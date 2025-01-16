الغوص في الوحل في بيموتيران

يعتبر آرني هوداليك غواصًا يتمتع بخبرة كبيرة، لكن متعة الغوص مع الكائنات البحرية في شمال غرب بالي في إندونيسيا كانت شيئًا جديدًا تمامًا بالنسبة له. يقول هذا المتحول الجديد، الذي التقط الصور، إن الأمر كله يتعلق بمتعة التجميع.

بدأت الفكرة مثل أغلب الأفكار السيئة: أثناء تناول القهوة وتبادل الحديث. وبعد سنوات من استكشاف الشعاب المرجانية حول العالم، اعتقدت أنني رأيت كل شيء.

"لا يتعلق الأمر بالألوان المبهرة أو الشعاب المرجانية المترامية الأطراف؛ بل إنه في الواقع أمر مزعج للغاية"، هكذا قال أصدقائي الجدد. لقد أثار هذا الأمر اهتمامي.

بيموتيران في شمال غرب بالي

وبعد مرور شهر، كنت في طريقي إلى شمال غرب بالي، ومعي حقيبة مليئة بمعدات التصوير، مستعدة لرؤية سبب كل هذه الضجة.

للوهلة الأولى، يبدو الغوص في الوحل وكأنه ينزع بريق مواقع الغوص التقليدية ويستبدله بمسرح للغرائب. تخيل قاع البحر من الرمال البركانية الداكنة والطمي الموحل، ونعم، علبة أو اثنتين صدئتين من حين لآخر. إنها ليست بالضبط ما يمكن أن نراه في البطاقات البريدية. ومع ذلك، فإن هذه الخلفية المتواضعة هي موطن لبعض أكثر المخلوقات إثارة للاهتمام في المحيط.

من مسافة بعيدة: عليك أولاً اختيار مكان واعد

تم صياغة مصطلح "الغوص في الوحل" في ثمانينيات القرن العشرين بواسطة الغواص بوب هالستيد، ومنذ ذلك الحين أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا هي موطنه الأصلي. بالنسبة للمصورين، فإن الأمر يشبه استكشاف سوق التحف - فكل غوص يعد باكتشافات نادرة وغير عادية.

إن هذه البيئات المتدهورة تجعل من السهل رصد الكائنات التي لا تعيش على الشعاب المرجانية أو التي يصعب العثور عليها هناك. وبدون وجود هياكل مرجانية مترامية الأطراف للحماية، تصبح هذه الكائنات أكثر وضوحًا، وتصبح حياتها اليومية أسهل للمراقبة والتصوير.

من الجدير بالتحقيق في السيارة الملقاة لمعرفة ما الذي يعيش عليها

رغم أن الغوص في الوحل قد لا يروق للجميع للوهلة الأولى، إلا أنه يحظى بمتابعة مخلصة بين الغواصين والمصورين تحت الماء الذين يسعون إلى الابتعاد عن المشتبه بهم المعتادين. إنها فرصة للغوص في عالم مختلف تمامًا - ومليء بمخلوقات خاصة حقًا.

مع اقتراب موعد أول غوص لي في الوحل، بدأت فكرة الغوص في ما بدا وكأنه حديقة خلفية منسية لشخص ما تبدو لي فكرة مروعة. عندما نزلت لأول مرة إلى القاع الموحل، لم أكن منبهرًا. بدا قاع البحر قاحلًا - مجرد طمي ورمل وكوب بلاستيكي هنا وهناك.

هذه ليست منطقة ذات زاوية واسعة حقًا - تحتاج إلى الاقتراب

ولكن بعد ذلك، وبينما كنت أحوم حول المكان وأنتظر، بدأ المشهد يتغير. حركة صغيرة هنا، ومضة من اللون هناك، وفجأة أصبح "مكب الخردة" حيًا.

وبمساعدة مرشدي رافي، الذي بدا وكأنه يتمتع بحاسة سادسة لرصد ما هو غير مرئي، كان هناك: سمكة ضفدع متجمدة مثل جار غاضب يختلط بالخلفية، وسمكة أنبوبية شبحية تحاكي ورقة طافية، وسمكة قرش بيضاء اللون. أخطبوط تختفي في الطمي بسهولة غريبة.

ضفدع

هذا هو مجالهم، وأن تكون ضيفًا فيه أمر متواضع ومبهج في نفس الوقت. إنه ليس أمرًا مبهرجًا، ولكنه مثير بطريقته الخاصة.

ولأن الغوص في الوحل يتم عادة في المياه الضحلة الدافئة، فإنك لا تتسابق ضد حدود الضغط أو استهلاك الهواء. فهناك حرية في هذه الغطسات تسمح لك بالتركيز بشكل كامل على المراقبة والتقاط الصور.

الصبر هو أعظم أصولك. فكلما طالت مدة بقائك، كلما ازدادت حيوية قاع البحر. تزحف الرخويات البحرية على طول الساحل مثل جواهر صغيرة ملونة. وتتحرك السلطعونات والروبيان بنشاط، فتبني بيوتها وتبحث عن الطعام.

وهناك أيضًا عناوين رئيسية: ديدان بوبيت، ذات الفكين الشبيهين بالفكين الفضائيين، والأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء، التي يخفي جمالها سرًا مميتًا.

رخويات البحر الشبكية

سلطعون الخزف

روبيان مرجاني مخطط

ويضيف الزوار الموسميون المزيد من الإثارة. فتطفو عثات البحر التنين على الرمال وكأنها مخلوقات من الفولكلور. وتقدم الأخطبوطات المقلدة عروضاً، فتتحول إلى حيوانات أخرى في توقيت كوميدي تقريباً. كما تطير أسماك الغورنارد بزواحفها. جناح-مثل أغراض تنزلق بأناقة وكأنها تتحداك ألا تشاهدها. هذه ليست مجرد صور-الفرص؛ هي القصص التي تحملها معك لفترة طويلة بعد الغوص.

سمكة شقائق النعمان المهرجة

سلطعون مزخرف ذهب إلى المدينة حقًا

سمكة البقرة ذات القرون الطويلة

إنه نوع من الغوص الذي يغيرك. فهو يحول انتباهك إلى الأشياء الصغيرة والدقيقة والغريبة. إنه تمرين على الصبر، حيث تأتي المكافآت لأولئك الذين يأخذون الوقت الكافي للنظر عن كثب. تعود متسائلاً عن عدد المرات التي تجاهلت فيها شيئًا خاصًا لأنه لم يكن مرتفع الصوت أو واضحًا.

هنا، الأشياء الهادئة هي التي تترك الانطباع الأكبر - إذا كنت على استعداد للانتباه وربما التحديق قليلاً.

أفضل 5 مواقع للغوص في الوحل في شمال بالي

1. خليج موك

من منا لا يحب الغوص في المياه الطينية؟ يوفر خليج موك منظرًا مختلفًا عن الشعاب المرجانية المعتادة، ولكن لا تدع هذا يخدعك. فهو يزخر بالحياة - وما أغرب الحياة حقًا!

العمق: 2-12 متر

الكائنات الحية الشائعة: الرخويات البحرية، والأسماك الطائرة، والروبيان، وسرطانات البحر، والثعابين البحرية، وأحصنة البحر، والحبار

الضيوف المميزون: سمكة الضفدع، والأخطبوطات المقلدة، وسمكة الأنابيب الشبحية المزخرفة

سمكة الأنبوب الشبح المزخرفة

2. الخليج السري

يعد استكشاف خليج سيكريت في جيليمانوك تجربة فريدة من نوعها. يوفر الخليج الضحل أفضل تجربة للغوص في الوحل، وهو يتناقض بشكل واضح مع شعاب مينجاجان أو بيموتيران. يعد موقع الغوص في الشفق مشهورًا جدًا للمصورين تحت الماء وعشاق الماكرو، ويشتهر بالمخلوقات الغريبة الصغيرة ودودة البوبيت.

العمق: 2-12 متر

السكان الشائعون: ثعابين البحر، ثعابين البحر الزيتونية، أسماك الضفدع، نطاطيات البحر، الجمبري، أسماك الشيطان، أسماك الأنابيب الشبحية

الضيوف المميزون: ديدان بوبيت، ثعابين البحر المخططة، تنانين البحر، الأخطبوطات المقلدة، أسماك الجاردين الطائرة

نوديبرانش هالجيردا باتانجاس

3. بوري جاتي

موقع غوص طينية ممتاز آخر به مجموعة غنية من المخلوقات البحرية وأنواع مختلفة من أخطبوط، رائع للقطات الكبيرة. يتكون الجزء السفلي من الرمال البركانية السوداء، مما يجعله خلفية مثالية للقطات القريبة عالية التباين. نظرًا لأن هذا موقع غوص ضحل، فإننا عادةً ما نستغله على أفضل وجه ونغوص لفترة أطول.

العمق: 2-18 متر

السكان الشائعون: الأخطبوطات المقلدة، والجمبري المهرج، وثعابين البحر، وسمك العقرب الأمبوني، والأسماك الصغيرة، ومراقبي النجوم

الضيوف المميزون: سمكة الضفدع المشعرة، الأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء، أخطبوطات جوز الهند، عاريات البزاق من شون ذا شيب

سمكة سحلية الشعاب المرجانية

4. ماتاهاري

ماتاهاري هو موقع غوص كبير تم اكتشافه حديثًا في خليج بيموتيران. ما يميزه هو أنه موقع الغوص الوحيد قبالة ساحل بيموتيران الذي يستضيف المقلدة الرائعة أخطبوطإذا كنت محظوظًا بشكل خاص، فقد تتمكن من رؤية حيوان واحد أو اثنين من حيوانات الدوجونج!

العمق: 4-20 متر

الكائنات الحية الشائعة: الأخطبوطات المقلدة، وثعابين الحديقة، والجمبري الهيكلي الوردي

الضيوف المميزون: أبقار البحر، أسماك الراي اللاسعة ذات البقع الزرقاء

زوج من الجمبري الشقائق

5. شاطئ نودي

يعد شاطئ نودي وجهة رائعة للغوص العميق. فمنحدره الرملي الأبيض مع بقع مرجانية متناثرة يعد موطنًا للعديد من الرخويات البحرية، بما في ذلك بعض الاكتشافات النادرة التي تظهر مع كل غوص تقريبًا.

العمق: 5-25 متر

سكان شائعون: نوديبرانش في كل مكان!

الضيوف المميزون: العث البحري، وسمك الأنابيب الشبح، والروبيان الراقص، وأفراس البحر، وأسماك الراي الزرقاء المرقطة

سمكة التمساح المسطحة

إيزي دايفرز بالي إيزي دايفرز بالي لقد كان حجر الزاوية للغوص في شمال غرب بالي منذ عام 1998. بصفتنا مركز غوص صديق للبيئة حاصل على تصنيف 5 نجوم من PADI وGold Green الزعانف عضو، فهو يجمع بين الاستدامة والخدمة الممتازة. يتم الاحتفاظ بمجموعات الغوص صغيرة الحجم، لذلك تشعر دائمًا بالاهتمام الجيد. يعرف الفريق عمله جيدًا، والمعدات بحالة ممتازة، وكل ما يهمهم هو السلامة. يمكنك استكشاف مواقع الوحل الرائعة أو التوجه إلى جزيرة مينجانجان لمشاهدة الجدران المرجانية العمودية في الحديقة الوطنية الوحيدة في بالي. سواء كنت جديدًا في الغوص أو قمت بالعديد من الغطسات، يقول الفريق إنه سيضمن لك الاستفادة القصوى من وقتك في بيموتيران.

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