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غواصون يعثرون على دفة نادرة أخرى – تشير إلى حطام كنز مدفون؟

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غواص فوق الدفة، مستلقيًا على بعد 100 متر من ما يُعتقد أنه حطام السفينة المستعادة (فريق إنديفور)
غواص فوق الدفة، مستلقيًا على بعد 100 متر من ما يُعتقد أنه حطام السفينة المستعادة (فريق إنديفور)

بعد اكتشاف دفة مطلية بالمعدن من سفينة حربية من القرن الثامن عشر تحطمت قبالة صقلية في عام 18، تم الإبلاغ عنها ديفرنت في الشهر الماضي، تواصل فريق غوص أيرلندي مع الموقع بشأن اكتشافه لدفة مرتبطة بإيطاليا في الصيف الماضي.

تم ربط الدفة النادرة المغطاة بالنحاس والتي عثر عليها الغواصون بسفينة تجارية بريطانية تسمى التعافىويقال إن السفينة التي يبلغ طولها 30 متراً كانت محملة بتماثيل إيطالية قيمة وكنوز أخرى عندما انحرفت عن مسارها وغرقت في عاصفة قبالة كارنسور بوينت، ويكسفورد على الساحل الجنوبي الشرقي لأيرلندا في عام 1787.

وقد لقي ستة من أفراد الطاقم حتفهم في الغرق، بما في ذلك اثنان من أبناء القبطان. 

يبلغ طول الدفة حوالي 7 أمتار (فريق إنديفور)
يبلغ طول الدفة حوالي 7 أمتار (فريق إنديفور)

عثر الغواصون على الدفة على عمق حوالي ٢٠ مترًا في منطقة خالية نسبيًا من المعالم في قاع البحر. كانت تقع على بُعد حوالي ٢٠٠ متر من المكان الذي قادتهم إليه مسوحات المغناطيسية السابقة إلى الاعتقاد بأن التعافىبدن السفينة الخشبي مدفون تحت رمال بعمق ٢-٣ أمتار. ويُعتقد أن مجموعة من الرخام والأحجار والقطع الأثرية البرونزية لا تزال على متنها.

تم تأكيد موقع السفينة المجهولة من خلال سلسلة من مسوحات السونار متعددة الحزم التي أجريت من سفينة الأبحاث كيري كجزء من إنفومار رسم خرائط طويلة المدى لقاع البحر الأيرلندي يديرها هيئة المسح الجيولوجي الأيرلندية وشركائها.

الدفة مع قوس برونزي (فريق إنديفور)
الدفة مع قوس برونزي (فريق إنديفور)

تم العثور على شفرة الدفة التي يبلغ طولها 6.8 متر كاملة مع مساميرها البرونزية (مسامير التثبيت) وجزء من مؤخرة السفينة لا يزال متصلاً بها - مما يشير إلى أن السفينة واجهت نهاية مفاجئة وعنيفة.

ويعتقد أن هناك عددًا قليلًا جدًا من الأمثلة على هذه الدفات التي لا تزال على قيد الحياة، وقد قام فريق الغوص بالاتصال بالمتاحف البحرية في جميع أنحاء العالم على أمل تحديد مدى ندرة اكتشافهم.

قبل عصر سفن الحديد والصلب، كانت سفن تجارة الأخشاب تُطلى أحيانًا بالنحاس لحماية هياكلها. وقد اعتمدت البحرية الملكية البريطانية هذه الممارسة لتسريع سفنها الحربية، وإن لم يكن ذلك حتى خمسينيات القرن التاسع عشر.

التعافى تم بناؤه في تشيستر عام 1773، وفي ذلك الوقت تقريبًا، كما علم فريق الغوص، كان حوالي 200 سفينة فقط من أصل 10,000 آلاف سفينة في الأسطول التجاري البريطاني مغطاة بالنحاس.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

البضائع غير المؤمنة

كانت السفينة متجهة من لندن إلى دبلن، محملة بأعمال فنية، منها تماثيل رخامية وحجرية أخرى، اشتراها إيرل شارلمونت من إيطاليا خلال جولة أوروبية كبرى استمرت تسع سنوات. وكان قد حصل على المنحوتات لتزيين مبنى الجمارك الذي كان قيد الإنشاء في العاصمة الأيرلندية آنذاك، ولكن يُعتقد أن شحنته الثمينة لم تكن مؤمنة.

التعافى ويقال أيضًا إنها كانت تحمل "كمية من التحف الفنية والطبيعية الغنية والنادرة" التي جمعها في أوروبا المصرفي الأيرلندي جون لا توش، الذي كان، مثل إيرل شارلمونت، يُعتبر من بين أغنى الرجال في أوروبا.

وعلى الرغم من عدم العثور على بيان رسمي، فمن المعتقد أن المزيد من الكنوز كانت موجودة على متن السفينة، بما في ذلك محتويات المنزل بأكملها لدانيال كورنيل، الحاكم العائد لسانت هيلينا.

يتكون فريق الغوص من خمسة أفراد ويقوده الباحث البحري المحلي إدموند أوبيرن، الذي يدير أيضًا drysuit أعمال الإصلاح والبيع. لقد أمضى حوالي 40 عامًا في البحث عن التعافى، منذ أن استحوذت القصص حول السفينة على خياله لأول مرة.

"كنا من بين أوائل غواصي الغطس في هذه الزاوية من أيرلندا"، هذا ما قاله أوبيرن ديفرنت"لقد وجدنا في الغالب حطامًا من الحروب العالمية ولكن بعد ذلك سمعت عن التعافى في عام 1985. وكان من المعتقد منذ فترة طويلة أن السفينة غرقت في المياه الضحلة، لكننا وجدنا تقريراً صحفياً من ذلك الوقت يشير إلى أنها ضاعت في المياه العميقة.

"بالطبع لم يكن لدينا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكان أفضل ما كان بوسعنا فعله في ذلك الوقت هو استخدام أجهزة قياس المغناطيسية."

المراسي وأباريق الشاي

يُعتقد الآن أن السفينة المدفونة انفصلت عن مراسيها، مما كان سيجعل إشارات مقياس المغناطيسية ضعيفة في أحسن الأحوال. عثر الفريق على ما يعتقدون أنه أحد التعافىمرساة وسلسلة في المنطقة في العام الماضي.

يُعتقد أيضًا أن هذا المرساة جاء من فريق الاسترداد (Endeavour Team)
يُعتقد أيضًا أن هذا المرساة جاء من فريق الاسترداد (Endeavour Team)
سلسلة المرساة (فريق إنديفور)
سلسلة المرساة (فريق إنديفور)
ركبة السفينة ولوح سطح السفينة (فريق إنديفور)
ركبة السفينة ولوح سطح السفينة (فريق إنديفور)

لم يعثر الفريق على موقع تبرز فيه الأخشاب من قاع البحر الرملي إلا في عام ٢٠٢١. استعادوا قطعة خشب واحدة لتحليلها، وأبلغوا عن اكتشافهم، ثم عثروا على قطع أثرية في المنطقة، منها إبريق شاي نحاسي مزخرف، ومحبرة، وقطع من موقد من الحديد الزهر.

أعلى وعلى اليمين: إبريق الشاي النحاسي (فريق إنديفور)
أعلى وعلى اليمين: إبريق الشاي النحاسي (فريق إنديفور)
إبريق الشاي النحاسي (فريق إنديفور)
تم العثور على محبرة في موقع الحطام (فريق إنديفور)
تم العثور على محبرة في موقع الحطام (فريق إنديفور)

"اكتشاف مهم"

"أنا متأكد بنسبة 99٪ من أنه التعافى"قال أوبيرن لصحيفة أيرلندا خدمة الآثار الوطنيةولكن حتى الآن، لم تُبدِ هيئة المتاحف الوطنية أي اهتمامٍ لفكرة التنقيب في الموقع. وقد صرّحت بعدم وجود خطط لديها لمحاولة تحديد موقع الحطام طالما ظلّ محميًا طبيعيًا بالرمال، ولم تُلزم نفسها بأكثر من قولها إنها "ستُبقي الوضع قيد المراجعة".

من الطبيعي أن يرحب الغواصون، الحاصلون على رخصة عدم الإزعاج، بفرصة العمل مع علماء الآثار البحرية في التنقيب في موقع الحطام، لذا فإن العثور على الدفة الصيف الماضي منح قضيتهم زخمًا جديدًا. يقول أوبيرن: "كان الأمر مثيرًا للغاية، لم نتوقعه أبدًا".

وبصرف النظر عن مناقشات المتحف، فهو يأمل أن ديفرنت قد يمتلك القراء معلومات تساعد في وضع الاكتشاف في سياقه. إذا ثبت أن دفةً مطليةً بالنحاس من القرن الثامن عشر نادرةٌ كما يعتقد الفريق، فقد يشجع ذلك السلطات على إعادة النظر في المزايا المحتملة لترخيص التنقيب عن الحطام.

المعهد البحري الأيرلندي أشاد رئيس الغواصين جو فارلي بفريق الغوص ووصف اكتشافهم للدفة بأنه "مهم للغاية"، ويأمل الغواصون أن يتم رفع العنصر يومًا ما للحفاظ عليه وعرضه.

يمكن لأي شخص لديه معلومات عن ندرة أو عدم ندرة اكتشاف فريق الغوص الاتصال بإدموند أوبيرن على edmondobyrne@gmail.com، أو الاتصال على 0868 173477.

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@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
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كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

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