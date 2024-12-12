سفينة Komodo Aggressor تبحر في شهر مايو – مع خصومات

تستعد شركة Aggressor Adventures، الشركة العالمية المشغلة للرحلات البحرية، للترحيب بالغواصين على متن أحدث سفنها بخصومات تمهيدية خاصة تصل إلى 1,000 دولار أمريكي في العام المقبل اعتبارًا من بداية شهر مايو. المعتدي كومودو هو تقليدي فينيسي سفينة إبحار خشبية إندونيسية تستعد لاستكشاف ستة مسارات في قلب المثلث المرجاني.

ستغطي الرحلات التي تستغرق سبع وتسع وعشر وإحدى عشرة ليلة حديقة كومودو الوطنية (الشمال)، وحديقة كومودو الوطنية (الشمال والجنوب)، وكومودو وسومباوا، وشمال وجنوب سولاويزي، وبحر باندا وأرخبيل ألور. تشتهر المنطقة بجدرانها المرجانية الناعمة البكر، والنشاط البحري الغزير، والكائنات الصغيرة الغريبة التي يمكن العثور عليها في "الغوص بالرمال السوداء".

للاحتفال، مغامرات المعتدي تقدم توفير 500 دولار و600 دولار و1,000 دولار للشخص الواحد لرحلات Komodo Aggressor الجديدة بين 1 مايو 1 و25 ديسمبر 2025. يجب على الضيوف إجراء حجوزاتهم قبل 31 ديسمبر 2024 للاستفادة من العروض.

يقول واين براون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Aggressor Adventures: "تتمتع هذه المنطقة الغنية بنفس القدر من الروعة فوق الماء كما هي تحته. تشكل تنانين كومودو المهيبة والشواطئ ذات الرمال الوردية والبراكين الضخمة خلفية مذهلة لمياه إندونيسيا التي تعد موطنًا لأسماك قرش الحوت والمانتا وأسماك القرش المطرقة والشعاب المرجانية الناعمة والصلبة المذهلة.

"بصفتي مصورًا تحت الماء، أستمتع بمجموعة لا حصر لها من المخلوقات الكبيرة، مثل الحبار المزخرف والأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء وسمك الأنابيب الشبح المزخرف. هذه الحدود البكر، مقترنة بالرفاهية ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي في المعتدي كومودو"يخلق مغامرة لا تُنسى لضيوفنا المعتدين."

كومودو اجريسور (مغامرات اجريسور)

تم تصميم هذا اليخت المكون من ثلاثة مستويات للغواصين، ويحتوي على ثمانية غرف مكيفة، كل منها مزود بحمام خاص، مع إمكانية الاختيار بين سرير مزدوج أو سريرين مفردين.

يضم جناحان في الطابق العلوي شرفات خاصة يقال إنها مثالية للاستمتاع بخدمة القهوة الصباحية وغروب الشمس الخلاب. ويقول المشغل إن الطاهي الموجود على متن السفينة يقوم بإعداد أشهى الأطباق الإندونيسية والأوروبية الطازجة، ويتم تقديمها في غرفة طعام واسعة على السطح الرئيسي مصنوعة من خشب الساج والخشب الحديدي ومواد إندونيسية أصلية أخرى. يتم إجراء جميع الغطسات من اثنين من قوارب الغوص الكبيرة.

تشير المعتدي كومودو يوفر للغواصين حشوات النيتروكس وطاولات الكاميرا ومحطات الشحن وخزانات الشطف وأقسام منفصلة للمعدات الرطبة والجافة. يمكن إجراء حجوزات الغوص عبر الإنترنت على مغامرات المعتدي.

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