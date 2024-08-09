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سفينة الكنز: كولومبيا تتحدث عن المسمار وليس الذهب

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مدفع في موقع حطام سان خوسيه، من رحلة استكشافية سابقة (مينكولتوراس)
مدفع في موقع حطام سان خوسيه، من رحلة استكشافية سابقة (مينكولتوراس)

أصدرت الحكومة الكولومبية بيانًا جديدًا حول استكشافها الذي طال انتظاره لعمق يزيد عن 600 متر سان خوسيهيُعتقد أن سفينة الكنز الإسبانية كانت تحمل أثمن البضائع التي تم إرسالها على الإطلاق من العالم الجديد إلى العالم القديم.

وتقول إن بعثة استكشافية حديثة "كشفت عن خريطة للأدلة الأثرية لم يسبق لها مثيل من قبل، مما أدى إلى توسيع كبير لما كان معروفًا حتى الآن"، على الرغم من أن إعلانها يبدو أنه يمهد الطريق لما يمكن أن يكون عملية مطولة. 

ومع عدم ذكر الذهب والزمرد المفقود الذي جعل حطام السفينة موضوعًا لقرون من التكهنات، يركز البيان على التحديات الأثرية المتمثلة في تحديد كيفية غرق السفينة.

سان خوسيه كانت السفينة الرئيسية لأسطول Tierra Firme الإسباني الذي اشتبك في 8 يونيو 1708 مع سرب إنجليزي قبالة ساحل كولومبيا الكاريبي في معركة بارو. وفي ذلك الوقت، كان يُعتقد أنها تحمل حوالي 11 مليون قطعة نقدية ذهبية، و116 صندوقًا فضيًا مملوءًا بالزمرد، وسبعة ملايين بيزو ومجوهرات.

السفينة البريطانية الخاصة إكسبيديشن تتعامل مع سفينة سان خوسيه قبالة كولومبيا، التي رسمها صموئيل سكوت
تتعاون السفينة البريطانية الخاصة إكسبيديشن مع سان خوسيهرسمها صامويل سكوت (المتحف البحري الوطني)

حطم غرق السفينة آمال العميد البحري تشارلز ويجر في الاستيلاء على السفينة الشراعية وثرواتها. في الوطن، تمت محاكمة القادة الإنجليز لسماحهم بخسارتها، بينما تم استجواب الناجين الإسبان من المعركة عن كثب حول كيفية اختفاء هذه الشحنة القيمة.

وفي الوثائق المؤرشفة في بريطانيا وإسبانيا، أصر الإنجليز على أن سان خوسيه غرقت بعد انفجار داخلي، الأمر الذي من شأنه أن يعفيهم من اللوم عن خسارتها، في حين أشارت الشهادات الإسبانية الأقل وضوحًا إلى أن نيران المدفعية الإنجليزية من المحتمل أن تكون قد أغرقت السفينة الرئيسية. 

ملاعب كرة قدم 40

بعد سنوات من الجدل القانوني الدولي على الملكية، تم الإبلاغ عنها سابقًا ديفرنتوحتى الشائعات التي تفيد بأن الحكومة الكولومبية قد ضللت إحداثيات الحطام، فإن البعثة العلمية التي أطلق عليها اسم "نحو قلب الحطام" سان خوسيه يُقال الآن إن مهمة "غاليون" قد بدأت على مدار أسبوع في أواخر شهر مايو.

أجريت الدراسة بواسطة وزارة الثقافة (Minculturas) والمعهد الكولومبي للأنثروبولوجيا والتاريخ (ICANH) والبحرية الكولومبية والمديرية البحرية العامة (DIMAR).

وقد غطت مساحة قدرها 461,300 متر مربع حول الجزء الرئيسي من هيكل السفينة، أي ما يعادل أكثر من 40 ملعب كرة قدم احترافي. ولم يتم تقديم تفاصيل حول نوع المركبات تحت الماء المستخدمة.

وقال المدير العام للشؤون البحرية، نائب الأدميرال جون جون: "بينما تم اكتشاف تجمعات من البقايا الأثرية في منطقة حطام السفينة في عام 2022، فإن التنقيب الأخير جعل من الممكن توصيف هذه التراكمات بمزيد من التفصيل واكتشاف عناصر معزولة جديدة". فابيو جيرالدو جالو.

ومن بين الاكتشافات التي ذكرها مرساة ومكونات هيكلية للسفينة بما في ذلك الحلقات والمسمار المحتمل، بالإضافة إلى الأشياء اليومية مثل الأباريق والزجاجات والحوض.

عملات ذهبية في موقع حطام سان خوسيه، من رحلة استكشافية سابقة (مينكولتوراس)
عملات ذهبية في موقع حطام سان خوسيه، من رحلة استكشافية سابقة (مينكولتوراس)

"اكتشاف تركيزات جديدة من المواد الأثرية في حطام السفينة سان خوسيه وقال جالون: "إن جاليون يكشف مدى تعقيد تحليل هذا الحدث التاريخي منذ غرقه". وأضاف: «تجري دراسة جميع عناصر السفينة، من المؤخرة إلى أصغر التفاصيل.

"يفتح كل اكتشاف جديد سيناريوهات بحثية تسمح بصياغة فرضيات أكثر دقة حول غرقها".

الحياة على متن الطائرة

وقالت ألهينا كايسيدو، مديرة ICANH: "نعتقد أن هناك إمكانية للعثور على بقايا جديدة توسع المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن في عام 2022". 

"سيكون هذا مناسبًا للغاية لتحديد الجوانب المهمة لما كان داخل السفينة الشراعية وسيكشف الجوانب الأساسية عن الحياة على متن السفينة، والطريقة التي تم بها ترتيب الطاقم، ونوع المصنوعات اليدوية المستخدمة على السفينة، وكيفية أخذ البضائع من مكان واحد". إلى آخر. 

"يمكن أن تكون المعلومات متنوعة للغاية وأي من هذه النتائج ستمنحنا معرفة لا تقدر بثمن من حيث التقنية والهندسة المعمارية واستخدامات الأشياء الموجودة حاليًا في قاع البحر."

بصرف النظر عن التقدم الأثري، قيل أيضًا أن البعثة كشفت عن "نظام بيئي ديناميكي" تم إنشاؤه حول الحطام والذي اجتذب الأنواع بما في ذلك سمكة قرش بدون زعنفة ظهرية وسمك أبو سيف في المياه العميقة.

وقال وزير الثقافة خوان ديفيد كوريا: "بناء على الملاحظات الجديدة هذا العام، سنتخذ قرارات بشأن كيفية مواصلة المهمة في عامي 2025 و2026". "في أكتوبر، سنعلن عن الخطوات التالية في عام 2025 في هذه الرحلة إلى قلب العالم سان خوسيه جاليون."

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

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