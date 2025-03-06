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تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة أعداد السلاحف الإناث

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سلحفاة ضخمة الرأس تعشش (مولي ريكوود، CC BY-NC-ND)
سلحفاة ضخمة الرأس تعشش (مولي ريكوود، CC BY-NC-ND)

... لكن بعضهم بدأوا في التكيف مع الواقع الجديد، وفقًا لتقرير علماء الأحياء البحرية مولي ريكوود، وأنيت بروديريك، وروبن سناب من جامعة إكستر.

تشكل درجات الحرارة العالمية المرتفعة تهديدًا حادًا بشكل خاص للسلاحف البحرية في العالم. وذلك لأن درجة حرارة عش السلحفاة يتحكم في جنس النسل.

عند وصولها إلى الشاطئ (غالبًا الشاطئ الذي فقست منه)، تستخدم السلاحف البحرية زعانفها لتنظيف الرمال بعناية وإنشاء أعشاش على شكل قارورة في الرمال حيث تضع بيضها. لا توجد رعاية أمومية لهذه الأعشاش - يعتمد نجاحها فقط على البيئة.

ستنتج الأعشاش الأكثر سخونة عددًا أكبر من صغار الإناث، ولكن عددًا أقل من الصغار سيبقى على قيد الحياة حتى مرحلة البلوغ عندما ترتفع درجات الحرارة فوق عتبة حرجة.

إذا لم تتمكن السلاحف البحرية من إيجاد طريقة لمواجهة ارتفاع درجات حرارة أعشاشها، فإن تغير المناخ قد يؤدي إلى إنتاج عدد متزايد من الإناث وعدد أقل من النسل - وهو سيناريو مخيف لعلماء أحياء السلاحف البحرية مثلنا.

لحسن الحظ، كنا سعداء لاكتشاف ذلك لون أخضر السلاحف ضخمة الرأس تصل هذه السلالة إلى شمال قبرص في وقت مبكر من العام للتعويض عن بعض تأثيرات ارتفاع درجات حرارة الحضانة.

صغار السلاحف الخضراء (ستيفان هانت)
سلحفاة خضراء صغيرة (ستيفان هانت)

منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح جمعية حماية السلاحف لقد عمل فريقنا في جامعة إكستر معًا لمراقبة وحماية السلاحف الخضراء والسلاحف ضخمة الرأس التي تعشش على شواطئ شمال قبرص.

في كل صيف، يقوم فريق من المتطوعين المتفانين بدوريات على شواطئ التعشيش لتسجيل كل عش تم وضعه. ويضعون أجهزة تسجيل بيانات درجة الحرارة في هذه الأعشاش ويضعون علامة على كل أنثى يصادفونها.

وتكون النتيجة عبارة عن قاعدة بيانات فريدة من نوعها تضم ​​أكثر من 1,300 سلحفاة أنثى فردية معروفة تاريخ وموقع ونجاح الفقس في أعشاشها.

وباستخدام هذه القاعدة البيانات، تمكنا من إظهار أنه منذ عام 1992، بدأت السلاحف الخضراء والسلاحف البحرية في شمال قبرص في التعشيش مبكرًا بنصف يوم كل عام (السلاحف الخضراء 0.61 يومًا، والسلاحف البحرية 0.78 يومًا). وقبل منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يتم تسجيل تعشيش أي سلاحف قبل شهر يونيو، ولكننا نتوقع الآن أن نرى عددًا لا بأس به من الأعشاش اعتبارًا من بداية شهر مايو.

هل تشعر أن الفصول أصبحت غريبة بشكل متزايد؟ لست وحدك. إن تغير المناخ يشوه تقويم الطبيعة، مما يتسبب في إزهار النباتات مبكرًا وظهور الحيوانات في الوقت الخطأ.

هذا المقال جزء من سلسلة، المواسم البرية، حول كيفية تغير الفصول - وكيف قد تبدو في النهاية.

إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع بالمعدلات الحالية، فقد قدرنا أنه للحفاظ على نسب الجنسين الحالية، ستحتاج السلاحف البحرية إلى الاستمرار في التعشيش قبل نصف يوم من موعد الفقس كل عام. ولمنع انخفاض معدلات الفقس، ستحتاج إلى التعشيش قبل 0.7 يوم من موعد الفقس كل عام.

وهذا يعني أن السلاحف البحرية الضخمة لدينا تقوم في الوقت الحالي بتغيير مواعيد تعشيشها في وقت مبكر بما يكفي للحفاظ على درجات حرارة الحضانة الحالية، وبالتالي نسبة الجنس ونجاح الفقس. وهذه أخبار جيدة.

ورغم أن دراستنا للسلاحف البحرية الضخمة تقدم سبباً للتفاؤل، فليس هناك ما يضمن أن الإناث ستواصل التعشيش في وقت أبكر وأسرع كل عام. وفي محاولة لفهم ما إذا كان هذا هو الحال، أردنا أن نفهم ما إذا كانت درجة الحرارة هي العامل الرئيسي وراء التعشيش المبكر.

درجة الحرارة ليست كل شيء

بالنسبة للسلاحف الخضراء الفردية، فقد أكدنا أن درجة الحرارة تشكل عاملاً مهماً في دفعها إلى التعشيش مبكراً. في الواقع، وجدنا أن الإناث الفردية ستعشيش مبكراً بمقدار 6.47 يوماً لكل درجة مئوية زيادة في درجة حرارة البحر.

ومع ذلك، فقد أظهرنا أيضًا أن عدد المرات التي تتكاثر فيها الأنثى من قبل وعدد المرات التي تضع فيها البيض في موسم التكاثر يفسران مقدارًا متساويًا من التباين في مواعيد وضع البيض. ولهذه الملاحظات تأثيرات مهمة عندما نفكر في ما يحدث لسلالة السلاحف الخضراء ككل.

سلحفاة الرأس الضخمة (بيكساباي)
سلحفاة الرأس الضخمة (بيكساباي)

ونتيجة لتدابير الحفاظ على البيئة مثل حماية الأعشاش من الافتراس ونقل الأعشاش التي تقع بالقرب من خط المد العالي، فقد شهدنا زيادة كبيرة في أعداد السلاحف الخضراء في موقع دراستنا في شمال قبرص. ومنذ عام 1992، ارتفعت الأعداد من 55 عشًا سنويًا إلى أكثر من 400.

إن فهم الاتجاه الحالي المتمثل في التعشيش المبكر أمر معقد. ولكن في الوقت الحالي، يمكننا أن نتأكد من أن السلاحف البحرية تبذل ما يكفي من الجهد لمقاومة التأثيرات السلبية لتغير المناخ ــ وهو خبر رائع.

إن السلاحف تقوم بدورها. والآن، يقع على عاتقنا ضمان استمرار الحفاظ على هذه السلاحف ومراقبتها على المدى الطويل لمنحها أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة في عالمنا المتغير.

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مولي ريكوود باحث دكتوراه في مجال الحفاظ على البيئة البحرية؛ أنيت بروديريك أستاذ في الحفاظ على البيئة البحرية روبن سناب هو باحث مشارك في مركز البيئة والحفاظ عليها، وكل ذلك في جامعة إكستر. تم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقال الأصلي.

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@تيمبل49
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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

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سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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