احجز الآن: 10 أفكار لرحلة الغوص القادمة

شارك منتجع فور سيزونز المالديف في لاندا جيرافارو قائمة بالتواريخ المميزة لتجمعات مانتا راي الرائعة في محمية المحيط الحيوي لليونسكو في با أتول، ويمكن أن تساعد الغواصين والغواصين في التخطيط وحجز عطلاتهم.

وعلى نفس الجزيرة، أمضى برنامج الحفاظ على أسماك مانتا في جزر المالديف، وهو المشروع التأسيسي لمؤسسة مانتا الخيرية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، عقدين من الزمن في دراسة أكبر عدد موثق من أسماك الراي في العالم.

وشهد موسم العام الماضي (مايو/أيار - نوفمبر/تشرين الثاني) تسجيل مشاهدات لـ 4,477 سمكة مانتا من قبل الخبراء والضيوف في المنتجع، الذين لاحظوا أيضًا 26 سمكة قرش حوت وتسعة أسماك شيطان.

مانتا راي المالديف (تشامي)

أمضى الخبراء 469 ساعة في الغطس والغوص الحر لإجراء 1,168 مسحًا للمانتا، وتستند توقعاتهم لهذا العام على مزيج من المراحل القمرية ومعرفة المد والجزر وتوقعات العوالق.

التواريخ الساخنة المتبقية لعام 2025 هي، كما يقولون، 9-13 و23-27 يونيو، 8-12 و22-26 يوليو، 7-11 و21-25 أغسطس، 5-9 و19-23 سبتمبر، 5-9 و19-23 أكتوبر و3-7 و18 نوفمبر (خاضعة للمتغيرات مثل الطقس ومزاج المانتا).

تحقق من المنتجع ساعة مانتا العروض المتاحة لشخصين للإقامات لمدة أربع ليالٍ أو أكثر وتشمل رحلة سفاري بالقارب السريع Manta-on-Call (تنبيه هاتفي شخصي عند رؤية المانتا) ورحلة بحرية لمشاهدة الدلافين.

رحلات DW جديدة إلى المكسيك وجزر المالديف

أعلنت شركة السياحة Dive Worldwide، التي تضم بالفعل أكثر من 200 وجهة، عن إطلاق رحلات جديدة إلى المكسيك وجزر المالديف في عامها الخامس والعشرين.

يوفر خليج ماجدالينا، الواقع بين جزيرتي ماجدالينا وسانتا مارغريتا في المكسيك، فرصة للغواصين والغواصين لمشاهدة هجرة السردين، حيث تجذب كرات الطعم الطيور البحرية وأسود البحر الكاليفورنية والمارلن المخطط والحيتان الرمادية وحيتان برايد وغيرها من الحيوانات المفترسة بين أكتوبر وديسمبر.

سمكة المارلن المخططة في خليج ماجدالينا (دايف وورلد وايد)

تبدأ أسعار هذه الرحلة التي تستمر لمدة أسبوع على متن السفينة من 4,095 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (مشاركة شخصين)، وتغطي سبع ليالٍ على متن السفينة وليلة واحدة في الفندق، وست غطسات بالإضافة إلى الغطس السطحي، والانتقالات ورحلات الطيران ذهابًا وإيابًا من المملكة المتحدة.

في جزر المالديف، تُقدّم دايف وورلد وايد عروضًا جديدة للمنتجعات والإقامة على متن قارب. يُقدّم منتجع ماكونودو 36 كوخًا من القش، ومنتجعًا صحيًا، ومطعمًا، وشعابًا مرجانية، ومركز دايف أوشن للغوص من فئة 5 نجوم والمعتمد من اتحاد مدربي الغوص المحترفين (PADI). تبلغ تكلفة الإقامة الكاملة لسبع ليالٍ في كوخ شاطئي مع تسع غطسات بمرشدين، ورحلات طيران دولية ذهابًا وإيابًا، وخدمة نقل بالقارب السريع 4,195 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (لشخصين). وللحجوزات التي تتم قبل 30 يونيو للسفر في سبتمبر، يُطبّق خصم 30% (2,936 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد).

منتجع ماكونودو (الغوص في جميع أنحاء العالم)

يتوفر خيار الإقامة على متن السفينة ذات الأربعة طوابق روح جزر المالديف، مع رحلات في المياه المنعزلة، من جزيرة أدو أتول بين شهري يناير وأبريل إلى الجزر المرجانية الشمالية الأقل زيارة مع احتمالية لقاء أسماك المانتا وأسماك القرش المدرسية. الغوص في جميع أنحاء العالم تقدم رحلة بحرية كاملة لمدة سبع ليالٍ مع ما يصل إلى 17 غطسة ورحلات طيران دولية ذهابًا وإيابًا وانتقالات مقابل 2,875 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

الغوص مجانًا في جزر غالاباغوس

تتوفر تجربة العيش على متن سفينة Galapagos Aggressor بقيمة 7,300 دولار أمريكي في مسابقة غوص أطلقتها شركة Mares المصنعة للمعدات مؤخرًا مغامرات المعتدي.

يقدم "مسابقة هدايا Quad Ci Aggressor Adventures" لأي غواص أمريكي أو كندي يشتري غواصة جديدة ماريس كواد سي يغوص-الكمبيوتر فرصة لتجربة العالم تحت الماء حر من غالاباغوس الجاني الثالث لوحة النجاة.

إذا كان الكمبيوتر للحصول على جهاز من أحد موزعي Mares المعتمدين، من الآن وحتى نهاية عام ٢٠٢٥، ما على المالك سوى تنزيل تطبيق Mares أو SSI، وإنشاء ملف تعريف، وتسجيل مشترياته في قسم المعدات. يُدرج اسمه في السحب تلقائيًا، وسيتم اختيار فائز في ١٥ يناير.

الجائزة عبارة عن رحلة لمدة أسبوع لشخص واحد في غرفة ديلوكس مشتركة - لا يشمل السعر أجرة الطيران والنقل والنيتروكس.

إلى إنفينيتي وما بعدها مع المغامر

تم ربط سفينة إنفينيتي الحية بـ Atlantis Philippines

استحوذت شركة أتلانتس الفلبينية على شركة راسخة إنفينيتي بدأت السفينة رحلاتها البحرية في أواخر العام الماضي، ومن المقرر أن تقوم بتحديث نفسها في يوليو قبل استئناف عملياتها على مساريها - فيساياس الشمالية وفيساياس الجنوبية - مع خصم 30% من الأسعار القياسية للرحلات الصيفية المحددة.

يغطي الطريق الشمالي لمدينة فيساياس مالاباسكوا وجنوب ليتي وبوهول، بينما يمتد الطريق الجنوبي إلى سيبو وبوهول ونيجروس.

القارب السكني الحالي للشركة أتلانتس أزورز تمت إعادة تسميته مغامر أتلانتس لتعكس نهجًا استكشافيًا أكثر، يشمل "الوجهات النائية والأقل ازدحامًا". أحد هذه المسارات، الذي يبدأ في يونيو، هو كاميجوين ضمن مسار أندا الذي يشمل أيضًا بوهول، وسيلينوج، وأليغواي، وسيكيجور.

بالعودة إلى المنتجع، يواصل أتلانتس أسابيع "الأطفال يأكلون وينامون ويغوصون مجانًا"، بهدف علاج 500 طفل كل عام و"المساعدة في تنمية الشريحة الأصغر سنًا من مجتمع الغوص لدينا". تحقق من أحدث الأسعار في موقع أتلانتس.

إضافة أشعة الشمس في زنجبار

غرفة مع مسبح على الشاطئ (مجموعة صن شاين زنجبار)

يعد فندق Sunshine Azure، وهو فندق بوتيكي جديد يقع على شاطئ ماتيموي في زنجبار، أحدث إضافة إلى محفظة مجموعة Sunshine في تنزانيا.

يضم المنتجع 16 غرفة، ومسبحين، ومطعمًا، وشاطئًا أبيض ناصعًا، والأهم من ذلك كله، مركز الغوص "دايف بوينت زنجبار"، التابع لمجموعة صن شاين. "دايف بوينت" منتجع حاصل على تصنيف 5 نجوم من اتحاد مدربي الغوص المحترفين (PADI)، ويقع على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، مما يجعله مقابل جزيرة منيمبا أتول، التي تُعتبر من أفضل وجهات الغوص في زنجبار. أشعة الشمس الزرقاء

تجربة الميديين

قارب الغوص Les Illes

يقدم فندق Les Illes للغوص في L'Estartit بجنوب إسبانيا للغواصين إمكانية الوصول إلى منتزه Medes Islands البحري، حيث يعد بدرجات حرارة لطيفة داخل وخارج الماء والعديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها في رؤية جيدة تحت الماء هذا الصيف.

تتضمن باقة الإقامة والغوص لمدة ثمانية أيام إقامة كاملة لمدة سبع ليالٍ مع 12 غوصة بالقارب مقابل 923 يورو (780 جنيهًا إسترلينيًا) في الفترة من 2 أغسطس إلى 6 سبتمبر. فندق وغوص ليه إيليس

الغوص مع العمالقة من معسكر دومينيكا

لقاء حوت العنبر في دومينيكا (رحلات EYOS)

دومينيكا من الأماكن القليلة التي تسكنها حيتان العنبر، وتُتيح تجربة الغوص مع العمالقة للضيوف فرصةً نادرةً للغطس برفقتهم في منطقة البحر الكاريبي. تُنظّم بعثات EYOS ومخيم دومينيكا رحلاتٍ بين نوفمبر وأبريل من كل عام، حيث تنضمّ ذكور الحيتان المهاجرة إلى أسراب الحيتان المقيمة للتكاثر.

ويقود الرحلات الاستكشافية الغواص الحر والمصور آدم سلامة والمحافظ على البيئة جاكسون ماوهيني مع "هامس الحيتان" المحلي ويندل إيتيان، ويتضمن السعر مساهمة في الأبحاث الجارية حول لغة الحيتان.

يقيم الضيوف في فيلات على قمة الجرف في منتجع 6 نجوم حاصل على شهادة Green Globe في Secret Bay، ويتلقون تدريبات اليوجا والتنفس ويبحثون عن الحيتان من راحة سفينة شراعية Lagoon 55.

الغطس السطحي فقط مطلوب، ولكن تتوفر أيضًا رحلات جانبية للغواصين والغواصين الأحرار. مخيم دومينيكا متاح للمجموعات الخاصة بأسعار تبدأ من 180,000 دولار أمريكي (133,500 جنيه إسترليني) لستة أشخاص، مع إمكانية تخصيصه.

تتوفر أيضًا رحلتان مُجدولتان لموسم 2025/26، حيث يُمكن للأفراد التسجيل مقابل 25,000 دولار أمريكي للشخص الواحد (18,750 جنيهًا إسترلينيًا). التفاصيل الكاملة من رحلات إيوس.

مانتا الحب على الين واليانغ

يين ويانغ

دخلت شركة Manta Expeditions، التي تنظم رحلات علمية للمواطنين، عامها الثالث من شراكتها في جزر المالديف مع ScubaSpa في ما تسميه "أسبوع حب المانتا"، والذي يتضمن الغوص في مواقع المانتا الشهيرة بالإضافة إلى محطات التنظيف الأقل شهرة.

ويتضمن البرنامج أيضًا محادثات وورش عمل يومية من علماء Manta Trust، يشرحون أفضل السبل للمساعدة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

يخوت ScubaSpa هي يانغ (19-26 يوليو) و يين (18-25 أكتوبر)، وتبدأ الأسعار لمدة أسبوع على متن السفينة من 2,950 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد (حوالي 2,330 جنيهًا إسترلينيًا) لشخصين للمشاركة.

الحجز للعام القادم هو رحلة الـ 500 ميل، وهي رحلة مدتها 14 ليلة على كونتي ماكس رحلة بحرية على متن قارب ينقل الضيوف من فوفامولا في أقصى جنوب جزر المالديف إلى ماليه. تشمل المصائد الشعاب المرجانية وأسماك مانتا المحيطية وأكثر من 10 أنواع من أسماك القرش، بما في ذلك النمور وقروش المطرقة.

تواريخ هذا رحلات مانتا وتبدأ الأسعار من 22 دولارا أمريكيا للشخص الواحد (5 جنيها إسترلينيا).

أورورا تنضم إلى شاك في أنغيلا

ملكي Angelfish (منتجع ونادي جولف أورورا أنغيلا)

أقام منتجع ونادي جولف أورورا أنغيلا شراكة مع سكوبا شاك لتقديم ما يقول إنها تجارب غوص فاخرة لضيوفها، مع خمسة مواقع غوص على الجدران في المفاتيح البحرية للغواصين الأكثر تقدمًا، وسبعة شعاب مرجانية اصطناعية (معظمها سفن شحن ذات هيكل فولاذي) و 20 غطسة للشعاب المرجانية على عمق يتراوح بين 6 و 30 مترًا في القائمة.

تضم أنغيلا أربع حدائق بحرية محمية ومتنوعة بيولوجيًا، ويؤكد المنتجع خلوها من السفن السياحية الكبيرة التي تلوث البيئة. وتَعِد بشعاب مرجانية تزخر بالأسماك، والسلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر، وأحواض الأعشاب البحرية، وأسماك الممرضة، والشعاب المرجانية، وأحيانًا أسماك قرش النمر، وأسماك الراي اللاسعة، وثعابين الموراي، ونوديبرانش.

مركز الغوص، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من أورورا أنغيلا يتم إدارة المنتجع بواسطة ماثيو بيلينجتون، الذي يتمتع بخبرة أكثر من 33 عامًا في الغوص.

الحياة في الحديقة في جزيرة كريت

أومبروسجيالوس، موقع لحديقة غوص جديدة (جوجل إيرث)

هل تفكر في زيارة جزيرة كريت لقضاء عطلة غوص؟ أثبتت جداول مشاريع الغوص المُعلنة في اليونان مرونةً كبيرةً في السابق، لكن أكبر جزيرة في البلاد تأمل في جذب غواصي السكوبا من خلال افتتاح حديقة غوص في أومبروسجيالوس بالقرب من ميناء خانيا هذا الصيف. بدأ البناء في أكتوبر الماضي، وكان من المقرر افتتاحه قريبًا.

يُقال إنه يجري حاليًا بناء شعاب مرجانية اصطناعية على مساحة 60,000 متر مربع (ما يعادل ثمانية ملاعب كرة قدم)، تضم 37 هيكلًا مصممًا خصيصًا وسفينتين حربيتين متوقفتين عن العمل وجاهزتين لاستعمار الحياة البحرية. يتراوح عمق الشعاب المرجانية بين 8.5 و25 مترًا، ليتناسب مع الغواصين المبتدئين والمتمرسين، حيث يتم إرشادهم عبر ثلاثة مسارات مُشار إليها.

يُقال إن الشعاب المرجانية الاصطناعية قيد الإنشاء وينتظر تركيبها. نوقشت فكرة هذه الحديقة المائية لأول مرة حوالي عام ٢٠١٨، لكن الحكومة لم توافق على المشروع إلا في سبتمبر الماضي، ويُقال إن تكلفته حتى الآن بلغت قرابة نصف مليون يورو. هيئة السياحة الرسمية ينبغي أن يكون أحدث.

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة في اليونان أيضًا عن تأسيس هيئة جديدة تُسمى "الغوص في اليونان" لتحويل البلاد إلى وجهة دولية رائدة للغوص الحر. كونوا على أهبة الاستعداد.

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