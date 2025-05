دعوة للغواصين للانضمام إلى أسبوع حطام السفن في جزر فيرجن البريطانية

يمكن للغواصين زيارة مواقع حطام السفن في جزر فيرجن البريطانية على مدار العام، ولكن في كل شهر يونيو/حزيران يشهد ما تسميه جزيرة الكاريبي "أسبوع حطام السفن"، وهو احتفال لمدة سبعة أيام "بالماضي البحري الغني للمنطقة والعالم تحت الماء النابض بالحياة الذي يمنحه الحياة".

يُقام حدث هذا العام من ١٥ إلى ٢١ يونيو. الحطام التاريخي هو سفينة البريد الملكي البخارية الشهيرة التي تعود إلى القرن التاسع عشر. رون في جزيرة سولت، كما ظهر في الفيلم الذي يبلغ عمره ما يقرب من 50 عامًا عمق. 90 م رون كانت تنقل البريد والركاب من إنجلترا باستخدام الشراع والبخار، ولكنها فقدت في إعصار في عام 123 مما أدى إلى فقدان 1867 شخصًا.

آر إم إس رون

أُغرقت معالم سياحية أخرى تحت الماء في جزر فيرجن البريطانية، سهلة الوصول وسليمة، عمدًا، بطريقة أو بأخرى. وتشمل هذه "الشعاب المرجانية الفنية" Sharkplaneo في فيرجن جوردا، وهي عبارة عن ثلاث طائرات مهجورة حوّلتها مجموعة Beyond The Reef إلى نصف طائرة ونصف Shark بشكل إبداعي. كودياك الملكة، سفينة وقود تابعة للبحرية خلال الحرب العالمية الثانية مغمورة بمنحوتة كراكن يبلغ طولها 2 مترًا.

Sharkplaneo

كودياك الملكة قبل الغرق في عام 2017

ويلي تي وزقاق الحطام

هذا العام ويلي تيمن المقرر أن يتم غرق بار عائم على شكل "سفينة قراصنة" سابقًا في جزيرة بيتر كإضافة إلى هذه المجموعة المتنوعة من مناطق الجذب تحت الماء.

ثم هناك رباعية حطام السفن المنكوبة، والتي تتألف من ختم الجزيرة حطام سفينة شحن من عام 2006، تم سحبها إلى موقع جزيرة كوبر للانضمام إلى سفينة شحن أخرى، ماري إل، والقاطرات تربيتة بياتايمكن زيارة جميعها في غوصة واحدة.

سمكة الراي اللساع في زقاق الحطام

بياتا في زقاق الحطام

في تورتولا يمكن للغواصين استكشاف شيكوزين، وهي سفينة تبريد كورية بطول 74 مترًا تضررت في إعصار عام 1981، وبعد ذلك أشعل أصحابها النار فيها في محاولة فاشلة للتخلص منها. شيكوزين ويمكن لحطام السفن في جزر فيرجن البريطانية وغيرها من حطام السفن التي تعمل كشعاب مرجانية اصطناعية أن تجذب مجموعة واسعة من الحياة البحرية بما في ذلك أسماك القرش والشفنين والسلاحف والباراكودا وأسماك الشعاب المرجانية.

Between dives, Wreck Week is marked by feasts, bonfire beach parties, dances and live music, cultural performances and a beach-clean-up. Also available to coincide with the week are private dive-and-sail packages with هورايزون لليخوت from 14-22 June. البحث عن التفاصيل of BVI Wreck Week at the tourist-board site.

