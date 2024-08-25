الحجز الآن: 6 طرق للغوص

عروض المافيا

يُعرض على الغواصين توفير 200 جنيه إسترليني أسبوعيًا في منتجع في مافيا، وهي جزيرة تنزانية معروفة بفرص الغوص. يعتبر Pole Pole Lodge مكان إقامة "بوتيك" يضم 10 أشخاص جناح أكواخ مرتفعة على ركائز متينة فوق الشاطئ، بالإضافة إلى بار لتناول الطعام ومنتجع صحي.

يتم الغوص في فندق Mafia Island Lodge الشقيق، وهو مركز غوص من فئة 5 نجوم PADI يقدم الغوص يوميًا بالقوارب من الشواطئ التقليدية. المراكب الشراعيةوالغوص على الشاطئ ومجموعة من الدورات.

• المراكب الشراعيةيقال إن الغوص يمتد من خليج كلوي الضحل والمحمي بشعابه المرجانية إلى جدران دينديني وجواني مع أسماك القرش والسلاحف المبحرة.

القطب القطب لودج على المافيا

غرفة النوم في Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

يشمل سعر العرض الخاص الذي يبلغ 2,275 جنيهًا إسترلينيًا، بعد تخفيضه من 2,474 جنيهًا إسترلينيًا، الرحلات الجوية الدولية والمحلية، والمبيت والإفطار لمدة سبع ليالٍ، والنقل من المطار، و10 رحلات غوص بالقوارب، والضرائب المحلية، ورحلة يومية مجانية. وهي صالحة طوال شهر سبتمبر ومن 16 نوفمبر إلى 19 ديسمبر من هذا العام، وهي متاحة من خلال الغوص في جميع أنحاء العالم.

منتجع جزيرة واحدة في زنجبار

وفي مكان ليس ببعيد في المحيط الهندي وفي تنزانيا أيضًا، افتتحت مجموعة The Cocoon Collection مؤخرًا منتجعًا على شكل "جزيرة واحدة في منتجع واحد" يُوصف بأنه "الفخامة المطلقة في زنجبار".

تقع جزيرة Bawe على بعد 15 دقيقة بالقارب السريع من Stonetown (أو إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك دائمًا ركوب المروحية) وتتكون من 70 فيلا، تحتوي كل منها على مسبح خاص وخدمة الخادم الشخصي.

الغوص في جزيرة باوي (مجموعة الشرنقة)

يوجد ما لا يقل عن خمسة مطاعم لتلبية "فلسفة الذواقة" ومنتجع صحي، لكن باوي تفتخر أيضًا "برياضة الغوص والرياضات المائية الأكثر اكتمالًا وتجهيزًا في جميع أنحاء زنجبار"، مع عمليات الغوص التي يديرها مركز Dive Mission SSI الخاص بها.

"تعتبر منطقة باوي ريف واحدة من أكثر المناطق التي تخطف الأنفاس في زنجبار، وتتميز بموقع فريد للغوص: فمياهها هي موطن لمجموعة غير عادية من الأسماك الاستوائية والحياة البحرية، والتي يمكن استكشافها بسهولة حتى للغواصين المبتدئين"، كما يقول المركز، دون الحاجة إلى ذلك. التخلي عن الكثير مما قد يتوقعه الغواصون.

تبدأ أسعار الغرف في فيلا Sunrise للضيوف الذين يقيمون مع وجبتي طعام من 1,700 دولار أمريكي في الليلة (شخصين مشتركين) – التفاصيل من مجموعة الشرنقة.

احجز للأمام لكومودو مانتاس

تتطلع Manta Expeditions إلى 22 يوليو 2026 ورحلة على متن السفينة لمدة 10 ليالٍ إلى متنزه كومودو الوطني في إندونيسيا، حيث تخطط للغوص في مواقع تشمل محطات تنظيف مانتا الشهيرة مثل كارانج ماكاسار ومانتا آلي، حيث غالبًا ما تتجمع الأشعة في أعداد كبيرة للاختلاط والتزاوج.

تتعاون الشركة مع مؤسسة Manta Trust الخيرية في المملكة المتحدة لتنظيم رحلات ذات غرض علمي، ويضم المنتزه واحدًا من أكبر تجمعات أسماك شيطان البحر المرجانية على مدار العام في العالم، بما في ذلك تنوع اللون الأسود. سيقوم العلماء بجمع صور الهوية، ويتم تشجيع الضيوف على المشاركة في البحث عن مانتا جديدة وتسميتها.

خياشيم شيطان البحر المرجانية (جاي ستيفنز / مانتا ترست)

من المتوقع أن توفر مواقع أخرى مثل Batu Bolong وCrystal Rock وShotgun مناطق جذب للغواصين مثل مجموعات كبيرة من أسماك القرش التريفالي وأسماك القرش ذات الطرف الأبيض والباراكودا والحدائق المرجانية، مع وجود مخلوقات وفيرة مثل أسماك الضفدع وسمك الأنابيب الشبح والأخطبوط وعاريات البزاق في أمثالها. الشاطئ الوردي ووينيلو وتيجا دارا.

القارب هو سيد الهند تبلغ مساحتها 47 مترًا وتستوعب ما يصل إلى 18 ضيفًا في تسع غرف مكيفة، جناح كابينة.

في حين أن خط سير الرحلة سوف يدور حول لقاءات مانتا، فمن المؤكد أن تنانين كومودو ستلقي نظرة على جولة الجزيرة المضمنة التي تحمل اسمها.

تبدأ الأسعار من 5,150 دولارًا أمريكيًا (حوالي 3,925 جنيهًا إسترلينيًا) للمقصورة (شخصين مشتركين) مع خدمة النقل من المطار أو الفندق، وما يصل إلى أربع غوصات يوميًا وجولة كومودو. يزور رحلات مانتا أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى دليل Manta Trust Niv Froman في info@mantaexpeditions.com.

أصغر جزر المالديف؟

منتجع صغير لكن مركز الغوص يبدو كبيرًا بدرجة كافية (الشاطئ البوتيكي)

إذا كانت كلمة "بوتيك" هي طريقة أخرى لقول "على الجانب الأصغر"، فإن شركة Dive Worldwide تعتقد أن منتجع Boutique Beach يمكن أن يكون أصغر منتجع في جزر المالديف. يصفه منظم الرحلات بأنه ذو موقع مثالي لتقدير فرص الغوص التي توفرها جنوب أري أتول، مع تعزيز جاذبيته الآن بشكل أكبر من خلال توفير 30٪ متاحًا.

ويقع المنتجع المكون من ست غرف في جزيرة ديجورا جنوب شرق الجزيرة المرجانية، وقد تم تصميمه وبنائه للغواصين على يد الغواصين. يوجد مطعم وصالة ولكن لاحظ أن هذا منتجع "جاف" (لا يوجد به كحول).

غوص دوني (شاطئ بوتيك)

ومن مركز الغوص، يمكن للضيوف ذوي العقول الواضحة القيام بما يصل إلى ثلاث عمليات غوص يوميًا مع أكثر من 50 موقعًا للاختيار من بينها، بما في ذلك موقع Kuda Rah Thila القريب، وموقع Manta Point الذي يتطلب رحلة سفاري ليوم كامل.

تتراوح الحياة البحرية من عاريات البزاق إلى أسراب النهاش إلى أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية وأسماك القرش العملاقة، مع وجود أسماك قرش الحوت "على الدوام" في الجزيرة المرجانية.

إذا سافرت قبل 31 أكتوبر وقمت بالحجز قبل أكثر من سبعة أيام الغوص في جميع أنحاء العالم، يمكنك توفير 30% على الإقامة الشاملة كليًا. وبذلك يتم تخفيض سبع ليالٍ في غرفة ديلوكس إلى 2,495 جنيهًا إسترلينيًا، بما في ذلك رحلات الطيران من المملكة المتحدة، والنقل بالقارب السريع، وما يصل إلى رحلتي غوص يوميًا.

لعشاق الأسماك

فوق وتحت: النادر تريما كافيكابوم القوبي (بلو سفاري سيشيل)

القوبي القزم النادر ذو المخطط الأزرق هو سمكة تم تحديدها حديثًا ويبدو أنها غريبة على مجموعة ألفونس في جزر سيشيل الخارجية. تم العثور عليه في سانت فرانسوا أتول.

تعد سيشيل موطنًا لـ 880 نوعًا من الأسماك، وكان يُعتقد في الأصل أن هذا النوع هو نوع آخر من أسماك القوبيون، تريما ديلروشيلا، حتى عينتين من الألوان المختلفة والمميزة تريما كافيكابوم تم العثور عليها وفحصها.

وتعتقد عملية الغوص المحلية "بلو سفاري سيشيل" أنه من الممكن العثور على القوبيون "الجديد" فقط في منطقة ألفونس، وجنوبًا في منطقة أستوف، حيث تم تصوير أحدها مؤخرًا. إن زوار الغوص مدعوون إلى "تجربة التنوع البيولوجي الاستثنائي وأن يكونوا من بين أول من يشاهد الأنواع الجديدة من القوبيون الأقزام في بيئتها الطبيعية".

وفقًا للمركز، فإن المياه الدافئة الغنية بالمغذيات في الجزيرة المرجانية تعني أن ألفونس يقدم بعضًا من أفضل أماكن الغوص في المحيط الهندي.

تحتوي الجزيرة على مركز غوص PADI 5* يضم 24 موقعًا على بعد نصف ساعة بالقارب، ويقال إنها تعج بالأسماك الغريبة والملونة بالإضافة إلى السلاحف وسمك نابليون وأسماك شيطان البحر. تتم أيضًا زيارة المنحدرات العميقة والهضاب الضحلة قبالة سانت فرانسوا.

بلو سفاري سيشيل تقول إنها تلعب دورًا نشطًا في أبحاث المحيطات والحفاظ عليها في هذا الجزء من العالم. الغواصون مدعوون للانضمام إلى ألفونس مع باقة غوص لمدة سبع ليالٍ تشمل جميع الوجبات بتكلفة 9,710 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد (حوالي 7,350 جنيهًا إسترلينيًا)، بما في ذلك خمس غوصات ثنائية الخزان وواحدة غوص بخزان واحد لكل منهما، بالإضافة إلى النقل من المطار.

Orca وBreakers في Somabay

الغوص في البحر الأحمر من سوماباي

ربما للحصول على أسعار عطلات أكثر قابلية للإدارة، مع طقس موثوق ورحلات طيران من المملكة المتحدة لا تزيد عن خمس ساعات، فإن الرهان الموثوق هو منتجع البحر الأحمر المكون من خمسة عقارات سوماباي بالقرب من الغردقة.

تحتوي على شعاب مرجانية يمكن الوصول إليها من رصيف المراكب الصغيرة الذي يبلغ طوله 420 مترًا، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى حوالي 20 موقعًا للغوص بالقوارب مثل سالم اكسبريس حطام وأعمدة مرجانية توبيا أربا المذهلة، كل ذلك عبر نادي أوركا للغوص.

تتميز الشعاب المرجانية بالحدائق المرجانية والسلاحف والباراكودا والأشعة وأحيانًا قرش الحوت، ويمكن لـ Orca التعامل مع كل شيء بدءًا من الغوص الاستكشافي وحتى التدريب على إعادة التنفس.

زاوية من مجمع سوماباي (ستيف وينمان)

تقع الفنادق الخمسة في شبه جزيرة معزولة تبلغ مساحتها 1,000 هكتار، وتغطي مجموعة واسعة من الأسعار والأنماط، على الرغم من أن العديد من الغواصين يختارون مكان الإقامة المريح الأقرب إلى Orca، بريكرز دايفينج آند سيرفينج لودج، والذي تم تجديده بالكامل العام الماضي.

تبدأ أسعار الغرفة المزدوجة المطلة على البحر من 73 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة، وتدفع من 41 جنيهًا إسترلينيًا مقابل الغوص في الشعاب المرجانية لمدة يوم، ويمكنك مضاعفة ذلك مقابل الغوص بالقارب لمدة يوم.

أيضا على ديفرنيت: الحجز الآن: 8 أفكار لعطلات الغوص, الحجز الآن: 6 أفكار لرحلات الغوص في الحياة البرية, الحجز الآن: أتلانتيس يغري الغواصين العائليين, الغوص مثل المحترفين: تجهيز معدات رحلة الغوص