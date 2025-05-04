غواصون يعثرون على دفة نادرة أخرى – تشير إلى حطام كنز مدفون؟

بعد اكتشاف دفة مطلية بالمعدن من سفينة حربية من القرن الثامن عشر تحطمت قبالة صقلية في عام 18، تم الإبلاغ عنها ديفرنت في الشهر الماضي، تواصل فريق غوص أيرلندي مع الموقع بشأن اكتشافه لدفة مرتبطة بإيطاليا في الصيف الماضي.

تم ربط الدفة النادرة المغطاة بالنحاس والتي عثر عليها الغواصون بسفينة تجارية بريطانية تسمى التعافىويقال إن السفينة التي يبلغ طولها 30 متراً كانت محملة بتماثيل إيطالية قيمة وكنوز أخرى عندما انحرفت عن مسارها وغرقت في عاصفة قبالة كارنسور بوينت، ويكسفورد على الساحل الجنوبي الشرقي لأيرلندا في عام 1787.

وقد لقي ستة من أفراد الطاقم حتفهم في الغرق، بما في ذلك اثنان من أبناء القبطان.

يبلغ طول الدفة حوالي 7 أمتار (فريق إنديفور)

عثر الغواصون على الدفة على عمق حوالي ٢٠ مترًا في منطقة خالية نسبيًا من المعالم في قاع البحر. كانت تقع على بُعد حوالي ٢٠٠ متر من المكان الذي قادتهم إليه مسوحات المغناطيسية السابقة إلى الاعتقاد بأن التعافىبدن السفينة الخشبي مدفون تحت رمال بعمق ٢-٣ أمتار. ويُعتقد أن مجموعة من الرخام والأحجار والقطع الأثرية البرونزية لا تزال على متنها.

تم تأكيد موقع السفينة المجهولة من خلال سلسلة من مسوحات السونار متعددة الحزم التي أجريت من سفينة الأبحاث كيري كجزء من إنفومار رسم خرائط طويلة المدى لقاع البحر الأيرلندي يديرها هيئة المسح الجيولوجي الأيرلندية وشركائها.

الدفة مع قوس برونزي (فريق إنديفور)

تم العثور على شفرة الدفة التي يبلغ طولها 6.8 متر كاملة مع مساميرها البرونزية (مسامير التثبيت) وجزء من مؤخرة السفينة لا يزال متصلاً بها - مما يشير إلى أن السفينة واجهت نهاية مفاجئة وعنيفة.

ويعتقد أن هناك عددًا قليلًا جدًا من الأمثلة على هذه الدفات التي لا تزال على قيد الحياة، وقد قام فريق الغوص بالاتصال بالمتاحف البحرية في جميع أنحاء العالم على أمل تحديد مدى ندرة اكتشافهم.

قبل عصر سفن الحديد والصلب، كانت سفن تجارة الأخشاب تُطلى أحيانًا بالنحاس لحماية هياكلها. وقد اعتمدت البحرية الملكية البريطانية هذه الممارسة لتسريع سفنها الحربية، وإن لم يكن ذلك حتى خمسينيات القرن التاسع عشر.

التعافى تم بناؤه في تشيستر عام 1773، وفي ذلك الوقت تقريبًا، كما علم فريق الغوص، كان حوالي 200 سفينة فقط من أصل 10,000 آلاف سفينة في الأسطول التجاري البريطاني مغطاة بالنحاس.

البضائع غير المؤمنة

كانت السفينة متجهة من لندن إلى دبلن، محملة بأعمال فنية، منها تماثيل رخامية وحجرية أخرى، اشتراها إيرل شارلمونت من إيطاليا خلال جولة أوروبية كبرى استمرت تسع سنوات. وكان قد حصل على المنحوتات لتزيين مبنى الجمارك الذي كان قيد الإنشاء في العاصمة الأيرلندية آنذاك، ولكن يُعتقد أن شحنته الثمينة لم تكن مؤمنة.

التعافى ويقال أيضًا إنها كانت تحمل "كمية من التحف الفنية والطبيعية الغنية والنادرة" التي جمعها في أوروبا المصرفي الأيرلندي جون لا توش، الذي كان، مثل إيرل شارلمونت، يُعتبر من بين أغنى الرجال في أوروبا.

وعلى الرغم من عدم العثور على بيان رسمي، فمن المعتقد أن المزيد من الكنوز كانت موجودة على متن السفينة، بما في ذلك محتويات المنزل بأكملها لدانيال كورنيل، الحاكم العائد لسانت هيلينا.

يتكون فريق الغوص من خمسة أفراد ويقوده الباحث البحري المحلي إدموند أوبيرن، الذي يدير أيضًا drysuit أعمال الإصلاح والبيع. لقد أمضى حوالي 40 عامًا في البحث عن التعافى، منذ أن استحوذت القصص حول السفينة على خياله لأول مرة.

"كنا من بين أوائل غواصي الغطس في هذه الزاوية من أيرلندا"، هذا ما قاله أوبيرن ديفرنت"لقد وجدنا في الغالب حطامًا من الحروب العالمية ولكن بعد ذلك سمعت عن التعافى في عام 1985. وكان من المعتقد منذ فترة طويلة أن السفينة غرقت في المياه الضحلة، لكننا وجدنا تقريراً صحفياً من ذلك الوقت يشير إلى أنها ضاعت في المياه العميقة.

"بالطبع لم يكن لدينا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكان أفضل ما كان بوسعنا فعله في ذلك الوقت هو استخدام أجهزة قياس المغناطيسية."

المراسي وأباريق الشاي

يُعتقد الآن أن السفينة المدفونة انفصلت عن مراسيها، مما كان سيجعل إشارات مقياس المغناطيسية ضعيفة في أحسن الأحوال. عثر الفريق على ما يعتقدون أنه أحد التعافىمرساة وسلسلة في المنطقة في العام الماضي.

يُعتقد أيضًا أن هذا المرساة جاء من فريق الاسترداد (Endeavour Team)

سلسلة المرساة (فريق إنديفور)

ركبة السفينة ولوح سطح السفينة (فريق إنديفور)

لم يعثر الفريق على موقع تبرز فيه الأخشاب من قاع البحر الرملي إلا في عام ٢٠٢١. استعادوا قطعة خشب واحدة لتحليلها، وأبلغوا عن اكتشافهم، ثم عثروا على قطع أثرية في المنطقة، منها إبريق شاي نحاسي مزخرف، ومحبرة، وقطع من موقد من الحديد الزهر.

أعلى وعلى اليمين: إبريق الشاي النحاسي (فريق إنديفور)

تم العثور على محبرة في موقع الحطام (فريق إنديفور)

"اكتشاف مهم"

"أنا متأكد بنسبة 99٪ من أنه التعافى"قال أوبيرن لصحيفة أيرلندا خدمة الآثار الوطنيةولكن حتى الآن، لم تُبدِ هيئة المتاحف الوطنية أي اهتمامٍ لفكرة التنقيب في الموقع. وقد صرّحت بعدم وجود خطط لديها لمحاولة تحديد موقع الحطام طالما ظلّ محميًا طبيعيًا بالرمال، ولم تُلزم نفسها بأكثر من قولها إنها "ستُبقي الوضع قيد المراجعة".

من الطبيعي أن يرحب الغواصون، الحاصلون على رخصة عدم الإزعاج، بفرصة العمل مع علماء الآثار البحرية في التنقيب في موقع الحطام، لذا فإن العثور على الدفة الصيف الماضي منح قضيتهم زخمًا جديدًا. يقول أوبيرن: "كان الأمر مثيرًا للغاية، لم نتوقعه أبدًا".

وبصرف النظر عن مناقشات المتحف، فهو يأمل أن ديفرنت قد يمتلك القراء معلومات تساعد في وضع الاكتشاف في سياقه. إذا ثبت أن دفةً مطليةً بالنحاس من القرن الثامن عشر نادرةٌ كما يعتقد الفريق، فقد يشجع ذلك السلطات على إعادة النظر في المزايا المحتملة لترخيص التنقيب عن الحطام.

المعهد البحري الأيرلندي أشاد رئيس الغواصين جو فارلي بفريق الغوص ووصف اكتشافهم للدفة بأنه "مهم للغاية"، ويأمل الغواصون أن يتم رفع العنصر يومًا ما للحفاظ عليه وعرضه.

يمكن لأي شخص لديه معلومات عن ندرة أو عدم ندرة اكتشاف فريق الغوص الاتصال بإدموند أوبيرن على edmondobyrne@gmail.com، أو الاتصال على 0868 173477.

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