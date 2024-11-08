محققو الحطام يكتشفون سفينة بخارية مسلحة أصيبت بطوربيد خلال الحرب العالمية الأولى

تمكن الباحثون من تحديد موقع ما يعتقدون أنه حطام السفينة الحربية HMS ستيفن فورنيس، وهي سفينة بخارية مسلحة خلال الحرب العالمية الأولى غرقت عام 1 في البحر الأيرلندي.

يشكل هذا الاكتشاف جزءًا من مشروع "نحو مجموعة وطنية" من مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية في المملكة المتحدة (AHRC)، وهي مبادرة تهدف إلى ربط المجموعات المنفصلة في المتاحف والمعارض والمكتبات والمحفوظات في المملكة المتحدة في شبكة دائمة.

تعقب ستيفن فورنيس تم عرضه في أحد المشاريع الفرعية الخمسة: المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.9 مليون جنيه إسترليني ومدته ثلاث سنوات المياه غير المسارية التعاون بين 25 منظمة في المملكة المتحدة بقيادة هيئة إنجلترا التاريخية (HE).

بطاقة بريدية مصورة بواسطة جيبسون يظهر ستيفن فورنيس

تم بناء السفينة البخارية التي يبلغ طولها 88 مترًا في ويست هارتلبول كسفينة ركاب لشركة Tyne Tees Steam Shipping Co، والتي سميت على اسم رئيسها وتم إطلاقها في عام 1910 لنقل ما يصل إلى 370 راكبًا بين نيوكاسل ولندن.

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان. ستيفن فورنيس أصبحت سفينة بخارية مسلحة تابعة للبحرية الملكية البريطانية عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، وكانت تخدم في الطريق إلى مورمانسك في روسيا. وكانت مهمة هذه السفن فرض الحصار عن طريق اعتراض السفن الأجنبية والصعود عليها.

كانت متجهة من ليرويك إلى ليفربول للإصلاحات في 13 ديسمبر 1917، عندما رصدتها الغواصة الألمانية UB-64 في القناة الشمالية، على بعد 16 كم شرق مدخل بحيرة سترانجفورد وغرب جزيرة مان.

أصابها طوربيد واحد بين الجسر والمدخنة، مما أدى إلى انفجار المرجل. غرقت السفينة في ثلاث دقائق فقط، قبل أن تتمكن قوارب النجاة من إطلاقها، مما تسبب في مقتل 95 من أفراد الطاقم وستة ضباط. نجا 12 رجلاً فقط.

90 م العمق

بيانات المسح بالسونار متعدد الحزم التي تم جمعها بواسطة سفينة الأبحاث التابعة لجامعة بانجور الأمير مادوج تم استخدام هذه المعلومات لتحليل أبعاد عدد من مواقع الحطام في المنطقة، وتم دمج هذه المعلومات مع الموارد الأرشيفية مثل سجلات الحرب للغواصات الألمانية.

سفينة الأبحاث الأمير مادوج بطول 35 مترًا (جامعة بانجور)

كما درس الفريق محاكاة لظروف الرياح والمد والجزر في وقت غرق السفينة لتتبع اللحظات الأخيرة، استناداً إلى تشتت أربع جثث تم العثور عليها بعيداً على طول ساحل شمال ويلز.

وتشير النتائج إلى أنه من الممكن استخدام السجلات الجوية ونماذج التنبؤ بالأحداث في كثير من الأحيان للمساعدة في تحديد السفن المفقودة عندما تكون المعلومات الموضعية الأخرى محدودة.

يقع الحطام على عمق 90 مترًا وكان يُعتقد سابقًا أنه حطام سفينة الشحن السويدية ماجا، التي تعرضت لقصف أدى إلى فقدان تسعة أرواح قبل شهر من انتهاء الحرب. ويعتقد الباحثون الآن أنهم حددوا موقعها. ماجاتبقى آثارها على بعد بضعة أميال إلى الجنوب.

"من المرجح أن يتم التعرف على HMS ستيفن فورنيس وعلق بارني سلون، المحقق الرئيسي في مشروع Unpath'd Waters، قائلاً: "يعد هذا مثالاً رائعًا ومؤثرًا لإمكانات بيانات التراث البحري في المملكة المتحدة وشهادة على تعاون فريق Unpath'd Waters وعمله التحري الممتاز".

"إن التراث البحري للمملكة المتحدة غني بشكل لا يصدق، وكان هدف مشروعنا هو استكشاف كيفية الوصول إلى هذا التراث وربطه والبحث فيه بطرق جديدة لإنشاء معرفة وقصص جديدة. وهذه النتيجة هي مثال رائع على مدى أهمية مثل هذا المسعى."

خريطة توضح موقع الحطام، وموقع الغواصة المسجل وقت الهجوم، والمكان الذي تم فيه انتشال البحارة الناجين (جامعة بانجور)

الحواجز المذابة

وقال: "يُظهر هذا الاكتشاف الرائع ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون منظمات التراث الثقافي لدفع تطوير مجموعة رقمية شاملة وموحدة وسهلة الوصول ومتوافقة ومستدامة في المملكة المتحدة". نحو مجموعة وطنيةمديرة البرامج ريبيكا بيلي.

"تهدف مبادرة نحو مجموعة وطنية إلى ربط التراث البريطاني وفتح الوصول إليه - للجميع، وليس فقط للباحثين الأكاديميين. نريد إزالة الحواجز بين الناس والمجموعات والأبحاث - الكبيرة والصغيرة، والعلمية والثقافية، والوطنية والإقليمية.

"لقد وفرت لنا حطام السفينة الحربية HMS HMS التي جرفتها الأمواج إلى ساحل شمال ويلز فرصة استخدام التحليل العلمي المبتكر لإثراء نظريتنا حول الحطام. ومع ذلك، من المهم أن ننظر إلى الصورة الأكبر هنا؛ بغض النظر عن مكان حطام السفينة، فإن هذا الحطام قد يكون له تأثير كبير على حياتنا. ستيفن فورنيس وفي النهاية، كان هؤلاء أربعة رجال من بين أكثر من مائة شخص فقدوا حياتهم عندما غرقت السفينة.

"من السهل أن ننغمس في الإثارة المرتبطة بالبحث عن حطام سفينة مفقودة، ولكن من المهم أيضًا أن نتذكر المأساة الإنسانية المرتبطة بهذا الأمر ارتباطًا وثيقًا."

منظر نموذجي آخر للحطام (جامعة بانجور)

عطلة نهاية الأسبوع التذكارية مع PADI

تدعو وكالة التدريب PADI الغواصين لاستكشاف حطام سفن الحرب العالمية الأولى والثانية في غوصات موجهة مع مراكز الغوص الشريكة في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الأسبوع، مع يوم الذكرى في 1 نوفمبر ويوم الذكرى يوم الاثنين.

وقد التزمت المراكز المشاركة بما في ذلك Aquanaut Scuba & Snorkelling Centre، وDive Rutland، وDiveUK، وDV Diving، وGatwick Scuba، وIndigo Elite Divers، وOcean Turtle Diving، وOld Harbour Dive Centre، وORCA Scuba Diving Academy، وOyster Diving، وTeign Diving Centre بدعم إنشاء تجارب "تربط الغواصين بالماضي ومستقبل المحيط"، كما يقول PADI.

ووعدت الغطسات بـ "الجمع بين الذكرى المحترمة والفرصة لفهم هذه المواقع التاريخية من منظور جديد". اتصل بأقرب مركز الغوص PADI للمزيد من المعلومات.

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