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غواصو حطام السفن يكرمون طياري الحرب العالمية الثانية على جانبي كندا

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غواصون يضعون لوحة إعلامية في موقع الحطام (UASBC)
غواصون يضعون لوحة إعلامية في موقع الحطام (UASBC)

أحيت فرق الغوص ذكرى حطام قاذفتين من الحرب العالمية الثانية في كندا. تحطمت الطائرتان وغرقتا في عام 1943، وأعيد اكتشافهما في عام 2022 - وفي كل حالة تم العثور على جثة واحدة فقط من طاقميهما المكونين من أربعة أفراد.

على الساحل الغربي لكندا، الغواصون من جمعية الآثار تحت الماء في كولومبيا البريطانية في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وضعت هيئة حماية البيئة في المحيط الهادئ لوحة خرسانية تزن 90 كيلوجرامًا لتحديد موقع طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تحطمت في المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة فانكوفر على عمق 9 مترًا. كما استعادوا بوصلة الملاح، التي كانت ملقاة في قاع البحر، للحفاظ عليها.

بوصلة الملاح (UASBC)
بوصلة الملاح (UASBC)

أقلعت قاذفة القنابل المتوسطة من طراز Handley Page Hampden P5433 التابعة لوحدة التدريب العملياتي 32 التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من مطار تابع لسلاح الجو الملكي الكندي في خليج باتريشيا (وهو الآن مطار فيكتوريا الدولي) في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 14 مارس 1943.

تكون طاقم الطائرة من أستراليين اثنين، الطيار P/O آلان هانت والملاح P/O ريجينالد مانتان، ومشغلي اللاسلكي/المدفعيين الكنديين P/O جرانت هول والرقيب هوارد بيرسي. 

قاذفة قنابل من طراز Handley Page Hampden (RAF)
قاذفة قنابل من طراز Handley Page Hampden (RAF)

كانت رحلتهم التدريبية الروتينية تهدف إلى تمكينهم من التدرب على الطيران المنخفض فوق المحيط الهادئ، ثم الطيران ليلاً لاحقًا، ولكن في حوالي الساعة 5.30 مساءً شوهدت الطائرة وهي تدور على ارتفاع 450 مترًا وتهبط عموديًا في خليج سانيتش. قُتل جميع الطيارين الأربعة، على الرغم من العثور على جثة الضابط هانت فقط.

تم اكتشاف البقايا المتناثرة على نطاق واسع في عام 2022 بواسطة الغواص لايل بيرزينس أثناء خروجه لتصوير الأخطبوطات. وعندما أجرى غواصو UASBC مزيدًا من التحقيقات، عثروا على مراوح ومحرك ومعدات هبوط وبوصلة ونعال حذاء.

عجلة الطائرة (UASBC)
عجلة الهبوط (UASBC)
المروحة (UASBC)
المروحة (UASBC)

استغرق الأمر بحثًا كبيرًا من قبل الفريق لتضييق نطاق طائرة Handley-Page Hampden من بين 104 طائرة كانت متمركزة في خليج باتريشيا أثناء الحرب العالمية الثانية، لأنه لم يقل عدد الطائرات التي تحطمت من هذه الطائرة عن 2 طائرة.

فريق الغوص UASBC (UASBC)
فريق الغوص UASBC (UASBC)

يُقال إن قاذفة القنابل المتوسطة ذات المحركين من طراز هامبدن اكتسبت سمعة سيئة بسبب أعطال محركاتها. وقد خدمت في المراحل الأولى من الحرب في أوروبا، وكانت تعمل في الغالب ليلاً، ولكن قيادة قاذفات سلاح الجو الملكي البريطاني أخرجتها من الخدمة في أواخر عام 1942 حيث أصبحت القاذفات الثقيلة ذات المحركات الأربعة مفضلة للغارات. انظر نموذج 3D جزء من موقع الحطام.

صندوق القاذفة

يقع حطام الطائرة على الجانب الشرقي من البلاد، وهي طائرة من طراز B-24 Liberator تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية، على عمق 40 مترًا في بحيرة جاندر التي يبلغ طولها 56 كيلومترًا، في وسط جزيرة نيوفاوندلاند. تم انتشال "صندوق القاذفة" مؤخرًا لعرضه في متحف الطيران في بلدة جاندر. 

قاذفة قنابل RCAF Liberator 1 LAC
قاذفة من طراز B-24 تحمل نفس العلامة (مكتبة وأرشيف كندا)

تحطمت القاذفة، التي تحمل الرقم 589 D، بعد وقت قصير من إقلاعها في 4 سبتمبر 1943، نتيجة لعطل في المحرك أيضًا، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الأربعة: الطيار قائد الجناح جيه إم يونج، وقائد السرب جون جرانت ماكنزي، والضابط الطيار فيكتور بيل، وقائد الطائرة جوردون وارد. لم يتمكن الغواصون الذين يرتدون خوذات صلبة من انتشال جثة ماكنزي من الحطام المقلوب وقت الحادث.

تم تحديد موقع الطائرة من خلال المسح بالسونار وROV في عام 2022، تلا ذلك الاستكشاف بالغوص بواسطة جمعية الحفاظ على حطام السفن في نيوفاوندلاند ولابرادور (SPSNL) غواصون يرافقهم طاقم تصوير فيلم وثائقي. لم يتم العثور إلا على الأجنحة والجسم الأمامي وعجلات الهبوط، وفي وقت لاحق تم العثور على مروحة واحدة.

شارك نيل بورجيس، رئيس الجمعية، في كل من الغطسات الأولية والأخيرة، والتي وصفها لـ CBC بأنها "الغوص الأكثر رعبًا الذي قمت به على الإطلاق" بسبب حجم الطائرة والرؤية المنخفضة للغاية.

تم العثور على صندوق التحكم في فترة إطلاق القنبلة في مقدمة السفينة المفتوحة (ماكسويل هون)
صندوق التحكم في فترة إطلاق القنبلة، الموجود في الأنف المفتوح (ماكسويل هون / SPSNL)

كان صندوق القاذفة، المعروف أيضًا باسم صندوق التحكم في فترة إطلاق القنبلة، متصلًا بأنف الطائرة فقط بواسطة الأسلاك. وقد سقط الصندوق عندما قطعه بورجيس، مما أدى إلى تقليل الرؤية بشكل أكبر حيث اضطر إلى البحث في الطمي لتحديد مكانه - وهو ما فعله في النهاية. 

ولكنه أكد أن الحطام تم التعامل معه "بأقصى درجات الاحترام"، ولم يتم إجراء أي محاولة أخرى لتعكير صفوه.

كان قسم الآثار بجامعة ميموريال في نيوفاوندلاند ينظف الصندوق ويحافظ عليه لعرضه في متحف غاندر. متحف طيران شمال الأطلسي.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
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https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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