عهد الغواص: كيف تسير الأمور، بعد مليون دولار؟

يقول كريس جولدبلات، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع فيش ريف، بفخر: "إنها حقًا قصة غوص السكوبا لهذا العقد. أينما ذهبت، يسألني الناس: لماذا لم أسمع بهذا من قبل؟ حسنًا، أبذل قصارى جهدي!"

"الشعاب المرجانية بعيدة بعض الشيء، ويصعب العثور عليها، ولكن إذا بدأ المزيد والمزيد من الغواصين في رؤية ذلك بأعينهم، أعتقد أن هذا سيتغير."

كريس في منزله في سانتا باربرا قبل أن يلتقط صورةً عبر تطبيق زووم لعشب البحر العملاق وسمك الغاريبالدي. عاد لتوه من رحلة إلى سان كليمنتي في جزر القنال بكاليفورنيا لتقييم أعداد أذن البحر. يقول: "راقبتُه على مدار الأربعين عامًا الماضية، وقد تعافى بشكل ملحوظ هناك".

مشروع الشعاب المرجانية السمكية بدأ يبدو أكثر متعة! (FRP)

يحمل مشروع الشعاب المرجانية السمكية اسمًا قد يوحي بمشروع آخر صغير الحجم لحماية الحياة البحرية.

ثم تكتشف حجم طموح المشروع - بما في ذلك عكس الخسارة الفادحة التي لحقت بغابات عشب البحر الخصبة في شرق المحيط الهادئ، وحقيقة أن كريس قد أنفق بالفعل ما يقدره بمليون دولار من ماله الخاص في إيصال المشروع إلى مستواه المثير للإعجاب الحالي.

يعتمد الأمر كله على مغناطيس بحري خرساني على شكل سلحفاة يسمى كهف البحر، وتعهد تم تقديمه على حافة الموت.

في عام ٢٠٠٣، تعرضتُ لحادث قارب مروع، يوضح كريس. "اصطدمت سيارتي مع خمسة من أصدقائي بصهريج وقود، وغرقنا في منتصف القناة.

"بينما أنا بالخارج أنزف حتى الموت، أسبح في الماء على بعد 20 ميلاً في منتصف الليل مرتديًا ملابسي الداخلية - حسنًا، أنت تعقد الكثير من الصفقات مع خالقك عندما تكون في مثل هذا النوع من المواقف.

كان قراري هو أنني لو استطعتُ النجاة، فسأقضي بقية حياتي أُضيف إلى المحيط حياةً أكثر مما استخلصتُ منه - وقد استخلصتُ الكثير. لقد اصطدتُ بجدٍّ في حياتي، ولا أخجل من ذلك، سواءً كصيادٍ بالرمح أو عندما كنتُ رائدًا في حركة المأكولات البحرية المستدامة في التسعينيات بصفتي تاجرًا للمأكولات البحرية.

معسكر غوص صيفي

لقد نشأ هذا الصياد الذي تحول إلى حارس طرائد في ماليبو: "مجتمع متواضع في تلك الأيام، وإذا كنت تريد شيئًا جيدًا لتأكله، كان عليك أن تذهب لتصطاده".

بدأ ممارسة الغوص الحر في سن الثامنة، وعندما بلغ الثالثة عشر من عمره أرسلته والدته إلى معسكر غوص صيفي في كاتالينا، والذي كان من الممكن أن يمنح شهادة غوص لشخص في سنه.

اشترى قاربه الأول في نفس الوقت تقريبًا "وبدأ الغوص كالمجنون في المكان الوحيد الذي تمكنت من الوصول إليه، وهو خليج سانتا مونيكا - كل الطين والرمال تتخللها بعض الصخور وبعض الهياكل من صنع الإنسان.

"لقد حفر ذلك في ذهني حقًا ما يحدث إذا تمكنت من تحسين هذا الموطن المحدود - فأنت تنتقل من الصحراء إلى الواحة."

كهف البحر (FRP)

وهذا ما يفعله مشروع كريس للشعاب المرجانية السمكية الآن. يمتلك المشروع القدرة على تحويل الأراضي القاحلة في قاع البحر إلى أنظمة بيئية بحرية حيوية مزدهرة قادرة على دعم طحالب البحر، والمرجان، والثدييات البحرية، والأسماك، والقشريات، والطيور البحرية، مما يُخفف ضغط الصيد على الشعاب المرجانية الطبيعية القائمة، ويُنشئ مناطق جذب مُرحبة للغواصين.

لا تقتصر هذه الشعاب المرجانية على جذب الحياة البحرية فحسب، بل إنها باقة النمو إن التلوث البحري يتسبب في خلق الكثير من التلوث بحيث يفيض إلى المناطق المحيطة، كما يقول كريس - تمامًا كما وعدنا بأنه يمكن أن يحدث في المناطق البحرية المحمية (MPAs) عندما يتم تنفيذها بالفعل.

تشريح كهف البحر

يقول كريس: "شعرتُ بالحاجة إلى إنشاء منظمة لا تُصنّع شعابًا مرجانية اصطناعية فحسب، بل ما يُمكننا تسميته شعابًا مرجانية حيوية، تؤدي وظيفة الشعاب المرجانية الطبيعية، ولكن عند نموها، تبدو طبيعية للعين البشرية". لا قوارب خردة ولا إطارات قديمة بالنسبة له.

عندما بدأ المشروع في عام 2010، اتجه في البداية إلى تصميم "كرة الشعاب المرجانية" المألوف، ولكن إلى جانب تفضيله لنهج جديد "لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية"، أصبح من الواضح أن كرات الشعاب المرجانية كانت أكثر ملاءمة لانتشار المرجان من الأعشاب البحرية.

كان الحل هو تطوير كهوف بحرية. تُصنع هذه الكهوف من الخرسانة البحرية، باستخدام مزيج من الأسمنت يُطابق درجة حموضة الخرسانة لدرجة حموضة مياه البحر، ولا يُصدر أي غازات. يُعتقد أن الكائنات البحرية التي تستوطن هذه الكهوف تُزيل كمية من الكربون أكبر مما يُطلق في عملية تصنيع الخرسانة.

خلط كهف البحر (FRP)

تشتت سمك القاروص من الكهوف البحرية المغمورة حديثًا (FRP)

يقول كريس إن هذه الوحدات، التي تزن 1,280 كجم وتبلغ مساحتها 8 أمتار مربعة، مصممة لمقاومة الغرق في الرمال، ولن تتحرك حتى في ظروف الأعاصير. تشجع مساحاتها المسطحة أعشاب البحر الكبيرة على التمسك بها، بينما تغري التجاويف الأسماك المتكاثرة وغيرها من الكائنات البحرية بالتحرك داخلها.

لقد أصبح تحديد موقع كل وحدة للحصول على أقصى فائدة ممكنة بمثابة فن، ولكن يتم تثبيت الكهوف البحرية عادة في نطاق 6-20 مترًا، حيث يكون البحر صافيًا وغير ملوث.

كهف بحري جديد يتم تثبيته (FRP)

يُحدث تصميمها تأثيرًا تصاعديًا، حيث تُحوّل المياه الباردة والغنية بالمغذيات من قاع البحر إلى عمود الماء. ويمكن تخصيصها لتناسب أنواعًا مستهدفة محددة تُفضّل أعماقًا وبيئات مُحددة، ويُقال إن عمرها الافتراضي يصل إلى 500 عام.

يُقال إن كهوف البحر تُنتج غطاءً كثيفًا من أعشاب البحر، مُجهّزًا لتحمل أمواج العواصف. والأهم من ذلك، يُمكن إنتاجها بكميات كبيرة دون أي تدهور في الجودة، كما يقول كريس. فبينما قد يستغرق تصنيع الأنظمة المنافسة ما بين ساعتين وأسبوعين، "اخترعنا نظامًا يُمكن تصنيعه في دقيقة واحدة!"

يقول: "عند إنتاج أعشاب البحر، يجب أن تكون بحجم ونطاق يسمحان لها بالدفاع عن نفسها. لذا، يجب أن تكون غابة أعشاب بحر واسعة، وإذا كنت ترغب في تصدير الحياة البحرية لا أن تكون شعابًا مرجانية جاذبة، فهذا يعني حجمًا كبيرًا. أنت بحاجة إلى وحدة عالية الكفاءة يُمكنك القضاء عليها."

عشب البحر ينطلق (FRP)

كاليفورنيا: التحدي الكبير

حصل كريس على شهادة جامعية في صيد الأسماك وإدارة الأعمال، وأدار ثلاثة مشاريع ناجحة، منها تجارة المأكولات البحرية وشركة مكملات غذائية عضوية، عندما شرع في معالجة مشكلة اختفاء أعشاب البحر في كاليفورنيا. لكن لم يكن أمامه خيار سوى تأسيس مؤسسته غير الربحية في ولايته.

لا يوجد برنامج حكومي لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في كاليفورنيا أو باجا كاليفورنيا، كما هو الحال في بقية أنحاء البلاد وباقي المكسيك، كما يوضح. "امتلاك الولايات المتحدة لأطول ساحل، وبالنظر إلى فوائده القابلة للقياس والمعروفة، أمرٌ مثيرٌ للفضول، ولكن هناك أسبابٌ سياسيةٌ لذلك. صحيحٌ أن هناك تمويلًا مُخصصًا، ولكنه لا يُخصَّص لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية."

سرعان ما أدرك أنه سيحتاج إلى المرور عبر ما لا يقل عن إحدى عشرة وكالة حكومية وفيدرالية للحصول على التصاريح اللازمة، وأن هذه العملية، كما اتضح لاحقًا، ستستغرق منه عشر سنوات. يُشبّه هذه المهمة بالترشح لمنصب حاكم الولاية، حيث يكافح لكسب تأييد الجميع، من الأوساط الأكاديمية إلى الأحزاب السياسية والجماعات البيئية ومصالح صيد الأسماك.

في فلوريدا، لا يوجد سوى تصريح للشعاب المرجانية الاصطناعية، أما في كاليفورنيا، فيتعين عليك اتباع نفس الإجراءات المتبعة في حال تركيب منصة نفطية من قِبل شركة إكسون. لا يوجد حلٌّ سوى استعادة غابة أعشاب البحر!

في الواقع، ظهرت الكهوف البحرية الأولى على الساحل الشرقي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، حيث تم شراؤها كقطعة واحدة من قبل وزارة الموارد الطبيعية: "توجد أسماك النهاش العملاقة والهامور والكركند والعنبر في كل مكان هناك الآن"، كما يقول كريس.

جراد البحر الشوكي يتحرك (FRP)

استغرق الأمر ست سنوات قبل أن يُنشئ كريس أول شعاب مرجانية رئيسية، وكان ذلك في بابوا غينيا الجديدة البعيدة. أُنشئت أول منشأة في شرق المحيط الهادئ في المكسيك، حيث غطت مساحة 26 هكتارًا من قاع البحر قبالة سان كوينتين، حيث ستُزاد الوحدات الحالية من 730 وحدة إلى 1,000 وحدة قريبًا. ويخطط كريس لإنشاء ثلاثة مواقع أخرى في باجا كاليفورنيا.

كانت كاليفورنيا بمثابة حملة طويلة المدى. شمل مشروع تجريبي في جوليتا قبالة سانتا باربرا، حيث جرفتها ظاهرة النينيو عام ١٩٨٣، ١٦ كهفًا بحريًا، ونجح في إثبات فعالية هذه الكهوف لمختلف هيئات الترخيص.

يقول كريس: "النتائج مذهلة حقًا. هناك أعشاب بحرية على السطح، وسمك صخري صغير، ومحار، وجراد بحر، وكل ما قد ترغب به."

تبلغ تكلفة إنشاء كهف بحريّ مرجانيّ بمساحة هكتارين عادةً 10 ملايين دولار أمريكي، ولا يزال مشروع الشعاب المرجانية السمكية يسعى للحصول على تمويل لإكمال المواقع الثلاثة التي تُشكّل العمود الفقري لنظام الشعاب المرجانية الحيوي في كاليفورنيا: في جوليتا، وموقع قبالة ماليبو، وآخر قبالة سان دييغو. كما يُركّز كريس اهتمامه على بوينت كونسيبشن في سانتا باربرا.

فحص الشعاب المرجانية السمكية (FRP)

المال والصيد

لقد جاء ما يقرب من نصف التمويل لمشروع الشعاب المرجانية من مدخرات كريس جولدبلات - "وأنا لست رجلاً ثريًا حقًا" - والباقي من التبرعات.

يقول بأسف: "رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى مناطق العالم، إلا أننا لم نتلقَّ حتى الآن تبرعًا بمليون دولار. لقد اضطررتُ إلى اتباع نهج رهباني، حيث عشتُ حياةً شديدة التقشف لمدة 15 عامًا، متخليًا عن كل ما اعتدتُ عليه كرجل أعمال".

ويقدم تحية عاطفية لمبتكر شخصية سبونج بوب سكوير بانتس، ستيفن هيلينبرج، وهو زميل خريج من جامعة هومبولت في كاليفورنيا، والذي قدم رأس المال التأسيسي.

كان ستيف أول متبرع لنا عام ٢٠١٠، وأرسل لنا شيكًا بقيمة ١٠,٠٠٠ دولار. كان يحتضر آنذاك، وكان مصابًا بالسرطان، وكان ذلك من آخر ما فعله في حياته. وهذا ما حفّزنا على الاستمرار.

الدليل موجود في الاسم سمك إن مشروع الشعاب المرجانية هو في جوهره اعتقاد كريس الأساسي بالعمل مع مجتمع الصيد وليس ضده أبدًا - وهو الموقف الذي لا يتوافق دائمًا مع دعاة الحفاظ على البيئة.

يُصرّ قائلاً: "صيادو الأسماك الصغار هم خير حلفائكم". "على سبيل المثال، في المكسيك، عملنا مع التعاونيات المعروفة بممارساتها المستدامة للغاية. إن تعزيز قدرتهم على إطعام أنفسهم يُتيح لنا الوصول إلى شبه جزيرة باجا بأكملها.

وينطبق الأمر نفسه على أفريقيا وبابوا غينيا الجديدة، حيث أنشأنا أولى الشعاب المرجانية فيها. وقد وقّع مشروع الشعاب المرجانية السمكية اتفاقية مع شيوخ القبائل في بابوا غينيا الجديدة، تقضي بإنشاء شعاب مرجانية مقابل التوقف الطوعي عن صيد الديناميت.

بعد ست سنوات، لم يُمارس أي صيد بالديناميت على الشعاب المرجانية، لأننا منحناهم ملكية تلك الشعاب. في المكسيك، عُقدت صفقة مماثلة بشأن شبكات الخيشوم المدمرة.

نشر الكهوف البحرية (FRP)

"الآن لدينا مجموعات تضغط علينا لكي نأتي ونصنع الشعاب المرجانية، ونحن قادرون على جمع المزيد من المال من الناس في السنغال أو كينيا أو بابوا غينيا الجديدة للقيام بذلك أكثر من الناس هنا في سانتا باربرا وماليبو.

"هذا أمرٌ مثيرٌ للسخرية، لكن هذه المجتمعات تُدرك فوائد الصيد والسياحة البيئية والغوص. والآن، الجميع مُشاركون في هذا المشروع. تفويض مطلق "العمل بطريقة لا تعمل بها المنظمات الأخرى."

النواة الصلبة

كغواص، يستمتع كريس بحقيقة أن كل كهف بحري يُصبح "شعابًا مرجانية مستقلة"، بشخصياته المميزة، مما يُضاعف فرص الغوص. كم من الوقت يقضيه في زيارة المواقع بنفسه؟

"لقد انخرطت حقًا في الغوص الحر لمدة 25 عامًا والآن عدت إلى الغوص، ليس فقط بسبب المكون العلمي لما نقوم به ولكن أيضًا تحت الماء-تصوير مكون. ولكن عندما نبني الشعاب المرجانية، أكون هناك كرئيس عمال، وأقول: "حركوا هذا قليلًا إلى اليسار!".

غواص في العمل باستخدام خط السُرّة (FRP)

يعتمد كريس على المتطوعين المخلصين الذين ساندوه على مر السنين - أعضاء مجلس الإدارة الخمسة، بمن فيهم سكرتيره لوني نيلسون، الداعم القوي له منذ البداية. بعض التجارب الإشكالية التي مر بها لاحقًا مع أشخاص شعر أنهم يريدون اختطاف المشروع ذي المخاطر العالية جعلته مترددًا بعض الشيء تجاه من لا يعرفهم جيدًا.

في كل مشروع، يجب إنشاء منشأة شبه دائمة من الخرسانة الجاهزة، ويجب تعيين مدير للمشروع مسؤولاً عن العمليات المحلية، بما في ذلك تنظيم القاطرات والزوارق اللازمة، مع تناوب كريس والمجلس على الدخول والخروج للمساعدة في إدارة القوى العاملة المحلية المدفوعة الأجر.

متطوعو مشروع الشعاب المرجانية السمكية – كريس جولدبلات في المركز (FRP)

يتمتع مشروع الشعاب المرجانية السمكية بصفة مراقب دائم لدى الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة (ISA)، وقد ارتبط مؤخرًا بالضغوط لبدء التعدين في أعماق البحار. يقول كريس: "يمنحك هذا المشروع نفس الامتيازات وإمكانية الوصول التي يتمتع بها المندوب الوطني، مما يتيح لنا طلب عقد اجتماعات في جميع أنحاء العالم مع الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء المالية".

نحن نحترم هذا الامتياز احترامًا كبيرًا. كنت أرغب في الانضمام إلى الوزارات العليا في مختلف الدول التي سترحب بنا، وكانت هذه استراتيجية جيدة.

لقد لقي مشروع الشعاب المرجانية السمكية ترحيبا حارا من جانب بابوا غينيا الجديدة وكينيا والسنغال، على الرغم من أنه عانى من بدايات خاطئة في دول مثل غانا وبنجلاديش.

عندما تُدعى إلى بلد ما لمقابلة الجميع، قد يحدث أمران، كما يوضح كريس. "أحيانًا يُسيء الناس فهمنا ويعتقدون أننا سنأتي بـ حقيبة من المال، وبعد ذلك يمكن أن تخرج الأمور عن مسارها.

أو أنهم يدركون أن لديهم مصلحة في المشروع ويحتاجون إلى المشاركة في جمع الأموال. ومن ثم، يتعين استكشاف آليات التمويل، بدءًا من العلاقات الثنائية وصولًا إلى بنوك الكربون الأزرق، وهو أمر قد يستغرق وقتًا.

"تقع مشاريعنا الضخمة في السنغال وكينيا مع ما نسميه الشعاب المرجانية الغذائية الأفريقية العظيمة، لأنها طريقة لإطعام جزء كبير من أفريقيا - تحويل مصايد الأسماك ذات التأثير العالي والصيد العرضي العالي إلى مصايد منخفضة التأثير، مثل صيد الكركند عن طريق الغوص، واستخدام خطافات يدوية لصيد الأسماك عالية القيمة أو الهامور أو الكركند، وتعزيز صناعة السياحة الغوص.

"لقد تواصلت جزر المالديف أيضًا، لذا فإن النجاح يولد النجاح، ولكن كل مشروع هو عبارة عن خط أنابيب يمتد لعدة سنوات."

تخمينات متعلمة

موقع كهف البحر (FRP)

يقول كريس: "في البداية، كانت هناك الكثير من الأمور المجهولة. كان كل شيء يعتمد على التخمينات المدروسة، بما في ذلك هندسة كهف البحر نفسه.

"كنا نظهر في هذه الأماكن مع اعتقاد الجميع بأننا يجب أن نمتلك كل أموال العالم لأن الأمر بدا وكأنه عملية مكلفة للغاية - ولكن كان ذلك حرفيًا كل رأس مالنا لتلك العملية الواحدة، دون رواتب للموظفين الأميركيين أو أي شيء من هذا القبيل.

"لقد كنت في هذا الموقف حيث دفعنا الوديعة على الصنادل الخاصة بنا، وكان الفريق بأكمله مستعدًا وأنا أتطلع إلى طقس غير مستقر، مع العلم أن موقع الشعاب المرجانية يبعد 90 ميلاً عن موقع التحميل - هل سيموت الجميع إذا قلت لهم اذهبوا؟

اتخاذ هذه القرارات، ثم الصراخ على ظهري لمجموعة من الرجال الذين لا يتحدثون الإنجليزية بشأن مكان الانتشار - يمكنك تخيل مستويات التوتر. لكنني الآن أعرف ما يمكننا فعله، نحن ننتقل إلى - هل أجرؤ على قول ذلك؟ - عالم المتعة! اكتشف المزيد عن مشروع الشعاب المرجانية السمكية.

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