44% من الشعاب المرجانية التي تبني الشعاب المرجانية معرضة للخطر الآن

لا يقل عن 44% من أنواع الشعاب المرجانية التي تبني الشعاب المرجانية معرضة لخطر الانقراض العالمي، وفقًا للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والتي أعلنت نتائج تقييمها العالمي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان.

قام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بتقييم حالة الحفاظ على 892 نوعًا من الشعاب المرجانية التي تبني الشعاب المرجانية في المياه الدافئة القائمة الحمراء، الذي يحتفل حاليًا بالذكرى الستين لتأسيسه. وقد تم إجراء آخر تقييم من هذا القبيل قبل 60 عامًا، عندما اعتُبر حوالي 16% من الشعاب المرجانية مهددة بالانقراض.

وقالت الدكتورة جريتيل أغيلار المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "بينما يجتمع زعماء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو، فإن هذا التقييم العالمي للشعاب المرجانية يوضح بوضوح التأثيرات الشديدة لتغير المناخ بسرعة على الحياة على الأرض ويؤكد على شدة العواقب".

"إن النظم البيئية الصحية مثل الشعاب المرجانية ضرورية لسبل عيش الإنسان - توفير الغذاء، واستقرار السواحل، وتخزين الكربون. إن حماية التنوع البيولوجي ليس أمرًا حيويًا لرفاهيتنا فحسب، بل إنه أمر بالغ الأهمية لبقائنا.

"يظل تغير المناخ يشكل التهديد الرئيسي للشعاب المرجانية التي تبني الشعاب المرجانية ويدمر الأنظمة الطبيعية التي نعتمد عليها. يتعين علينا اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي إذا كنا نريد تأمين مستقبل مستدام للبشرية."

الشعاب المرجانية في راجا أمبات (مكتبة الصور التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة / جيسون سواندي)

واستندت النتائج إلى أحدث تحديث للحالة من شبكة مراقبة الشعاب المرجانية العالمية (GRMN) إلى جانب التهديدات الحالية والمستقبلية مثل الزيادة المتوقعة في ظاهرة الاحتباس الحراري وأحداث التبييض الكبرى، وذلك باستخدام بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

بالإضافة إلى تغير المناخ وأحداث التبييض الشديدة المرتبطة به، تشمل التهديدات الأخرى لصحة المرجان التلوث والجريان الزراعي والأمراض والصيد غير المستدام.

قرون الأيائل والأيائل

وقد عرض الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كأمثلة قرن الوعل (Acropora cervicornis) والمرجان ذو القرون (شجرة النخيل), الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في منطقة البحر الكاريبي والتي شهدت انخفاضات كبيرة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتلوث المياه، والأعاصير، والتأثيرات الشديدة لأمراض المرجان.

المرجان ذو قرون الأيل – مهدد بالانقراض في منطقة البحر الكاريبي (MSC)

وتتمثل الحلول الرئيسية لإنقاذ الشعاب المرجانية من الانقراض في خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي واتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة الأنواع على الصمود. كما أوصى المقيمون بإجراء المزيد من البحوث حول ما إذا كانت الشعاب المرجانية قادرة على التكيف مع المياه الدافئة، وكيف يمكن أن تتكيف، مع وجود أدلة محدودة على التكيف حتى الآن.

قال الدكتور ديفيد أوبورا، الرئيس المشارك لمجموعة المتخصصين في الشعاب المرجانية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "لقد علمنا منذ عقود أن الشعاب المرجانية تقع في طليعة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي العالمية، وهذه النتيجة الجديدة تؤكد ذلك".

"وبدون اتخاذ قرارات ذات صلة من جانب أولئك الذين لديهم القدرة على تغيير هذا المسار، فسوف نشهد المزيد من فقدان الشعاب المرجانية والاختفاء التدريجي لأنواع المرجان على نطاقات أكبر وأكبر."

الشعاب المرجانية في المياه الباردة

توجد أغلب الشعاب المرجانية في جميع أنحاء المحيطين الهندي والهادئ، ولكن التقييم العالمي للشعاب المرجانية التي تبني الشعاب المرجانية يشمل أيضًا 85 نوعًا من أنواع المحيط الأطلسي تم تسليط الضوء عليها مؤخرًا في بلوس واحد هذه الأنواع معرضة بشكل خاص لخطر التبييض السنوي الشديد، والتلوث، والأمراض.

وتستمر عمليات تقييم القائمة الحمراء للشعاب المرجانية في المياه الباردة، حيث تم تقييم 22 نوعًا فقط من إجمالي أكثر من 4,000 نوع حتى الآن. وتشمل التهديدات الرئيسية لهذه الأنواع صيد القاع، والتعدين في أعماق البحار، وحفر النفط والغاز، ووضع الكابلات في أعماق البحار، مع وجود الشعاب المرجانية البيضاء (ديسموفيلوم بيرتوسوم) مثال واحد على الأنواع التي تم تقييمها على أنها معرضة للخطر.

"أحدث تقييم عالمي يحمل أخبارًا مقلقة للشعاب المرجانية، حيث يُعتبر أكثر من 340 نوعًا الآن معرضًا لخطر الانقراض"، كما قال مؤسسة MSC المستشار العلمي الرئيسي البروفيسور ديفيد سميث.

"إن وجود محيط بدون شعاب مرجانية فعالة سيكون حقيقة قاتمة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حلول لأزمة المناخ وفي نفس الوقت معالجة أزمة الشعاب المرجانية اليوم."

أيضا على ديفرنيت: علماء يكتشفون شعابًا مرجانية مقاومة للحرارة مخفية في مكان واضح, انهيار الشعاب المرجانية: هل يمكن إنقاذ شعابنا المرجانية؟, مزارعو المرجان يعيدون تشكيل المستقبل, تعزيز كبير لمقاومة الحرارة بفضل الشعاب المرجانية الفائقة من SECORE