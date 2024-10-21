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آلاف القطع الأثرية من حطام السفن البريطانية تُعرض للبيع

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صورة مدفع تم إنقاذها من مجموعة ريتشارد لارن الواسعة (مزادات ليز)
صورة مدفع تم إنقاذها من مجموعة ريتشارد لارن الواسعة (مزادات ليز)

ستتحقق المخاوف بشأن بيع المجموعة التاريخية المكونة من آلاف القطع من التذكارات البحرية من متحف تشارلزتاون لحطام السفن في كورنوال في أوائل الشهر المقبل، حيث سيتم عرضها للبيع بالمزاد العلني في بينزانس. 

ديفرنت تم الإبلاغ عنها في أغسطس/آب احتمال اغلاق المتحف في سانت أوستيل وتشتيت محتوياتها إذا لم يكن من الممكن بيع العقار كمؤسسة مستمرة.

ويمثل بيع محتويات المتحف فرصة كبيرة لهواة جمع التحف الأثرية، خاصة أنه يتم دمجه مع "أرشيف حطام السفينة الخاص بريتشارد لارن OBE".

ويعد لارن، الذي يبلغ من العمر الآن 93 عامًا، من أبرز غواصي حطام السفن ومؤلفي الكتب في المملكة المتحدة في القرن العشرين، وباعتباره أحد المؤسسين المشاركين ومدير المتحف كان مسؤولاً عن تجميع مجموعته الأولية في الستينيات والسبعينيات. 

ريتشارد لارن، سلطة حطام السفن في الجزر البريطانية
ريتشارد لارن، سلطة حطام السفن في الجزر البريطانية

يضم بيع لارن أرشيفه الشخصي المكون من 1,630 كتابًا وملفات بحثية موسعة من مشروعه الضخم الذي استمر لمدة 10 سنوات مؤشر حطام السفن في الجزر البريطانية، الرسوم البيانية ومئات الصور الفوتوغرافية المستخدمة في كتبه. كما يتضمن الكتاب مجموعة مختارة من حطام السفن التي انتشلها لارن بنفسه.

يصف مزادو Lay's في Penzance الأحداث بأنها "ربما تكون اثنتين من أكثر المبيعات إثارة التي طُلب منا التعامل معها على الإطلاق"، وسوف يقومون بإدارتها على مدار أربعة أيام متتالية، مع بدء المشاهدة في الأول من نوفمبر.

ويتبع بيع لارن الذي يستمر ليوم واحد في 5 نوفمبر بيع متحف كنز حطام السفن في تشارلزتاون في 6 و7 و8 نوفمبر.

نادرة وقيمة

المتحف يحتوي على حوالي 7,000 قطعة من حطام السفن بما في ذلك ماري روز، تيتانيك، لوسيتانيا و الميثاق الملكيوقد تم عرض جميع هذه العقارات كجزء من السعر المطلوب البالغ 1.95 مليون جنيه إسترليني عندما تم طرح العقار بالكامل في السوق - وهو السعر الذي يبدو أنه لم يتم الوصول إليه. 

كان المالك الحالي السير تيم سميت، المؤسس المشارك لمشروع عدن ومالك حدائق هيليجان المفقودة، قد وضع خططًا طارئة لبيع المعروضات بالمزاد في حالة ثبوت استحالة بيع المتحف ومحتوياته كمؤسسة مستمرة.

قسم خشبي من مؤخرة السفينة الحربية HMS Eagle، التي تحطمت قبالة جزر سيلي عام 1707 (Lay's Auctioneers)
قسم خشبي من مؤخرة السفينة الحربية HMS Eagle، التي تحطمت قبالة جزر سيلي عام 1707 (Lay's Auctioneers)

يصف لاي القطع الأثرية بأنها "واحدة من أكثر مجموعات الآثار البحرية روعة في أي مكان في العالم" ويقول إن بعضها "نادر للغاية وقيم".

وقد أثبتت عملية تصنيف مجموعة المتحف الضخمة، والتي تنقسم حاليًا إلى 1,200 قطعة "ولا تزال في ازدياد"، أنها عملية آسرة وصعبة في الوقت نفسه، وفقًا لدار المزادات. "لقد وجدنا باستمرار أنه بمجرد أن نبدأ في النظر عن كثب، ومعرفة الخلفية التاريخية، ننبهر بالعملة المعدنية أو السلاح أو أي أثر آخر، مغلفًا بالحجر البحري الذي نحمله بين أيدينا".

"لقد تعلمنا عن تاريخ كل سفينة، وكيف تحطمت، والأرواح التي فقدت، والتجارب التي عاشها هؤلاء الأشخاص في الدقائق الأخيرة المرعبة من حياتهم. لقد كانت تجربة تعليمية ومتواضعة على حد سواء."

مصنوعات نحاسية من حمولة سفينة "Mullion Pin Wreck" عام 1667، سانتو كريستو دي كوستيلو (بائعو مزادات لاي)
مصنوعات نحاسية من حمولة سفينة "Mullion Pin Wreck" عام 1667، سانتو كريستو دي كوستيلو (بائعو مزادات لاي)

المورد الرئيسي

تعلم ريتشارد لارن بنفسه الغوص في نهر التيمز عام 1947 باستخدام جهاز إنقاذ الغواصات الألماني من إنتاج شركة درايجر. وبعد خدمته في البحرية التجارية عام 1950، انضم إلى البحرية الملكية، حيث بقي هناك لمدة 22 عامًا.

كان عضوًا في أول فريق من الغواصين الذين عملوا من طائرات الهليكوبتر دراغون فلاي، حيث استعادوا طائرات بدون طيار مستهدفة للمدفعية قبالة مالطا. انضم إلى نادي الغوص البريطاني في عام 1957 وقاد نادي الغوص الملكي في البحرية الملكية من خلال قيادة العديد من رحلات الغوص الدولية. 

جرس نحاسي للسفينة SS Grip، غرقت عام 1897 في Church Cove، كورنوال (Lay's Auctioneers)
جرس نحاسي للسفينة SS Grip، غرقت عام 1897 في Church Cove، كورنوال (Lay's Auctioneers)

بعد البحث في كارثة سيلي البحرية عام 1707، اكتشف وحقق في العديد من حطام السفن التاريخية قبالة الجزر، بما في ذلك سفينة إتش إم إس جمعية. أسس شركة الغواص التجارية السلامه اولا مركز بروديف بالإضافة إلى ما كان يُعرف آنذاك بمركز تشارلزتاون لحطام السفن والتراث، والذي أداره هو وزوجته بريدجيت حتى عام 1998.

كتب الزوجان معًا أكثر من 65 كتابًا، ومؤلفاتهم الستة مؤشر حطام السفن في الجزر البريطانية يظل هذا الموقع مصدرًا رئيسيًا لغواصي الحطام والمؤرخين البحريين وعلماء الآثار. وقد تم منح لارن وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2009 وغيره من الأوسمة تقديرًا لخدماته في مجال التراث البحري.

حذاء جلدي و قالب خشبي من جمعية HMS، تم اكتشافه و الغوص فيه عام 1967 بواسطة ريتشارد لارن (Lay's Auctioneers)
حذاء جلدي و قالب خشبي من جمعية HMS، تم اكتشافه و الغوص فيه بواسطة ريتشارد لارن في عام 1967 (Lay's Auctioneers)

أوقات مشاهدة مزاد لارن في بينزانس هي: 1 و 4 نوفمبر من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، و 2 نوفمبر من الساعة 9 صباحًا حتى 1 مساءً، ومتحف كنز حطام سفينة تشارلزتاون في المتحف في 2 و 3 و 4 و 5 نوفمبر من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً.

تم إجراء كلا المبيعين في بينزانس و onlineتبدأ الساعة 10 صباحًا. ابحث تفاصيل كاملة من القطع والترتيبات في موقع Lay's Auctioneers.

أيضا على ديفرنيت: مخاوف من تفكك جمع كنز حطام السفينة, يحتاج متحف الغوص الجاف إلى الدعم, احتفال رواد الغوص في حطام السفن في كورنوال، ومضاعفة الأموال لعملات حطام السفن في جزر سيلي

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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