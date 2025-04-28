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دفع المال للصيادين لإطلاق سراح أسماك القرش - هناك مشكلة

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صياد في برنامج KUL يطلق بعناية سمكة إسفينية مهددة بالانقراض (© Francesca Page)
صياد في برنامج KUL يطلق بعناية سمكة إسفينية مهددة بالانقراض (© Francesca Page)

إن تحفيز مجتمعات الصيد على إطلاق أسماك القرش والشفنين التي تقع عن طريق الخطأ في شباكها يمكن أن يكون خطوة إيجابية للحفاظ على البيئة، ولكن هذا النهج يمكن أن يكون له عواقب غير مقصودة، كما توضح هولي بوث من جامعة أكسفورد

تُعد أسماك القرش والشفنين من بين أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصيد الجائرتُستهدف أحيانًا من أجل زعانفها ولحومها، ولكن غالبًا ما تُصطاد عرضيًا في شباك مخصصة لصيد أسماك أخرى. يمكن أن يؤدي انخفاض أعداد هذه الحيوانات المفترسة في المحيطات إلى تعطيل شبكات الغذاء، ضرر دخل السياحة و تتفاقم تغير المناخ من خلال تقويض قدرة النظم البيئية المحيطية على الصمود.

ومع ذلك، فإن وقف الصيد الجائر لأسماك القرش والشفنين أمر صعب بسبب الديناميكيات الاجتماعية المحيطة به. مجمعيتم اصطياد العديد من الأنواع المهددة بالانقراض في مصايد أسماك مختلطة صغيرة الحجم في المناطق الساحلية الاستوائية، حيث تعتمد الأسر على الأسماك التي تصطادها - بما في ذلك أسماك القرش والشفنين المهددة بالانقراض - للحصول على الغذاء والدخل.

على مدى السنوات الخمس الماضية، كنتُ أبحث في كيفية دعم الحياة البحرية والسكان الذين يعتمدون على صيد الأسماك. أنا جزء من فريق عالمي من الباحثين متعددي التخصصات، يُركز على الحفاظ على أسماك القرش والشفنين في مصايد الأسماك الصغيرة في إندونيسيا.

يعد التعاون بين الباحثين والصيادين جزءًا أساسيًا من أي برنامج ناجح للحفاظ على البيئة (© فرانسيسكا بيج)
يعد التعاون بين الباحثين والصيادين جزءًا أساسيًا من أي برنامج ناجح للحفاظ على البيئة (© فرانسيسكا بيج)

لدينا دراسة جديدة، تم نشره للتو في علم السلفوتشير دراسة إلى أن دفع الأموال للصيادين لإطلاق سراح الأنواع المهددة بالانقراض يمكن أن يحفز سلوكيات الحفاظ على البيئة ويعزز رفاهة الصيادين.

ومع ذلك، فإن مثل هذه المدفوعات قد يكون لها أيضًا عواقب غير مقصودة، مما قد يؤدي إلى تقويض أهداف الحفاظ على البيئة، لذلك من المهم حقًا تصميم الحوافز بعناية وتقييم المبادرات بدقة أثناء تقدمها.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

هبة من الله

على الرغم من أن أسماك القرش والشفنين ليست بالضرورة مستهدفة من قبل الصيادين الصغار، فإن الأنواع المهددة بالانقراض مثل أسماك القرش الإسفينية وأسماك قرش المطرقة يتم اصطيادها بشكل متكرر.

ملايين من أسماك القرش المهددة بالانقراض مثل سمكة الوتد هذه تُقتل كل عام بسبب التشابك في شبكات الصيد غير الانتقائية (© فرانسيسكا بيج)
ملايين من أسماك القرش المهددة بالانقراض مثل سمكة الوتد هذه تُقتل كل عام بسبب التشابك في شبكات الصيد غير الانتقائية (© فرانسيسكا بيج)

لدينا في 2020 الدراسةأخبرنا الصيادون في كثير من الأحيان أن أسماك الوتد وسمك أبو مطرقة "مجرد صيد عرضي". ومع ذلك، كشفت التحقيقات الإضافية أن الصيادين ما زالوا مترددين في تقليل صيد هذه الأنواع لأنهم فقدان الطعام والدخل.

"إنه يجلب المزيد من المال حتى لو لم يكن الهدف"، كما أخبرنا أحد الصيادين. "إنه رزقي" (هدية من الله). "إذا أعدتها إلى المحيط، فهي مُبَازير" (مبذر وسوف يغضب الله عليه)."

وبناءً على ذلك، استكشفنا الحوافز الإيجابية والسلبية المختلفة التي قد تحفز الصيادين لتغيير سلوكهملقد وجدنا أن المدفوعات النقدية المشروطة، التي تعوض الصيادين عن إطلاق أسماك الوتد والأسماك المطرقة بأمان إلى البحر، يمكن أن تكون طريقة فعالة من حيث التكلفة للحفاظ على هذه الأنواع دون الإضرار بسبل عيش الصيادين.

مستوحى من نتائجنا، عملت مع الطلاب والمتعاونين لتأسيس منظمة خيرية محلية صغيرة لوضع النتائج التي توصلنا إليها موضع التنفيذ - أمانة لاوتان (عبارة إندونيسية تعني "التعاون من أجل المحيط").

لقد اتفقنا على تعويض الصيادين بمدفوعات نقدية - عادةً ما تكون 2-7 دولارات أمريكية (1.50-5 جنيهات إسترلينية) لكل سمكة - إذا قدموا أشرطة الفيديو إطلاق سراح أسماك الوتد والأسماك المطرقة بأمان.

اختبار الحافز

ومع ذلك، قد تُغيّر الحوافز سلوك الصيد بطرق غير متوقعة. على سبيل المثال، قد يزيد الصيادون من صيدهم للحصول على مدفوعات أكبر على حساب أهداف الحفاظ على البيئة. وقد تذهب هذه المدفوعات أيضًا إلى أشخاص يُخفّضون صيدهم على أي حال، أو قد تُخفّض قيود الميزانية، مما يسمح للصيادين بشراء المزيد من الشباك.

لمعرفة ما إذا كانت مدفوعات الحفاظ على البيئة تعمل في الممارسة العملية وكيف تعمل، أجرينا دراسة تجربة مُتحكم بها، قسمت بشكل عشوائي 87 سفينة من آتشيه وغرب نوسا تينجارا في إندونيسيا إلى مجموعتين.

سفن صيد صغيرة الحجم في الميناء، آتشيه، إندونيسيا (© فرانسيسكا بيج)
سفن صيد صغيرة الحجم في الميناء، آتشيه، إندونيسيا (© فرانسيسكا بيج)

عُرضت على إحدى المجموعتين تعويضات مقابل إطلاق الأسماك الحية، بينما لم تُعرض على الأخرى. جمعنا بيانات عن الإطلاقات الحية المُبلّغ عنها، وكميات الصيد المُحتَفَظ بها من أسماك الوتد وسمك أبو مطرقة، وعن مستوى رضا الصيادين عن البرنامج والحياة بشكل عام. ثم قارنا المجموعتين.

منذ إطلاق برنامج "الدفع مقابل الإطلاق" في مايو 2022، تم إطلاق أكثر من 1,200 سمكة إسفينية وسمك أبو مطرقة بأمان. وقد شعر جميع الصيادين المشاركين وعائلاتهم بالرضا التام.

قالت زوجة أحد الصيادين المشاركين: "نستخدم أموال التعويض لتغطية احتياجاتنا اليومية. ونأمل أن يستمر البرنامج في المستقبل".

يربط مشروع KUL بين الحفاظ على البيئة ورفاهية المجتمع من خلال تشجيع الصيادين على إطلاق أسماك القرش والشفنين المهددة بالانقراض (© Francesca Page)
يربط مشروع KUL بين الحفاظ على البيئة ورفاهية المجتمع من خلال تشجيع الصيادين على إطلاق أسماك القرش والشفنين المهددة بالانقراض (© Francesca Page)

تطور مؤامرة

ومع ذلك، بياناتنا التجريبية كشفت الأشهر الستة عشر الأولى من البرنامج (مايو ٢٠٢٢ - يوليو ٢٠٢٣) عن تطورات مفاجئة. فرغم أن التعويضات شجعت إطلاق الأسماك الحية، إلا أن النتائج أشارت إلى أن بعض الصيادين زادوا صيدهم عمدًا للحصول على مكافآت أكبر.

شعرتُ أنا وفريقي بالانزعاج في البداية من النتيجة. ولكن، لولا التجربة الدقيقة المُحكمة، لما كنا لنكتشف هذه العواقب غير المقصودة.

بناءً على نتائجنا، قمنا بمراجعة تسعير التعويضات وحددنا عدد عمليات الإفراج التعويضية التي يمكن لكل سفينة المطالبة بها أسبوعيًا. كما نجري حاليًا تجربةً لبرنامج جديد لتبادل معدات الصيد، حيث يستبدل الصيادون شباكهم بمصائد الأسماك، التي تتميز بمعدلات صيد عرضي أقل بكثير. تشير البيانات الأولية إلى أن هذه التغييرات قد عززت فعالية البرنامج.

يغوص رسدي، وهو صياد محلي من KUL، لفحص أحد مصائده (© فرانسيسكا بيج)
يغوص رسدي، وهو صياد محلي من KUL، لتفقد أحد مصائد الأسماك الجديدة (© فرانسيسكا بيج)

يتعاون فريقنا في أكسفورد بشكل وثيق مع الباحثين المحليين الآخرين ومنظمات الحفاظ على البيئة لمساعدتهم في تصميم وتقييم برامج الحوافز المناسبة محليًا.

دراسة حديثة أخرى من مؤسسة خيرية للحفاظ على البيئة قرش الدراس إندونيسيا تظهر أن برنامجها لسبل العيش البديلة أدى إلى تقليل صيد أسماك قرش الدراس المهددة بالانقراض بنسبة أكثر من 90٪.

فيديو يوتيوب
تعاون هولي بوث مع الصيادين في إندونيسيا للحد من صيد أسماك القرش العرضي - فيلم من إخراج ليام ويب

تُعدّ الحوافز الإيجابية أداةً مهمةً لحل أزمة التنوع البيولوجي بطريقةٍ منصفة. فمن غير العدل والظلم أن يُتوقع من مستخدمي الموارد الصغيرة في الدول النامية تحمّل معظم تكاليف الحفظ، خاصةً عندما يُسبب مستخدمو المحيطات الأكثر ثراءً ونفوذًا - مثل شركات المأكولات البحرية التجارية - أضرارًا جسيمة. الآثار السلبية الناجمة عن الصيد الجائر في حين استخراج أرباح ضخمة.

ومع ذلك، يجب أن تكون الحوافز للحفاظ على البيئة مصممة بشكل جيد وأن يتم تقييمها بشكل قوي لضمان أنها تحفز الإجراءات الصحيحة وتحقق النتائج المرجوة.

صياد آتشيه (© فرانشيسكا بيج)
صياد آتشيه (© فرانشيسكا بيج)

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هولي بوث هو باحث مشارك في علوم الحفاظ على البيئة في جامعة أكسفورد. تم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقال الأصلي.

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@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ترامب يواجه انتقادات بسبب أمره بـ"التعدين القراصنة" في أعماق البحار ترامب يواجه انتقادات بسبب أمره بـ"التعدين القراصنة" في أعماق البحار
إلغاء البحث عن غواص بريطاني في الفلبين إلغاء البحث عن غواص بريطاني في الفلبين
تايلاند تمنع استخدام الكاميرات تحت الماء للغواصين المبتدئين تايلاند تمنع استخدام الكاميرات تحت الماء للغواصين المبتدئين
غواص مفقود بعد مواجهة سمكة قرش في البحر الأبيض المتوسط غواص مفقود بعد مواجهة سمكة قرش في البحر الأبيض المتوسط
فيفيان كواري، قطعة مركزية لمتحف تحت الماء متاح للمستكشفين من سن العاشرة فيفيان كواري، قطعة مركزية لمتحف تحت الماء متاح للمستكشفين من سن العاشرة
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