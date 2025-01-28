جزر مارشال تحصل على أول منطقة محمية بحرية في العالم بفضل آلة الزمن

تم الإعلان عن أول منطقة بحرية محمية جديدة بحلول عام 2025 في جمهورية جزر مارشال في المحيط الهادئ لحماية ما يقال إنه عدد كبير من أسماك القرش وأكبر مستعمرة تعشيش للسلاحف الخضراء في البلاد.

وستغطي المنطقة البحرية الوطنية جزيرتين مرجانيتين نائيتين تمتدان على مساحة 48,000 ألف كيلومتر مربع وتحيطان بالجزر الواقعة في أقصى شمال البلاد، بيكار وبوكاك.

سلحفاة خضراء صغيرة تسبح لأول مرة في بحيرة بيكار أتول (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)

الجزر غير مأهولة بالسكان، ووصفتها مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك للبحار البكر، التي شاركت بشكل كبير في توفير البيانات التي تستند إليها المنطقة البحرية المحمية، بأنها "اثنتان من أكثر النظم البيئية نقاءً في المحيط الهادئ". ومن المقرر حماية الجزر المرجانية بالكامل من الصيد.

توفر جزر مارشال الحماية كجزء من نهج الحفاظ على البيئة المسمى "النظر نحو المستقبل" أو ريمانلوكتعتمد هذه الاستراتيجية على الرؤى الثقافية والمعرفة التقليدية. وتتمثل الفكرة في أن تعمل المجتمعات الساحلية معًا لتصميم خطط إدارة الموارد الخاصة بها من أجل الاستخدام المستدام والعادل للموارد الأرضية والبحرية المحلية.

مثال على الشعاب المرجانية الصحية: الشعاب المرجانية الأمامية لجزيرة بوكاك أتول (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)

قالت رئيسة جزر مارشال الدكتورة هيلدا هاين: "إن المحيط كما عرفه أسلافنا يتلاشى. وبدون أنظمة بيئية محيطية مستدامة، فإن اقتصادنا واستقرارنا وهويتنا الثقافية سوف تنهار.

"إن الطريقة الوحيدة لمواصلة الاستفادة من كنوز المحيط هي حمايته. وأنا فخور بأول محمية بحرية في بلادنا، والتي بالتأكيد لن تكون الأخيرة".

مجموعة من أسماك القرش كبيرة العينين على الجانب المواجه للرياح من جزيرة بيكار (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)

مؤسس شركة Pristine Seas، إنريك سالا، أثناء الغوص (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك Pristine Seas)

وقال جلين جوزيف، مدير هيئة الموارد البحرية في جزر مارشال: "المحيط هو الحياة. إن محيطات العالم تتعرض للتدهور، ولكننا قادرون على إعادة جزء منها إلى حالتها الأصلية من خلال إدراك أن الحماية وإنتاج الغذاء ليسا متعارضين.

"إن حماية المناطق ذات التنوع البيولوجي العالي تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية التي تعتمد على الأسماك وغيرها من جوانب البيئة الصحية. إن مستقبلنا يعتمد على حماية محيطنا."

خلال رحلة استكشافية إلى بيكار وبوكاك في عام 2023، جمعت Pristine Seas وMIMRA بيانات حول الحياة البحرية من السطح إلى عمق يصل إلى 2,340 مترًامن البحيرات والشعاب المرجانية إلى المناطق البعيدة عن الشاطئ، كما ورد في ذلك الوقت ديفرنت.

مدرسة أسماك الباراكودا قبالة جزيرة بيكار (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)

استخدم فريق العلماء وصناع الأفلام مسوحات غوص بصرية للشعاب المرجانية وبيئات المياه المفتوحة؛ وأسقطوا الكاميرات على قاع البحر؛ وأحصوا الطيور البحرية وحددوا هويتها؛ واختبروا المواد الجينية الموجودة في الماء؛ واستكشفوا مناطق أعمق غير معروفة باستخدام غواصة.

قال إنريك سالا، المستكشف المقيم في ناشيونال جيوغرافيك ومؤسس شركة بريستين سيز: "الشعاب المرجانية في بيكار وبوكاك هي آلة زمنية، مثل الغوص في محيط يعود إلى ألف عام مضت. في هذه الجزر المرجانية النائية، رأينا أصح مجموعات من المرجان والمحار العملاق وأسماك الشعاب المرجانية في وسط وغرب المحيط الهادئ. إنها أفضل خطوط الأساس لدينا لكيفية ظهور المحيط إذا سمحنا له بذلك حقًا".

سمكة الببغاء ذات الرأس الحاد في جزيرة بيكار (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)

بالتعاون مع باحثين محليين ومسؤولين حكوميين، أجرى الفريق 452 غوصة حول بيكار وبوكاك بالإضافة إلى جزر بيكيني ورونجريك المرجانية، وشاركوا تقريرهم العلمي مع صناع القرار لإبلاغهم ريمانلوك.

وأشاروا إلى أن منطقتي بيكار وبوكاك تضم أكبر تجمعات للسلاحف الخضراء والطيور البحرية في جزر مارشال؛ كما تتمتعان بأعلى غطاء مرجاني وأعلى كثافة من المحار العملاق في وسط وغرب المحيط الهادئ؛ كما أظهرتا قدرة عالية على مقاومة الانحباس الحراري العالمي؛ كما تتمتعان بأعلى كتلة حيوية من الأسماك المرجانية في المحيط الهادئ الاستوائي.

وفرة من المحار العملاق في بحيرة بوكاك أتول (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)



وتضم المنطقة أيضًا وفرة من الأنواع المعرضة للخطر مثل أسماك الهامور الكبيرة، وأسماك نابليون، وسمك الببغاء ذي الرأس المنتفخ؛ وتجمعات تكاثر الأسماك النادرة وأسماك القرش المتزاوجة؛ ومجتمعات أعماق البحار التي تضم أنواعًا جديدة محتملة من الأسماك واللافقاريات والعديد من أسماك القرش.

سمكة نابليون (إنريك سالا / ناشونال جيوغرافيك بحار نقية)

مجموعة كبيرة من أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية قبالة قناة بوكاك المواجهة للريح (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)

وتقول شركة بريستين سيز إن جزيرتي بيكار وبوكاك تتناقضان مع جزيرة بيكيني أتول، التي استُخدمت كموقع للتجارب النووية بعد الحرب العالمية الثانية. وبناءً على طلب وزارة الموارد المائية والري، قامت شركة بريستين سيز بدراسة الجزيرة لمساعدة جزر مارشال في إنشاء أول مواقع المراقبة طويلة الأمد، باستخدام منهجيات جمع البيانات القياسية مع جزيرة رونغريك أتول كموقع مرجعي لم يتم قصفه.

منذ 2008، ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين وتقول إنها ساعدت في إنشاء 29 من أكبر المناطق البحرية المحمية في العالم، والتي تغطي مساحة إجمالية قدرها 6.8 مليون كيلومتر مربع - أي أكثر من ضعف مساحة الهند.

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