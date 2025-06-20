برقية من حطام سفينة مأساوية تعود إلى الوطن

تم جمع تلغراف لاسلكي من نوع ماركوني، فُقد بعد أن استعاده غواص في سبعينيات القرن العشرين، مع قطع أثرية أخرى مرتبطة بأسوأ كارثة بحرية في زمن السلم في كندا، في إمبراطورة أيرلندا متحف في ريموسكي، كيبيك.

يشكل المتحف جزءًا من الموقع التاريخي البحري Pointe-au-Père، والذي يقع حول محطة منارة نهر سانت لورانس.

موقع بوانت أو بير البحري التاريخي (باتريك ماتي)

ال إمبراطورةكانت سفينة الشحن الكندية "إم إس 100" متجهة شرقًا إلى ليفربول عندما اصطدمت بسفينة الشحن النرويجية ستورستاد في الضباب الكثيف قبالة ريموسكي، باتجاه مصب نهر سانت لورانس، في 29 مايو 1914.

سفينة RMS Empress of Ireland (HefePine 23)

وقعت الحادثة بعد عامين فقط من جبار كانت السفينة البريطانية الصنع، التي يبلغ طولها 170 مترًا، مزودة بحجرات محكمة الغلق ومجهزة بقوارب نجاة، ومع ذلك غرقت في 14 دقيقة، مما تسبب في وفاة 1,012 شخصًا. وانتهى الحطام على عمق 45 مترًا.

من بين 465 شخصًا نجوا، ربما كان الكثير منهم قد نجوا بفضل رسالة استغاثة أرسلها مشغل جهاز التلغراف اللاسلكي ماركوني رونالد فيرجسون.

لقد تم إيقاف تشغيل مفتاح الموالف عندما تم العثور على الجهاز في سبعينيات القرن العشرين، مما يشير إلى أن فيرجسون قد أخذ بعض الوقت لاتباع هذا البروتوكول القياسي حتى أثناء اضطراره إلى التخلي عن السفينة.

رونالد ستوباني مع اكتشافه في عام 1975 (SHMP)

كان موظفو المتحف على علم بهذا المفتاح فقط لأنه كان من الممكن رؤيته في صورة للجهاز تم التقاطها بواسطة غواص.

كانوا يعرفون أيضًا اسم الغواص - رونالد ستوباني - لكنهم لم يعرفوا سوى عنوان من عام ١٩٧٥، وفقًا لما ذكره المؤرخ ديفيد سانت بيير لشبكة سي بي سي نيوز. كان من المعروف أن ستوباني كان يغوص مع فريق غوص أمريكي من روتشستر، نيويورك، لكن موظفي المتحف لم يعرفوا ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة، أو إن كان كذلك، أين يعيش الآن، وما إذا كان قد احتفظ بالتلغراف.

كان سان بيير يرسل الرسائل ويتصل بأي شخص يستطيع العثور عليه يحمل لقب ستوباني، وفي نهاية المطاف في يناير/كانون الثاني من هذا العام كوفئ بمكالمة من الغواص نفسه، الذي يبلغ من العمر الآن 81 عامًا ويملك منازل في فلوريدا ونيفادا.

كان لا يزال لديه التلغراف الذي يبلغ عمره 111 عامًا، والذي كان قد رفعه من إمبراطورة في وقت لم يكن فيه أي حظر على استعادة مثل هذه القطع الأثرية من حطام السفن.

جرس السفينة موجود بالفعل في المتحف (SHMP)

تذكر أن الغوص كان في يوليو، لكن كان لا يزال هناك جليد في النهر. قال إنه ببساطة نفخ قاربه. drysuit لمساعدته على رفع الجهاز الذي يبلغ وزنه 30 كجم إلى السطح.

وقد احتفظ ستوباني بها مخزنة في صندوق شفاف، مؤخرا في لاس فيغاس، وبعد 50 عاما اتضح أنه كان أكثر من سعيد بالتبرع بما وجده للمتحف.

كان صديقه الراحل فريد زيلر، الذي غاص معه في حطام السفينة وقاد البعثة، قد أخبر ستوباني قبل سنوات أنه تبرع بمختلف القطع الأثرية والوثائق لـ إمبراطورة أيرلندا متحف.

عالمة المتاحف روكسان جوليان فريوليت (يسار) مع مديرة المتحف هيلين تيبيرج (SHMP)

وقد فعل ستوباني الآن الشيء نفسه مع التلغراف، الذي يخضع لأعمال الترميم، وأدرج المراسلات التي جرت بين الغواصين من سبعينيات القرن العشرين مع تبرعه.

نجا رونالد فيرجسون، عامل اللاسلكي، من الغرق، وعاش حتى ثمانينيات القرن الماضي. أُبلغ ابنه، المقيم في المملكة المتحدة، بالعثور على الجهاز.

روكسان جوليان فريوليت من إمبراطورة أيرلندا صرح المتحف بأن تلغراف ماركوني وصل بحالة ممتازة. وأضافت: "نحن مندهشون للغاية ويشرفنا انضمام هذه القطعة المهمة إلى مجموعتنا الآن".

ال موقع بوانت أو بير البحري التاريخي، والتي توفر أيضًا إمكانية الوصول إلى الغواصة HMCS التابعة للبحرية الكندية في ستينيات القرن العشرين أونونداغا، مفتوح طوال الصيف حتى 13 أكتوبر.

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