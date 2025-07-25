جمال الشعاب المرجانية هو مفتاح بقائها

ولهذا السبب توصلنا إلى طريقة لقياس هذا الجمال، كما يوضح تيم لامونت من جامعة لانكستر وجيتا أليسا وتريس بلاندين رازاك، وكلاهما من جامعة IPB في إندونيسيا.

لماذا يهتم الناس بالشعاب المرجانية؟ ولماذا يسبب ضررها مثل هذا الضرر؟ القلق والغضب؟ ما الذي يدفع الناس إلى الذهاب إلى أطوال كبيرة إلى حماية واستعادة معهم؟

بالطبع، يرجع ذلك جزئيا إلى الأهمية البيئية والقيمة الاقتصادية - ولكن أيضًا لأنها جميلة. تُعدّ الشعاب المرجانية السليمة من أكثر النظم البيئية روعةً بصريًا على الكوكب - وهذا الجمال ليس سطحيًا على الإطلاق.

وهو يعزز قيمة التراث الثقافي، ويدعم الصناعات السياحية، ويشجع على رعاية المحيطات ويعمق الروابط العاطفية بين الناس والبحر.

ولكن كيف يُمكن قياس هذا الجمال؟ وهل يُمكن إعادة بنائه بعد تدميره؟

تقليديًا، تتجاهل العديد من برامج رصد الشعاب المرجانية واستعادتها جمالها، معتبرةً إياه أمرًا ذاتيًا للغاية يصعب قياسه. وكفريق من العلماء، أصابنا هذا بالإحباط. كنا نعلم أنه للاستفادة بأقصى قدر من الفعالية من هذا الحافز الرئيسي للحفاظ على المرجان، كان علينا أن نكون قادرين على قياس جماله.

في بعض النواحي، إنها مهمة مستحيلة. ولكن دراستنا الجديدة يتناول هذا البحث هذا التحدي، حيث يقدم طريقة لقياس القيمة الجمالية للشعاب المرجانية، بالإضافة إلى قياس تعافيها عند استعادة الشعاب المرجانية المتضررة سابقًا.

تعتبر الشعاب المرجانية الصحية المليئة بالألوان والأشكال والقوام المتنوعة من بين أكثر النظم البيئية المذهلة بصريًا على وجه الأرض (Cut Aja Gita Alisa، CC BY-NC-ND)

برنامج المريخ

لقد عمل فريقنا الدولي من علماء البحار في برنامج استعادة الشعاب المرجانية في المريخ (أكبر مشروع من نوعه) في وسط إندونيسيا. هنا، تعاونت المجتمعات المحلية والشركات الدولية لأكثر من عقد من الزمن، لإعادة بناء الشعاب المرجانية التي دمرها صيد الديناميت.

تستخدم هذه الطريقة غير القانونية لصيد الأسماك المتفجرات لصعق الأسماك وقتلها لتسهيل جمعها، في حين تعمل على تحطيم الشعاب المرجانية وتحويلها إلى أنقاض - مما يؤدي إلى القضاء على مجتمعات الشعاب المرجانية بأكملها في ثوانٍ.

هذا المشروع الإندونيسي قد تم تنفيذه بالفعل إعادة نمو الشعاب المرجانية بنجاحولكننا أردنا أن نستكشف ما إذا كان هذا البرنامج قد نجح في إعادة خلق الجاذبية البصرية لنظام الشعاب المرجانية الطبيعي.

يعمل الغواصون معًا لاستعادة شعاب مرجانية في أكبر مشروع لاستعادة الشعاب المرجانية في العالم. تدعم الإطارات المعدنية شظايا مرجانية فردية، والتي تنمو مع مرور الوقت لتتحول إلى شعاب مرجانية مُعاد ترميمها (أفلام إندو-باسيفيك، CC BY-NC-ND)

التقطنا صورًا قياسية لقاع البحر باستخدام إعدادات تضبط تلقائيًا توازن اللون الأبيض والألوان لتعويض ظروف الإضاءة تحت الماء. مكّننا هذا من التقاط ألوان دقيقة في ظل ظروف مياه ضحلة ثابتة، في مواقع شعاب مرجانية سليمة، ومتدهورة، ومستعادة.

ثم أجرينا online استبياناتٌ شملت أكثر من 3,000 مشارك، طلبنا منهم مقارنة صورٍ ثنائية واختيار أيها أجمل، مما مكّننا من تقييم كل صورة. أظهرت نتائجنا أن أشخاصًا من خلفياتٍ مختلفةٍ جدًا يتشاركون آراءً متشابهةً باستمرارٍ حول جمال الشعاب المرجانية.

سواءً أكان المشاركون صغارًا أم كبارًا، من دولٍ بها شعاب مرجانية أم لا، أو بمستوياتٍ تعليميةٍ ومعرفيةٍ مختلفةٍ بالمحيط، فقد مالوا إلى تفضيل الصور ذات الغطاء المرجاني الكثيف والألوان الزاهية والهياكل المرجانية المعقدة. وهذا يشير إلى وجود تقديرٍ بشريٍّ مشتركٍ لجمال الشعاب المرجانية المزدهرة.

لقد استخدمنا أيضًا هذه التصنيفات لتدريب خوارزمية التعلم الآلي القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بشكل موثوق بالتفضيلات البصرية للأشخاص للصور الفوتوغرافية لموائل المرجان المختلفة.

شعاب مرجانية صحية في سولاويزي، وسط إندونيسيا (Cut Aja Gita Alisa، CC BY-NC-ND)

كانت نتائج إجابات الناس على الاستبيانات وخوارزمية التعلم الآلي متطابقة. صُنفت صور الشعاب المرجانية المُستعادة باستمرار على أنها بنفس جمال صور الشعاب المرجانية السليمة، وأكثر جمالًا من الشعاب المرجانية المتدهورة.

هذا أمرٌ مُشجّع ومهم. فهو يُظهر أن جهود إعادة بناء هذه النظم البيئية الجذابة يُمكن أن تُعيد إحياء الجمال الذي يجعلها ذات قيمة عالية.

تتبع الاسترداد

وجدنا أن الجمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد الألوان الموجودة في الصورة، ونسبة المرجان الحي في الصورة، وتعقيد الأشكال التي يُظهرها المرجان. في الوقت نفسه، حظيت الصور التي تُظهر حقولًا رمادية من الأنقاض المرجانية الميتة قليلة الحياة بتقييمات متدنية باستمرار.

وتشير نتائجنا إلى أن الترويج لمجموعة متنوعة من الألوان والأشكال المرجانية المختلفة لن يساعد الحياة البحرية فحسب، بل سيساعد أيضًا على استعادة القيمة البصرية والثقافية والسياحية للشعاب المرجانية المزدهرة.

يمكن لخبراء استعادة الشعاب المرجانية تحقيق ذلك من خلال اختيار الشعاب المرجانية المانحة - الشعاب المرجانية الصحية التي يتم زرعها في المواقع المتدهورة للمساعدة في التعافي - لإضافة اللون والتنوع إلى الشعاب المرجانية التي يزرعونها.

وهذا يعني أيضًا أنه يمكن تتبع تعافي الشعاب المرجانية باستخدام أساليب بسيطة صور- المراقبة القائمة على البيانات، مثل تلك المستخدمة في دراستنا.

تحتاج الشعاب المرجانية إلى رعاية طويلة الأمد لمساعدتها على البقاء والازدهار والحفاظ على جمالها ووظيفتها البيئية. ولضمان عدم ضياع مكاسب الترميم الأولية بسرعة، يجب أن تقترن هذه الجهود بالرصد والصيانة المستمرين.

ويجب أيضًا إدارة أي تطوير سياحي حول الشعاب المرجانية المستصلحة بعناية وبشكل مستدام.

يمكن لممارسات الترميم والسياحة المستدامة أن تساعد في حماية واستدامة الفوائد البيئية والاجتماعية للشعاب المرجانية الجميلة والصحية. وفي نهاية المطاف، سيكون ترميم الشعاب المرجانية الجميلة أمرًا بالغ الأهمية للمجتمعات التي تعتمد على السياحة البحرية، ولإلهام الناس للاهتمام بالمحيط.

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