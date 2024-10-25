الغوص العميق مع كوستاس ثوكتاريدس

ما الذي يتطلبه الأمر لتحديد موقع غواصة مفقودة منذ أكثر من ثمانية عقود؟ من خلال البحث الدقيق والشغف بالتاريخ، أعلن كوستاس ثوكتاريدز مؤخرًا اكتشاف حطام الغواصة الثامنة، اتش ام اس شرطي فارس، كما ورد في ديفرنتيشارك بعض تجاربه في الاستكشاف تحت الماء في محادثة مع روس جيه روبرتسون، مع بحث إضافي للدكتور كونستانتينوس جياناكوس

كانت كل زاوية من زوايا كل غرفة مليئة بأكوام ضخمة غير منظمة من الكتب، وكانت الأرفف تئن تحت وطأة المعرفة المتراكمة. وكانت الأعمال الفنية البحرية تزين الجدران، وتخللتها أحيانًا خوذة غوص نحاسية أو بوصلة - وهي بقايا صامتة من الأعماق.

كان دخول هذه الشقة في ضواحي أثينا أشبه بعبور عالم آخر، إلى مكان مقدس حيث يجتمع التاريخ والاستكشاف والبحر. بدا الهواء وكأنه يهمس بأسرار المحيط.

صائد الحطام كوستاس ثوكتاريدس

لقد رحب بي مضيفى بإيماءة لطيفة، وأشار إلى طاولة طويلة كانت بمثابة مركز لا حصر له لاجتماعات ومناقشات عميقة. لقد جعلني سلوكه الدافئ والهادئ أشعر بالراحة على الفور، وسرعان ما بدأ حديثنا يتدفق.

وبينما كان يستعيد الكتب من الأرفف بمهارة أو يُخرج المجلدات المهترئة للتأكيد على نقطة ما، أصبح من الواضح: كنت في حضور شخص لا ينافس معرفته الواسعة إلا شغفه اللامحدود بكل الأمور البحرية.

لم يكن من المفترض أن يكون هذا الأمر مفاجئًا. ففي النهاية، كنت أتحدث إلى كوستاس ثوكتاريديس - وهو أسطورة في مجتمع الغوص الدولي، والذي يتردد صدى اسمه مثل الأعماق التي استكشفها.

سجل الغوص

يستحق سجل الغوص الشخصي لكوستاس أن يُحتفى به باعتباره كنزًا وطنيًا. فمنذ غوصه الأول في عام 1986، استكشف عددًا لا يحصى من حطام السفن، بما في ذلك عدد هائل من الغواصات. والجدير بالذكر أنه اكتشف في عام 1997 HMS فرساوس، التي ضربها لغم إيطالي في ديسمبر 1941 وتقع الآن على بعد 52 مترًا بين جزيرتي زاكينثوس وكيفالونيا اليونانيتين.

ومن خلال البحث البحت، كان أيضًا أول من حدد U-133، التي ضربها لغم يوناني في 14 مارس 1942، بعد وقت قصير من مغادرتها قاعدة الغواصات الألمانية في سلاميس، بالقرب من أثينا. وهي الآن تستقر على عمق 72 مترًا قبالة جزيرة إيجينا في خليج سارونيك.

بدأت رحلة كوستاس في الأعماق بعد إكماله تدريبًا متخصصًا في الغوص العميق باستخدام الغازات المختلطة في عام 1987، عندما انطلق إلى عالم الغوص الاحترافي الشاق. بعد تدريبه في مدارس حكومية مرموقة في المملكة المتحدة (HSE) وفرنسا (INPP & COMEX)، تقدم بسرعة إلى أعلى المستويات.

ثوكتاريدس في أيامه الأولى كغواص تجاري (كوستاس ثوكتاريدس)

بفضل اعتماده أحدث التقنيات، حصل على شهادة من شركة COMEX الفرنسية الشهيرة كطيار للغواصة ثيتيس للمركز الوطني للبحوث البحرية، وبصفته قائدًا لطائرات التحكم عن بعد.

قادته خبرته إلى استكشاف وتوثيق مئات من حطام السفن في القرن العشرين، بما في ذلك السفن التاريخية مثل المدمرات اليونانية فاسيليسا أولغا و العدار، الغواصة كاتسونيس، والسفينة البحرية السابقة HMHS بريتنيك]، أخت السفينة إلى جبار.

كما استكشف حطام قارب الطوربيد السريع التابع للبحرية اليونانية بي-25 كوستاكوس، التي غرقت في نوفمبر 1996 أثناء التدريبات البحرية بعد اصطدامها بعبارة الركاب سامينا قبالة جزيرة ساموس، مما أدى إلى فقدان أربعة من أفراد الطاقم.

يتذكر كوستاس: "كانت إحدى أصعب عمليات الغطس باستخدام الغاز المختلط في مسيرتي المهنية في عام 1996، أثناء ذروة الأزمة اليونانية التركية في جزر إيميا. وفي خضم التوترات المتزايدة، تحطمت مروحية تابعة للبحرية اليونانية من طراز AB 212 بشكل مأساوي شمال الجزر، وفقد طاقمها المكون من ثلاثة أفراد في البحر.

وقال "كجزء من عملية الانتشال، غاصت إلى عمق 96 متراً، وسط مياه متوترة سياسياً ومضطربة جسدياً لتحديد موقع مروحية PN21 الغارقة وانتشالها"، مؤكداً على مدى خبرته في العمليات عالية المخاطر تحت الماء.

الجوائز

وقد تم تكريم كوستاس عدة مرات نظير خدماته لليونان. فقد أشاد به وزير الدفاع الوطني السابق جيراسيموس أرسينيس شخصياً لإسهاماته، كما فعل الفريق أول كابرافيلوس، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني، لجهوده في استعادة جنديين مفقودين من بحيرة فولياجميني في عام 1993.

منظر ROV (كوستاس ثوكتاريدس)

في عام 1996 تم تكريمه مرة أخرى من قبل هيئة الأركان العامة للبحرية اليونانية ونائب الأدميرال باليوجيورجوس لدوره الحاسم في استعادة PN21 وفي نفس العام، تم تكريمه مرة أخرى من قبل نائب الأدميرال باليوجيورجوس لقيادته البحث عن واستعادة بي-25 كوستاكوسطاقم مفقود.

كما نال بفضل خبرته العديد من الأوسمة خارج المجال العسكري. ففي عام 2003، منحته وزارة النقل والاتصالات اليونانية، بالتعاون مع هيئة التحقيق في الحوادث الجوية وسلامة الطيران، وسامًا فخريًا لإسهاماته في استعادة الطائرات التي سقطت في المياه اليونانية.

في عام 1997، منحته الأكاديمية الدولية للآداب والفنون الميدالية الذهبية وجائزة الفضيلة والشجاعة المرموقة. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2000، كرمته جمعية الرفاق القدامى للغواصات البريطانية لاكتشافه فرساوس.

السعي الحثيث

كوستاس هو مؤلف بارع ومنتج أفلام وبرامج وثائقية تلفزيونية، متخصص في استكشاف حطام السفن التاريخية في القرن العشرين.

وفي السنوات الأخيرة، واصل تبني التكنولوجيا لدفع حدود اكتشافات الحطام العميقة، باستخدام المركبات التي تعمل عن بعد والتي يمكنها تحمل الضغوط والظروف الشديدة بشكل أفضل بكثير من الغواصين البشر.

"قال ضاحكًا: "إن قيادة مركبة تعمل عن بعد ليس بالأمر السهل على الإطلاق، كما تستطيع ابنتي أغابي أن تخبرك بذلك. إنها أول امرأة تحصل على شهادة تشغيل مركبة تعمل عن بعد في اليونان. ولا يتطلب الأمر مجموعة من المهارات المتخصصة فحسب، بل يتطلب أيضًا "الحاسة السادسة" للقيام بذلك بشكل جيد"، أضاف بفخر.

كوستاس ثوكتارديس وابنته أغابي يتجهان إلى موقع حطام السفينة (كوستاس ثوكتارديس)

ومع ذلك، فإن معدات المسح التي يستخدمها تتكون إلى حد كبير من جهاز سونار معدّل للبحث عن الأسماك، وليس من معدات متخصصة، وهو ما يؤكد أن المهارة والخبرة تفوقان الحاجة إلى أدوات باهظة الثمن.

إن ما يميز كوستاس هو شغفه الدؤوب الذي يدفعه إلى إجراء أبحاث متعددة الطبقات، وجمع السجلات التاريخية وروايات شهود العيان بعناية. ويقول كوستاس إنه مع كل حطام يكتشفه، يشعر بمتعة مبهجة ــ الإثارة التي تصاحب الكشف عن قصص لا يمكن أن توفرها إلا الأدلة المادية.

"في نوفمبر 2021، اكتشفت الغواصة الإيطالية من الحرب العالمية الثانية جانتينا، تم إطلاق طوربيد عليه بواسطة الغواصة البريطانية HMS تورباي في 5 يوليو 1941، كانت ترقد على عمق 103 أمتار جنوب ميكونوس، ولكن كان هناك تطور - قسم القوس بأكمله "لقد كان مفقودًا. لم يكن من الممكن العثور عليه في أي مكان، وهذا أزعجني حقًا. استغرق الأمر مني ثلاث سنوات أخرى للعثور عليه."

قاطع شباك مكافحة الغواصات على قوس سفينة جانتينا (كوستاس ثوكتاريدس) الموجود في النهاية

"لقد بحثت لمدة ثلاث سنوات؟"

"كلما أمكنني ذلك، نعم. اتضح أن مقدمة السفينة غرقت على الفور، لكن بقية السفينة استمرت في التقدم بقوة قبل أن تغرق أخيرًا.

"كان العثور على القوس أمرًا بالغ الأهمية - لم يؤكد هوية الحطام فحسب، حيث كان به آلية فريدة لقطع الشباك، بل كشف أيضًا أن فتحات الطوربيد كانت مغلقة. وهذا يعني أن الطاقم كان على حين غرة تمامًا من قبل السفينة الحربية HMS تورباي".

المركبة التي تعمل عن بعد تدور حول حطام سفينة (كوستاس ثوكتاريدس)

"يجب أن يكون الإصرار هو مفتاح نجاحك"، هذا ما قلته.

أجاب بحماس: "بالتأكيد، لقد استغرق الأمر مني 25 عامًا فقط للعثور على الغواصة HMS انتصار في عام 2023!

كنت أعرف القصة جيدًا - فقد عثر كوستاس في النهاية على طوربيدات فارغة في قاع البحر، مما ساعده على اكتشاف حطام السفينة المهم تاريخيًا.

في أعقاب الغزو الألماني لليونان في أبريل 1941 وإجلاء القوات البريطانية وقوات الكومنولث، كان هناك جهد مكثف لإجلاء الجنود العالقين وفي الوقت نفسه إنشاء شبكة سرية من الجواسيس والمخبرين المحليين لتخريب احتلال المحور.

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان. فقدان انتصار في أوائل عام 1942، خلال مهمة سرية للغاية نفذتها المخابرات البريطانية MI9 وجهاز العمليات الخاصة البريطانية والمعروفة باسم عملية إيزينجلاس، وجهت ضربة شديدة لعمليات الاستخبارات البريطانية في المنطقة، وخاصة بسبب الصراعات السياسية التي تسببت فيها.

فتحة غرفة المحرك المغلقة على متن سفينة HMS Triumph (كوستاس ثوكتاريدس)

البحث على الإنترنت

لقد تساءلت عما إذا كانت شبكة الإنترنت قد أثبتت أنها مفيدة في أبحاث كوستاس. فقال: "فقط على نطاق محدود، حيث لا تزال أغلب المواد المصدرية الأولية محفوظة على الورق فقط".

"اسمحوا لي أن أعطيكم مثالاً: في 22 أكتوبر 1943، أثناء العمليات بالقرب من جزيرة كاليمنوس، قامت المدمرة اليونانية RHN أدرياس ضربت لغمًا مزق قوسها بالكامل، لكنها لم تغرق.

"أرسلت المدمرة HMS للإنقاذ" هورورث، ضربت نفس حقل الألغام وغرقت، مما أدى إلى تضررها بشدة أدرياس لإنقاذ الناجين وكذلك طاقمها.

"على الرغم من كل الصعوبات، أدرياس "نجح في العودة إلى الإسكندرية في مصر، متجنبًا هجمات القوات الجوية الألمانية طوال الوقت، وفي النهاية وصل في السادس من ديسمبر/كانون الأول ولقي استقبالًا يليق بالبطولة - وهذا أمر مفهوم."

منظر آخر للـROV (Kostas Thoctarides)

تناول كوستاس ملفًا كبيرًا، وأخرج منه مخططًا قديمًا فتحه بعناية على الطاولة أمامي. كان المخطط يظهر سلسلة من الخطوط المتوازية المرسومة بدقة، وكل منها متصل بدوران بزاوية 180 درجة.

"بعد الحرب، أصبح قائد السفينة أدرياس"لقد تم تكليف يوانيس تومباس بتطهير نفس حقل الألغام الذي شل سفينته،" تابع. "هذا هو الرسم البياني لعملية إزالة الألغام تلك، وقد ساعدني في النهاية في تحديد موقع القوس المفقود للسفينة. أدرياسومن خلال نبرته، يبدو أن هذا الاكتشاف لم يكن مجرد انتصار تاريخي، بل انتصاراً شخصياً للغاية.

واختتم حديثه مبتسما: "إن مثل هذه المخططات البيانية غير موجودة على الإنترنت - حتى المعرفة بها غير متاحة على الإنترنت - وبالتالي فإن الباحث الحقيقي لا يزال يتعين عليه أن يلوث يديه، إذا جاز التعبير".

فريق الأب وابنته (كوستاس ثوكتارديس)

الغواصة الثامنة: HMS شرطي فارس

"وآخر اكتشافاتك؟ هل يمكنك أن تخبرني المزيد عن HMS شرطي فارس؟" انا سألت.

"حسنًا، بعد مرور 81 عامًا تم العثور عليه - على الرغم من أنه لم يكن إنجازًا بسيطًا واستغرق العديد من المحاولات وساعات لا حصر لها من البحث الدقيق."

فتحة مفتوحة لبرج القيادة في سفينة HMS Trooper (كوستاس ثوكتاريدس)

تقع الغواصة على عمق 253 متراً بين جزيرتي إيكاريا ودونوسا. "وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام مميزة: القوس والجزء الأوسط والجزء الخلفي. وتشير حالة الحطام إلى غرق عنيف بسبب انفجار لغم".

حطام ملتوي (كوستاس ثوكتارديس)

"يبدو أن الألغام كانت بمثابة لعنة الغواصات"، علقت.

"نعم، بالفعل. كان من المستحيل تقريبًا اكتشافها، وخاصة من غواصة. لن تعرف وجودها إلا إذا تعطل كابل أو اصطدمت بهيكل الغواصة - بحلول ذلك الوقت، كان الأوان قد فات بالفعل. لقد أودت بحياة الكثيرين.

"جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 64 فردًا على متن السفينة شرطي فارس لقد فقدوا حياتهم، والجزء الحاسم من الاكتشاف هو التأكد من أن مكان راحتهم لم يمسس. شرطي فارس "لم يحل هذا الحدث لغزًا عمره ثمانية عقود فحسب، بل كان أيضًا بمثابة تذكير رسمي بالتضحيات التي قدمها هؤلاء الرجال الشجعان."

تموجات الانعكاس

التفكير في الحطام التالي الذي سيتم العثور عليه (كوستاس ثوكتاريدس)

بالنسبة لكوستاس، لا تقتصر اكتشافاته على حل الألغاز فحسب، بل إنها تتعلق بالحفاظ على القصص التي قد تضيع مع مرور الزمن. ويعمل عمله كجسر بين التاريخ والحاضر، ويذكرنا بالروابط العميقة التي نتقاسمها مع أولئك الذين سبقونا، وأهمية تكريم إرثهم من خلال الاستكشاف والمعرفة.

إن الغوص عن بعد والغطس يسمح لنا باستكشاف هذه العوالم تحت الماء، مما يمكننا من استعادة وحماية تاريخ غني كان من الممكن أن يظل مخفيًا عنا إلى الأبد.

يدير كوستاس ثوكتارديس الشركات خدمات المركبات عن بعد و الكوكب الأزرق مركز الغوص في لافريو بالقرب من أثينا.

روس جيه روبرتسون، غواص متقدم في المياه المفتوحة والنيتروكس، هو مؤلف ومعلم لديه اهتمام كبير بحطام السفن في بحر إيجة وتاريخ الحرب العالمية الثانية اليونانية. يجمع بين هذه العناصر في العديد من المقالات في المجلات والصحف، وهو أيضًا أمين موقع الويب www2stories.org الدكتور كونستانتينوس جياناكوس، رائد مشاة متقاعد، يكتب لـ التاريخ العسكري مجلة (منشورات جوفوستيس)، الموقع الإلكتروني slpress.gr، وww2stories.org، الذي يركز على المواضيع الأنجلو يونانية خلال الحرب العالمية الثانية.

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