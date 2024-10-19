عروض فلاشية على موقع Dive Worldwide متاحة الآن

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مانتا في جزر المالديف (Shutterstock / Dive Worldwide)
مانتا في جزر المالديف (Shutterstock / Dive Worldwide)

تريد شركة الرحلات السياحية Dive Worldwide أن يدرك الغواصون أن لديها حصري يبدأ العرض من الآن وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقدم خصمًا بقيمة 150 جنيهًا إسترلينيًا للفرد في جميع الوجهات عند إجراء حجز مباشر جديد لقضاء عطلة في عام 2025.

تشمل الأمثلة المصممة للإغراء ما يلي: أفضل رحلات العيش على متن السفن في جزر المالديف مسار الرحلة، يترك للغواصين الوقت بين هذا العام والعام المقبل لاستكشاف جزر ماليه وأري المرجانية الشمالية والجنوبية، حيث تشمل أبرز الأنشطة محطات تنظيف المانتا، واللقاءات المحتملة مع أسماك القرش الحوتية والغوص الانجرافي.

ثم هناك مستكشف غرب كومودو تقدم هذه الباقة إمكانية الوصول إلى الغوص الإندونيسي في سومباوا ومنطقة كومودو الغربية. يقول المشغل: "يقدم منتجع الغوص المخصص في كاليمايا رحلات غوص يومية إلى ثلاثة مواقع مشهورة عالميًا، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية الرائعة مع وفرة من الحياة البحرية النادرة وغير العادية".

في خيار منطقة البحر الكاريبي، هناك خيار الإقامة في منتجع Golden Rock في جزيرة سانت أوستاتيوس، والغوص مع الغوص في ستاتيا لاستكشاف مجموعة مواقع الغوص المتوفرة، بما في ذلك حطام السفن مع القطع الأثرية والشعاب المرجانية وتدفقات الحمم البركانية المغطاة بالشعاب المرجانية.

هذه مجرد عينة من العطلات الممكنة في المنتجعات والإقامة على متن السفن. الغوص في جميع أنحاء العالم وتقول الشركة إنها تستطيع أيضًا توفير العديد من الخيارات المصممة خصيصًا. ينطبق خصم 150 جنيهًا إسترلينيًا للفرد على الحجوزات المباشرة الجديدة للسفر في عام 2025 التي تتم حتى 31 أكتوبر 2024، ولكنه يتطلب إنفاقًا أدنى للفرد يبلغ 2,000 جنيه إسترليني. اذكر "DWOCT24" عند الاستعلام.

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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