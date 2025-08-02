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وفاة غواص حطام السفن مازراني أثناء رحلة استكشافية في المحيط الأطلسي 

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جو مازراني على متن قارب الغوص الخاص به "تيناشيوس" (إنقاذ حطام السفن في المحيط الأطلسي)
جو مازراني على متن قارب الغوص الخاص به "تيناشيوس" (إنقاذ حطام السفن في المحيط الأطلسي)

توفي الغواص التقني الأمريكي الشهير جو مازراني بعد غرق قاربه في المحيط الأطلسي على بعد أكثر من 300 كيلومتر قبالة الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.

كان مازراني، البالغ من العمر 48 عامًا والمقيم في نيوجيرسي، يمارس رياضة الغوص مع مجموعة من قاربه عنيد في 29 يوليو/تموز، أُفيدَ أنه تعرض لحالة طبية طارئة. ساعده غواصون آخرون على العودة إلى القارب وحاولوا إنقاذه، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاشه.

وصل القارب إلى نيو بيدفورد بولاية ماساتشوستس في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، وقامت الشرطة المحلية والولائية وخفر السواحل الأمريكي بإجراء تحقيق.

"بينما اخترنا الحفاظ على خصوصية التفاصيل، ليس لدينا حاليًا أي سبب للاشتباه في خطأ الغواص أو فشل المعدات"، صرحت شريكة مازراني جينيفر سيليتي نيابة عن شركتهم Atlantic Wreck Salvage ومقرها نيوجيرسي. عنيد"تشير جميع الدلائل إلى وجود حالة طبية طارئة." 

كانت المجموعة تغوص على الحافة الشرقية لجورج بانك، المعروف بين الغواصين التقنيين في الولايات المتحدة، لاستكشاف حطام سفينة مجهولة أطلقوا عليها اسم "الباخرة ذات المحرك الكبير".

رحلات استكشاف حطام السفن

عُرف مزرعاني كمؤرخ بحري ومستكشف غوص تقني. وُلد في لبنان، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الخامسة عشرة من عمره، وأصبح محامي دفاع جنائي. كما مارس رياضة الغوص منذ منتصف التسعينيات، حيث كان يغوص في حطام السفن قبالة سواحل نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس كلما سنحت له الفرصة.

كان غواصًا يعمل بنظام الدائرة المفتوحة مع جهاز إعادة التنفس، وكان أيضًا قائد قارب مرخصًا، وقد قام بتجهيز قارب بطول 14 مترًا عنيد لاستكشاف الحطام العميق. 

لقد قاد بعثات للغوص U-550، آخر حطام غواصة ألمانية قابلة للغوص في شمال المحيط الأطلسي، و أندريا دوريا بالإضافة إلى المشاركة في رحلات أخرى إلى حطام السفن العميقة الشهيرة مثل وسيتانيا و بريتنيك]، حيث يُنسب إليه تحديد موقع الجرس في عام 2019. 

قبل أسابيع فقط من وفاة مازراني، عنيد وقد توصل الفريق إلى اكتشاف مهم على عمق 70 مترًا أندريا دوريا، السفينة الإيطالية التي غرقت في عام 1956، نجحت في استعادة مكرر البوصلة الجيروسكوبية الذي يبلغ ارتفاعه 1.5 متر من منطقة الجسر.

تمكن مازراني من تحديد موقع الجسم العالق في الغطسة الأولى من البعثة التي جرت في الفترة من 11 إلى 14 يوليو/تموز، واستغرق الأمر منه ومن زميله الغواص كريس أوجدن أربع غطسات للعمل في مساحة مغلقة لاستخراج الجسم ورفعه.

"كان من المستحيل إخراج هذه القطعة الأثرية إلى السطح لولا العمل الجماعي والمثابرة من ماز وكريس"، كما ذكر إنقاذ حطام المحيط الأطلسيوقد عثر الغواصون أيضًا على فتحة صغيرة ومصباح وخزف محفوظ جيدًا خلال الرحلة.

"أكبر من الحياة"

عنيد وقد تم توثيق رحلات البحث عن الحطام في الكتب أين يجرؤ الغواصون: البحث عن الغواصة الأخيرة بقلم راندال بيفير و المياه الضحلة الخطرة، بحثًا عن سفن الأشباح في كيب كود بقلم بيفر وإريك تاكاكجيان.

جو مازراني مع جينيفر سيليتي (مكتب المدافع العام في نيوجيرسي)
جو مازراني مع جينيفر سيليتي (مكتب المدافع العام في نيوجيرسي)

قال سيليتي: "كان جو مزراني شخصًا عظيمًا. كان طيبًا، رحيمًا، وكريمًا. كان مرشدًا وتلميذًا، صديقًا، أخًا، ابنًا وشريكًا. 

"سواء كنت تقود على متن مركبة D/V عنيدسواءٌ أكان يغوص في مياهٍ عميقةٍ وخطيرة، أم يدافع عن موكليه في المحكمة، كان جو يطالب كلَّ من حوله بالأفضل. أحيانًا كان يطالب بذلك بغضب، لكنه كان دائمًا يطالب بالقدوة.

عاش كل لحظة بكامل طاقته، دون أي تنازلات. لم يُرِد أن يموت وهو يفعل ما يُحب - لا أحد منا يُحبه. أراد أن ينجو منه، وأن يشيخ وهو يفعله. لكن عندما تعيش على حافة الهاوية، أحيانًا تُجبرك الهاوية على التراجع.

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