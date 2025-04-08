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7 أسباب تجعل واكاتوبي هو المفضل لدى المعجبين

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منتجع واكاتوبي للغوص | الشعاب المرجانية في واكاتوبي | شعاب واكاتوبي هاوس المرجانية | غواص مع سمكة منتفخة عملاقة. | غواصون في موقع الغوص المسمى بليد. | سمكة الراي اللاسعة ذات البقع الزرقاء | | لا تزال واكاتوبي رائدة إقليميًا في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها. | مشاهدة غروب الشمس من رصيف واكاتوبي
|||غواص مع سمكة منتفخة عملاقة من الشعاب المرجانية. |غواصون في موقع الغوص المسمى بليد في واكاتوبي. |سمكة الراي الزرقاء المرقطة |||مشاهدة غروب الشمس من رصيف واكاتوبي.

يُعد منتجع واكاتوبي أحد أشهر وجهات الغوص والغطس في العالم. يخطط ضيوف من جميع أنحاء العالم لزيارة هذه الجزيرة النائية، وفريق عمل المنتجع جاهز لاستقبالهم.

على مر السنين، وصف العديد من الزوار واكاتوبي بأنها "وجهة الأحلام"، ولكن ما الذي يجعل المنتجع يتربع على عرش قائمة الوجهات المفضلة لدى العديد من الغواصين؟ إليك بعض الأسباب. 

بعيد ولكن يمكن الوصول إليه

تقع واكاتوبي على جزيرة صغيرة في منطقة نائية من إندونيسيا في جنوب شرق سولاويزي.
7 أسباب تجعل واكاتوبي من المفضلين لدى المعجبين 9

يقع منتجع واكاتوبي على جزيرة صغيرة في منطقة نائية بإندونيسيا جنوب شرق سولاويزي. ولكن بخلاف العديد من الوجهات النائية، لن يتطلب الوصول إلى المنتجع قفزاتٍ مائيةً طويلةً، أو عبّاراتٍ بين الجزر، أو رحلاتٍ بسيارات الأجرة. بل يستقبل موظفو الاستقبال الضيوف الوافدين في مطار بالي، ويتولّون منذ تلك اللحظة كل شيء، من رفع الأغراض الثقيلة إلى تنسيق عمليات النقل وجدولة فترات التوقف الليلي. يتيح ذلك للضيوف الراحة والاستجمام قبل ركوب رحلة طيران مستأجرة مباشرة في منتصف الصباح إلى مهبط واكاتوبي الخاص. عند الوصول، يمكنكم الاسترخاء على الغداء والتخطيط لغوصة بعد الظهر، مع العلم أن حقائبكم قد سُلّمت إلى منزلكم أو فيلتكم، وأن معدات الغوص الخاصة بكم نُقلت إلى مركز الغوص وجاهزة للاستخدام. 

الشاطئ مع المزيد

واكاتوبي هاوس ريف اكتسب سمعة طيبة كواحد من أفضل مواقع الغوص على الشاطئ في العالم. يمكن للغواصين والغواصين استكشاف هذا الموقع الشاسع والمتنوع لأيام، وإجراء اكتشافات جديدة مع كل غطسة. من الشاطئ، تحتوي منطقة واسعة من أسرة العشب ورؤوس الشعاب المرجانية على العديد من الكنوز الصغيرة التي تنتظر الاكتشافات. على بعد ثمانين مترًا من الشاطئ، يتحول رف ضحل مرصع بالشعاب المرجانية إلى منحدر وجدار شديد الانحدار ينحدر خارج نطاق الغوص. جدار House Reef على طول شمال وجنوب رصيف المنتجع مغطى بطبقة كثيفة من الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة ومراوح البحر والإسفنج والستريات، مع نتوءات تخلق أماكن استراحة للسلاحف المقيمة والكركند والقشريات الأخرى بينما تسبح العديد من أنواع الأسماك المدرسية في مكان قريب وخارجًا نحو اللون الأزرق. 

غواصون يدافعون عن الجدار أسفل نهاية رصيف المنتجع في واكاتوبي.
غواصون يدافعون عن الجدار أسفل نهاية رصيف المنتجع.

الدخول إلى الشعاب المرجانية المنزلية سهل، حيث يمكن للغواصين والغواصين السباحة لمسافة قصيرة من الشاطئ أو نزول الدرج عند الرصيف. تجذب أكوام الرصيف أسماكًا صغيرة، وتتجمع بالقرب منها عشرات من شقائق النعمان البحرية التي تعج بأسماك المهرج الشهيرة. بالإضافة إلى ذلك، الموقع متاح للغواصين والغواصين ليلًا ونهارًا، وعند الطلب، تنقل قوارب "تاكسي" واكاتوبي الزوار إلى أجزاء أبعد من الشعاب المرجانية المنزلية ليتمكنوا من العودة إلى الرصيف براحة.

حديقة حيوانات تحت الماء

يمكن أن يصل طول السمكة المنتفخة النجمية العملاقة (Arothron Stellatus) إلى متر واحد. واكاتوبي، جنوب شرق سولاويزي، إندونيسيا
يمكن أن يصل طول السمكة المنتفخة النجمية العملاقة (Arothron Stellatus) إلى متر واحد. واكاتوبي، جنوب شرق سولاويزي، إندونيسيا

تُعد المحمية البحرية الخاصة، التي أنشأها ويدعمها منتجع واكاتوبي، موطنًا لبعضٍ من أكثر الشعاب المرجانية نقاءً وتنوعًا بيولوجيًا على وجه الأرض. يتميز كل موقع من المواقع الأربعين التي تزورها قوارب الغوص التابعة للمنتجع بجماله الخاص، إلا أن بعضها يحظى باهتمام خاص من الموظفين والغواصين على حدٍ سواء. من بين هذه المواقع: حديقةالحيوانعلى بُعد رحلة سريعة بالقارب من المنتجع، يُعد هذا الموقع أحد أكثر الأماكن التي تحتوي على أسماك في وسط إندونيسيا. بالقرب من الشاطئ، توفر رقعة من الشعاب المرجانية داخل خليج ذي قاع رملي مأوى لمجموعة كبيرة من الحياة البحرية المثيرة للاهتمام. ستكشف نظرة متأنية بين الشعاب المرجانية عن أسماك الضفدع وسمكة الأنبوب الشبح وسمكة العقرب الورقية المختبئة على مرأى من الجميع. قد يكشف الفحص الدقيق عن جوائز أصغر مثل جراد البحر القرفصاء المشعر، بينما سيسفر مسح القاع عن جحور غريبة مثل مراقب النجوم وروبيان السرعوف الذي يشبه الكائنات الفضائية. تتجول أسراب كبيرة من أسماك الماعز والشفاه الحلوة والفوسيلير. تعد شقائق النعمان الفطرية في حديقة الحيوان موطنًا لسمكة الأنبوب الفطرية التي تحمل اسمها، وهي سمكة أنبوبية بيضاء صغيرة ذات رأس مثلث الشكل يمنحها مظهر ثعبان بايثون صغير تحت الماء. تتكون حديقة الحيوانات بشكل أساسي من المرجان الصلب، ولكن هناك سلسلة صغيرة تمتد خارج الشعاب المرجانية على عمق حوالي 20 مترًا مع بعض الشعاب المرجانية الوردية الكبيرة المذهلة والشعاب المرجانية الناعمة الملونة وانحدار حاد في المياه العميقة.

ستخرج سمكة الأسد ذات البقعتين من مخبئها للبحث عن الطعام عندما تغرب الشمس.
ستخرج سمكة الأسد ذات البقعتين من مخبئها للبحث عن الطعام عندما تغرب الشمس.

حديقة الحيوانات هي أيضًا وجهة مفضلة للغوص الليلي. عند الغسق، تبرز أنواع عديدة من الأسماك الملونة من بين الشعاب المرجانية والأنقاض. تحت جنح الظلام الدامس، تجوب مجموعة جديدة من الحيوانات الليلية، مثل الحبار الصياد والديدان المفلطحة الملونة والعديد من أنواع أسماك الأسد، الشعاب المرجانية، بما في ذلك سمكة الأسد المراوغة ذات البقع المزدوجة. يُوجد هنا حبار قصير الذيل وأخطبوط، وستكشف أضواء الغوص عن آلاف العيون المتوهجة لمختلف أنواع الروبيان وسرطان البحر التي تتسكع في كل شق تقريبًا.

رحلة إلى الحافة

يسبح غواص بجوار الشعاب المرجانية على شكل سلسلة من التلال في موقع يسمى بليد، واكاتوبي، إندونيسيا.
يسبح غواص بجوار الشعاب المرجانية على شكل سلسلة من التلال في موقع يسمى بليد، واكاتوبي، إندونيسيا.

الموقع الفريد المعروف باسم "بليد" يتكون من صف من الجبال البحرية الرفيعة المتوازية، ترتفع من حافة أعمق إلى مسافة مترين تقريبًا من السطح. عند النظر إليها من الجانب، تبدو التكوينات بأكملها وكأنها أسنان مسننة لسكين عملاق مثبت على حافتها، ومن هنا جاء اسمها. قممها طويلة لكنها ضيقة نوعًا ما. يمكن للغواصين الذين يقتربون من السطح رؤية جانبي التكوينات في آنٍ واحد من الأعلى. "بليد" هي من أكثر المناطق الخلابة، حيث تكتمل بمجموعات ملونة من الإسفنج العملاق ومراوح البحر التي يمكن أن يصل عرضها أحيانًا إلى أكثر من مترين إلى ثلاثة أمتار. 

تنمو الشعاب المرجانية الحمراء السوطية بكثافة على الجوانب شديدة الانحدار لكل قمة، مما يوفر فرصًا رائعة لالتقاط الصور. غالبًا ما يمكن رؤية زنابق البحر متعددة الألوان تجثم على أطراف شعاب الغورغونيان، وهي تمد مجساتها لالتقاط فتات الطعام المارة. تسمح التيارات الخفيفة للغواصين بالانجراف من قمة إلى أخرى، مما يثير شعورًا بالطيران في حالة انعدام الوزن. باختصار، تُعدّ بليد تجربة لا تُنسى. 

تنوع يرضي الجماهير

يقدم واكاتوبي خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق. يمكن للغواصين قضاء ساعات استرخاء على الشعاب المرجانية الضحلة واستكشاف الخلجان المحمية، أو الغوص على قمم الشعاب المرجانية التي تجذب أسرابًا كبيرة من الأسماك. تبدأ الشعاب المرجانية بالقرب من السطح، وتنخفض إلى أعماق تزيد عن 100 متر، مما يتيح فرصًا لاستكشاف مسارات طويلة ومتعددة المستويات، ويوفر للغواصين ذوي المدى البعيد فرصًا جديدة. 

الراي اللاسع ذو البقع الزرقاء
الراي اللاسع ذو البقع الزرقاء

يسعد الغواصون المتحمسون بمعرفة أن واكاتوبي وجهة ممتعة للعائلات والأطفال على حد سواء، حيث يوفر المنتجع مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية والشاطئية والبرية. يمكن ترتيب أكواخ صغيرة لاستيعاب العائلات، وتتوفر فيلات مطلة على الواجهة البحرية بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم توفر مساحة أكبر. يوفر برنامج مربيات الأطفال مساحة إضافية للآباء الجدد، بينما تتيح برامج "صانع الفقاعات" و"الغوص للصغار" للأطفال الصغار تجربة عالم ما تحت الماء بأمان. الشعاب المرجانية الرائعة التي تبهر الغواصين جذابة بنفس القدر لهواة الغوص السطحي، حيث يُعاملون باحترام مماثل للغواصين، ويتم الترحيب بهم على متن القوارب المتجهة إلى العديد من المواقع ذات المياه الضحلة. هذا يوفر فرصًا فريدة لأفراد العائلة غير الغواصين للمشاركة في هذا المرح.

الغوص لإحداث فرق

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7 أسباب تجعل واكاتوبي من المفضلين لدى المعجبين 10

في عصرٍ يُصبح فيه التوجه نحو البيئة الخضراء هو الخيار الأمثل، لا تزال واكاتوبي رائدةً إقليميًا في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها. يُعد برنامج المنتجع التعاوني للحفاظ على الشعاب المرجانية، الحائز على جوائز، من أوائل البرامج من نوعه، حيث أرسى نموذجًا جديدًا للسياحة المستدامة. يُشغّل المنتجع محطاتٍ لإعادة التدوير وتخفيف آثار مياه الصرف الصحي، ويرعى حملات تنظيف أسبوعية يشارك فيها ما يصل إلى 100 شخص من السكان المحليين، ويتعاون بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية والحكومات بشأن قضايا إدارة النفايات. وقد لعب مالكو المنتجع دورًا محوريًا في توفير الطاقة الشمسية النظيفة في المنطقة.

ترحيبات حارة وفواصل سطحية لذيذة

مشاهدة غروب الشمس من رصيف واكاتوبي.
مشاهدة غروب الشمس من رصيف واكاتوبي.

يفخر فريق واكاتوبي بتقديم مزيج خاص من الضيافة التي تجمع بين أخلاقيات الخدمة من فئة الخمس نجوم ودفء صديق العائلة. الابتسامات في كل مكان، ولا يوجد طلب تافه أو منسي. ومن أهم ما يميز تجربة واكاتوبي هو وقت تناول الطعام. لا يجتمع الطعام الفاخر والمواقع النائية دائمًا، لكن واكاتوبي يقدم استثناءً رائعًا ولذيذًا لهذه القاعدة. كما توفر الرحلات الجوية المستأجرة المباشرة التي تنقل الضيوف بسرعة إلى واكاتوبي، مطابخ المنتجع بإمدادات ثابتة من الأطعمة الطازجة والمنتجات من بالي ومن جميع أنحاء العالم.

الموقع الرئيسي لمطعم المنتجع على شاطئ البحر يخلق تجربة طعام متميزة في أجواء مريحة وأنيقة، مع قائمة تشمل مجموعة واسعة من الأطباق العالمية إلى جانب عينات مثيرة من المأكولات الإندونيسية، وكلها طازجة من قبل فريق طهي خبير. يسعد الطهاة بإعداد المأكولات المفضلة للضيوف عند الطلب ويمكنهم أيضًا تلبية مجموعة من المتطلبات الغذائية الخاصة.

هل ترغب بمعرفة المزيد عن منتجع واكاتوبي، أو ربما تخطط لزيارة جنته الصغيرة؟ تفضل بزيارة wakatobi.com حيث يمكنك إكمال استفسار سريع عن الرحلة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريقهم على office@wakatobi.com.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
كيف تعمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل #scubadiving #askmark #twinset هل أنت مرتبك بشأن كيفية استخدام صمامات Twinset أو إجراء تمرين إغلاق الصمام بشكل صحيح؟ انت لست وحدك. في حلقة AskMark هذه، يشرح مارك كيفية عمل الصمامات على الأسطوانات المزدوجة، بما في ذلك كيفية فتحها وإغلاقها بأمان، وكيف تعمل صمامات العازل، ولماذا تعد مثاقب الصمامات (المعروفة أيضًا باسم مثاقب الإغلاق أو V-Drills) ضرورية لتشخيص التسريبات أثناء الغوص الفني والترفيهي. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والتقارير السياحية: https://divernet.com/ كما يشارك مارك نصائح حول ذاكرة العضلات للوصول إلى المشاركات اليمنى واليسرى، ومنطق العازل أولاً مقابل العازل أخيرًا، وكيفية منع الإفراط في الشد أو وضع الصمام بشكل غير آمن. يعد هذا الدليل مثاليًا للغواصين الذين ينتقلون إلى مجموعات التوأم، أو الغواصين الجانبيين الفضوليين بشأن إعدادات المجمعات، أو أي شخص يرغب في تحسين مهاراته في إدارة الغاز. أخبرنا في التعليقات كيف قام مدربك بتعليم تدريبات الصمامات ولا تنس ترك أسئلتك باستخدام #AskMark لتظهر في مقطع فيديو مستقبلي. @mostafametwally1 ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة غواص سكوبا): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة غواص سكوبا): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة غواص سكوبا): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

ما هي المدة التي يبقى فيها الهواء في خزان الغوص؟ نصائح مهمة للسلامة يجب أن تعرفها #scubadiving #askmark #scubatank هل تساءلت يومًا عن المدة التي يمكنك تخزين الهواء فيها في خزان الغوص الخاص بك قبل أن يفسد؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ هذا هو أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يطرحها الغواصون، خاصةً إذا كنت لا تغوص بانتظام. في هذا الفيديو، أجيب بالضبط على السؤال حول المدة التي يمكنك فيها الاحتفاظ بالهواء داخل أسطوانة الغوص قبل أن يتم تفريغها أو استبدالها. كما أشرح أيضًا لماذا يمكن أن تتدهور جودة الهواء بمرور الوقت، وكيف تلعب الرطوبة والمواد الملوثة دورًا، ولماذا يعد التخزين المناسب (مثل الحفاظ على الأسطوانات في وضع مستقيم) أمرًا مهمًا. نتحدث أيضًا عن إعادة تعبئة النيتروكس وكيفية تعامل متاجر الغوص مع تصريف الهواء قبل إعادة تعبئته بالغاز المختلط. سواء كنت تحتفظ بخزان ممتلئ بعد اختبار الضغط العالي أو تستعد فقط لرحلتك التالية، فإن هذا الفيديو يقدم لك نصائح واقعية للبقاء آمنًا والاستفادة القصوى من تعبئة الهواء الخاصة بك. قم بإدراج أسئلتك حول الغوص باستخدام #AskMark في التعليقات للحصول على فرصة للظهور في مقطع فيديو مستقبلي. ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة سكوبا دايفر): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة سكوبا دايفر): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ ثريدز: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة سكوبا دايفر): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ================================ 🎬مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU =================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات الخاصة بكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الموجود في هذا الفيديو هو لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

كم يدوم الهواء في خزان الغوص؟ نصائح سلامة مهمة يجب معرفتها

أفضل عروض الغوص التي لا ينبغي أن تفوتها في عام 2025 | تقويم أحداث الغوص العالمية #scubadiving #diveshow #scubatravel هل تبحث عن أفضل عروض الغوص لحضورها في عام 2025؟ إليك دليلك العالمي الكامل. في هذا الفيديو، يشارك مارك تحليلاً شهريًا لأهم معارض وفعاليات الغوص الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك DEMA، وGO Diving، وADEX، وScuba Show، وMIDE، والمزيد. سواء كنت تخطط لمقابلة مصنعي المعدات، أو اختبار أحدث تقنيات الغوص، أو حجز رحلة غوص، أو التواصل مع محترفي الغوص والمصورين تحت الماء، فإن هذا الفيديو يسلط الضوء على ما يقدمه كل حدث. هذا هو تقويم عروض الغوص المفضل لديك، من المعارض الدولية الضخمة مثل Boot Düsseldorf و EUDI إلى المعارض الإقليمية المفضلة في المملكة المتحدة وأستراليا وجنوب شرق آسيا. تحقق من الوصف للحصول على القائمة الكاملة والروابط للمواقع الرسمية. أخبرنا في التعليقات عن معرض الغوص الذي ستذهب إليه وما الذي أنت متحمس لرؤيته هذا العام ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO Diving (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص المتوسطي أبريل 4-6: معرض آسيا للغوص (ADEX) 22-25 مايو: معرض تايلاند للغوص (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع مستلزماتك الأساسية. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. الطوابع الزمنية 00:00 المقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض غوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض غوص 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA 🔔معرض غوص GO في المملكة المتحدة لا تدع نفسك تفوت فرصة زيارة هذا الموقع. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة سكوبا دايفر): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة سكوبا دايفر): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ ثريدز: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة سكوبا دايفر): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ================================ 🎬مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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