احجز الآن: 6 رحلات غوص أخرى يجب عليك التفكير فيها

رحلة فردية مثالية للسيدات

يعد منتجع كانديما المالديف، الذي يحتوي على 270 غرفة، أحد أكبر المنتجعات في جزر المالديف، وهو موقع "نمط حياة نشط" يوفر مجموعة واسعة من عوامل الجذب، بما في ذلك الغوص، ولكن من بين ادعاءاته أنه "الوجهة المثالية للجزيرة الفردية للمسافرات من النساء".

منتجع كانديما في جزر المالديف

عندما لا تكون منشغلاً بالغوص، يعدك منتجع كانديما بالاسترخاء وعلاجات السبا الشاملة وجلسات اليوغا والغطس والطيران المظلي والتزلج على الماء وصيد الأسماك والحفاظ على الشعاب المرجانية ودروس الفن والرحلات البحرية عند غروب الشمس بالإضافة إلى الهوايات الأكثر نشاطًا مثل ركوب الأمواج شراعيًا والتجديف بالكاياك والتنس والكرة الطائرة، ناهيك عن "10 خيارات فريدة لتناول الطعام".

"بالنسبة للمسافرين المنفردين، وخاصة الإناث، فإن السلامة هي الأولوية القصوى"، كما يقول الموقع. وعلى صعيد الغوص، لن يجد الضيوف مركز الغوص Aquaholics فحسب، بل سيجدون أيضًا مسؤول سلامة غوص مخصصًا وغرفة ضغط في الموقع.​

استكشاف الشعاب المرجانية

تبدأ تكلفة الإقامة لمدة سبع ليالٍ في نوفمبر/تشرين الثاني لشخص واحد في فيلا على الشاطئ مع إطلالة على البحيرة وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ من 575 دولارًا أمريكيًا (440 جنيهًا إسترلينيًا) لليلة الواحدة على أساس الإقامة الكاملة، بما في ذلك رصيد منتجع بقيمة 100 دولار أمريكي. استخدام معدات الرياضات المائية مرة واحدة في اليوم، خصم 20% في المنتجع. بالصحن كما يتضمن البرنامج أيضًا تناول وجبة عشاء مكونة من ثلاثة أطباق في Flames Grill وجلسة تصوير مدتها 30 دقيقة.

هناك أيضًا بعض الصفقات على الغطسات المتعددة: 6-11 غطسة بسعر 60 دولارًا لكل غطسة و12 غطسة أو أكثر بسعر 55 دولارًا، على الرغم من أنه يتعين عليك إضافة رسوم استئجار قارب بقيمة 15 دولارًا لغطسة واحدة و25 دولارًا لغطستين - يمكن العثور على جميع أسعار Aquaholics هنا.

كانديما المالديف لديها أيضا عرض الحجز في اللحظة الأخيرة مع خصم يصل إلى 40% على الإقامات قبل 23 ديسمبر إذا تم إجراء الحجز قبل نهاية أكتوبر.

قم بالقيادة والغوص ووفر 400 جنيه إسترليني في بونير

سمكة الملاك الفرنسية

إذا كنت ترغب في الإقامة في مكان معروف بادي ديف ريزورت في بونير في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، الغوص في جميع أنحاء العالم يقدم خصمًا قدره 400 جنيه إسترليني للزوجين في الأسبوع.

تتضمن الحزمة توفير أسلوب الغوص "بالقيادة والغوص" الذي جعل بونير مشهورة، مع استئجار سيارة وتوفير خزانات لتمكين الغوص غير المحدود على الشاطئ صعودًا وهبوطًا على طول الساحل الغربي للجزيرة، مع اختيار ما يصل إلى 60 موقع غوص مميز. كما يتم تضمين ست غوصات بالقارب.

يعتبر الساحل بأكمله بمثابة منتزه بحري مخصص، وقد تم تسجيل أكثر من 470 نوعًا من الأسماك هناك، إلى جانب سلاحف منقار الصقر، وسمك الضفدع العملاق، وأسماك الراي النسر المرقطة، وأفراس البحر.

تقع الشعاب المرجانية الهامشية على بعد 10 أمتار فقط من الشاطئ، ويبلغ متوسط ​​درجة حرارة الماء حوالي 29 درجة مئوية، وغالبًا ما تتجاوز الرؤية 30 مترًا، وتقع بونير بالقرب من البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية، جنوب حزام الأعاصير.

الغوص على الشاطئ في بونير

يضم المنتجع، الذي يوفر إقامة مريحة وغير رسمية على طراز الشقق، أيضًا شعابًا مرجانية خاصة به. وبصرف النظر عن مركز الغوص PADI 5* Buddy Dive Centre الموجود في الموقع، يوجد مسبح ونادي أطفال Buddy Rangers ومجموعة مختارة من المطاعم.

سعر العرض الخاص من 2,595 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد يشمل رحلات الذهاب والإياب من المملكة المتحدة، والنقل، وسبع ليالٍ من الإقامة (اثنتان للمشاركة)، واستئجار سيارة، وست غطسات بالقارب، والمساهمة في صندوق الحفاظ على البيئة.

رحلة أكبر لـMexico Liveaboards

المكسيك Liveboards يحصل على وعاء جديد، كينو ديل مار، والتي سوف تحل محل كينو ديل جارديان عند إطلاقه في يوليو المقبل، بدأ المشغل بالفعل في تلقي الحجوزات للرحلات إلى سوكورو وبحر كورتيز.

الهيكل الفولاذي كينو ديل مار أكبر من سابقتها بطول 36 مترًا وعرض 8 أمتار، كما أنها أكبر من القارب الآخر في الأسطول، روسيو ديل مار، حيث وعد المشغل بتوفير مساحة أكبر واستقرار وراحة أكبر خلال الرحلات الطويلة عبر المحيط الهادئ.

لا يزال قيد الإنشاء: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

يحتوي على 10 مزدوجة جناح يوجد في الطابق السفلي كابينتان، وثمانية كابينات في الطابق العلوي. يحتوي الطابق الرئيسي على صالون كبير ومحطة كمبيوتر وغرفة طعام ومطبخ، بينما يشتمل سطح الغوص على طاولة كاميرا مجهزة بالكامل؛ كما يوجد سطح مظلل للتشمس. يوجد تكييف في جميع الأنحاء، ويتم الغوص من اثنين من قوارب Achilles القابلة للنفخ بطول 8 أمتار. برمحs.

يبدأ سعر الرحلة لمدة 10 أيام إلى سوكورو من 4,195 دولارًا أمريكيًا (3,200 جنيه إسترليني)؛ وثمانية أيام إلى جزر ميدريف في بحر كورتيز من 3,095 دولارًا أمريكيًا (2,360 جنيهًا إسترلينيًا)؛ و13 يومًا لاستكشاف باجا كاليفورنيا من 4,895 دولارًا أمريكيًا (3,730 جنيهًا إسترلينيًا) وثمانية أيام رحلة سفاري جنوبية في بحر كورتيز من 2,500 دولار أمريكي (1,900 جنيه إسترليني).

يستمر الصيف في اسبانيا

قارب الغوص Les Illes

لا تستسلم بعد بشأن الصيف في أوروبا - فحتى نهاية شهر نوفمبر تكون درجة حرارة الماء مثالية لاستكشاف قاع البحر في كوستا ديل مونتجري، الحديقة الطبيعية لجزر ميديس، كما يقول فندق وغوص ليه إيليس في ليستارتيت، على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسبانيا.

تأسس مركز الغوص Les Illes في عام 1985، ويستغرق الأمر 10 دقائق فقط لقارب الغوص الخاص به للوصول إلى المحمية البحرية المحمية، حيث يمكنك الغوص في مروج البوسيدونيا ورؤية العديد من الأنواع الرائعة من الأسماك والحياة الساكنة والقشريات.

تبدأ تكلفة الإقامة لمدة ثمانية أيام وسبع ليالٍ على أساس الإقامة الكاملة مع 12 غطسة بالقارب من 774 يورو (650 جنيهًا إسترلينيًا)، وتتوفر رحلات طيران اقتصادية إلى جيرونا من المملكة المتحدة.

تم التعاقد مع سفينة إنفينيتي الحية مع أتلانتس الفلبين

أتلانتس الفلبين، التي تدير منتجعات في دوماجويتي وبويرتو جاليرا وتدير منذ فترة طويلة سفينة سياحية خاصة بها، بطول 32 مترًا أتلانتس أزورزوقد شكلت الآن شراكة مع ما تصفه بأنه "يخت أزرق حقيقي آخر"، إنفينيتي لوحة النجاة.

ويقول أنه بعد سنوات من الدراسة إنفينيتي وقد أثبتت هذه السفينة أنها واحدة من السفن القليلة التي تلبي معاييرها الصارمة فيما يتعلق بجودة الخدمة والقيمة المقدمة للضيوف. وقد وصفتها الشركة بأنها "ليست سفينة الإنقاذ النموذجية أو السفينة الساحلية الخشبية التي تباع عادة كقوارب غوص في الفلبين".

إنفينيتي تم بناء Atlantis بواسطة غواصين للغواصين في تايلاند في عام 2013 وهو عبارة عن قارب فولاذي بطول 39 مترًا مع أربعة طوابق و11 كابينة. كما يحتوي على قاربين مطاطيين بطول 5 أمتار. وقد أدى هذا التحرك إلى مضاعفة سعة Atlantis، وفقًا لتقارير التشغيل، وقد تضطر إلى الحجز بسرعة لأنه تم حجزه بالكامل حتى عام 2026.

كما تقدم أتلانتس مرة أخرى لعائلات الغوص أسابيع "غوص الأطفال مجانًا"، حيث يمكن للبالغين الغوص مع أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا دون أي رسوم إضافية - أي: يدفع أحدهم، ويذهب الآخر مجانًا، لذلك يمكن للأطفال البقاء وتناول الطعام والغوص مجانًا خلال هذه الأسابيع الخاصة.

وتذهب العروض إلى أبعد من ذلك، حيث يحصل أفراد الأسرة الأكبر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا على خصم نصف السعر للغواصين أو غير الغواصين، ويُعرض على الغواصين غير الغواصين تجربة غوص مجانية. كما تحصل العائلات التي لديها أكثر من طفلين على خصم 50% على الغوص. يرجى ملاحظة أن أتلانتس لا يوفر خدمات رعاية الأطفال.

تقام الأسابيع الخاصة بمهرجان KDF في بويرتو جاليرا من 21 ديسمبر إلى 11 يناير وفي دوماجويتي من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر ومن 14 ديسمبر إلى 11 يناير. وفي العام المقبل، سيقيم كلا المنتجعين الأسابيع الخاصة من 1 إلى 12 يوليو ومن 23 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

بين المانتا العملاقة

رحلات مانتا تستقبل شركة "إيه بي سي" حجوزات لرحلة غوص برية في الإكوادور العام المقبل. تمتلك دولة أمريكا الجنوبية أكبر سمكة مانتا مسجلة في العالم (موبولا بيروسترىس) السكان ويقع على طريق هجرة الحيتان الحدباء، مع وصول ما بين 400 إلى 2,000 من الحيتان للولادة والتزاوج في وقت الرحلة الاستكشافية.

تقع القاعدة في جزيرة لا بلاتا قبالة مانابي، وهي جزء من منتزه ماشاليلا الوطني، وتستمر الرحلة التي تستغرق تسع ليالٍ من 15 إلى 24 أغسطس 2025. في هذا الوقت، تزور أسماك مانتا المحيطية بأعداد كبيرة لدرجة أنه يمكن تسجيل 30 إلى 40 سمكة خلال يوم غوص واحد. ليست الأعداد فقط هي الكبيرة - بل وأيضًا الأسماك الفردية.

مانتا بيروستريس (Proyecto Mantas Ecuador)

وتستضيف مواقع الغوص أيضًا عددًا كبيرًا من السلاحف الخضراء، وأسماك الشعاب المرجانية، وثعابين موراي، وأسماك الراي اللساع الكبيرة بشكل غير عادي، وأحيانًا أسماك الشمس.

ووعد الضيوف بفرصة تجربة والمشاركة في أبحاث الحفاظ على البيئة المتطورة لحماية الأشعة، والعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة مانتا ترست وعلماء من مشروع مانتاس الإكوادور التابع له. وسوف يقومون بنشر العلامات وجمع عينات الخزعة وتصوير صور التعريف.

الإقامة في فندق فيكتور هوجو والغوص مع مركز الغوص Exploramar 5* PADI. السعر 2,750 دولارًا أمريكيًا (2,100 جنيه إسترليني) يشمل الإقامة مع وجبة الإفطار (شخصان مشتركان)، والنقل بين مطار غواياكيل وبورتو لوبيز، وست رحلات بالقارب الخاص لمدة يوم كامل إلى جزيرة لا بلاتا مع الغداء، وغطستين بصحبة مرشد يوميًا، وضريبة البلدية، وجولة بصحبة مرشد في الجزيرة وجولة بصحبة مرشد في الغابة. الحد الأقصى لعدد الضيوف هو ثمانية. راسل نيف على البريد الإلكتروني info@mantaexpeditions.com

أيضا على ديفرنيت: احجز الآن: 6 طرق للغوص, الحجز الآن: 8 أفكار لعطلات الغوص, الحجز الآن: 6 أفكار لرحلات الغوص في الحياة البرية, الحجز الآن: أتلانتيس يغري الغواصين العائليين, الغوص مثل المحترفين: تجهيز معدات رحلة الغوص