إن استشعار الشعاب المرجانية العلوية يزيل التخمين عن عملية ترميم المرجان

ومع تزايد وتيرة حدوث ابيضاض المرجان وشدة حدوثه، يحدث انخفاض عالمي في الغطاء المرجاني. يمكن أن يكون ترميم المرجان مفيدًا، لكن التقنيات تظل تجريبية إلى حد كبير، وتمثل تحديًا لوجستيًا، ومكلفة.

هكذا يقول الباحثون في أستراليا الذين أعلنوا للتو عن تطوير نموذج متقدم للاستشعار عن بعد مصمم لتخفيف تحديات إدارة واستعادة الشعاب المرجانية المتضررة.

فريق من المعهد الأسترالي لعلوم البحار (أهداف) وجامعة غرب أستراليا (UWA) يقولون إن من بنات أفكارهم تمكن من رسم خرائط أكثر دقة لموائل قاع البحر. فهو يحدد تلقائيًا تلك المواقع التي تتمتع فيها الشعاب المرجانية الصغيرة بأفضل فرصة للحصول على موطئ قدم والازدهار.

استخدم الباحثون في مشروعهم البيانات المتاحة للجمهور من القمر الصناعي Sentinel-2، والتي تم التحقق من صحتها باستخدام صور رقمية منخفضة التقنية تم التقاطها باستخدام كاميرات إسقاط، لجمع تفاصيل عن ارتفاع وشكل ميزات الشعاب المرجانية في سكوت ريف قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا الغربية. .

سكوت ريف كما يظهر من القمر الصناعي Sentinel-2 (AIMS)

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور بن رادفورد: "يتضمن النموذج العديد من سمات الموائل الرئيسية التي يحتاجها المرجان للتجنيد والبقاء على قيد الحياة".

"يمكننا بعد ذلك استخدام النموذج للمساعدة في تحديد مناطق الشعاب المرجانية التي يجب حمايتها أو إدارتها بشكل فعال لضمان استمرار دورات حياة المرجان، وبالتالي مساعدة الشعاب المرجانية على إعادة بناء الأحداث التالية مثل ابيضاض المرجان.

"نريد تعظيم بقاء الشعاب المرجانية على قيد الحياة، لأن بذل جهود الترميم في المقام الأول أمر مكلف للغاية."

مزيج مثالي

يقول العلماء إن هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على إنشاء موقع مثالي لاستعادة الشعاب المرجانية. للحصول على أفضل فرصة للنجاح، هناك حاجة إلى ركيزة صلبة تقع في نطاق ضيق نسبيًا من الأعماق. لا ينبغي أن تتعرض للكثير من طاقة الأمواج، أو أكثر من اللازم - أو أقل من اللازم - من الحرارة أو الضوء، أو تتعرض أثناء انخفاض المد والجزر.

يعد نوع الركيزة أمرًا بالغ الأهمية، والعامل الرئيسي هو وجود الطحالب المرجانية القشرية (CCA). من خلال تشكيل هيكل عظمي من كربونات الكالسيوم يساهم في تثبيت الشعاب المرجانية وتثبيتها، تعمل زرنيخات النحاس الكروماتية على تحسين فرص استقرار يرقات المرجان، ولكنها لا تتنافس معها، كما تفعل طحالب العشب. وينبغي تجنب المناطق ذات الأنقاض المرجانية أو الرمال غير المستقرة.

وعلى عكس النماذج السابقة، يُقال إن النموذج الذي طوره العلماء يتنبأ بدقة بمناطق زرنيخات النحاس الكروماتية، والطحالب العشبية، والركام المرجاني، والرمال على نطاقات تتراوح بين عشرات ومئات الأمتار.

يقول الدكتور جيمس غيلمور، المؤلف المشارك في الدراسة: "لا يمكنك إدارة الشعاب المرجانية إلا إذا كنت تعرف مكان توزيعها على الشعاب المرجانية والبيئات المناسبة أو غير المناسبة للبقاء والتكاثر على المدى الطويل".

"ستساعد نماذج الموائل في النهاية على استنتاج كيفية تغير الشعاب المرجانية في المستقبل مع تغير المناخ والاضطرابات الأخرى. يمكننا بعد ذلك استكشاف كيف أن بعض التدخلات أو الأنشطة الإدارية، مثل استعادة الشعاب المرجانية، قد تساعد أو لا تساعد في مسارها في المستقبل.

• دراسة تم نشره في المجلة الاستشعار عن بعد للبيئة.

أيضا على ديفرنيت: تحطم المرجان: هل يمكن إنقاذ الشعاب المرجانية لدينا؟, ما الذي يتطلبه الأمر لكي يبقى المرجان على قيد الحياة؟, The Big Build: يغوص نجم الشعاب المرجانية بسرعة مضاعفة, مزارعو المرجان يعيدون تشكيل المستقبل