سمكة المهرج تتقلص خلال موجات الحر البحرية

لا تتخلص أسماك شقائق النعمان هذه من الوزن الزائد للتكيف فحسب، بل إنها تتخلص منه أيضًا أقصر، كما يقول تيريزا روجر، وشانسي ماكدونالد، وميلوسا فيرستيج من جامعة نيوكاسل، الذين نشروا للتو دراسة جديدة عن هذه الظاهرة

بينما يفكر العالم في التعامل مع درجات حرارة أكثر تطرفًا، وجدت إحدى أسماك الشعاب المرجانية طريقة جديدة للتغلب على الحرارة: تقلص.

رغبةً في معرفة كيفية تعامل سمكة المهرج مع التغيرات في بيئتها، قمنا بقياس 134 سمكة برية بشكل متكرر في خليج كيمبي، بابوا غينيا الجديدة، خلال موجة الحر البحرية التي بدأت في مارس 2023 وهي جزء من مشروع مستمر حدث تبييض المرجان الجماعي العالمي. تمتلك أسماك المهرج علامات فريدة، مما يجعل من السهل التعرف عليها وقياسها تحت الماء.

لقد فوجئنا تمامًا عندما وجدنا أن 100 من الأسماك التي قمنا بقياسها تقلصت أثناء دراستنا من فبراير إلى أغسطس 2023. وكانت الأسماك التي تقلصت لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة خلال موجة الحر.

سمكة المهرج (أمفيبريون بيركولا) تعيش في مجموعات اجتماعية صغيرة ضمن شقائق النعمان على الشعاب المرجانية. كما في الفيلم العثور على نيمو كما هو موضح، نادرًا ما تترك سمكة المهرج شقائق النعمان المضيفة لها، إن تركتها على الإطلاق، لأنها يقدم لهم الحماية من الحيوانات المفترسة.

لا تستطيع أسماك المهرج التنقل بحرية إلى المناطق الأكثر برودة (مورجان بينيت سميث)

لسوء الحظ، هذا يعني أيضًا أن سمكة المهرج لا تستطيع الانتقال إلى مناطق أكثر برودة مع موجات الحر البحرية. تصبح أكثر شيوعًا على الشعاب المرجانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تحتاج سمكة المهرج إلى استراتيجيات أخرى للنجاة من الحرارة.

هذه هي المرة الأولى التي يُظهر فيها انكماش أسماك الشعاب المرجانية استجابةً للإجهاد الحراري. ولا نعني بالانكماش أن تصبح أنحف، بل أن تصبح أقصر.

هذا أمرٌ مُثيرٌ للدهشة، لأن نمو الفقاريات (الحيوانات ذات العمود الفقري، مثلنا) يُعتبر عمومًا طريقًا ذا اتجاه واحد. يزداد حجمها بمرور الوقت، وقد تتوقف عن النمو إذا تعرضت للإجهاد أو عند بلوغها أقصى طول لها، ولكن من النادر أن تجد الفقاريات تتقلص، خاصةً خلال فترات قصيرة تصل إلى شهر واحد، واستجابةً للظروف البيئية.

قد يبدو تقليص الحجم أمرًا غير بديهي. ففي النهاية، الأفراد الأصغر حجمًا أكثر عرضة للافتراس، وهم... تكاثر أقل.

ومع ذلك، هنا، فإن صغر حجم السمكة يزيد من فرص بقاءها على قيد الحياة، ربما لأن الأسماك الأصغر حجمًا بحاجة إلى طعام أقل وهم عادة أكثر كفاءة في البحث عن الطعام و استخدام الأكسجين، وهو أكثر ندرة في الماء الساخن.

سمكة المهرج البرتقالية في شقائق النعمان المبيضة خلال موجة الحر لعام 2023 في خليج كيمبي، بابوا غينيا الجديدة (مورغان بينيت سميث)

إذا تقلصت، تقلصت

لقد توصلنا إلى أن هناك عنصرًا اجتماعيًا للتقلص والبقاء في مواجهة موجة الحر.

من السمات المميزة للمجموعات الاجتماعية لأسماك المهرج أنها تحافظ على تسلسل هرمي صارم بناءً على الحجم. هذا يعني أن النمو - والانكماش - لا يؤثران فقط على الفرد المعني، بل يُهددان أيضًا بنشوب صراع داخل المجموعة قد يُجبر السمكة على الرحيل، مما يؤدي عادةً إلى الموت. لذا، يُعد الانكماش خيارًا محفوفًا بالمخاطر.

في كل شقائق نعمان، أكبر سمكة مهرج هي أنثى، وثاني أكبرها ذكر، ويشكلان معًا زوجًا للتكاثر. لتجنب الشجار بين الزوجين، يتحكم الذكور في نموهما للحفاظ على نسبة حجم ثابتة بينهما.

في دراستنا، كانت الأزواج التي انكمش فيها حجم السمكتين أكثر احتمالية للبقاء على قيد الحياة خلال موجة الحر مقارنة بالأزواج التي انكمش فيها حجم سمكة واحدة أو لم ينكمش حجم أي منهما.

وجدنا أيضًا أن الأسماك التي تقلص حجمها كثيرًا استطاعت اللحاق بالركب والنمو بسرعة عند تحسن الظروف. هذا يعني أن التقلص ليس العامل المساعد فحسب، بل القدرة على التقلص والنمو بمرونة لتلبية احتياجاتك.

زوج من أسماك المهرج في طور التكاثر. الأنثى الكبيرة على اليمين والذكر الأصغر على اليسار (تيريزا روجر)

ورغم أن ليس كل الأسماك استطاعت التغلب على الحرارة والبقاء على قيد الحياة، فإن أياً من الأسماك التي تقلصت عدة مرات في دراستنا لم تموت، وحتى التقلص مرة واحدة زاد من احتمال بقاء سمكة المهرج على قيد الحياة خلال موجة الحر بنسبة 78%.

لم يبحث بحثنا في كيفية قيام سمكة المهرج بذلك، لكن الدراسات على الفقاريات الأخرى قد تُعطينا أدلة. على سبيل المثال، الإغوانا البحرية في جزر غالاباغوس، انكماش خلال سنوات النينيوعندما ترتفع درجات حرارة المياه في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي والوسطى.

هذا يقلل من كمية من المواد الغذائية ويؤدي ذلك إلى انكماش الزواحف عن طريق امتصاص جزء من عظامها.

يبلغ متوسط ​​حجم العديد من أنواع الأسماك البحرية حول العالم يصبح أصغروفقًا لاستطلاعات طويلة الأمد. قد يكون هذا نتيجة جزئية لـ صيد الأسماك وإزالة الأسماك الأكبر حجمًا من السكان، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة المناخ تغيير النمو أو الأحجام القصوى السمك.

إذا كان اكتشافنا لانكماش الأسماك البالغة استجابة للضغوط البيئية أكثر انتشارًا، فقد يكون هذا سببًا آخر لتقلص حجم الأسماك في محيطات العالم.

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تيريزا روجر هو محاضر أول في علم الأحياء البحرية الاستوائية، تشانسي ماكدونالد هو زميل أبحاث مستقل في المجلس الوطني لبحوث البيئة في علم بيئة الشعاب المرجانية ميليسا فيرستيج مرشح للحصول على درجة الدكتوراه في علوم البحار، كل ذلك في جامعة نيوكاسل. تم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقال الأصلي.

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