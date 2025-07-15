حطام مدمرة يابانية من الحرب العالمية الثانية يُعيد كتابة التاريخ

في إنجاز آخر في التاريخ البحري، تم العثور على حطام المدمرة التابعة للبحرية الإمبراطورية اليابانية تيروزوكيتم اكتشاف الحطام المفقود أثناء حملة غوادالكانال الوحشية في الحرب العالمية الثانية في 2 يوليو في آيرون بوتوم ساوند بواسطة فريق بقيادة Ocean Exploration Trust على متن سفينة الاستكشاف النوتر البحار حيوان.

تم تحديد موقع حطام السفينة على عمق أكثر من 800 متر قبالة كيب إسبيرانس في جزيرة جوادالكانال، باستخدام خرائط متقدمة من مركبة سطحية غير مأهولة تابعة لجامعة نيو هامبشاير دريكس قبل أن يتم استكشافها بواسطة المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد هرقل و أتالانتا.

IJN تيروزوكي (القمر الساطع) ، أكيزوكيمدمرة من الفئة 100، لم يمضِ على خدمتها سوى ثلاثة أشهر عندما لقيَت حتفه. كانت هذه السفينة، المُجهزة بمدافع قوية ثنائية الاستخدام عيار 134 ملم، بطول XNUMX مترًا، السفينة الرئيسية الجديدة للأدميرال رايزو تاناكا خلال رحلاته الإمدادية "طوكيو إكسبريس". صُممت في الأصل لحماية السفن من هجمات الطائرات.

سفينة شقيقة تيروزوكي آي جي إن أكيزوكي (متحف كوري البحري)

في الساعات الأولى من صباح 12 ديسمبر 1942، كما كانت البحرية اليابانية تيروزوكي كانت تحمي سفن الإمداد قبالة الساحل الشمالي لجزيرة جوادالكانال، وكانت قوارب الدورية الأمريكية PT-37 و PT-40 اعترضت القافلة.

ضربت السفن الصغيرة تيروزوكي أُصيبت مؤخرة السفينة بطوربيدين من طراز Mk-8، ما أدى إلى كسر دفتها وتعطيلها وإشعال النار فيها. وبعد ساعات، أدى انفجار هائل إلى غرق المدمرة.

قُتل تسعة من أفراد الطاقم، لكن تم إنقاذ 197 شخصًا بواسطة المدمرات المرافقة، بينما تمكن 156 آخرون من السباحة إلى جوادالكانال.

منظر IJN Teruzuki (صندوق استكشاف المحيطات)

يقع الحطام على عمق 800 متر (مؤسسة استكشاف المحيطات)

القفز والغوص

تم إجراء غوص مرتد أولي للتحقق من الشذوذ الذي تم تحديده أثناء عمليات رسم خرائط المياه الضحلة، قبل أن تنزل المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد لمسح موقع الحطام والتقاط صور للسفينة.

"لقد تم الحفاظ على سرية خطط السفن البحرية اليابانية أثناء الحرب، لدرجة أنه لم يتم نشر أي صور تاريخية لها." تيروزوكي "لا تزال هذه السفن موجودة اليوم"، صرحت مؤسسة استكشاف المحيطات. "يُعد هذا المسح أول نظرة على السفينة لهذا الجيل".

لاحظ الخبراء في البداية انهيار مقدمة السفينة وتسويتها، وميلها إلى الميناء. كانت أبراج المدافع الأمامية "فائقة الإطلاق" سليمة، لكنها موجهة في الاتجاه الخاطئ - نحو السماء - وفي الخلف، سقط جزء كبير من الهيكل العلوي إلى أحد الجانبين.

القوس، مائل على جانبه (مؤسسة استكشاف المحيطات)

تبرز مركبة ROV Hercules أبراج المدافع الأمامية الموجهة نحو السماء (مؤسسة استكشاف المحيطات)

ومن الجدير بالذكر أنه تم رصد قنابل أعماق غير منفجرة في الجزء الخلفي المنفصل والمنهار بطول 18 متراً، والذي يقع على بعد أكثر من 200 متر من موقع الحطام الرئيسي.

وأشار هذا إلى أن الأجهزة المتفجرة لم تكن مسؤولة عن تفجير مؤخرة السفينة، كما كان يُعتقد سابقًا، ولكنها انفصلت إما نتيجة ضربات الطوربيد أو عندما كانت السفينة تغرق.

ROV Hercules يضيء المؤخرة المنفصلة (Ocean Exploration Trust)

رسوم العمق على درابزين سطح السفينة في مؤخرة السفينة السليمة (مؤسسة استكشاف المحيطات)

وتمكن خبراء يابانيون، ومن بينهم الدكتور جون كيمورا من جامعة توكاي وهيروشي إيشي من جامعة كيوتو، من تأكيد هوية الحطام من خلال التحليل البنيوي والارتباط التاريخي.

صوت آيرون بوتوم

كان مضيق آيرون بوتوم مسرحًا لخمس معارك بحرية كبرى أسفرت عن خسارة أكثر من 20,000 ألف روح و111 سفينة بحرية و1,450 طائرة بين أغسطس وديسمبر 1942. وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى البقايا المتناثرة في قاع البحر، والتي لا تزال قيد الاكتشاف.

تم تحديد موقع أقل من 100 من هذه السفن والطائرات العسكرية الأميركية واليابانية والأسترالية والنيوزيلندية حتى الآن، ولكن يعتقد أنها تقع جميعها ضمن منطقة تبلغ مساحتها 46 × 74 كيلومترًا، وعمق يصل إلى 1,400 متر.

كان الاكتشاف جزءًا من رحلة علم الآثار البحرية في جزيرة جوادالكانال التي استمرت 21 يومًا إلى مضيق آيرون بوتوم، بدعم من إدارة استكشاف المحيطات الوطنية في الولايات المتحدة، وحكومة جزر سليمان ومؤسسات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

تيروزوكي كانت الحطام الثاني عشر الذي تم استكشافه خلال الرحلة الاستكشافية، والتي يبث غطساته على الهواء مباشرة. وبصرف النظر عن الاكتشاف المهم لـ القوس المقطوع من يو إس إس نيو أورليانز (بقية الطراد تمكن من العودة بسلام إلى الولايات المتحدة!)، كما ورد مؤخرًا على ديفرنتكما استكشف الفريق أيضًا حطام السفن التي تشمل USS نورثهامبتون و USS فينسين.

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