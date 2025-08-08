الغوص في عالم الكهوف المخفي في بياك

بعيدًا عن المسار المطروق، كما يميل في كثير من الأحيان إلى أن يكون، يبحث الغواص والمستكشف بيير كونستانت عن مواقع الكهوف في جزيرة بابوا الغربية حيث حفرت القوات اليابانية ذات يوم في شبكات تحت الأرض خلال الحرب العالمية الثانية

تقع الجزيرة الرئيسية لأرخبيل بياك في خليج سيندراواسيه، بالقرب من الساحل الشمالي لمقاطعة بابوا الغربية الإندونيسية. في حين أن 90% من سكان بابوا البرية مسيحيون، فإن 50% من سكان بياك مسلمون، مع أنهم كانوا في الأصل وثنيين، لأن ثقافة بياك نومفور هي ثقافة ميلانيزية.

تم رصد الجزيرة لأول مرة بواسطة الملاح البرتغالي خورخي دي مينيسيس في عام 1526، وأبحر الملاح الإسباني ألفارو دي سافيدرا بعدها بعامين.

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت بياك معقلاً للجيش الإمبراطوري الياباني. مع اقتراب نهاية الحرب، كان 11,000 ألف جندي من البحرية الإمبراطورية اليابانية مختبئين في كهوفها في الأدغال، مزودين بذخيرة وفيرة وتسع دبابات خفيفة من طراز هاجو من طراز 95، في انتظار قوات الجنرال ماك آرثر الأمريكية.

كان كهف غوا جيبانغ (الكهف الياباني)، الذي يبعد 5 كيلومترات عن مدينة بياك، جزءًا من نظام يمتد 3 كيلومترات باتجاه شاطئ باراي، وكان ملجأً لـ 3,000 جندي ياباني. إلا أنه بعد إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أُطلق من هناك، بدأ الأمريكيون بقصف الموقع، مرتكبين مجزرة بحق من كانوا فيه.

بحلول نهاية معركة بياك، التي استمرت من الإنزال الأمريكي في 27 مايو حتى 17 أغسطس 1944، كانت خسائر الولايات المتحدة 3,000 قتيل و474 قتيلاً، بينما تكبدت القوات اليابانية 6,100 قتيل و450 أسيرًا. وقد ارتكب قائدهم العقيد كيزومي ناويوكي هارا كيري.

خليج الياباني

بعد رحلة استغرقت يومين من فرنسا عبر جاكرتا، هبطت طائرتي في بياك الساعة 5.30:XNUMX صباحًا. أعاني من إرهاق السفر، وسأحتاج إلى يومين للتعافي.

أتجه نحو خليج جوا يابانج (الخليج الياباني) على ظهر دراجة نارية تخص جيك، فندق أسانا بياكموظفة الاستقبال. ممر إسمنتي مغطى بالطحالب الخضراء، يؤدي إلى درج يختفي تحت الأرض بشكل متعرج.

حفرة في غوا جيبانغ

مدخل قوس الكهف

مدخله المقنطر، المبلل نوعًا ما، أشبه بمدخل كاتدرائية، تتساقط قطرات الماء من سقفه. تكشف الغرفة الضخمة عن مخرج على اليمين وآخر ضخم على اليسار. زجاجات مكسورة ملقاة في كل مكان.

اكتشفتُ عظمةً ذهبيةَ اللون مغروسةً في أرضية الكهف. يمتدُّ ستارٌ مهيبٌ من الكروم والجذور على طول الجدار على اليسار، الذي ينفتح على حفرةٍ كبيرة. الموقع ذو أجواءٍ خلابة.

تنتصب أشجار الباندانوس النحيلة، بأوراقها الشوكية الطويلة، في وسط الحفرة، مُضفيةً لمسةً من جو الحديقة الجوراسية على هذه البيئة الغريبة. ويمكنكم العثور على براميل يابانية قديمة صدئة عند سفح الكروم المتدلية.

يلتف المسار حول الجزء الداخلي، ويصعد ببطء إلى تلة تطل على قلب الحفرة. فجأة، يشير جيك إلى ثعبان بني نحاسي، طوله حوالي متر، يستريح بلا حراك أمامي مباشرة.مانجاباسيو!"، حذر وهو يتراجع خطوة إلى الوراء. "سام!"

ثعبان ويكانامبو السام

التقطتُ بعض الصور قبل أن يصعد الثعبان المنحدر بمهارة مذهلة. يعرض المتحف المفتوح رشاشات، وقذائف هاون، وقنابل، وصواريخ، ومجموعة من قوارير المياه اليابانية، وخوذات، وزجاجات، وحتى سيارات دفع رباعي قديمة ومروحة.

قذائف الهاون والصواريخ اليابانية في الحرب العالمية الثانية

إنه يوم السوق في بوسنيك، موقع الإنزال البرمائي الأمريكي في 27 مايو. تبيع الأكشاك أطعمة بابوا التقليدية مثل جوز الأريكا والكسافا والبطاطا الحلوة وكعك الساغو، بالإضافة إلى اللحوم المدخنة. أخطبوط وحبات من الأصداف المدخنة والأسماك الطازجة وأوراق البابايا والفاصوليا والموز.

يمضغ الجميع جوز التنبول طوال اليوم، ويستقبلونني بابتسامة مشرقة حمراء الفم أثناء تجولي، غريبًا في أرض غريبة: "مرحبًا، سيدي!". بوسنيك هي نقطة انطلاق القوارب العامة إلى جزر بادايدو القريبة، والمعروفة بتوفير مواقع غوص جذابة.

زوارق أوت ريجر في بوسنيك

تمتد سلسلة من الحجر الجيري، بارتفاع 40 مترًا، مغطاة بالأدغال، على طول الساحل الجنوبي، وصولًا إلى تانجونج باراري، الرأس الشرقي لجزيرة بياك. إنها شعاب مرجانية هامشية قديمة تطورت إلى بيئة كارستية، مع كهوف وأنهار جوفية. أخطط لاستكشافها خلال الأيام القليلة القادمة.

كهف أوبياريف

ما زلتُ أعاني من إرهاق السفر، فاستيقظتُ في الثالثة صباحًا. ثمّ مرّ بي مدرب الغوص يوليوس على دراجته النارية، عابسًا عند رؤية كومة الحقائب التي أحملها. حقائبنتجه نحو قرية أوبياريف، الواقعة خلف بوسنيك. سمعتُ عن كهف كبير فيه برك ماء، وملعب لأطفال المدارس، وأتطلع إلى الغوص في الكهوف، مع أن يوليوس ليس من هواة الغوص.

يجلب غواصنا الرئيسي يوليوس الدبابات والمعدات

لنكون أكثر صوابًا سياسيًا، زرنا "الرجل الكبير"، الذي لم يعترض على زيارتي. كان متشوقًا لمعرفة إن كنت سأكتشف شيئًا.

خلف المدرسة الابتدائية، يؤدي ممر إلى فتحة ضخمة في جرف الحجر الجيري، واسعة بما يكفي لنفق مترو. يبدو كهف غوا سيرومي (أوبياريف) كنهر جوفي. خلف كومة الصخور عند المدخل، تتجلى برك المياه الصافية بشكل مذهل. هذا هو خزان المياه العذبة للقرية.

دخول كهف أوبياريف للغوص

أرتدي معداتي على صخرة زلقة مغطاة بروث الخفافيش، وأقفز فيها.

البركة الأولى بعمق مترين إلى ثلاثة أمتار، لكنني وجدتُ ممرًا إلى اليمين تحت الصخرة يؤدي إلى نفق ضيق. صادفتني بعض الأسماك - لونها رمادي أردوازي وظهرها مزدوج. زعنفةعيون زرقاء داكنة بلون الكوبالت، وفك سفلي بارز. ينجذب الروبيان الكبير الفضولي ذو الكماشة الزرقاء الطويلة إلى شعاع الشعلة.

النفق الرئيسي في كهف أوبياريف

أحد أفراد عائلة Eleotridae من المياه العذبة يسبح فوق قاع طيني في Opiaref

روبيان نهر القرد (ماكروبراشيوم لار)

أتجه نحو البركة الثانية. يبلغ ارتفاع النفق الرئيسي عشرة أمتار تقريبًا، وينتهي بجدار صخري، على بُعد حوالي 10 مترًا من المدخل. تسلقتُ الصخور في منتصف الكهف، ولاحظتُ أن العمق يزداد على الجانب الآخر. ينفتح ممر آخر على اليمين، أضيق وأكثر انحناءً.

لا يزال الجدار الصخري أمامي، فألاحظ تباينًا صارخًا بين الحجر الجيري الأبيض وبعض الصخور الرسوبية ذات اللون البني الداكن اللافت. ينفتح ممر ضيق رأسي بيضاوي الشكل على يساري، ويؤدي إلى حجرة جانبية مستطيلة الشكل وموازية للنفق الرئيسي.

الممر المؤدي إلى غرفة جانبية

الجزء السفلي مغطى بطمي ناعم ومتطاير للغاية زعنفة- ركلة سريعة قد تُزعجك في ثانية. الرؤية الممتازة ميزة إضافية. غوا سيرومي صغير، ويبلغ أقصى عمق له أقل بقليل من 9 أمتار.

يخرج الغواص كريس من النفق الضيق إلى المسبح الثاني في أوبياريف

يُعرّفني يوليوس على سالمون، وهو مزارع بابوي ملتحٍ ومرح. وهو أيضًا غواص، ويعرف بحيرة مياه عذبة قرب شاطئ ساماريس على الساحل الشمالي: "هيا بنا!"

يتعرج الطريق قليلاً، ثم يتحول إلى طريق ترابي حفرته الأمطار، تتخلله أخاديد. إنها منطقة جبلية يكسوها غابات كثيفة وأشجار ضخمة.

تركنا السيارة خلفنا، وواصلنا صعودًا سيرًا على الأقدام، ثم نزولًا حادًا لمدة 45 دقيقة. أكد صوت المناشير المزعج أن قطع الأشجار جارٍ في المنطقة، وأسكت صرخات الببغاوات المبتهجة ذات العرف الكبريتي، وببغاوات الإكليكتوس، واللوري أسود القبعة.

بانتاي ساماريس شاطئ مهجور على المحيط الهادئ. يمتد دربٌ صاعدًا إلى الغابة بين أشجارٍ ضخمةٍ ذات جذورٍ داعمةٍ وأشجار نخيل نيبا. تظهر بحيرة أوبسوندي (الرجل القافز) في فسحةٍ من الأشجار، كبركةٍ ساحرةٍ من الماء الفيروزي. سقطت فيها جذوعٌ كبيرة، لكن الماء صافيٌ كالجن، وهو ساحرٌ بصريًا.

أوبسوندي، بحيرة فيروزية في شمس ما بعد الظهيرة

تخبرني مجساتي بوجود ثقب في المنتصف، لكنني لن أعرف ذلك على وجه اليقين حتى أغامر بالنزول تحت السطح.

كهف إير بيرو

مدخل كهف إير بيرو، أنجرايدي

في قرية أنغرايدي، تفقدنا كهف إير بيرو. تبدو الفتحة الكبيرة كفم ضخم ذي أنياب - هوابط منتفخة مستديرة. إنه بركة مياهها صافية. راقبتني سمكة كبيرة خلال غوصتي التي استمرت 15 دقيقة، لكنني لم أجد أي خيوط.

عند رؤيتها من تحت الماء، تشجع الهوابط الكبيرة الإبداع تصوير. أجد السمكة ذات اللون الرمادي الداكن ذات الحواف الصفراء أغراض في زاوية - إنه من نفس النوع الموجود في أوبياريف، مع أن طوله ٢٥ سم. يخرج ثعبان البحر من الظلام إلى النور، ليختفي في لمح البصر.

بحيرتي سنيرموس وسنيرماس

يربط طريق مرصوف مدينة بياك بكوريم على الساحل الشمالي. ثلاث بحيرات مياه عذبة توحي بالحفر الغائرة، لكن لونها الأخضر التفاحي يمحو أي أمل.

توفر بحيرتي سنيرموس وسنيرماس مسابح رائعة للأطفال المحليين بفضل طوافاتهم العائمة وجذوعهم، ولكن تحت الماء، لا تتجاوز الرؤية 50 سم، ويبلغ أقصى عمق 12 مترًا حتى الطمي. إنه أمر مخيب للآمال.

كان شاطئ كوريم، الذي يقع في خليج على شكل حرف U، موقعًا لكارثة مدمرة تسونامي في عام ١٩٩٦. تانجونج ساروري، على الساحل الشمالي، عبارة عن رأس ذي مدرجات مرجانية مرتفعة. إنه جرف خلاب للغاية، يضم بركًا مائية عند انحسار المد.

المدرجات المرجانية المرتفعة في تانجونج ساروري

إلى الغرب تقع قرية وارسا، وخلفها يقع الجسر الذي يُمثِّل مدخل جزيرة سوبيوري، وهي أكثر جبلية من بياك. وهناك، يفصل الطريق بين الشمال والجنوب، ويؤدي إلى كوريدو.

على بعد 45 دقيقة جنوب الجسر يوجد كهف مانكورو المثير للاهتمام، والذي استخدمه أيضًا الجنود اليابانيون.

كهف مانكورو، جزيرة سوبيوري

بحيرة أوبسوندي

بشجاعةٍ عارمة، عدت إلى أوبسوندي بكل معداتي. تطوّع سالمون لحمل الدبابة: "لا مشكلة، أهل بابوا أقوياء!". لديّ ما يكفي لأحمله معي. حقيبة ظهر، الترس في الشبكة حقيبة والكاميرا على مسافة الذراع.

سمك السلمون قبل الغوص في بحيرة أوبسوندي

جذوع الأشجار تحت الماء في أوبسوندي

الأسماك في أوبسوندي

طائر إليوتريس أو طائر الخد الشوكي ذو العيون الخضراء

رغم قلة أشعة الشمس، تُعتبر الغوصة تجربة مثيرة. في المياه الزرقاء، أُعجب بمزيج جذوع الأشجار المُغطاة بالطحالب والطحالب المُعلقة، والأسماك التي لم يسبق لغواص أن رآها.

مع أقصى عمق يبلغ 13 مترًا، وجدت أيضًا كهفًا صغيرًا من الحجر الجيري، ولكن بحلول الوقت الذي أنهيت فيه الغوص لمدة 52 دقيقة كنت أرتجف.

كهف سيمبسون

يقع مكان مثير للاهتمام في قرية روار، حيث يتدفق جدول من كهف على جانب الجرف. ألقيتُ نظرة سريعة على المكان، وبعد أن تقدمتُ عشرة أمتار في النفق تحت الأرض، وجدتُ أن الماء يتدفق إلى حفرة عمودية عميقة تحيط بها طبقة من الحجر الجيري الحاد.

أغوص بمصباحي وحبل قوي مربوط بصخرة فوق الحفرة. على عمق 3.5 متر، يكون الممر مستويًا، لكنني أواجه طريقًا مسدودًا، لا أجد منفذًا أتسلل منه.

سيمبسون، "الرجل العملاق"، يعتقد أنني سأكون متحمسًا لرؤية بعض الكهوف اليابانية في الغابة خلف قرية روار. نظر إلى نعليّ بشك، لكنه قال مطمئنًا: "إنها على بُعد 200 متر فقط!"

اتضح أنها رحلة صعود شاقة وزلقة عبر الغابة، وتستغرق ساعة ذهابًا وإيابًا. وصلنا إلى فك الكهف الفاغر، عند سفح مجموعة من الصخور شديدة الانحدار، ولكن لم يكن هناك سبيل للدخول إليه بالشبشب.

في صباح الأحد التالي، كان سيمبسونز مستعدًا للذهاب إلى الكنيسة، مرتديًا قميصًا أبيض وربطة عنق سوداء. قال: "سأعود خلال ساعة". كنتُ نائمًا على كرسي في شرفته عندما عاد - بعد خمس ساعات ونصف.

بالعودة إلى الموقع، قطع سيمبسون بسرعة شجرتين نحيلتين مستقيمتين وحولهما إلى سلم يسمح لنا باجتياز مدخل الكهف.

يدخل سيمبسون إلى الكهف في غابة روار باستخدام سلم تم بناؤه بسرعة

الصواعد والهوابط الرائعة في كهف سيمبسون

يعتبر الكهف ضخمًا، ويحتوي على غرف مخفية، وهوابط، وشالات (تكوينات بلورات الكالسيت)، وأعمدة ضخمة وأعمدة رفيعة.

الأرضية مليئة بالزجاجات المكسورة والعلب الصدئة وعلب البسكويت المربعة. لا أستطيع تخيل الظروف المروعة التي عاش فيها هؤلاء الجنود اليابانيون في الظلام، كالجرذان. لا بد أنها كانت بائسة ومُحبطة نفسيًا.

أعمدة ضخمة

بعض بقايا الغاز قناعنظارات سيمبسون الدائرية ملقاة على الأرض خارج المدخل. أُطلق على الموقع اسم كهف سيمبسون.

ليما كامار

على يسار الطريق، في أسفل التل، يقع نصب تذكاري ياباني متواضع، يحمل عمودًا خشبيًا قديمًا محفورًا عليه نقوش كانجي. وعلى مقربة منه، يقع كهف ليما كامار، وهو كهف جوفي بخمس غرف. يوضح سيمبسون: "كان مستشفى يابانيًا خلال الحرب".

بقايا يابانية في كهف ليما كامار، رور

إنها مجموعة من الغرف الصغيرة المتصلة ببعضها بممرات ضيقة، تتناثر في إحدى زواياها قوارير الأدوية والزجاجات الفارغة. يُضفي هذا الجحر المخيف بُعدًا مُرعبًا على أهوال الماضي الغابر.

جزيرة أوي

في إحدى الأمسيات، التقيتُ بالبوباتي، يوسف مليانوس مارين، الزعيم السياسي لمنطقة بياك لأكثر من عشر سنوات. رجلٌ ودودٌ ولطيف، رحّب بي بحرارةٍ حاملاً طبقًا خزفيًا تقليديًا عليه صورة طائر الجنة "جيندراواسيه".

شرحتُ طبيعة عملي، وعرض عليّ بوباتي أن يأخذني إلى جزيرة أوي بقاربه. كشف سالمون عن وجود كهوف تحتوي على "مياه زرقاء" هناك.

يستغرق عبور البحر الهادئ نصف ساعة. شاطئ جزيرة أوي الرملي الأبيض مُحاط بأشجار جوز الهند المتمايلة؛ طفل يُجدّف بزورقه الخشبي.

طفل في زورق خارجي، جزيرة أوي

تعرض كنيسة كاثوليكية لافتة مكتوب عليها راراما بيبي باي:"أهلًا وسهلًا". نزور "الرجل العملاق" بيت ديماراس، وهو رجل ذو لحية بيضاء، تحيط بذقنه حلقة حمراء من عصير جوز التنبول.

بيت ديماراس، الرجل العملاق في جزيرة أوي

صعدنا إلى قمة تلة، وانفتح كهف جديد أسفل منحدر زلق. "هذا هو فنفونداي، أي الشعور بالسعادة... خلال الحرب، جاء الجنود الأمريكيون إلى هنا لجمع الماء". كان هناك مطار أمريكي على الجزيرة.

أشعلتُ مصباح رأسي وتسللتُ إلى الداخل. كنتُ بحاجةٍ إلى أداءٍ بهلوانيٍّ عبر الممرات الضيقة التي تكسوها الهوابط. صادفتُ بركةً صافيةً وفكرتُ: سأُلقي نظرةً عليها! سرعان ما انبهرتُ بغرفتين رائعتين تحت الماء، بهما هوابط وصواعد وشالات وقشّ (هوابط أنبوبية).

الهوابط في الغرفة الرئيسية لكهف فيلجود

الصواعد والهوابط في أعماق كهف فيلجود

حفرية صدفة تروشوس

وجدتُ أيضًا بعض الأحافير. عثرتُ على صدفة مشط بخمسة أصابع، وبعض أصداف تروشوس العمامة، وبعض المحار. يبلغ أقصى عمق 5.5 أمتار، وتستغرق الغوصة 20 دقيقة فقط، مما لا يسمح باستكشاف أي ممرات أخرى. تشكّل كهف فيلجود فوق الماء، ثم غمرته مياه الأمطار المتسربة عبر سطحه.

قبل مغادرة الجزيرة، رأى سالمون أنني سأهتم بحطام بعض الطائرات. وعدني قائلًا: "ليس بعيدًا!". مشيت لمدة 25 دقيقة عبر بستان جوز الهند وصولًا إلى شجيرات جزيرة أوي، وأوصلتني إلى طريق سريع مُغطى بالقطران - وهو المطار الأمريكي.

أمسح العرق عن جبهتي بظهر يدي. "ماذا عن الحطام؟" أسأل، وما زلت أتوق إلى الأشياء الحقيقية.

"الطائرات؟ أوه... لقد اختفت بالفعل!"