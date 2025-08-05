صائدو الحطام يبحثون عن باخرة واحدة، ويجدون أخرى

تم اكتشاف حطام سفينة تعود للقرن التاسع عشر في نهر فوكس في أوشكوش في ولاية ويسكونسن - لم تكن السفينة التي توقع فريق المسح العثور عليها ولكن واحدة تم بناؤها في نفس الأحواض.

أعضاء جمعية ويسكونسن للآثار تحت الماء (WUAA)) كانوا يقومون بمسح سونار عالي الدقة لمدة خمس ساعات كجزء من مشروع جمعية ويسكونسن التاريخية برنامج الحفاظ على البيئة البحرية.

وكانت المسوحات السابقة صغيرة ومحلية، لذا كان الفريق يحاول رسم خريطة لجميع مواقع الحطام المحتملة في امتداد 4 كيلومترات من النهر الذي يصب في بحيرة وينيباجو.

وسيسمح نظام السونار DeepVision الخاص بهم بتغطية كامل عرض النهر الذي يبلغ 150 مترًا في مرور واحد، وتصوير الأشياء المثيرة للاهتمام بدقة عالية للغاية.

رافعة LW من بين السفن البخارية الأخرى على نهر المسيسيبي حوالي عام 1872 (المجموعات الخاصة بمكتبة مورفي)

وكان المحققون يأملون في العثور على الباخرة المفقودة التي تسمى مدينة برلينبُنيت عام ١٨٥٦، ومن المعروف تاريخيًا أنها غرقت في ذلك الجزء من النهر. استُخدمت السفينة لنقل الركاب والبضائع بين برلين وأوشكوش، وكان طولها ٣٠ مترًا وعرضها ٥.٥ مترًا.

في نوفمبر ١٨٧٠، كان قد رُسِمَ بالقرب من حوض بناء السفن في أوشكوش لإجراء إصلاح شامل للشتاء عندما اندلع حريق على متنه. كان لا بد من قطع سلسلة المرساة، مما ترك... مدينة برلين انجرفت إلى أسفل النهر حيث احترقت حتى خط الماء قبل أن تغرق.

خارج منطقة البحث المخطط لها، عثر الفريق على هيكل مدفون جزئيًا، لكن طوله كان حوالي 27 مترًا وعرضه 7 أمتار، مع قوس يُقال إنه يشبه قوس سفينة شراعية من نوع Great Lakes - وهي سفينة ذات هيكل مسطح القاع ومنصة أمامية وخلفية بها صاريان على الأقل.

إنهم يعتقدون أنها رافعة منخفضة الارتفاع، باخرة خشبية أخرى تم بناؤها في نفس أحواض بناء السفن في برلين مثل مدينة برلين ولكن في عام 1865، من المعروف أيضًا أنها احترقت حتى خط الماء وغرقت في منحدر سكة حديد سانت بول في أوشكوش في عام 1880.

حطام الرافعة LW المحتمل

تم العثور على منحدر السفينة على الفور تقريبًا عبر النهر من موقع الحطام، في حين كانت الصناديق الحجرية من جسر سانت بول للسكك الحديدية تقع على بعد حوالي 100 متر فقط منها.

ويأمل الفريق في الغوص في الموقع، على الرغم من أنهم يقولون إن الرؤية ضعيفة للغاية لدرجة أنه من المحتمل أن يكون من الممكن الحصول على مزيد من التفاصيل والحجم من خلال مسوحات السونار عالية الدقة.

يحتوي النهر على كميات كبيرة من الحطام الطبيعي، كالأشجار والجذوع والصخور الكبيرة، بالإضافة إلى أجزاء من أرصفة القوارب والصناديق وقوارب الصيد الصغيرة. ومن المحتمل أن يكون أحد الأجسام التي عُثر عليها أثناء المسح جزءًا من جسر قديم، أو مقدمة سفينة بخارية قديمة. Menasha، تم التخلي عنها في عام 1861.

قام الفريق أيضًا بالتحقيق في موقع حطام ضحل عُثر عليه عام ٢٠١٦، وسُمي حطام كيفن تيمّنًا بأحد المكتشفين، كيفن كولين. وقد تآكل الموقع أكثر، ولا يزال مجهول الهوية، ولكن لا يُعتقد أنه كان... مدينة برلين لأن من المعروف أن تلك الباخرة انجرفت باتجاه مجرى النهر.

في مايو من هذا العام ديفرنت ذكرت كيف وقد غاصت WUAA وحددت القادم جيه سي أميس، أحد أقوى القاطرات التي عملت على الإطلاق في البحيرات العظمى، في بحيرة ميشيغان.