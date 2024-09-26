صائدو حطام السفن يحلون لغزًا آخر في البحيرات العظمى

منذ ثمانينيات القرن العشرين، تولى العديد من الغواصين تحدي العثور على حطام السفينة جون ايفنسون في بحيرة ميشيغان، أعلن أحد أندية الغوص عن مكافأة قدرها 500 دولار - ولكن لم يتم اكتشاف قارب السحب البخاري المفقود في عام 1895 إلا الآن - على عمق 13 مترًا فقط تحت الماء.

عمل المؤرخان البحريان بريندون بايلود وروبرت جاك، اللذان اشتهرا بالفعل بتحديد موقع حطام سفينتين تاريخيتين في البحيرات العظمى في العامين الماضيين، عن كثب مع جمعية ويسكونسن التاريخية وضيقوا منطقة البحث باستخدام الصحف المعاصرة وحسابات القبطان الخاصة قبل تطبيق السونار الجانبي عالي الدقة على المهمة.

لقد خصصوا ثلاثة أيام من يوم 13 سبتمبر للصيد، لكن بحثهم كان دقيقًا للغاية لدرجة أن الأمر استغرق خمس دقائق فقط للعثور على العلامة، على بعد أربعة أميال شمال شرق ألغوما بالقرب من جرين باي.

صائدو حطام السفن بايلود وجايك بجانب قارب الأول (بريندون بايلود)

• جون ايفنسون برزت المرجل في المسح الضوئي (بريندون بايلود)

ما ظهر على شاشة سونار DeepVision Little Eye كان عبارة عن مرجل كبير، وعندما نشر الزوجان مركبتهما التي تعمل عن بعد، كشفا أيضًا عن هيكل السفينة مع المروحة العملاقة والمحرك البخاري والعديد من القطع الأخرى من الآلات.

المرجل البخاري الضخم (تامارا تومسون / جمعية ويسكونسن التاريخية)

وصلت عالمة الآثار تحت الماء في ولاية ويسكونسن تامارا تومسون في اليوم التالي مع الغواص زاك ويتروك لمسح وتوثيق وتأكيد هوية الحطام الذي أبلغ عنه بايلود وجايك. من أكثر من 2,000 صورة عالية الدقة التقطها الغواصون، أنشأ ويتروك نموذجًا ثلاثي الأبعاد للتصوير الفوتوغرامتري.

صورة ثابتة لنموذج التصوير الضوئي للأرض جون ايفنسون (زاك ويتروك)

تم تسميته على اسم الباني

تم بناء قاطرة الأخشاب البخارية التي يبلغ طولها 16 مترًا بواسطة جون إيفنسون في ميلووكي عام 1884 وتم تسميتها باسمه. تم استخدامها بشكل أساسي لسحب السفن إلى قناة ستيرجن باي للسفن وعبرها، وكذلك لإنقاذ حطام السفن، وفي سنواتها الأخيرة كانت تنقل الصنادل المحملة بالحجارة من مقلع الأخوين لوري في ستيرجن باي إلى موانئ البحيرات في ويسكونسن.

• جون ايفنسون حوالي عام 1890 (بريندون بايلود بإذن من عائلة هارولد جيه بيناش)

في 5 يونيو 1895، جون ايفنسون كانت السفينة قد خضعت للتو لإصلاحات في الغلايات عندما قرر قائدها جون لوري الاستجابة لطلب وسحب سفينة أكبر بكثير عبر القناة، وهي البارجة البخارية أنا واتسون ستيفنسون وكانت البحيرة مضطربة بسبب الرياح القوية.

• أنا واتسون ستيفنسون، مما أدى إلى انقلاب جون ايفنسون (مجموعة سي باتريك لابادي)

أثناء محاولة أخذ الخط جون ايفنسون عبرت مقدمة القارب السريع الحركة، الذي أمسك به من المؤخرة. جون ايفنسون انقلبت السفينة على مقدمة السفينة الأخرى وغاصت في الماء خلال ثلاث دقائق.

تم إلقاء القبطان لوري وأربعة من أفراد الطاقم في الماء وتم إنقاذهم في وقت لاحق ولكن رجل الإطفاء مارتن "بالدي" بوسويل، الذي كان نائماً تحت سطح السفينة، لم يتمكن من إنقاذه.

فكرت في الأمر بشكل أفضل

في عام 1897 قرر الأخوان لوري إنقاذ قاطرة القطر واستأجرا قاربًا لهذه المهمة، ولكن لأنهما كانا قد حصلا بالفعل على تعويض التأمين فقد واجها احتمال حدوث نزاع ضار مع شركة التأمين، وفي النهاية تركا الحطام حيث كان، وآلاته سليمة.

المروحة (تامارا تومسون / جمعية ويسكونسن التاريخية)

وقد تم الإبلاغ عن غرق السفينة على نطاق واسع في ذلك الوقت، ولكن يبدو أن تفاصيل عمق المياه قد تباينت على نطاق واسع، من ما بين 15 متراً إلى 90 متراً، الأمر الذي أربك الباحثين على مر السنين.

الآن الخطة هي ترشيح الحطام للولايات المتحدة السجل الوطني للأماكن التاريخية وأصبحت متاحة للغواصين الرياضيين للزيارة.

يعد بايلود وجايك عضوين في جمعية علم الآثار تحت الماء في ولاية ويسكونسن، والتي تشجع مشاركة اكتشافات حطام السفن مع الجمهور.

وكان صائدو الحطام مسؤولين عن العثور على بقايا سليمة من السفينة الشراعية ترينيداد في بحيرة ميشيغان في يونيو 2023، كما ورد في ديفرنت، وكذلك السفينة الشراعية مارغريت موير بعد سنة.

استكشف نموذج التصوير الضوئي ل جون ايفنسون.

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