العثور على عملات ذهبية مسروقة من حطام سفينة إسبانية

تمكنت لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية من استعادة 1 قطعة نقدية ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار أميركي، والتي سُرقت من حطام السفن التابعة للأسطول عام 1715 قبالة ساحل تريجر في فلوريدا - فيما وصفته اللجنة بأنه معلم رئيسي في تحقيقاتها الطويلة في سرقة وتهريب القطع الأثرية.

يمثل أسطول عام 1715 نحو اثنتي عشرة سفينة كنز إسبانية غرقت أثناء إعصار قبالة ساحل فلوريدا منذ أكثر من 300 عام. وتتمتع القطع الأثرية التي تم انتشالها من الحطام بحماية القانون الفيدرالي وقانون الولاية - ولكن حتى الآن لا يزال هناك 13 عملة معدنية غير محسوبة.

في عام 2015، اكتشف أفراد عائلة شميت، الذين يعملون كمشغلي إنقاذ متعاقدين لشركة المسؤولية المحدودة 1715 Fleet – Queens Jewels، كنزًا مكونًا من 101 عملة ذهبية من حطام السفن الإسبانية، وفقًا للجنة المياه العذبة.

وقيل إن واحداً وخمسين من هذه العملات المعدنية تم الإبلاغ عنها بشكل صحيح إلى السلطات، لكن لم يتم الكشف عن وجود الخمسين قطعة المعدنية الأخرى.

علامة تاريخية لأسطول 1715 (ليونارد جيه ديفرانشيسكي)

وتعاون محققو لجنة المياه والصرف الصحي مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ظهور أدلة جديدة في يونيو/حزيران من هذا العام بشأن البيع غير القانوني للعديد من العملات الذهبية المسروقة بين عامي 2023 و2024، وهي جريمة ربطوها بعضو العائلة إريك شميت.

وبموجب مذكرات تفتيش متعددة، تمكنوا من استعادة عملات معدنية من منازل وصناديق ودائع آمنة، إلى جانب خمسة من مزاد علني في فلوريدا، قيل إنه اشتراها دون علمه من شميت.

"متقدم رقمي "حددت الأدلة الجنائية البيانات الوصفية وبيانات الموقع الجغرافي التي تربط إريك شميت بصورة العملات المسروقة التي تم التقاطها في شقة عائلة شميت في فورت بيرس"، كما تقول لجنة العملات الأجنبية في فورت بيرس.

"كما تم اكتشاف أن إريك شميت أخذ ثلاث عملات ذهبية مسروقة ووضعها في قاع المحيط في عام 2016 ليجدها المستثمرون الجدد في أسطول 1715 - كوينز جويلز." وقد وجهت إلى شميت تهمة بيع ممتلكات مسروقة في محكمة الولاية.

تشير FWC وتقول الهيئة إنها عملت بشكل وثيق مع خبراء الحفاظ على التراث التاريخي لتقييم وإثبات صحة القطع الأثرية، والتي من المقرر إعادتها إلى القائمين عليها كما يقتضي القانون. وتقول الهيئة إنها ملتزمة أيضًا باستعادة القطع النقدية الثلاث عشرة المسروقة المتبقية "وتقديم المتورطين في بيعها غير القانوني إلى العدالة".

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