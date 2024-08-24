أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

إن استشعار الشعاب المرجانية العلوية يزيل التخمين عن عملية ترميم المرجان

مستخدم 2 قراءة هذا المنشور.
اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
غواص AIMS يقوم بتقييم ابيضاض المرجان في سكوت ريف في عام 2016 (نيك ثاك)
غواص AIMS يقوم بتقييم ابيضاض المرجان في سكوت ريف في عام 2016 (نيك ثاك)

ومع تزايد وتيرة حدوث ابيضاض المرجان وشدة حدوثه، يحدث انخفاض عالمي في الغطاء المرجاني. يمكن أن يكون ترميم المرجان مفيدًا، لكن التقنيات تظل تجريبية إلى حد كبير، وتمثل تحديًا لوجستيًا، ومكلفة.

هكذا يقول الباحثون في أستراليا الذين أعلنوا للتو عن تطوير نموذج متقدم للاستشعار عن بعد مصمم لتخفيف تحديات إدارة واستعادة الشعاب المرجانية المتضررة.

فريق من المعهد الأسترالي لعلوم البحار (أهداف) وجامعة غرب أستراليا (UWA) يقولون إن من بنات أفكارهم تمكن من رسم خرائط أكثر دقة لموائل قاع البحر. فهو يحدد تلقائيًا تلك المواقع التي تتمتع فيها الشعاب المرجانية الصغيرة بأفضل فرصة للحصول على موطئ قدم والازدهار.

استخدم الباحثون في مشروعهم البيانات المتاحة للجمهور من القمر الصناعي Sentinel-2، والتي تم التحقق من صحتها باستخدام صور رقمية منخفضة التقنية تم التقاطها باستخدام كاميرات إسقاط، لجمع تفاصيل عن ارتفاع وشكل ميزات الشعاب المرجانية في سكوت ريف قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا الغربية. . 

ترميم المرجان: رؤية شعاب سكوت من القمر الصناعي Sentinel 2 (AIMS)
سكوت ريف كما يظهر من القمر الصناعي Sentinel-2 (AIMS)

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور بن رادفورد: "يتضمن النموذج العديد من سمات الموائل الرئيسية التي يحتاجها المرجان للتجنيد والبقاء على قيد الحياة". 

"يمكننا بعد ذلك استخدام النموذج للمساعدة في تحديد مناطق الشعاب المرجانية التي يجب حمايتها أو إدارتها بشكل فعال لضمان استمرار دورات حياة المرجان، وبالتالي مساعدة الشعاب المرجانية على إعادة بناء الأحداث التالية مثل ابيضاض المرجان.

"نريد تعظيم بقاء الشعاب المرجانية على قيد الحياة، لأن بذل جهود الترميم في المقام الأول أمر مكلف للغاية."

مزيج مثالي

يقول العلماء إن هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على إنشاء موقع مثالي لاستعادة الشعاب المرجانية. للحصول على أفضل فرصة للنجاح، هناك حاجة إلى ركيزة صلبة تقع في نطاق ضيق نسبيًا من الأعماق. لا ينبغي أن تتعرض للكثير من طاقة الأمواج، أو أكثر من اللازم - أو أقل من اللازم - من الحرارة أو الضوء، أو تتعرض أثناء انخفاض المد والجزر. 

يعد نوع الركيزة أمرًا بالغ الأهمية، والعامل الرئيسي هو وجود الطحالب المرجانية القشرية (CCA). من خلال تشكيل هيكل عظمي من كربونات الكالسيوم يساهم في تثبيت الشعاب المرجانية وتثبيتها، تعمل زرنيخات النحاس الكروماتية على تحسين فرص استقرار يرقات المرجان، ولكنها لا تتنافس معها، كما تفعل طحالب العشب. وينبغي تجنب المناطق ذات الأنقاض المرجانية أو الرمال غير المستقرة.

وعلى عكس النماذج السابقة، يُقال إن النموذج الذي طوره العلماء يتنبأ بدقة بمناطق زرنيخات النحاس الكروماتية، والطحالب العشبية، والركام المرجاني، والرمال على نطاقات تتراوح بين عشرات ومئات الأمتار. 

يقول الدكتور جيمس غيلمور، المؤلف المشارك في الدراسة: "لا يمكنك إدارة الشعاب المرجانية إلا إذا كنت تعرف مكان توزيعها على الشعاب المرجانية والبيئات المناسبة أو غير المناسبة للبقاء والتكاثر على المدى الطويل".

"ستساعد نماذج الموائل في النهاية على استنتاج كيفية تغير الشعاب المرجانية في المستقبل مع تغير المناخ والاضطرابات الأخرى. يمكننا بعد ذلك استكشاف كيف أن بعض التدخلات أو الأنشطة الإدارية، مثل استعادة الشعاب المرجانية، قد تساعد أو لا تساعد في مسارها في المستقبل. 

دراسة تم نشره في المجلة الاستشعار عن بعد للبيئة.

أيضا على ديفرنيت: تحطم المرجان: هل يمكن إنقاذ الشعاب المرجانية لدينا؟, ما الذي يتطلبه الأمر لكي يبقى المرجان على قيد الحياة؟, The Big Build: يغوص نجم الشعاب المرجانية بسرعة مضاعفة, مزارعو المرجان يعيدون تشكيل المستقبل

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا وبمعارض جديدة.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg
https://fourthelement.com/product/tech-fin/


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5CNTQ4NEJFQThFNzg4Q0Qz

تعويض بقيمة 34 ألف دولار فقط بعد 5 سنوات

تفضل بزيارة Scuba.com باستخدام هذا الرابط: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join Gear Buys: https://www .scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------- ------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع: https:/ /www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https:// www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------------------- -------------------------------------------------- -------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www .instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل. 00:00 مقدمة 00:52 Scuba.com 02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص 08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

قم بزيارة موقع Scuba.com عبر هذا الرابط:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS40MzQwRDA4N0ZGRTNBNTE2

العناية بالقدم أثناء الغوص #الغوص #كيفية

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything

@دينيسب8426
#askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غوص لي بالبدلة الجافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! دينيس

#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
نايجل هينز: الدلفين الأسير "يُلقى خارجًا بماء الاستحمام"
أنا ققققق: الدلفين الأسير "يُلقى خارجًا بماء الاستحمام"
ستيف وينمان: حل لغز "ميض" تيتانيك
عدي: حل لغز "ميض" تيتانيك
عدي: حل لغز "ميض" تيتانيك
أخبار حديثة
تطلب BSAC من الغواصين إجراء التنظيف في سبتمبر تطلب BSAC من الغواصين إجراء التنظيف في سبتمبر
مخاوف من تفكك جمع كنز حطام السفينة مخاوف من تفكك جمع كنز حطام السفينة
يعثر فريق الغوص على سفينة حربية بارزة من الحرب العالمية الأولى على ارتفاع 1 أمتار يعثر فريق الغوص على سفينة حربية بارزة من الحرب العالمية الأولى على ارتفاع 1 أمتار
انقسام مفاجئ لأسماك القرش البيضاء الكبيرة في ثلاثة اتجاهات انقسام مفاجئ لأسماك القرش البيضاء الكبيرة في ثلاثة اتجاهات
اليابان "الانتقامية" تريد واتسون في تهم القنابل النتنة عام 2010 اليابان "الانتقامية" تريد واتسون في تهم القنابل النتنة عام 2010  
دعوى قضائية ضد تيتان: راش رأى نفسه على أنه "العبقري المنشق" في الغوص العميق دعوى قضائية ضد تيتان: راش رأى نفسه على أنه "العبقري المنشق" في الغوص العميق

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x