن معتمة.

"لم أستطع إلا أن أتخيل الطيار وهو يلقي نظرة خاطفة من فوق كتفه على تلك الموانئ من قمرة القيادة، معتمدًا عليها للبقاء على قيد الحياة.

محرك ميناء طائرة Junkers Ju-88

منظر جانبي للمحرك الذي فقد غطاءه

محرك الميناء

"عندما اقتربنا، لاحظت انهيار عجلات الهبوط في الميناء أسفل جناح، إطارها سليم بشكل غريب، كما لو كان لا يزال يحمل الهواء.

كشفت قمرة القيادة، بعد أن دُمّرت مظلتها منذ زمن، عن مقعد الطيار برقبته الطويلة المميزة المصممة للحماية من الرصاص. لا تزال مواقع أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين واضحة، على الرغم من أن معظم قمرة القيادة قد تفتت، ولم يتبقَّ منها سوى شظايا من الأجهزة والمقاييس.

قمرة القيادة

منظر جانبي لقمرة القيادة

"تخيلت الطاقم مكتظًا في هذه المساحة الضيقة، في حالة من اليأس أثناء تحليقهم فوق بحر إيجه، تائهين ونفاد الوقود لديهم."

لحظة من الرهبة

بينما كان نيكولاوس وكيمون يحلقان فوق الحطام، تشاركا لحظة هدوء من الرهبة. "هذه الطائرة، المغطاة الآن بطبقة رقيقة من الطحالب الخضراء، وموطنًا للحياة البحرية النابضة بالحياة، كانت تحلق بفخر في السماء، وطاقمها يخوض معركة ضد الحلفاء - ومع ذلك، كان لديهم أيضًا أصدقاؤهم وعائلاتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

بينما كان مصيرهم معروفًا، ظلت قصتهم غير مكتملة - حتى الآن. بعد عقود من طمسها في التاريخ، لا تزال طائرتهم أمامنا، وأخيرًا، أمكن سرد القصة كاملة، في انتظار عودتنا إلى السطح.

في نهاية المطاف، كل خروف ضال يستحق أن يتم العثور عليه.

ال فريق المسح تحت الماء شكرًا لمانوليس أغابوسيس على مشاركة رواية والده، ومانوليس روكساناس على توفير هوية الطائرة والطاقم، وسبيروس لولودياس على تحديد الموقع، وتوماس باناجيوتوبولوس، قائد سفينة الدعم. حذاء فوقي مطاطي. وقد وجدت شهادة الطيار في الكتاب La Lehrgeschwader 1، الهروب إلى غريفون. المجلد 2 بقلم بيتر تاغون. نيكولاوس سيديروبولوس غواص شغوف وأحد مؤسسي UST. بدأ الغوص عام ٢٠٠٢، وحصل على شهادات متنوعة، منها TecRec ٥٠، ويُجري أبحاثًا أرشيفية حول حطام السفن، ويكتب مقالات ويلقي محاضرات، ويُنتج أفلامًا وثائقية للترويج لتاريخ وأهمية التراث البحري. روس جيه روبرتسون، غواص متقدم في المياه المفتوحة والنيتروكس، مؤلف ومعلم مهتم بحطام السفن في بحر إيجة وتاريخ اليونان في الحرب العالمية الثانية. يجمع بين هذه العناصر في العديد من مجلة والمقالات الصحفية، وهو أيضًا أمين الموقع قصص WW2

كما كتب روس روبرتسون على Divernet: الغوص العميق مع كوستاس ثوكتاريدس, قاذفة يونكرز JU-88 هي طائرة إيجة المحطمة, لا تزال سفينة ناكسوس بيوفايتر تحلق عالياً للغواصين, مطاردة لا هوادة فيها: العثور على الغواصة HMS TRIUMPH من الحرب العالمية الثانية