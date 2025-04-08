7 أسباب تجعل واكاتوبي هو المفضل لدى المعجبين

يُعد منتجع واكاتوبي أحد أشهر وجهات الغوص والغطس في العالم. يخطط ضيوف من جميع أنحاء العالم لزيارة هذه الجزيرة النائية، وفريق عمل المنتجع جاهز لاستقبالهم.

على مر السنين، وصف العديد من الزوار واكاتوبي بأنها "وجهة الأحلام"، ولكن ما الذي يجعل المنتجع يتربع على عرش قائمة الوجهات المفضلة لدى العديد من الغواصين؟ إليك بعض الأسباب.

بعيد ولكن يمكن الوصول إليه

7 أسباب تجعل واكاتوبي من المفضلين لدى المعجبين 9

يقع منتجع واكاتوبي على جزيرة صغيرة في منطقة نائية بإندونيسيا جنوب شرق سولاويزي. ولكن بخلاف العديد من الوجهات النائية، لن يتطلب الوصول إلى المنتجع قفزاتٍ مائيةً طويلةً، أو عبّاراتٍ بين الجزر، أو رحلاتٍ بسيارات الأجرة. بل يستقبل موظفو الاستقبال الضيوف الوافدين في مطار بالي، ويتولّون منذ تلك اللحظة كل شيء، من رفع الأغراض الثقيلة إلى تنسيق عمليات النقل وجدولة فترات التوقف الليلي. يتيح ذلك للضيوف الراحة والاستجمام قبل ركوب رحلة طيران مستأجرة مباشرة في منتصف الصباح إلى مهبط واكاتوبي الخاص. عند الوصول، يمكنكم الاسترخاء على الغداء والتخطيط لغوصة بعد الظهر، مع العلم أن حقائبكم قد سُلّمت إلى منزلكم أو فيلتكم، وأن معدات الغوص الخاصة بكم نُقلت إلى مركز الغوص وجاهزة للاستخدام.

الشاطئ مع المزيد

واكاتوبي هاوس ريف اكتسب سمعة طيبة كواحد من أفضل مواقع الغوص على الشاطئ في العالم. يمكن للغواصين والغواصين استكشاف هذا الموقع الشاسع والمتنوع لأيام، وإجراء اكتشافات جديدة مع كل غطسة. من الشاطئ، تحتوي منطقة واسعة من أسرة العشب ورؤوس الشعاب المرجانية على العديد من الكنوز الصغيرة التي تنتظر الاكتشافات. على بعد ثمانين مترًا من الشاطئ، يتحول رف ضحل مرصع بالشعاب المرجانية إلى منحدر وجدار شديد الانحدار ينحدر خارج نطاق الغوص. جدار House Reef على طول شمال وجنوب رصيف المنتجع مغطى بطبقة كثيفة من الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة ومراوح البحر والإسفنج والستريات، مع نتوءات تخلق أماكن استراحة للسلاحف المقيمة والكركند والقشريات الأخرى بينما تسبح العديد من أنواع الأسماك المدرسية في مكان قريب وخارجًا نحو اللون الأزرق.

غواصون يدافعون عن الجدار أسفل نهاية رصيف المنتجع.

الدخول إلى الشعاب المرجانية المنزلية سهل، حيث يمكن للغواصين والغواصين السباحة لمسافة قصيرة من الشاطئ أو نزول الدرج عند الرصيف. تجذب أكوام الرصيف أسماكًا صغيرة، وتتجمع بالقرب منها عشرات من شقائق النعمان البحرية التي تعج بأسماك المهرج الشهيرة. بالإضافة إلى ذلك، الموقع متاح للغواصين والغواصين ليلًا ونهارًا، وعند الطلب، تنقل قوارب "تاكسي" واكاتوبي الزوار إلى أجزاء أبعد من الشعاب المرجانية المنزلية ليتمكنوا من العودة إلى الرصيف براحة.

حديقة حيوانات تحت الماء

يمكن أن يصل طول السمكة المنتفخة النجمية العملاقة (Arothron Stellatus) إلى متر واحد. واكاتوبي، جنوب شرق سولاويزي، إندونيسيا

تُعد المحمية البحرية الخاصة، التي أنشأها ويدعمها منتجع واكاتوبي، موطنًا لبعضٍ من أكثر الشعاب المرجانية نقاءً وتنوعًا بيولوجيًا على وجه الأرض. يتميز كل موقع من المواقع الأربعين التي تزورها قوارب الغوص التابعة للمنتجع بجماله الخاص، إلا أن بعضها يحظى باهتمام خاص من الموظفين والغواصين على حدٍ سواء. من بين هذه المواقع: حديقةالحيوانعلى بُعد رحلة سريعة بالقارب من المنتجع، يُعد هذا الموقع أحد أكثر الأماكن التي تحتوي على أسماك في وسط إندونيسيا. بالقرب من الشاطئ، توفر رقعة من الشعاب المرجانية داخل خليج ذي قاع رملي مأوى لمجموعة كبيرة من الحياة البحرية المثيرة للاهتمام. ستكشف نظرة متأنية بين الشعاب المرجانية عن أسماك الضفدع وسمكة الأنبوب الشبح وسمكة العقرب الورقية المختبئة على مرأى من الجميع. قد يكشف الفحص الدقيق عن جوائز أصغر مثل جراد البحر القرفصاء المشعر، بينما سيسفر مسح القاع عن جحور غريبة مثل مراقب النجوم وروبيان السرعوف الذي يشبه الكائنات الفضائية. تتجول أسراب كبيرة من أسماك الماعز والشفاه الحلوة والفوسيلير. تعد شقائق النعمان الفطرية في حديقة الحيوان موطنًا لسمكة الأنبوب الفطرية التي تحمل اسمها، وهي سمكة أنبوبية بيضاء صغيرة ذات رأس مثلث الشكل يمنحها مظهر ثعبان بايثون صغير تحت الماء. تتكون حديقة الحيوانات بشكل أساسي من المرجان الصلب، ولكن هناك سلسلة صغيرة تمتد خارج الشعاب المرجانية على عمق حوالي 20 مترًا مع بعض الشعاب المرجانية الوردية الكبيرة المذهلة والشعاب المرجانية الناعمة الملونة وانحدار حاد في المياه العميقة.

ستخرج سمكة الأسد ذات البقعتين من مخبئها للبحث عن الطعام عندما تغرب الشمس.

حديقة الحيوانات هي أيضًا وجهة مفضلة للغوص الليلي. عند الغسق، تبرز أنواع عديدة من الأسماك الملونة من بين الشعاب المرجانية والأنقاض. تحت جنح الظلام الدامس، تجوب مجموعة جديدة من الحيوانات الليلية، مثل الحبار الصياد والديدان المفلطحة الملونة والعديد من أنواع أسماك الأسد، الشعاب المرجانية، بما في ذلك سمكة الأسد المراوغة ذات البقع المزدوجة. يُوجد هنا حبار قصير الذيل وأخطبوط، وستكشف أضواء الغوص عن آلاف العيون المتوهجة لمختلف أنواع الروبيان وسرطان البحر التي تتسكع في كل شق تقريبًا.

رحلة إلى الحافة

يسبح غواص بجوار الشعاب المرجانية على شكل سلسلة من التلال في موقع يسمى بليد، واكاتوبي، إندونيسيا.

الموقع الفريد المعروف باسم "بليد" يتكون من صف من الجبال البحرية الرفيعة المتوازية، ترتفع من حافة أعمق إلى مسافة مترين تقريبًا من السطح. عند النظر إليها من الجانب، تبدو التكوينات بأكملها وكأنها أسنان مسننة لسكين عملاق مثبت على حافتها، ومن هنا جاء اسمها. قممها طويلة لكنها ضيقة نوعًا ما. يمكن للغواصين الذين يقتربون من السطح رؤية جانبي التكوينات في آنٍ واحد من الأعلى. "بليد" هي من أكثر المناطق الخلابة، حيث تكتمل بمجموعات ملونة من الإسفنج العملاق ومراوح البحر التي يمكن أن يصل عرضها أحيانًا إلى أكثر من مترين إلى ثلاثة أمتار.

تنمو الشعاب المرجانية الحمراء السوطية بكثافة على الجوانب شديدة الانحدار لكل قمة، مما يوفر فرصًا رائعة لالتقاط الصور. غالبًا ما يمكن رؤية زنابق البحر متعددة الألوان تجثم على أطراف شعاب الغورغونيان، وهي تمد مجساتها لالتقاط فتات الطعام المارة. تسمح التيارات الخفيفة للغواصين بالانجراف من قمة إلى أخرى، مما يثير شعورًا بالطيران في حالة انعدام الوزن. باختصار، تُعدّ بليد تجربة لا تُنسى.

تنوع يرضي الجماهير

يقدم واكاتوبي خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق. يمكن للغواصين قضاء ساعات استرخاء على الشعاب المرجانية الضحلة واستكشاف الخلجان المحمية، أو الغوص على قمم الشعاب المرجانية التي تجذب أسرابًا كبيرة من الأسماك. تبدأ الشعاب المرجانية بالقرب من السطح، وتنخفض إلى أعماق تزيد عن 100 متر، مما يتيح فرصًا لاستكشاف مسارات طويلة ومتعددة المستويات، ويوفر للغواصين ذوي المدى البعيد فرصًا جديدة.

الراي اللاسع ذو البقع الزرقاء

يسعد الغواصون المتحمسون بمعرفة أن واكاتوبي وجهة ممتعة للعائلات والأطفال على حد سواء، حيث يوفر المنتجع مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية والشاطئية والبرية. يمكن ترتيب أكواخ صغيرة لاستيعاب العائلات، وتتوفر فيلات مطلة على الواجهة البحرية بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم توفر مساحة أكبر. يوفر برنامج مربيات الأطفال مساحة إضافية للآباء الجدد، بينما تتيح برامج "صانع الفقاعات" و"الغوص للصغار" للأطفال الصغار تجربة عالم ما تحت الماء بأمان. الشعاب المرجانية الرائعة التي تبهر الغواصين جذابة بنفس القدر لهواة الغوص السطحي، حيث يُعاملون باحترام مماثل للغواصين، ويتم الترحيب بهم على متن القوارب المتجهة إلى العديد من المواقع ذات المياه الضحلة. هذا يوفر فرصًا فريدة لأفراد العائلة غير الغواصين للمشاركة في هذا المرح.

الغوص لإحداث فرق

7 أسباب تجعل واكاتوبي من المفضلين لدى المعجبين 10

في عصرٍ يُصبح فيه التوجه نحو البيئة الخضراء هو الخيار الأمثل، لا تزال واكاتوبي رائدةً إقليميًا في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها. يُعد برنامج المنتجع التعاوني للحفاظ على الشعاب المرجانية، الحائز على جوائز، من أوائل البرامج من نوعه، حيث أرسى نموذجًا جديدًا للسياحة المستدامة. يُشغّل المنتجع محطاتٍ لإعادة التدوير وتخفيف آثار مياه الصرف الصحي، ويرعى حملات تنظيف أسبوعية يشارك فيها ما يصل إلى 100 شخص من السكان المحليين، ويتعاون بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية والحكومات بشأن قضايا إدارة النفايات. وقد لعب مالكو المنتجع دورًا محوريًا في توفير الطاقة الشمسية النظيفة في المنطقة.

ترحيبات حارة وفواصل سطحية لذيذة

مشاهدة غروب الشمس من رصيف واكاتوبي.

يفخر فريق واكاتوبي بتقديم مزيج خاص من الضيافة التي تجمع بين أخلاقيات الخدمة من فئة الخمس نجوم ودفء صديق العائلة. الابتسامات في كل مكان، ولا يوجد طلب تافه أو منسي. ومن أهم ما يميز تجربة واكاتوبي هو وقت تناول الطعام. لا يجتمع الطعام الفاخر والمواقع النائية دائمًا، لكن واكاتوبي يقدم استثناءً رائعًا ولذيذًا لهذه القاعدة. كما توفر الرحلات الجوية المستأجرة المباشرة التي تنقل الضيوف بسرعة إلى واكاتوبي، مطابخ المنتجع بإمدادات ثابتة من الأطعمة الطازجة والمنتجات من بالي ومن جميع أنحاء العالم.

الموقع الرئيسي لمطعم المنتجع على شاطئ البحر يخلق تجربة طعام متميزة في أجواء مريحة وأنيقة، مع قائمة تشمل مجموعة واسعة من الأطباق العالمية إلى جانب عينات مثيرة من المأكولات الإندونيسية، وكلها طازجة من قبل فريق طهي خبير. يسعد الطهاة بإعداد المأكولات المفضلة للضيوف عند الطلب ويمكنهم أيضًا تلبية مجموعة من المتطلبات الغذائية الخاصة.

هل ترغب بمعرفة المزيد عن منتجع واكاتوبي، أو ربما تخطط لزيارة جنته الصغيرة؟ تفضل بزيارة wakatobi.com حيث يمكنك إكمال استفسار سريع عن الرحلة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريقهم على office@wakatobi.com.