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سفينة Komodo Aggressor تبحر في شهر مايو – مع خصومات

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مواجهة القرش الحوت (مغامرات المعتدي)
مواجهة القرش الحوت (مغامرات المعتدي)

تستعد شركة Aggressor Adventures، الشركة العالمية المشغلة للرحلات البحرية، للترحيب بالغواصين على متن أحدث سفنها بخصومات تمهيدية خاصة تصل إلى 1,000 دولار أمريكي في العام المقبل اعتبارًا من بداية شهر مايو. المعتدي كومودو هو تقليدي فينيسي سفينة إبحار خشبية إندونيسية تستعد لاستكشاف ستة مسارات في قلب المثلث المرجاني. 

ستغطي الرحلات التي تستغرق سبع وتسع وعشر وإحدى عشرة ليلة حديقة كومودو الوطنية (الشمال)، وحديقة كومودو الوطنية (الشمال والجنوب)، وكومودو وسومباوا، وشمال وجنوب سولاويزي، وبحر باندا وأرخبيل ألور. تشتهر المنطقة بجدرانها المرجانية الناعمة البكر، والنشاط البحري الغزير، والكائنات الصغيرة الغريبة التي يمكن العثور عليها في "الغوص بالرمال السوداء".

للاحتفال، مغامرات المعتدي تقدم توفير 500 دولار و600 دولار و1,000 دولار للشخص الواحد لرحلات Komodo Aggressor الجديدة بين 1 مايو 1 و25 ديسمبر 2025. يجب على الضيوف إجراء حجوزاتهم قبل 31 ديسمبر 2024 للاستفادة من العروض.

يقول واين براون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Aggressor Adventures: "تتمتع هذه المنطقة الغنية بنفس القدر من الروعة فوق الماء كما هي تحته. تشكل تنانين كومودو المهيبة والشواطئ ذات الرمال الوردية والبراكين الضخمة خلفية مذهلة لمياه إندونيسيا التي تعد موطنًا لأسماك قرش الحوت والمانتا وأسماك القرش المطرقة والشعاب المرجانية الناعمة والصلبة المذهلة. 

"بصفتي مصورًا تحت الماء، أستمتع بمجموعة لا حصر لها من المخلوقات الكبيرة، مثل الحبار المزخرف والأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء وسمك الأنابيب الشبح المزخرف. هذه الحدود البكر، مقترنة بالرفاهية ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي في المعتدي كومودو"يخلق مغامرة لا تُنسى لضيوفنا المعتدين."

المعتدي كومودو
كومودو اجريسور (مغامرات اجريسور)

تم تصميم هذا اليخت المكون من ثلاثة مستويات للغواصين، ويحتوي على ثمانية غرف مكيفة، كل منها مزود بحمام خاص، مع إمكانية الاختيار بين سرير مزدوج أو سريرين مفردين. 

يضم جناحان في الطابق العلوي شرفات خاصة يقال إنها مثالية للاستمتاع بخدمة القهوة الصباحية وغروب الشمس الخلاب. ويقول المشغل إن الطاهي الموجود على متن السفينة يقوم بإعداد أشهى الأطباق الإندونيسية والأوروبية الطازجة، ويتم تقديمها في غرفة طعام واسعة على السطح الرئيسي مصنوعة من خشب الساج والخشب الحديدي ومواد إندونيسية أصلية أخرى. يتم إجراء جميع الغطسات من اثنين من قوارب الغوص الكبيرة.

تشير المعتدي كومودو يوفر للغواصين حشوات النيتروكس وطاولات الكاميرا ومحطات الشحن وخزانات الشطف وأقسام منفصلة للمعدات الرطبة والجافة. يمكن إجراء حجوزات الغوص عبر الإنترنت على مغامرات المعتدي.

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استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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