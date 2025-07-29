الغوص في حطام السفن في مثلث برمودا

يعتقد البعض أن ما يسمونه عاصمة حطام المحيط الأطلسي نشأ نتيجةً لوجود أجسام طائرة مجهولة الهوية و/أو مدينة أتلانتس المفقودة، لكن مايكل سالفاريزا وكريستوفر ب. ويفر يدركان الأمر أكثر. والسؤال الأهم بالنسبة لهما هو: ما سر كل تلك الشعاب المرجانية الصلبة؟

أطلّ الكابتن جانيس فاليكوس على ظلمة منتصف المحيط الأطلسي الحالكة، فلم يرَ شيئًا. كان ذلك في السادس عشر من يناير/كانون الثاني عام ١٩٤٠، ليلة شتاء هادئة لكنها باردة. ورغم الهدوء النسبي للمحيط المفتوح، كانت رياح الحرب تعصف بشدة لأكثر من عام، ولم يكن هذا هو الوقت المناسب لخفض حراسة السفينة.

أبحر فاليكوس بالقرب من برمودا مرات عديدة من قبل، وكان في رحلته الأخيرة قبل تقاعده. في هذه الرحلة، كان قائدًا لـ بيلينايون، سفينة شحن بخارية بطول 117 مترًا محملة بشحنة من خام الحديد والمنجنيز. غادرت غرب أفريقيا قبل أيام، متجهةً إلى ميناء بالتيمور الآمن.

ال بيلينايون تحطمت بالقرب من هذه الشعاب المرجانية المغمورة

ال بيلينايون تم بناؤه في عام 1907 في ميناء غلاسكو وكان اسمه في الأصل هيل جلينبعد أن تغيرت ملكيتها إلى شركة شحن يونانية، تمت إعادة تسميتها بيلينايون في عام 1939. ربما الليلة سوف يصيبها سوء الحظ المرتبط عادة بإعادة تسمية السفن.

بيلينايون لم يكن من المقرر أن تتوقف الطائرة في برمودا في طريقها إلى أمريكا، ولكن بسبب نقص الوقود، قرر الكابتن فاليكوس التوقف.

من جانبها، أُغلقت برمودا خلال ساعات المساء في محاولة من البريطانيين لمنع الألمان من التجسس عليها. حتى منارة سانت ديفيد الشهيرة، التي كانت تحرس الجانب الشمالي الشرقي من الجزيرة منذ عام ١٨٧٩، أُطفئت في تلك الليلة. في الواقع، كان كل شيء أسود.

كانت منارة سانت ديفيد مظلمة في الليلة التي تحطمت فيها السفينة بيلينايون

ظنّ القبطان أنه على بُعد ١٢ ميلاً من برمودا، فأمر السفينة بالإبحار في الظلام. لكنه أخطأ. فجزيرة برمودا كانت على بُعد أمتار فقط.

تردد صدى صوت المعدن الممزق بأنياب الشعاب المرجانية الصخرية في أرجاء السفينة. ارتجفت السفينة وهي تتمزق، بيلينايون لقد فقدت قريبا.

لقد تم إنقاذ كل الأيدي عندما غرقت على مرمى البصر من الأرض، ولكن الرجل الذي كان مطيعًا ذات يوم بيلينايون لقد أصبح الآن ضحية صامتة أخرى من ضحايا الحرب العالمية الثانية.

ال بيلينايون تكمن مكسورة في القاع

لقد قمنا بتجهيز أنفسنا للغوص بيلينايون في صباح صيفي مشرق، على بُعد خطوات من منارة سانت ديفيد، كانت السفينة لا تزال تعمل وتُضيء بإيقاع لا ينقطع. ومع اقتراب درجة حرارة الماء من ٢٧ درجة مئوية، ووضوح الرؤية ٢٥ مترًا، ظهر حطام سفينة الشحن الممزق على الفور أمام أعيننا.

نزلنا، ونحن دائمًا نشعر بالبهجة إزاء احتمال استكشاف حطام سفينة بينما نضع في اعتبارنا أيضًا التاريخ المأساوي لضحايا الحرب.

أضلاع بيلينايون

ال بيلينايون الموقع عبارة عن كومة من المعادن المتناثرة على مساحة واسعة من قاع المحيط. ثمانية عقود من الأعاصير والعواصف الشتوية وغيرها من الأحداث دمرت جزءًا كبيرًا من الجزء المميز من السفينة.

من الجدير بالذكر في موقع الحطام هيكل السفينة على شكل حرف A، الذي لا يزال سليمًا، والذي يؤدي إلى عمود المروحة الطويل. باتباع هذا العمود إلى المياه العميقة، سيصل الغواصون إلى المروحة نفسها.

تحكي المروحة، التي تقع على عمق 18 مترًا تحت الماء، قصة الليلة المشؤومة حيث يتخيل المرء مدى صعوبة استمرارها في الدوران وتحريك السفينة إلى الأمام بعد وقوع الاصطدام بالشعاب المرجانية.

ال بيلينايونمروحة

مثلث برمودا

ال بيلينايون، حطام سفينة حقيقي له قصة حزينة، وهو واحد فقط من 300 حطام سفينة موثقة على الأقل في المياه المحيطة بجزيرة برمودا.

أقدم حطام تم اكتشافه وتحديده بتاريخ محدد هو سان بيدرو من عام 1594. ومع ذلك، فإن السجلات التاريخية والروايات عن حطام السفن على الشعاب المرجانية في برمودا يعود تاريخها إلى عام 1543. وقد أطلق بعض الغواصين على برمودا لقب "عاصمة حطام السفن في المحيط الأطلسي".

تقع في الطرف الشمالي من "مثلث برمودا"، ولكن على الرغم من الادعاءات الخيالية حول وجود أجسام طائرة مجهولة الهوية، أو كائنات فضائية، أو مدينة أتلانتس المفقودة، فإن السبب وراء وفرة حطام السفن في هذه المياه يمكن تفسيره بسهولة: الشعاب المرجانية.

غالبًا ما ترتفع الشعاب المرجانية المحيطة ببرمودا بشكل حاد من مياه عميقة نسبيًا إلى سنتيمترات قليلة من السطح. تمتد هذه الشعاب المرجانية بعيدًا في المحيط الأطلسي، وقد تسببت في غرق العديد من السفن في وقت مبكر.

غواص يستكشف الشعاب المرجانية الصخرية في برمودا

تشمل العوامل الأخرى التقاء تيارات المحيط، وتحديدًا تيار الخليج القوي، الذي لا يُرهق قباطنة السفن فحسب، بل يُسبب أيضًا تقلبات جوية غير متوقعة. غالبًا ما تصطدم الأعاصير، التي تُولّد رياحًا وأمواجًا عاتية، بتيارات الماء والهواء المُوجّهة نحو الجزيرة.

لا يحتاج الأمر إلى جسم غامض لإغراق سفينة في برمودا!

ريتا زوفيتا

واصلنا أخذ عينات صغيرة من حطام برمودا من خلال استكشاف بقايا ريتا زوفيتاتم بناؤها في عام 1919 في حوض بناء السفن الاسكتلندي في غلاسكو وكانت سفينة بخارية لنقل البضائع تُعرف في الأصل باسم حرب غاسكون. تم تحويلها لاحقًا لنقل البضائع الجافة، وتمت إعادة تسميتها ريتا زوفيتا من قبل أصحابها الجدد في إيطاليا.

كسرت ريتا زوفيتا ظهرها على الصخور

في عام 1924، بينما كانت تبحر من ميناء بوتي في جورجيا على البحر الأسود إلى بالتيمور بولاية ماريلاند، ريتا زوفيتا جنحت السفينة في بحار الشتاء الهائجة على الجانب الشمالي الشرقي من برمودا، قبالة منارة سانت ديفيد.

لحسن الحظ، لم يمت أحد في حادث الغرق، وتم تفريغ معظم حمولة خام المنغنيز قبل غرق السفينة بالكامل في 13 فبراير. بعد الحرب العالمية الثانية، استُخدمت كميات كبيرة من الحطام لتحويله إلى خردة معدنية.

ال ريتا زوفيتا تقع على عمق 6-20 مترًا تحت الماء بالقرب من بيلينايون حطام. السفينة محطمة للغاية، مع مساحة واسعة من الحطام، لكن المؤخرة وعمود المروحة لا يزالان سليمين. يمكن العثور على المحرك والرافعات والسلاسل والغلايات بين الحطام.

عمود المروحة الطويل لطائرة ريتا زوفيتا

الإطار A السليم لريتا زوفيتا

وبينما كنا نستكشف حطام السفينة، صادفنا عددًا قليلًا من أسماك الأسد الغازية، إلى جانب عدد كبير من أسماك الببغاء والأسماك الكبيرة التي كانت تحمي بيضها بجرأة.

أسماك الأسد الغازية تتخذ من برمودا موطنًا لها

يمكن العثور على سمك الكاردينال ذو العيون الكبيرة على الشعاب المرجانية الصخرية

في بعض أعماق الحطام الأكثر قتامة، وجدنا بعض أسماك السنجاب وسمكة الكاردينال كبيرة العين. أصبح الحطام موطنًا لهذه الأنواع، كما توفر الأسطح الصلبة ركيزة صلبة لنمو الشعاب المرجانية.

هنا، كما هو الحال في جميع حطام السفن التي استكشفناها، يبدو أن المرجان الدماغي هو النوع السائد، على الرغم من ازدهار أنواع أخرى من المرجان أيضًا.

تونتون

حطام آخر له قصة يجب اكتشافها وهي قصة تونتونبُنيت في كوبنهاغن عام 1902، وكانت تحمل شحنة من الفحم من نورفولك، فيرجينيا إلى سانت جورج، برمودا، عندما اصطدمت بسحابة ضبابية عند اقترابها من الجزيرة في 24 نوفمبر 1920.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها القبطان، فقد اصطدمت السفينة بالشعاب المرجانية الشمالية وغاصت دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

لأن السفينة تقع في مياه ضحلة، يبلغ متوسط عمقها 6 أمتار فقط، استكشفناها كغوصة ثانية لهذا اليوم. كانت مقدمة السفينة سليمة بشكل واضح، واستمتعنا أيضًا بالسباحة فوق المحركات البخارية والغلايات، التي كانت صامدة بثبات في قاع المحيط.

قائمة تانتون على الجانب على الشعاب المرجانية

قسم القوس في تانتون

تم انتشال جرس السفينة بواسطة عالم الآثار البحرية تيدي تاكر وتم استخدامه لاحقًا كدعامة في الفيلم الشهير عمقوهو الآن معروض في متحف منارة جيبس هيل.

أثناء الغوص على حطام السفينة، عثرنا على جيوب من الرمال الداكنة وكتل من الفحم، لا تزال قائمة بعد أكثر من قرن من الغرق! تحمل هذه البقايا من الحمولة قصة السفينة إلى جيل جديد من المستكشفين - غواصي السكوبا الذين يزورون حطام السفن في برمودا.

تقع تونتون في المياه الضحلة

كريستوبال كولون

ربما يكون حطام السفينة الأكثر شعبية بين الغواصين في برمودا هو حطام كريستوبال كولون، وهي سفينة فاخرة بطول 150 مترًا تحطمت في نظام الشعاب المرجانية في نورث روك عام 1936. أخطأ القبطان في برج الاتصالات في نورث روك على أنه منارة جيبس هيل واصطدم بالشعاب المرجانية أثناء الارتباك.

وكان على متن السفينة في ذلك الوقت طاقم مكون من 160 فردًا فقط، وذلك لأن السفينة كانت قد أكملت مؤخرًا رحلة من المكسيك إلى إسبانيا وعلى متنها 344 راكبًا، وكانت الآن متجهة إلى المكسيك.

ظلت السفينة، التي كانت في يوم من الأيام فاخرة، صامدةً وبعيدة عن الماء لأشهر عديدة بعد ذلك. وبعد أن تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه، أصبحت هدفًا للناهبين الذين نهبوا العديد من مقتنياتها.

بقايا مقعد من كريستوبال كولون

حتى يومنا هذا، لا تزال القطع الأثرية من كريستوبال كولون يمكن العثور على هذه المقتنيات في المنازل والمنشآت في أنحاء الجزيرة. كان الاستيلاء على مقتنيات من السفينة غير قانوني، وقد أُلقي القبض على العديد من البرموديين وحوكموا. ووفقًا لإحدى الروايات، دافع أحد المتهمين عن نفسه في المحكمة قائلًا: "لماذا أسرق جهاز راديو إسبانيًا وأنا لا أجيد الإسبانية؟"

غلاية من كريستوبال كولون

ال كريستوبال كولون استخدمتها القوات البريطانية والأمريكية للتدريب على الرماية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم غرقت. مع مرور الوقت، ونتيجةً للتدريب على الرماية، تفتت حطام السفينة بشكل كبير وانتشر على مساحة 2 متر مربع من قاع البحر. وهي تقع في مياه يتراوح عمقها بين 9,300 و5 مترًا.

أثناء استكشافنا لهذا الحطام، تمكنا من رؤية محركات السفينة، والتوربينات البخارية، وعمود المروحة المزدوج. يُعد هذا الحطام مثاليًا للغواصين من جميع المستويات، حيث لن يكتفوا برصد أسماك الببغاء، والباراكودا، والهامور، وسمكة الدامسل، بل سيسبحون أيضًا فوق جزء مهم من تاريخ برمودا البحري.

سمك النهاش الرمادي يختبئ تحت الحواف

عظام كريستوبال كولون

حطام سفن أخرى

هناك المئات من حطام السفن التي يمكن استكشافها في هذه المياه، والعديد منها لم يتم اكتشافها بعد.

بعض من الأماكن الأكثر زيارة من قبل الغواصين تشمل ليهرميني، وهي سفينة حربية بريطانية من عام 1824؛ ماري سيليستيا، سفينة حربية تابعة للاتحاد الكونفدرالي غرقت في عام 1864؛ و نيوبي كورنثيانكان هذا الكازينو العائم قد تم تحويله من سفينة لنقل النفط، وتم إغراقه كشعاب مرجانية اصطناعية في عام 2017 بعد أن استولت الحكومة على السفينة المهجورة بتاريخها المتقلب.

بينما كنا نستكشف حطام السفن والشعاب المرجانية في برمودا، خطر ببالنا سؤال واحد. بما أن فصول الشتاء هناك باردة (تنخفض درجات الحرارة إلى ١٦ درجة مئوية في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير، بينما تنخفض درجات حرارة المياه إلى ما بين ١٤ و١٧ درجة مئوية، مما يدفع العديد من غواصي الشتاء إلى استخدام بدلات الغوص الجافة وبدلات أكثر سمكًا بسمك ٧ مم)، فكيف تنجو الشعاب المرجانية الصلبة؟

نحن نعلم أن الشعاب المرجانية تعيش في نطاق ضيق من درجات الحرارة، وعلى الرغم من أن العديد منها تكافح من أجل البقاء في المياه التي ترتفع حرارتها بسبب ارتفاع الظروف المناخية، فإننا نتساءل عن الحد الأدنى لتحملها لدرجات الحرارة.

في برمودا، وجدنا أن الشعاب المرجانية الصلبة تتمتع بصحة جيدة. على عكس العديد من المناطق الأخرى في المنطقة المجاورة الكاريبي وفي فلوريدا، تزدهر هذه الشعاب المرجانية.

الشعاب المرجانية الدماغية تزدهر في مياه برمودا

مسبار المرجان BIOS

ومن خلال المناقشات مع مشغلي الغوص والسكان المحليين في برمودا، علمنا أن معهد برمودا لعلوم المحيطات (BIOS) تُجري أبحاثًا في جينات الشعاب المرجانية في الجزيرة، باحثةً عن أدلة على مرونتها الفطرية، وربما تجد طرقًا لإثراء الشعاب المرجانية حول العالم بأنواع أكثر قدرة على تحمل التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة. وننتظر بفارغ الصبر الاكتشافات التي قد يتوصل إليها BIOS.

برمودا جزيرة آسرة، تزخر بكنوز بحرية غنية من السفن الغارقة التي تنتظر الغواصين لاستكشافها. ورغم أن أساطير مثلث برمودا قد تُثير الدهشة والفضول، إلا أن طبيعة هذه الجزيرة هي التي ساهمت في هذا الإرث.

الشواطئ الرملية الوردية الشهيرة في برمودا

مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة وأسرار ومآسٍ لم تُحل. تعمقنا أكثر في هذا الجانب من مياه برمودا الأسطورية من خلال حصولنا على شهادة PADI غواص مثلث برمودا التخصصية.

في البداية، توقعنا أن يكون هذا مجرد خدعة، ولكن عندما تابعنا الدورة التدريبية التي تقدمها الغوص في برمودا لقد تعلمنا السبب الحقيقي وراء حطام السفن في برمودا، وتعرضنا لبعض الألغاز التي لا تزال قائمة، واكتسبنا تقديرًا أفضل بكثير للشعاب المرجانية وحطام السفن والآثار في الجزيرة.

لقد خدشنا السطح للتو.

أيضًا بواسطة Salvarezza & Weaver على Divernet: حطام السفن في بحر كورتيز الجنوبي, عطلة نهاية الأسبوع الطويلة للغوص في جمهورية الدومينيكان, بوابة لTubbataha, المشتري: خارج هذا العالم, حيث يلتقي الماء بالسماء, اختفاء الحدود

