غواصو سيدني يغوصون 160 مترًا على حطام سفينة نيميسيس

قام غواصون فنيون أستراليون بالنزول إلى عمق 160 مترًا لمسح حطام السفينة البخارية البريطانية الصنع عدو، والتي تقع على بعد 26 كيلومترًا قبالة ولونجونج في نيو ساوث ويلز.

كانت السفينة متجهة جنوبًا محملة بالفحم من نيوكاسل إلى ملبورن عام ١٩٠٤ عندما تعرّضت لعاصفة شتوية شديدة واختفت. لقي اثنان وثلاثون شخصًا حتفهم، وجرفت الأمواج جثثًا وقطعًا من حطام السفينة إلى شاطئ كرونولا في الأيام التالية، ولكن ما يُفترض الآن أنه حطام السفينة لم يُعثر عليه إلا عام ٢٠٢٢.

العدو (تراث نيو ساوث ويلز)

استغرق غواصو إعادة التنفس الأربعة، سمير الحافظ، ديف أبيرلي، روس بنيفسكي، وجون وودن، تسع دقائق للوصول إلى حطام السفينة. كانوا يغوصون كجزء من مشروع سيدني (تقع مدينة وولونجونج جنوب سيدني) ووصفوا الحطام بأنه "أحد آخر الألغاز في مياه نيو ساوث ويلز".

وكان من المقرر في البداية أن يتم الغوص في السابع من يونيو/حزيران، لكن الظروف "التي لا تختلف كثيراً عن ليلة الغرق" جعلت المحاولة لا بد من إلغائها.

اجتمع الفريق مرة أخرى في 18 يونيو، وغادر ميناء ولونجونج قبل شروق الشمس على متن قارب مستأجر نسر للرحلة التي تستغرق 90 دقيقة إلى موقع الحطام.

كان البحر يصبح هائجًا وحدث انتكاسة عندما سحب التيار خط الصيد بعيدًا عن الحطام، مما تسبب في تأخير أثناء انتشاله إلى السطح لإسقاطه للمرة الثانية، والذي لحسن الحظ صمد.

نشر خط إطلاق النار (مشروع سيدني)

الغواصون أثناء نزولهم على عمق 112 مترًا (مشروع سيدني)

وباستخدام أجهزة الرؤية المباشرة والكاميرات والأضواء، تمكن الغواصون من النزول إلى خط المياه، وفي ظل الرؤية الواضحة في العمق، تمكنوا من رؤية حطام السفينة التي كانت بطول 73 مترًا من مسافة 30 مترًا.

خصص فريق الغوص تسع دقائق لإجراء مسحه. هبطوا عند مقدمة السفينة، التي سحقها اصطدامها بقاع البحر، ثم انتقلوا إلى منتصفها وعادوا.

ديريك (مشروع سيدني)

الفحم المتناثر (مشروع سيدني)

ونش (مشروع سيدني)

الجسر (مشروع سيدني)

وقد منحهم هذا الوقت الكافي للتعرف على مكان الجسر والتقاط لقطات فيديو للمدخنة، ومراجل الحمير، والبرج، وبقايا الأرضيات، وحمولة الفحم المتناثرة.

أمضى الغواصون ست ساعات أخرى في الصعود والتشبث بمحطة تخفيف الضغط الخاصة بهم قبل أن يخرجوا إلى السطح في ظلام الشتاء حوالي الساعة السادسة مساءً.

غواص مشروع سيدني روس بنيفسكي مع DPV (مشروع سيدني)

صمامات أمان البخار (مشروع سيدني)

القمع (مشروع سيدني)

شريط روك كود فوق سطح السفينة (مشروع سيدني)

مهد قارب النجاة (مشروع سيدني)

متطابقة تقريبا

الهيكل الحديدي عدو تم بناؤها في ويتبي عام 1881 وخلال حمى الذهب في تسعينيات القرن التاسع عشر تم تشغيلها إلى غرب أستراليا لنقل البضائع والركاب، على الرغم من أنها في سنواتها الأخيرة تم استخدامها فقط لنقل الفحم والكوك.

تم العثور على حطام السفينة عن طريق الصدفة أثناء بحث سونار في قاع البحر عن حاويات مفقودة، حيث كشفت لقطات كاميرا ROV الأولية عن الأضرار التي لحقت بأجزاء منتصف السفينة والقوس، لكنها فشلت في تأكيد هوية الحطام.

مسح حطام العدو (تراث نيو ساوث ويلز)

وفي دراسة استقصائية لاحقة أجرتها مؤسسة Heritage NSW، وذكرت on ديفرنت في العام الماضي، أشار إلى أنه "من المحتمل جدًا" أن يكون حطام السفينة هو حطام السفينة عدوكان التعرف عليها معقدًا نظرًا لحقيقة أن العديد من السفن التي تم بناؤها لاستخدامها من قبل مالكها الأول، وهو خط هودارت باركر، كانت متطابقة تقريبًا في التصميم.

ويأمل الغواصون في مرحلة ما أن يتمكنوا من العثور على لوحة اسم قاطعة أو حتى جرس السفينة - وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا نظرًا لقصر وقت التوقف المتاح.

على متن أكويلا (مشروع سيدني)

"نرغب في العودة مرة أخرى، قبل نهاية الشتاء وبدء التيارات المائية"، هذا ما قاله غواصو مشروع سيدني. ديفرنت"إنها عملية مكلفة ونحن نتطلع إلى إجراء التصوير الفوتوغرامتري للحطام، ولكننا سنحاول الحصول على بعض الدعم المالي من خلال الحكومة أو الشركات."

يخطط الغواصون لإنتاج فيلم وثائقي قصير لمساعدتهم في تحقيق هذا الطموح. وقال الفريق الواثق: "ستكون هذه أول محاولة للغواصين لإجراء التصوير الفوتوغرامتري على هذا العمق، لكننا قادرون على ذلك - كل ما نحتاجه هو الغوص".

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