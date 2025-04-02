العثور على حطام مأساوي للسفينة "الأكثر أمانًا" في بحيرة سوبيريور

أحدث سفينة مفقودة منذ فترة طويلة تم اكتشافها من قبل جمعية حطام السفن التاريخية في البحيرات العظمى (GLSHS) هي ويسترن ريزيرف - كانت تعتبر لفترة من الزمن في القرن التاسع عشر واحدة من أكثر السفن أمانًا في البحيرات.

اختفت مع مالكها وأفراد عائلته قبالة "ساحل حطام السفن" في بحيرة سوبيريور في عام 1892. وفُقد جميع الأشخاص البالغ عددهم 28 شخصًا الذين كانوا على متنها باستثناء شخص واحد.

تم العثور على الباخرة الفولاذية التي يبلغ طولها 90 مترًا على بعد حوالي 96 كيلومترًا شمال غرب قاعدة GLSHS في متحف حطام السفن في البحيرات الكبرى، وايتفيش بوينت في ميشيغان.

استخدم أعضاء الجمعية سونار المسح الجانبي من سفينة الأبحاث الخاصة بهم ديفيد بويد لتحديد مكان ويسترن ريزيرف في أواخر الصيف الماضي، على الرغم من أن الاكتشاف لم يتم الإعلان عنه إلا مؤخرًا.

تقع حطام السفينة بعيدًا عن الشاطئ ومقسمة إلى قسمين، مع استراحة قسم القوس على المؤخرة خلف أعماق الغوص الطبيعية عند حوالي 180 مترًا.

صورة سونار محمية ويسترن ريزيرف

كانت تُعرف ذات يوم باسم "Inland Greyhound"، وقد زُعم أنها كانت واحدة من أكثر السفن أمانًا على سطح البحر في منطقة البحيرات العظمى.

دخلت الخدمة في عام 1890، وكانت واحدة من أوائل السفن المصنوعة بالكامل من الفولاذ في المنطقة، ومجهزة لحمل حمولات أثقل بسرعات أعلى من منافسيها ذات الهياكل الخشبية - ومهمتها تحطيم الأرقام القياسية.

نزهة بحرية

صورة تاريخية للمحمية الغربية (GLSHS)

كانت السفينة مملوكة لقطب الشحن الكابتن بيتر جي مينش، الذي قرر الجمع بين العمل والمتعة، فأخذ زوجته وطفليه الصغيرين وشقيقة زوجته وابنتها للاستمتاع برحلة بحرية في أواخر الصيف عبر بحيرة هورون إلى تو هاربورز في مينيسوتا. كانت السفينة محملة بالصابورة، لكنها ستحمل حمولة من خام الحديد لرحلة العودة.

ولكن عند الوصول إلى خليج وايتفيش في الثلاثين من أغسطس/آب، تحول الطقس اللطيف، وقام الكابتن ألبرت ماير، الذي كان قد أحضر معه ابنه البالغ من العمر 30 عاماً، بإسقاط المرساة للبقاء في أسوأ الظروف القاسية قبل الإبحار إلى بحيرة سوبيريور.

عند هذه النقطة ويسترن ريزيرف كانت عالقة في عاصفة وبدأت في التفكك في حوالي الساعة 9 مساءً.

عمود التوجيه (GLSHS)

ضوء تشغيل المنفذ (GLSHS)

تمكن أفراد العائلة وأفراد الطاقم من الصعود إلى قاربي النجاة وإطلاقهما، ولكن أحدهما، المصنوع من المعدن، انقلب بسرعة، بينما تمكن القارب الآخر، المصنوع من الخشب، من انتشال اثنين فقط من أفراد الطاقم الذين فقدوا.

بعد عشر دقائق ويسترن ريزيرف غرقت السفينة، تاركة ركاب قارب النجاة المتبقي وحدهم في الظلام بينما استمرت العاصفة.

مرّت باخرة قريبة خلال الساعات العشر التالية، لكن طاقمها لم يرَ قارب النجاة، الذي لم يكن مُجهّزًا بمشاعل. حوالي الساعة 10:7.30 صباحًا، كان القارب قد وصل إلى مسافة ميل واحد من الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحيرة سوبيريور، لكن لسوء الحظ انقلب في الأمواج المتلاطمة هناك. نجا سائق الباخرة هاري ستيوارت فقط من هذه المحنة ليروي القصة.

الصاري الأمامي المكسور (GLSHS)

الصاري الأمامي يقع عبر رافعة القوس (GLSHS)

وأشار تحقيق لاحق إلى أن شركة بناء السفن قامت ببناء ويسترن ريزيرف استخدام فولاذ ملوث هش، مما يجعله عرضة للتلف. أدت هذه المأساة إلى تشديد معايير استخدام ألواح الفولاذ في بناء السفن الأمريكية.

صورة بعيدة

كان مدير العمليات البحرية في GLSHS داريل إيرتيل وشقيقه ومساعده الأول دان يبحثان عن ويسترن ريزيرف على مدى العامين الماضيين، وأخيرا التقطت علامة على الجانب الأيسر من ديفيد بويد.

لقد قاموا بمسح ما يقرب من 800 متر على جانبي القارب وكانت الصورة البعيدة صغيرة، ولكن عندما قام داريل بقياس الظل امتد إلى حوالي 12 متراً.

رف عمود الرفع على حافة القارب في منطقة القوس (GLSHS)

سلاسل القوس والمرساة (GLSHS)

قال داريل إرتيل: "عدنا إلى سطح السفينة ورأينا فتحات شحن، وبدا أنها منقسمة إلى نصفين، نصف فوق الآخر، وقُيس كل نصف بمسح جانبي بطول 150 مترًا". "ثم قسنا العرض، وكان دقيقًا تمامًا، فعرفنا أننا وجدنا ويسترن ريزيرف".

تم نشر مركبة تعمل عن بعد لتحديد معالم مثل جرس السفينة لتأكيد هوية الأخوين إيرتيل الأولية.

غرق المحمية الغربية (روبرت ماكجريفي / GLSHS)

"كل حطام سفينة له قصته الخاصة، ولكن بعضها أكثر مأساوية بكثير"، علق GLSHSالمدير التنفيذي، بروس لين. "هذا يُؤكد مدى خطورة البحيرات العظمى... في أي وقت من السنة."

أيضا على ديفرنيت: العثور على باخرة بحيرة عمرها 130 عامًا على عمق 200 متر, اكتشاف حطام البحيرة لا يمكن أن يفسر سلوك القبطان الغريب, حطام عمره 100 عام: عاد زميله من أجل الكلب, تم اكتشاف قاطرة الأقمار الصناعية على ارتفاع 90 مترًا في بحيرة سوبيريور