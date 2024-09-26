أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

صائدو حطام السفن يحلون لغزًا آخر في البحيرات العظمى

اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
غواصون من جمعية ويسكونسن التاريخية يفحصون محرك البخار الخاص بجون إيفنسون (بريندون بايلود)
غواصون من جمعية ويسكونسن التاريخية يفحصون محرك البخار الخاص بجون إيفنسون (بريندون بايلود)

منذ ثمانينيات القرن العشرين، تولى العديد من الغواصين تحدي العثور على حطام السفينة جون ايفنسون في بحيرة ميشيغان، أعلن أحد أندية الغوص عن مكافأة قدرها 500 دولار - ولكن لم يتم اكتشاف قارب السحب البخاري المفقود في عام 1895 إلا الآن - على عمق 13 مترًا فقط تحت الماء.

عمل المؤرخان البحريان بريندون بايلود وروبرت جاك، اللذان اشتهرا بالفعل بتحديد موقع حطام سفينتين تاريخيتين في البحيرات العظمى في العامين الماضيين، عن كثب مع جمعية ويسكونسن التاريخية وضيقوا منطقة البحث باستخدام الصحف المعاصرة وحسابات القبطان الخاصة قبل تطبيق السونار الجانبي عالي الدقة على المهمة. 

لقد خصصوا ثلاثة أيام من يوم 13 سبتمبر للصيد، لكن بحثهم كان دقيقًا للغاية لدرجة أن الأمر استغرق خمس دقائق فقط للعثور على العلامة، على بعد أربعة أميال شمال شرق ألغوما بالقرب من جرين باي.

صائدو حطام السفن بايلود وجايك وقارب الأول (بريندون بايلود)
صائدو حطام السفن بايلود وجايك بجانب قارب الأول (بريندون بايلود)
غلاية جون إيفنسون كما ظهرت لأول مرة على جهاز السونار الجانبي DeepVision Little Eye (بريندون بايلود)
جون ايفنسون برزت المرجل في المسح الضوئي (بريندون بايلود)

ما ظهر على شاشة سونار DeepVision Little Eye كان عبارة عن مرجل كبير، وعندما نشر الزوجان مركبتهما التي تعمل عن بعد، كشفا أيضًا عن هيكل السفينة مع المروحة العملاقة والمحرك البخاري والعديد من القطع الأخرى من الآلات.

المرجل البخاري الضخم (تامارا تومسون، الجمعية التاريخية لولاية ويسكونسن)
المرجل البخاري الضخم (تامارا تومسون / جمعية ويسكونسن التاريخية)

وصلت عالمة الآثار تحت الماء في ولاية ويسكونسن تامارا تومسون في اليوم التالي مع الغواص زاك ويتروك لمسح وتوثيق وتأكيد هوية الحطام الذي أبلغ عنه بايلود وجايك. من أكثر من 2,000 صورة عالية الدقة التقطها الغواصون، أنشأ ويتروك نموذجًا ثلاثي الأبعاد للتصوير الفوتوغرامتري. 

نموذج التصوير الفوتوغرامتري لجون إيفنسون صورة ثابتة لنموذج التصوير الفوتوغرامتري لجون إيفنسون. يمكن مشاهدة النموذج هنا https://skfb.ly/pqXAC تصوير زاك ويتروك
صورة ثابتة لنموذج التصوير الضوئي للأرض جون ايفنسون (زاك ويتروك)

تم تسميته على اسم الباني

تم بناء قاطرة الأخشاب البخارية التي يبلغ طولها 16 مترًا بواسطة جون إيفنسون في ميلووكي عام 1884 وتم تسميتها باسمه. تم استخدامها بشكل أساسي لسحب السفن إلى قناة ستيرجن باي للسفن وعبرها، وكذلك لإنقاذ حطام السفن، وفي سنواتها الأخيرة كانت تنقل الصنادل المحملة بالحجارة من مقلع الأخوين لوري في ستيرجن باي إلى موانئ البحيرات في ويسكونسن.

جون إيفنسون حوالي عام 1890 (بريندون بايلود بإذن من عائلة هارولد جيه بيناش)
جون ايفنسون حوالي عام 1890 (بريندون بايلود بإذن من عائلة هارولد جيه بيناش)

في 5 يونيو 1895، جون ايفنسون كانت السفينة قد خضعت للتو لإصلاحات في الغلايات عندما قرر قائدها جون لوري الاستجابة لطلب وسحب سفينة أكبر بكثير عبر القناة، وهي البارجة البخارية أنا واتسون ستيفنسون وكانت البحيرة مضطربة بسبب الرياح القوية. 

سفينة I Watson Stephenson التي أغرقت القاطرة John Evenson (مجموعة C Patrick Labadie)
أنا واتسون ستيفنسون، مما أدى إلى انقلاب جون ايفنسون (مجموعة سي باتريك لابادي)

أثناء محاولة أخذ الخط جون ايفنسون عبرت مقدمة القارب السريع الحركة، الذي أمسك به من المؤخرة. جون ايفنسون انقلبت السفينة على مقدمة السفينة الأخرى وغاصت في الماء خلال ثلاث دقائق.

تم إلقاء القبطان لوري وأربعة من أفراد الطاقم في الماء وتم إنقاذهم في وقت لاحق ولكن رجل الإطفاء مارتن "بالدي" بوسويل، الذي كان نائماً تحت سطح السفينة، لم يتمكن من إنقاذه.

فكرت في الأمر بشكل أفضل

في عام 1897 قرر الأخوان لوري إنقاذ قاطرة القطر واستأجرا قاربًا لهذه المهمة، ولكن لأنهما كانا قد حصلا بالفعل على تعويض التأمين فقد واجها احتمال حدوث نزاع ضار مع شركة التأمين، وفي النهاية تركا الحطام حيث كان، وآلاته سليمة.

المروحة (تامارا تومسون / جمعية ويسكونسن التاريخية)
المروحة (تامارا تومسون / جمعية ويسكونسن التاريخية)

وقد تم الإبلاغ عن غرق السفينة على نطاق واسع في ذلك الوقت، ولكن يبدو أن تفاصيل عمق المياه قد تباينت على نطاق واسع، من ما بين 15 متراً إلى 90 متراً، الأمر الذي أربك الباحثين على مر السنين.

الآن الخطة هي ترشيح الحطام للولايات المتحدة السجل الوطني للأماكن التاريخية وأصبحت متاحة للغواصين الرياضيين للزيارة.

يعد بايلود وجايك عضوين في جمعية علم الآثار تحت الماء في ولاية ويسكونسن، والتي تشجع مشاركة اكتشافات حطام السفن مع الجمهور.

وكان صائدو الحطام مسؤولين عن العثور على بقايا سليمة من السفينة الشراعية ترينيداد في بحيرة ميشيغان في يونيو 2023، كما ورد في ديفرنت، وكذلك السفينة الشراعية مارغريت موير بعد سنة.

استكشف نموذج التصوير الضوئي ل جون ايفنسون.

أيضا على ديفرنيت: ترينيداد تتألق حتى بين حطام البحيرات العظمى, حطام الباخرة الغارقة على عمق 108 أمتار يظهر بمظهر جديد, العثور على سفينة شراعية قديمة في بحيرة ميشيغان, اكتشاف حطام البحيرة لا يستطيع تفسير السلوك الغريب للقبطان

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

رابط موقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz انضم إلى معجبينا: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:19 Scuba.com 02:13 فك الصندوق 03:51 المواصفات 09:40 المراجعة

رابط موقع Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
جون: وفاة 4 غواصين بعد أن تم امتصاصهم في الأنابيب
ليز جونز: سفينة SS United States ستصبح أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم
جيفري برايان: سفينة SS United States ستصبح أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم
lesleybrooke2005@yahoo.co.uk: تمثال لنهر كينت – رسم الغواص في غرينادا قريبًا
بيري باباكوستاس: سفينة SS United States ستصبح أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم
أخبار حديثة
إلغاء البحث عن غواص في كورنوال إلغاء البحث عن غواص في كورنوال
اكتشافات غواص في ميناء قلعة البحر الأسود اكتشافات غواص في ميناء قلعة البحر الأسود
نساء يقتحمن فرق الغوص التابعة للبحرية النيوزيلندية والكورية نساء يقتحمن فرق الغوص التابعة للبحرية النيوزيلندية والكورية
تعزيز كبير لمقاومة الحرارة من الشعاب المرجانية الفائقة من Secore تعزيز كبير لمقاومة الحرارة من الشعاب المرجانية الفائقة من Secore
العائلة والأصدقاء مستهدفون في حملة الإحالة الخاصة بـ PADI العائلة والأصدقاء مستهدفون في حملة الإحالة الخاصة بـ PADI
أيرلندا تحصل على أول شعاب مرجانية اصطناعية أيرلندا تحصل على أول شعاب مرجانية اصطناعية

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x