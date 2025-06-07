ملتزم بالغوص في جزر فيتو

زار بيير كونستانت سلسلة جزر بركانية في بابوا غينيا الجديدة على متن سفينة "فيبرينا" العريقة، حيث استمتع بغوصٍ في غاية النقاء. والتقط الصور.

التقيت آلان لأول مرة منذ 35 عامًا في البار الغريب بفندق كافينج في كافينج، أيرلندا الجديدة، وتبادلنا أطراف الحديث أثناء تناول مشروبين أو ثلاثة.

اليوم، أنا أصعد على متن القارب الذي هو مالكه وقائده، فيبرينايبلغ من العمر 68 عامًا تقريبًا، وبقميصه المارلن الملون، بدا وكأن محيطه قد تضاعف! يتذكرني كالفرنسي الذي أنشأ مركز غوص في مانوس، بجزر الأميرالية النائية في أقصى شمال غرب البلاد. كان ذلك قبل ربع قرن.

فيبرينا في واليندي

انطلاقًا من واليندي في خليج كيمبي في مقاطعة مقاطعة غرب نيو بريتن، تتجه رحلة الغوص التي تستغرق تسعة أيام إلى فيتو (يعرف أيضا باسم جزر في بحر بسمارك. الركاب مزيجٌ من جنسياتٍ مختلفة: أربعة أستراليين، وثلاثة أمريكيين، وجندي بحري هولندي سابق، وأنا.

يتضمن طاقم السفينة من بابوا غينيا الجديدة فرانسيس، المهندس؛ ورئيس الطهاة ومدرب الغوص جوزي مع مساعديها الثلاثة، مرشدي الغوص لوكاس ومايكل وفريدي؛ والملاح فينسينت، الذي ينظف سطح السفينة بعناية طوال اليوم!

تم بناؤه في أستراليا في عام 1973، فيبرينا يبلغ طوله ٢٥ مترًا، ويضم سبع كبائن تتسع لعشرة ركاب. اشتراه القبطان الأسترالي آلان رابي عام ١٩٩٠.

الكابتن آلان رابي

محطة الغوص

صالة السطح

من المقرر أن تستمر رحلة الغوص سبعة أيام، بمعدل أربع إلى خمس غطسات يوميًا: ثلاث غطسات صباحًا، وواحدة بعد الظهر، وغطسة ليلية. يصل الركاب من بورت مورسبي على متن طيران نيوجيني، الذي تغيّر جدول رحلاته ثلاث مرات على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.

قضيتُ الليلة الأولى راسيًا في رصيف واليندي. هدير المحرك ينطلق في الخامسة صباحًا، وأنهض من سريري للغطسة الأولى في السادسة والنصف. يتوفر غاز النيتروكس كحزمة لجميع الغطسات.

جزر فيتو البركانية، التي كانت تُعرف سابقًا بالجزر الفرنسية، وتبلغ مساحتها 96 كيلومترًا مربعًا، تقع شمال غرب خليج كيمبي. الجزر الأربع الكبرى هي جاروف (بيج فيتو)، وأونيا، وموندوا (نينغاو)، وناريوا (ناراجي).

الجزيرة الأخيرة هي بقايا ثوران بركاني حدث حوالي عام 1892 وأحدث موجة تسونامي بارتفاع 100 متر أدت إلى القضاء على جميع الأشخاص الذين يعيشون في جزيرة نينغاو القريبة باستثناء شخصين.

من بين جميع جزر بابوا غينيا الجديدة، تُعدّ جزيرة نيو بريتن الأكثر نشاطًا بركانيًا. بطول 520 كيلومترًا وعرض 146 كيلومترًا، تُعدّ أكبر جزيرة في أرخبيل بسمارك. تمتدّ سلاسلها البركانية، التي يبلغ عددها 27 بركانًا، على طول الساحل الشمالي (حول رابول) شرقًا، وعلى طول شبه جزيرة ويلوميز (حول كيمبي) غربًا.

ينقسم السكان الأصليون لنيو بريتين إلى مجموعتين رئيسيتين: البابويون، الذين سكنوا الجزيرة لعشرات الآلاف من السنين، والأسترونيزيون، الذين وصلوا قبل 3,000 عام. ويتحدث سكان الجزيرة ما لا يقل عن 50 لغة مختلفة.

شعاب إنجليس

المهندس فرانسيس

الغوصة الأولى كانت عند جبل بحري في خليج كيمبي. الرؤية ممتازة، وحياة الأسماك جيدة، لكن ابيضاض المرجان واضح جدًا في درجة حرارة الماء العالية التي تزيد عن 31 درجة مئوية. ينحدر الجزء العلوي من الشعاب المرجانية من ارتفاع 11 مترًا إلى 28 مترًا وما فوق.

شقائق النعمان المبيضة، إنجليس شول

نرى سمكة قرش صغيرة بيضاء الرأس، ومدارس من أسماك وحيد القرن الأنيقة (الأنف السداسي), وحيد القرن فلامينغ (الأنف فلامينجي)، سمك الجراح، والهامور المرجاني، والسمك الأسود (ماكولور نيجر)، مع إسفنجات برتقالية كبيرة على شكل آذان تُضفي لمسةً من الألوان النابضة بالحياة على المشهد. شقائق النعمان البيضاء مع سمكة شقائق النعمان النتنة الوردية (أمفيبريون بيريديريون) ممتعة.

شعاب جويل المرجانية، التي سميت على اسم ابنة آلان، هي جبل بحري آخر يتمتع بمياه صافية، ولا يوجد به أي تيار على الإطلاق.

سمكة وحيد القرن اللامعة، شعاب جويل المرجانية

مدرسة صغيرة من سمك الجاك ذو العين الكبيرة (Caranx sexfasciatus) تحوم فوق الشعاب المرجانية. سمكة الهامور الباراموندي (كروميلبتس ألتيفيليس), سمكة الجراح ذات القناع الأصفر (أكانثوريوس دوسومييري), بعض أسماك الخفاش من نوع تييرا (بلاتاكس تييرا), سحابة من أسماك الفراشة الهرمية (Hemitaurichthys polylepis) والعديد من أسماك الهامور المرجانية عالية الزعانف كبيرة الحجم (بلكتروبوموس أوليغاكانثوس) هي أبرز أحداث اليوم.

إسفنجة برتقالية كبيرة وغواصة، شعاب آن صوفي

عدائي قوس قزح في ريف آن صوفي

بعد الغوصة الثالثة في شعاب آن صوفي، ننطلق بعد الظهر إلى جزر فيتو. من المتوقع أن تستغرق الرحلة عبر البحر المفتوح سبع ساعات.

يرتفع بركان جبل وانغور ذو الشكل المخروطي المثالي على ارتفاع 1,155 مترًا إلى اليمين تحت أشعة الشمس الدافئة. بمجرد أن نصل إلى رأس هولمان، الطرف الشمالي لشبه جزيرة ويلاوميز، يصبح البحر هائجًا. كان العشاء هائجًا، واختفى بعض الضيوف بسرعة إلى كبائنهم.

جبل وانجور الذي يبلغ ارتفاعه 1.155 مترًا

فيبرينا ترسو السفينة في خليج محمي جنوب جزيرة غاروف، وينعم الجميع أخيرًا بنوم هانئ. غاروف، أو فيتو الكبرى، هي أكبر جزر فيتو، وتتميز بفوهتها البركانية الداخلية. تخترق هذه الفوهة من الجانب الجنوبي، مما يسمح لمياه البحر بغمر فوهة بركان يبلغ عرضها حوالي 3 كيلومترات.

بعد احتلالها من قبل الألمان قبل الحرب العالمية الأولى، استحوذت مجموعة بيرنز فيليب التجارية على جزر فيتو لإنشاء مزارع فيها. وخلال الحرب العالمية الثانية، احتلها اليابانيون. في عام ١٩٥٢، أُنشئت بعثة كاثوليكية داخل فوهة بركان فيتو الكبيرة.

انطلق للغوص

في الصباح الباكر، السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تهطل قليلاً. كانت غطساتنا الأولى في ريف فيتو، قبالة الساحل الغربي لغاروف. لم يكشف غوص الجدار المظلم عن أي أسماك باستثناء سرب من أسماك الفوسيليرز الزرقاء والصفراء (كيسيو تيريس) إطلاق النار مباشرة على طول الجدار.

الغوص في الصباح الباكر عند نقطة الانحدار في فيتو ريف

كوراليمورفاريا، ريف فيتو

مدرسة الفوسيليرز الزرقاء والصفراء، فيتو ريف

لقد صادفت بعض البرتقال-زعنفة سمكة شقائق النعمان ذات الذيل الأبيض (أمفيبريون كريسوبتر). السباحة حول النقطة التي تنشط فيها الأمور مع مجموعة من أسماك الهامور في منتصف الليل (البقع البقعية)، سمكة الزعانف الزرقاء، سمكة النهاش الأحمر، بعض سمكة الجاك العملاقة (كارانكس إينوبيليس) وسحابة من أسماك الفراشة الهرمية (Hemitaurichthys polylepis).

أشرقت الشمس أخيرًا، بينما يتجه القارب شرقًا نحو ميناء فيتو للرسو. ومن المقرر القيام بغوص بعد الظهر على الرمال البركانية السوداء.

خليج ويري

غوص الوحل، خليج ويري

الغوص في الوحل يسمح لي برؤية الجمبري الإمبراطوري (بيريكليمنس الإمبراطور) في العمل على سمكة الرمل خيار البحر (Holothuria scabra). يخرج من جحره ثعبان البحر الشريطي الأزرق الفضولي (وحيد القرن كويسيتا) يبدو راضيًا عن نوايا هذا المصور الكبير.

روبيان الإمبراطور على خيار البحر في خليج ويري

ثعبان البحر الشريطي الأزرق، خليج ويري

سمكة شقائق النعمان الشوكية، خليج ويري

مرجان مزهرية جميلة (توربيناريا بيلتاتا) تستضيف مجموعة من أسماك النهاش الصغيرة ذات الخطوط الزرقاء (لوتيانوس كسميرأ) الإسفنجات الأسطوانية العمودية مثيرة للإعجاب، و نباتات المرجانيات لفت انتباهي. بحثًا عن الطعام بشراسة في الرمال، رفعت سمكة شيطان بحر كبيرة سحابة من الطمي الرمادي، وعند اقترابي، هربت بجنون.

غواص يغادر الماء، ميناء فيتو

ساحل خليج ويري

الغوص الليلي في خليج ويري ليس بالأمر الرائع، ولكنني أجد الكثير من السرطانات الناسكة، وسمك الراي الخجول ذو البقع الزرقاء، وسمك البقر طويل القرون (لاكتوريا كورنوتا) انجذبت إلى ضوء مصباحي لالتقاط صورة ماكرو. محارة ميكعية (سترومبوس فومر) تنزلق في الوحل تحت القارب، وتنظر إليّ بطريقة مضحكة بعينيها المتحركتين.

سمكة الماعز الصغيرة ذات النمش شوهدت في غوص ليلي في خليج ويري

سمكة البقر طويلة القرون، خليج ويري

محارة فومر، خليج ويري

جزيرة نينغاو جزء من جزر موندوا الواقعة شمال غرب الجزيرة. يخطط آلان للغوص في أقواس غورو، وهي شعاب مرجانية معزولة قبالة الساحل، لكن سكان الجزيرة يطلبون صراحةً رسومًا قدرها مليون دولار. كيناس (261,000 جنيه إسترليني) لاستخدام الموقع! جنون.

في النهاية، أخبرتنا جوزي أننا سنغوص في منطقة ديكي نوب غرب شعاب فيتو المرجانية. الأسماك هناك وفيرة: سرب من أسماك الزناد المحيطية (Canthidermis maculata)، أسراب من البنادق، والبنادق ذات الزعانف الزرقاء، والبنادق العملاقة، والبنادق السوداء (كارانكس لوغوبريس) في بعض الأحيان، وسمك التونة ذو الأسنان الكلبية (جمنوساردا أحادية اللون).

البنادق الزرقاء والصفراء في ديكي نوب

جاك العملاق

سمكة جاك ذات الزعانف الزرقاء

حول الجبل البحري، فوجئتُ بمجموعة من أسماك قوس قزح. تبدو الشعاب المرجانية الغورغونية والمرجان الأحمر السوطيّ في غاية الروعة، والقبة مغطاة بشقائق النعمان، مع بعض الإسفنج الكروي الشائك (أوشيابيا sp).

في الصباح الباكر، كنتُ أغوص في شعاب نينغاو المرجانية في قناةٍ يتدفق منها تيارٌ قويٌّ من الشمال. وعلى عمق 28 مترًا، صادفتُ فجأةً أربعة أسماكٍ رائعةٍ من نوع "السنابر" (سيمفوريتشثيس سبيلوروس), أحد الأنواع المفضلة لدي.

سمكة الزعانف الشراعية، شعاب نينغاو

بينما أستدير لمواجهة التيار، اقترب مني فجأة قرش شعاب رمادي. تمكنت من تصويره بدقة، وهو أمرٌ محظوظ، لأنه سيكون لقائي الوحيد مع القرش في الرحلة.

سمكة قرش الشعاب المرجانية الرمادية على عمق 25 مترًا، شعاب نينغاو

فيبرينا انتقلنا إلى قناة كالديرا غاروف التي يبلغ عمقها 200 متر أثناء تناولنا الغداء، ثم ألقينا المرساة خلف جزيرة بيل الصغيرة. كانت النباتات وارفة وخضراء، مع أشجار الباندا وجوز الهند.

تشكل السحب بالقرب من جزيرة جاروف

دلافين سبينر عند شروق الشمس، جزيرة جاروف

تتألق الكنيسة الكاثوليكية ناصعةً تحت شمس الظهيرة على شبه جزيرة بارزة غربًا. تأتي بعض الفتيات والأطفال لمقايضة الفواكه والخضراوات في زوارقهم، حاملين أيضًا أزهار فرانجيباني وردية كقرابين.

يأتي الأطفال لتجارة الفواكه والخضروات في زورقهم، جاروف

الزورق من الأسفل

جزيرة بيل

يبلغ متوسط ​​عمق الغوص في فترة ما بعد الظهر، على قاع بركاني طيني، 15 مترًا ويتميز بجذوع الأشجار القديمة التي سقطت بالقرب من الشاطئ والكثير من الإسفنج البرميلي، إما في شكل دائري أو طويل ومغزلي.

جزيرة بيل، داخل فوهة جزيرة جاروف

جذوع الأشجار في اللون الأزرق، جزيرة بيل

عاريات البزاق تريون، جزيرة بيل

لقد واجهنا زوجين من نوديبرانشات ريسبيسيا تريون (ريسبيسيا تريوني)، كريمي اللون مع بقع زرقاء داكنة وهالة بيضاء وحزام أزرق. هناك أيضًا فيليديا كويليستيس و بثرية، أسود مع بثور بيضاء، وعناقيد من المرجان الأقحوان (ألفيوبورا جيجاس) تشكل تلالًا ملحوظة بالقرب من الشاطئ.

المحار المتعرج وشعاب بوريتس المرجانية، جزيرة بيل

مرجان ديزي

إسفنجات صفراء في الحفرة

تنتصب ستائر من الإسفنج الأصفر البرتقالي أسفل جرف صغير، وهو مكان جيد لالتقاط صور أجواء المكان بينما تتسلل أشعة الشمس من خلاله.

إسفنجة برميلية مستطيلة

في الغطسة التالية اكتشفت حطام قارب صيد قديم صدئ، وهو عبارة عن كومة مستديرة تشبه الدماغ من يوفيليا بارانكورا المرجان وخيار البحر الأبيض النادر مع المسامير الصغيرة والبقع السوداء المحيطة بهالة بيضاء لم أرها من قبل.

حطام قارب صيد

تلة المرجان الزهري، جزيرة بيل

يضم الجانب الشرقي لجزيرة غاروف ما أعتبره أفضل الشعاب المرجانية في جزر فيتو، وربما تكون من أسرار آلان الخفية. تطلع إليّ بعد ذلك بنظرة ماكرة وسألني: "ما رأيك في تلك الغوصة؟"

شول لاما

خلف رأس واتووابونا، وقبالة مرسى يحمل الاسم نفسه، لا يوجد تيار مائي تقريبًا في هذا الشعاب المرجانية. بعد شروق الشمس مباشرةً، نستخدم المشاعل لاستكشاف الجدار.

أواجه مشكلة في كاميرا التصوير تحت الماء. عدسة الزوم، وحتى مصراع الكاميرا، تتجمدان فجأةً، وأنا في حيرة من أمري بشأن كيفية حل المشكلة. عند عودتي إلى الكابينة، يبدو أن الكاميرا تعمل، لكن المشكلة تتكرر.

أفكر في رش WD40 في نافذة الزر الخاصة بالغطاء، وبشكل سحري، قضية تم حل المشكلة. أستأنف التصوير دون أي حوادث في الغطسة التالية - مع مجموعة من أسماك الخفاش من نوع تيرا (بلاتاكس تييرا), وحيد القرن الأنيق، عداء قوس قزح، مدرسة سمك النهاش الأسود، غيوم من سمك الزناد المحيطي، سمك الجاك ذو العيون الكبيرة، سمك النهاش ذو الذيل المجدافي (لوتجانوس جيبوس) والأسماك المرجانية ذات الزعانف العالية.

سمكة الخفاش تييرا في شاطئ لاما

كورال هامور

جاك ذو العيون الكبيرة

حتى أن هناك مدرسة كبيرة من أسماك الباراكودا ذات الزعانف السوداء (سفيرينا كيني) تدور في اللون الأزرق - إنها جنة المصورين.

سمكة الباراكودا ذات الزعانف السوداء، لاما شول

سمك النهاش الأسود

إمبراطور الزعانف الصفراء

منفاخ الخريطة

بارني ريف

شعاب ديندرونفثيا المرجانية، بارني ريف

إنه سيناريو مماثل في صباح اليوم التالي، مع غطستين في هذا الشعاب المرجانية ذات الشكل المربع إلى الشمال من شاطئ لاما، مع جدران على جميع الجوانب، حتى عمق 45 مترًا على الرمال.

أسراب من سمك الجاك ذو العيون الكبيرة، وسمك النهاش الأحمر (لوتجانوس بوهار)، يختلط سمك النهاش الأسود وسمك النهاش الداكن معًا ومجموعة من عازفي الطبول ذوي الزعانف الطويلة (كيفوسوس فايجينسيس) مرئية على حافة المنحدر.

سمك أحمر

مدرسة عازفي الطبول ذات الزعانف الطويلة

إسفنجة برتقالية كبيرة على الحائط في بارنيز ريف

على قمة الشعاب المرجانية، شريط من الشفاه الحلوة القطرية (لينيتوس Plectorhinchus) راقبني بحذر وأنا أقترب خلسةً. كرومودوريس كوني الرائع (كرومودوريس كونياي)، وسرطان إنسان الغاب (أونسينوبوس س.ب) في المرجان الفقاعي أكمل صور جلسة رائعة - غوص ممتاز بالفعل!

شفاه حلوة قطرية

كرومودوريس كوني

سرطان البحر الأورانجوتان في المرجان الفقاعي، بارني ريف

شقائق النعمان والإسفنج، بارني ريف

سمكة الجراح المقلدة

شارف أسبوع الغوص على الانتهاء، حيث قرر الكابتن آلان، في منتصف النهار، العودة إلى خليج كيمبي. ستكون غطساتنا الأخيرة في اليوم التالي، الساعة التاسعة مساءً. فيبرينا ألقت السفينة مرساها في خليج محمي على الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة ويلاوميز.

استيقظتُ الساعة 5.15:XNUMX، وتفقدتُ خزان الوقود ومعداتي في محطة الغوص. كان الجو مظلمًا في الخارج ورذاذ خفيف. سربٌ من الطيور الصغيرة التي تشبه طيور النوء يحلق حول القارب. أخبرني لوكاس المبتهج أننا نغوص في حطام طائرة يابانية هذا الصباح.

مرشد الغوص لوكاس

صفر ياباني

غواصون على حطام السفينة اليابانية زيرو

من نهاية الذيل

منظر أمامي مع الدعامة

تقع هذه الطائرة الشهيرة التي اكتشفها الصيادون المحليون في عام 2000 في خليج محمي عند سفح جبل وانجور، على طبقة متقلبة من الطمي البني على عمق 15-17 مترًا.

تم إنتاج المقاتلة اليابانية زيرو في أغسطس 1942، وكانت جزءًا من المجموعة الجوية 204، التي غادرت رابول في 27 ديسمبر 1943، عندما كانت فرقة مشاة البحرية الأمريكية الأولى تنزل في كيب غلوستر على الطرف الجنوبي الغربي من نيو بريتين.

بسبب مشكلة فنية، هبط الطيار تومي هارو هوندا في مياه ضحلة بالقرب من شبه جزيرة ويلاوميز. طائرة زيرو لا تحمل أي علامات، لكنها لا تزال سليمة.

تُغلف إسفنجات رمادية اللون جسم الطائرة ككفن. إحدى شفرات المروحة، واقفة منتصبة، تحمل إسفنجات حمراء لافتة للنظر، مع ثلاث مجموعات من المرجان الفقاعي عند قاعدتها.

مروحة زيرو مع الإسفنج الأحمر والمرجان الفقاعي

يشير فريدي إلى المدفع الرشاش الموجود على اليسار جناح

شقائق نعمان بيضاء خلابة، مع سمكة شقائق نعمان وردية، تتخذ من خلف قمرة القيادة المفتوحة موطنًا لها. يشير فريدي إلى المدفع الرشاش في طرف اليسار. جناح مثل الشفاه الحلوة المرسومة (رسم تخطيطي) يتسللون، فضوليين بشأن زوار اليوم.

وفي الختام

يوم ديكو - بيير في فوهة بركان جبل غاربونا

أنثى ببغاء إكليكتوس في غابة جبل غاربونا

اثنان من طيور أبو قرن بليث

لقد أثر الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة المياه على خليج كيمبي المغلق أكثر من جزر فيتو المفتوحة على بحر بسمارك، كما تأثرت بعض الشعاب المرجانية الصلبة بشكل كبير.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا على جميع الأنواع، فالشعاب المرجانية اللينة، والشعاب المرجانية السوطية، والشعاب المرجانية الحمراء السوطية لا تزال رائعة كما كانت دائمًا. إذا انخفضت درجات الحرارة مع مرور الوقت وعادت الظروف إلى طبيعتها، ستتمكن الشعاب المرجانية من التجدد - إن شاء الله.

بيير كونستانت هو مؤلف كتاب طاولة القهوة لعام 1998 مانوس، جزر الأميرالية - عالم الجبابرة المفقود (PNG) و يدير تجربة حياة كالاو. تواصل معه على calaolife@yahoo.com. اكتشف المزيد عن العيش على متن القارب فيبرينا.

كما هو الحال أيضًا مع بيير كونستانت على Divernet: الغوص في أقصى غرب كوبا, نورونها: نقطة جذب للغوص في المحيط الأطلسي, الغوص في ليفو، جزيرة مرجانية أحفورية, فلوريس، بوابة كومودو, أجراس الجحيم وعروض كهف يوكاتان الأخرى, فانواتو ما وراء كوليدج و رحلة غوص: من مسندم إلى مسقط