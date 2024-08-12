الأمم المتحدة تؤيد مشروع WreckLife في مالطا 

وقد أقرت الأمم المتحدة مشروع WreckLife، الذي يهدف إلى الحفاظ على حطام السفن حول الجزر المالطية واستخدام التكنولوجيا لتقديمها إلى جمهور أوسع من الغواصين. عقد المحيطمبادرة الحفاظ على البيئة البحرية حتى عام 2030.

تتم إدارة WreckLife بواسطة وحدة التراث الثقافي تحت الماء التابعة لشركة التراث في مالطا (أوشو)، والتي تقول إن هدفها هو تعميق "العلاقة المعقدة بين حطام السفن التاريخية في المياه الساحلية المالطية والبيئات البحرية المحيطة بها".

مفجر ماريلاند في المياه المالطية (جون وود / هيريتيدج مالطا)

يقول UCHU إن المقصود من WreckLife هو معالجة تحديات تدهور الحطام وتأثيره على الكائنات البحرية والنظم البيئية. يتضمن البرنامج فريقًا من الخبراء متعددي التخصصات، بما في ذلك العديد من المتخصصين في جامعة مالطاوتطوير منهجيات جديدة لأبحاث الحطام ونشر مقالات مفتوحة الوصول حول النتائج التي توصلوا إليها.

وباستخدام نهج "الاستكشاف والتسجيل والمشاركة"، يتم فحص آثار تغير المناخ بحيث يمكن التنبؤ بالتدهور المستقبلي لمواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه ومنعه أو التحايل عليه.

تقول مؤسسة التراث مالطا إنها طورت مجموعة من المبادرات لمشاركة النتائج التي توصلت إليها تحت الماء مع الجمهور. إنه المتحف الافتراضي يدعو الناس لاستكشاف المواقع التاريخية الموجودة في المياه الساحلية المالطية والمقدمة onlineبينما يستخدم برنامج Dive Into History 360 تجارب الواقع الافتراضي عالية الدقة للوصول إلى الجماهير في المدارس والمراكز التعليمية الأخرى والمؤتمرات ومن خلال الأحداث المحلية والدولية.

نمو الإسفنج على المدمرة HMS ساوثوولد (تراث مالطا)

تقول منظمة التراث المالطي: "إن تأييد الأمم المتحدة للمشروع يؤكد أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في جميع أنحاء العالم". "تتم دراسة حطام السفن في بحارنا باعتبارها جزرًا بيئية، حيث يتم دمج المنهجيات الأثرية مع الأبحاث البيولوجية التي تشمل أخذ عينات من الرواسب ورسم خرائط درجات الحرارة وقياسات الضوء.

"تُستخدم عمليات الغوص العلمي بالإضافة إلى تقنيات أخرى تحت سطح البحر للمراقبة وجمع البيانات، مما يوفر بيانات عالية الدقة للحصول على رؤى غير مسبوقة حول الديناميكيات البيئية حول هذه المواقع الأثرية تحت الماء."

حطام طائرة Junkers Ju88 (جون وود / هيريتيدج مالطا)

5 شعاب مرجانية صناعية

وفي الوقت نفسه، إذا كنت تعتقد أن مالطا لديها بالفعل تخصيص كبير لمواقع حطام السفن الصديقة للغواصين مقارنة بمعظم أجزاء البحر الأبيض المتوسط، فيبدو أن هناك حاجة إلى المزيد من الشعاب المرجانية الاصطناعية.

ويعمل الخبراء على تحديد المواقع الخمسة الأكثر ملاءمة لوضع مجموعة من هذه الأسماك ومناطق جذب الغواصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مالطا اليوم.

أمبجينت مالطا، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على الموارد الطبيعية في مالطا وتعزيزها سواء في الجانب العلوي أو تحت الماء، تضع خطة عمل مدتها خمس سنوات لإدخال الشعاب المرجانية في خمسة مواقع داخل المناطق البحرية المحمية، بالإضافة إلى خطة مدتها 10 سنوات لتوسيع نطاق النشر .

هدفها هو تعزيز التنوع البيولوجي البحري في مالطا وتحويل الغواصين والسباحين إلى مناطق جديدة كوسيلة لتخفيف الضغط على المواقع الحالية.

على الرغم من أنه كان هناك العديد من عمليات الغرق المتعمد للسفن لتشكيل الشعاب المرجانية الاصطناعية على مر السنين، إلا أنه يقال إنه تم نشر هيكل واحد فقط للشعاب المرجانية في الجزر المالطية حتى الآن - منذ 20 عامًا في سانت جوليانز، شمال العاصمة فاليتا مباشرةً. .

ويقال إن زيادة كبيرة في تنوع الأنواع قد حدثت في الموقع وحوله في غضون أربع سنوات.

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