جزر الأزور تعلن عن أكبر شبكة محمية بحرية في أوروبا

وتشاركنا مجلة ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز، التي شاركت في الاستكشافات العلمية لتحديد أهم المناطق التي تستحق الحماية، وجهات نظرها - إلى جانب ثمانية أنواع بحرية تميز هذا الجذب السياحي في منتصف المحيط الأطلسي للغواصين. تصوير مانو سان فيليكس

يجري حاليًا إنشاء أكبر شبكة للمناطق البحرية المحمية في أوروبا في منتصف المحيط الأطلسي حول جزر الأزور، وهو القرار الذي تم اتخاذه قبل مؤتمر الأمم المتحدة الحالي للتنوع البيولوجي. تهدف قمة COP16 إلى تقييم التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي "30 × 30" لحماية 30٪ من الكوكب بحلول عام 2030.

وافقت جزر الأزور، وهي تسع جزر تشكل منطقة في البرتغال، على تشريع لإنشاء شبكة المناطق البحرية المحمية في جزر الأزور، على مساحة 287,000 ألف كيلومتر مربع.

وقد تم تصنيف خمسة عشر في المائة من مياهها على أنها محمية بالكامل و15 في المائة على أنها محمية للغاية، مع تقييد أو حظر صيد الأسماك والأنشطة الاستخراجية الأخرى.

جزر الأزور هي واحدة من الأماكن القليلة على وجه الأرض حيث تتجمع أسماك الراي الشيطانية التشيلية (Mobula tarapacana) في مجموعات كبيرة. تمثل الجزر أقصى حد شمالي لتوزيع أسماك الراي الشيطانية في المحيط الأطلسي والعالم (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين)

ومن بين الحياة البحرية التي من المقرر حمايتها الشعاب المرجانية في أعماق البحار، والحيتان، والدلافين، وأسماك القرش، وأسماك شيطان البحر، وأنواع الأسماك، ونظم التنفيس الحراري المائي.

وقال رئيس جزر الأزور خوسيه مانويل بوليرو تعليقا على هذه الخطوة: "يعد هذا إنجازا بالنسبة لجزر الأزور، حيث تقود المنطقة بالقدوة على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية في حماية وإدارة جزء حيوي من كوكبنا: البحر".

يعيش سمك القرش ذو الذيل الأسود (Serranus atricauda) في القيعان الصخرية، من المياه الضحلة تحت المد والجزر إلى عمق حوالي 150 مترًا وهو نوع تجاري مهم مع زيادة عمليات الإنزال في الموانئ البرتغالية (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين)

"نأمل أن يكون قرارنا مصدر إلهام للمناطق الأخرى، التي يتعين عليها التحرك لضمان صحة الكوكب في المستقبل."

تم تحديد هدف حماية 30% من الأرض والمحيطات بحلول عام 2030 من قبل الوفود المشاركة في القمة الدولية الأخيرة في عام 2022، ولكن بعد مرور عامين فقط يتمتع 8% من المحيطات بأي مستوى من الحماية، في حين أن أقل من 3% منها محمي بالكامل أو بدرجة عالية.

Sabella spallanzanii، المعروفة أيضًا باسم دودة المروحة المتوسطية أو الأوروبية، أو دودة الغبار الريشية أو دودة القلم الرصاص، موطنها المياه الضحلة في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​(مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين)

نموذج لحماية المحيطات

وقال إنريك سالا، مؤسس مبادرة "البحار البكر" التابعة لناشيونال جيوغرافيك: "بينما يجتمع المفاوضون في كالي بكولومبيا لتقييم حالة حماية الطبيعة، فإن قضية جزر الأزور توفر نموذجاً لحماية المحيطات ينبغي للعالم أن يحتذي به".

"إن ما يثير الإعجاب في شبكة المناطق المحمية الجديدة ليس فقط حجمها الهائل، بل أيضًا حقيقة أن العديد من المجموعات المحلية عملت معًا لتحقيق ذلك.

"لقد اجتمع المسؤولون الحكوميون والعلماء وممثلو الصناعة والمواطنون المحليون معًا لوضع نظام حماية يناسب الجميع.

تم رصد أسماك قرش ماكو قصيرة الزعانف (Isurus oxyrinchus) في 23% من محطات أخذ العينات السطحية في جزر الأزور، ولكنها مصنفة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها مهددة بالانقراض (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين)

"ومع كشف الأبحاث الجديدة عن حاجتنا إلى حوالي 190,000 ألف منطقة بحرية محمية صغيرة في المناطق الساحلية و300 منطقة بحرية محمية كبيرة في المناطق النائية البحرية بحلول نهاية عام 2030 لتحقيق هدف 30 × 30، فمن المشجع أن نرى جزر الأزور تحرك العالم في الاتجاه الصحيح.

وقال سالا "لقد حان الوقت الآن لكي تحذو مناطق أخرى في العالم حذوها. ومع ذلك، فمن المهم ألا نحمي أي 30% من المناطق البحرية فحسب، بل أن نحمي الـ 30% الصحيحة لتحقيق أعظم الفوائد التي يمكن أن تقدمها المناطق البحرية المحمية فيما يتصل بالتنوع البيولوجي والمناخ وإمدادات الغذاء".

تنين البحر الأزرق (Glaucus atlanticus) هو نوع من الرخويات البحرية التي تطفو باستخدام التوتر السطحي للمياه للبقاء رأسًا على عقب. وهو يتغذى على الكائنات البحرية الأكبر حجمًا - حتى رجل الحرب البرتغالي (Manu San Félix / ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين)

منطقة ذات اولوية

في عام 2018، وبالشراكة مع الحكومة الإقليمية والعلماء المحليين ومعهد وايت ومؤسسة Oceano Azul وشركاء آخرين، شاركت Pristine Seas في بعثات علمية في جزر الأزور للمساعدة في تحديد المناطق ذات الأولوية للحماية.

ويقوم فريقها من العلماء وصناع الأفلام الدوليين والمحليين بإجراء الأبحاث بناء على طلب الحكومات التي تسعى إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المحيطات.

وباستخدام أدوات عالية التقنية مثل الكاميرات تحت الماء لتقييم المناطق الساحلية والبحر المفتوح والبحر العميق، أضافت البعثات معلومات جديدة حول التنوع البيولوجي في هذه المناطق، فضلاً عن تأثير النشاط البشري.

أثناء الصيد، تغوص حيتان العنبر (Physeter macrocephalus) لمدة 40-50 دقيقة في كل مرة، مع فترات فاصلة بين كل منها على السطح تتراوح بين 10-20 دقيقة. وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد حوت كوفييه ذي المنقار باعتبارها أعمق حيوان يغوص ويتنفس الهواء على هذا الكوكب، حيث تم تسجيلها على عمق 2,250 مترًا (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين)

وقال كبير العلماء في منظمة "بريستين سيز" آلان فريدلاندر، الذي شارك مثل سالا في الاستكشاف العلمي للمنطقة: "لقد شهدنا أن النظم البيئية البحرية في جزر الأزور هي واحدة من أكثر النظم تنوعًا وديناميكية في شمال المحيط الأطلسي".

"يتضمن الموقع الجغرافي الفريد للأرخبيل، إلى جانب تضاريسه المعقدة تحت الماء، جبالًا بحرية ومنافذ حرارية مائية وموائل في أعماق البحار تدعم مجتمعات بيولوجية فريدة ومتنوعة ذات قيمة حفظ عالية.

مدرسة من الأسماك الزنادية (Balistes carolinensis) في جزيرة فلوريس (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين)

"إن صحة البيئة البحرية في جزر الأزور واستدامتها أمران بالغا الأهمية ليس فقط بالنسبة للمجتمعات المحلية، بل وأيضاً بالنسبة للتنوع البيولوجي البحري العالمي، واستقرار المناخ، وصحة المحيطات. إن حماية هذا النظام البيئي أمر ضروري للحفاظ على قيمه البيئية والاقتصادية والثقافية."

منذ 2008، ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين وتقول المنظمة إنها أجرت أكثر من 45 رحلة استكشافية حول العالم وساعدت في إنشاء 29 محمية بحرية تغطي أكثر من 6.8 مليون كيلومتر مربع من المحيط.

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