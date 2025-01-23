ما عليك سوى تعبئة أنبوب للغطس لهذه الرحلات البحرية

ترتبط شركة الرحلات السياحية Dive Worldwide برحلات المنتجعات والرحلات على متن السفن للغواصين، ولكن في بعض الأحيان يكون الغطس هو كل ما هو مطلوب - من قبل الغواصين الذين يرغبون في لقاءات قريبة مع الحيوانات الكبيرة ولكن لا يُسمح لهم بالتفاعل معها أثناء الغوص، على سبيل المثال، أو ببساطة من قبل غير الغواصين الذين يتوقون إلى تجارب أطول أمدًا في البحر.

الغوص في جميع أنحاء العالمأعلنت شركة لوفتهانزا، التي تضم أكثر من 200 وجهة حول العالم، عن "اتجاه متزايد بين عملائها" نحو برامج رحلات مخصصة للغطس، حيث تقدم عطلتين من هذا القبيل لعام 2025، في إندونيسيا وجزر المالديف.

يقول مدير العلامة التجارية للشركة المشغلة فيل نورث: "من الحيوانات الشهيرة مثل أسماك قرش الحوت وأسماك شيطان البحر إلى الشعاب المرجانية النابضة بالحياة، فإن الكثير من السحر في محيطاتنا يحدث في المياه الضحلة، وهذه التجارب الرائعة أصبحت الآن في متناول الغواصين والغواصين على حد سواء".

تشير مغامرة الغطس في مثلث المرجان أسبوع كامل في بحر المرجان في إندونيسيا على عمق 27 مترًا بوغيس - والتي تتسع لثمانية نزلاء فقط، كما تضم ​​طاقمًا من ثمانية أفراد.

تم بناء القارب الخشبي في عام 2022، وتم تصميمه لتحقيق تأثير بيئي ضئيل، بدون استخدام أي بلاستيك للاستخدام مرة واحدة على متنه، ويعمل بالوقود الاصطناعي المصنوع من النفايات البلاستيكية.

من مايو إلى سبتمبر، يزور هذا المنتجع جزيرة كومودو، ومن نوفمبر إلى أواخر مارس، ينتقل إلى مركز التنوع البيولوجي راجا أمبات. تبدأ رحلات الغطس في مارس وتكلف 3,495 جنيهًا إسترلينيًا للفرد مقابل سبع ليالٍ للإقامة وليلة واحدة في جاكرتا (الاثنان يتشاركان الإقامة)، والانتقالات ورحلات العودة من المملكة المتحدة.

يمكن الاستمتاع بمناظر أسماك مانتا أثناء ممارسة رياضة الغطس

رحلات الغطس والحفاظ على البيئة في جزر المالديف تهدف هذه البرامج إلى لقاءات مع أسماك شيطان البحر أو أسماك قرش الحوت، ويتم تنفيذها بالشراكة مع Manta Trust وبرنامج أسماك قرش الحوت في جزر المالديف، مع فرص للمشاركة في مشاريع علمية للمواطنين وتجربة الثقافة المحلية على طول الطريق.

تبدأ أسعار الإقامة لمدة سبع ليالٍ على متن السفينة (اثنتان تتقاسمان المقصورة) بما في ذلك الأنشطة والإرشاد والنقل ورحلات العودة من المملكة المتحدة من 2,545 جنيهًا إسترلينيًا للفرد. المغادرة في 2 فبراير و2 مارس و23 مارس و18 أغسطس و4 أكتوبر و21 ديسمبر.

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