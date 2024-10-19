عروض فلاشية على موقع Dive Worldwide متاحة الآن

تريد شركة الرحلات السياحية Dive Worldwide أن يدرك الغواصون أن لديها حصري يبدأ العرض من الآن وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقدم خصمًا بقيمة 150 جنيهًا إسترلينيًا للفرد في جميع الوجهات عند إجراء حجز مباشر جديد لقضاء عطلة في عام 2025.

تشمل الأمثلة المصممة للإغراء ما يلي: أفضل رحلات العيش على متن السفن في جزر المالديف مسار الرحلة، يترك للغواصين الوقت بين هذا العام والعام المقبل لاستكشاف جزر ماليه وأري المرجانية الشمالية والجنوبية، حيث تشمل أبرز الأنشطة محطات تنظيف المانتا، واللقاءات المحتملة مع أسماك القرش الحوتية والغوص الانجرافي.

ثم هناك مستكشف غرب كومودو تقدم هذه الباقة إمكانية الوصول إلى الغوص الإندونيسي في سومباوا ومنطقة كومودو الغربية. يقول المشغل: "يقدم منتجع الغوص المخصص في كاليمايا رحلات غوص يومية إلى ثلاثة مواقع مشهورة عالميًا، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية الرائعة مع وفرة من الحياة البحرية النادرة وغير العادية".

في خيار منطقة البحر الكاريبي، هناك خيار الإقامة في منتجع Golden Rock في جزيرة سانت أوستاتيوس، والغوص مع الغوص في ستاتيا لاستكشاف مجموعة مواقع الغوص المتوفرة، بما في ذلك حطام السفن مع القطع الأثرية والشعاب المرجانية وتدفقات الحمم البركانية المغطاة بالشعاب المرجانية.

هذه مجرد عينة من العطلات الممكنة في المنتجعات والإقامة على متن السفن. الغوص في جميع أنحاء العالم وتقول الشركة إنها تستطيع أيضًا توفير العديد من الخيارات المصممة خصيصًا. ينطبق خصم 150 جنيهًا إسترلينيًا للفرد على الحجوزات المباشرة الجديدة للسفر في عام 2025 التي تتم حتى 31 أكتوبر 2024، ولكنه يتطلب إنفاقًا أدنى للفرد يبلغ 2,000 جنيه إسترليني. اذكر "DWOCT24" عند الاستعلام.

أيضا على ديفرنيت: 52 موقع غوص محلي مفضل لدى الغواصين المحترفين