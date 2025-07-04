ساوثيند يستضيف تحديثًا عن حطام السفينة في لندن

معرض جديد مخصص لحطام السفينة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر لندن يُقام حاليًا معرض "حطام سفينة لندن: رحلتها الأخيرة" في متحف ساوثيند المركزي. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية مايو من العام المقبل.

ويضم المتحف بالفعل عرضًا دائمًا للقطع الأثرية التي تم استردادها من حطام السفينة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، لكن العرض الجديد يركز على "الرحلة الأخيرة" للحفاظ على القطع بين استعادتها وعرضها.

تقنيات الحفظ الجديدة والتحليلات العلمية التي أجريت على الأشياء تحت إشراف إنجلترا التاريخية وقد كشفت هذه المجموعة من المعلومات التاريخية غير المتوقعة على مر السنين، كما يقول القائمون على المعرض.

يتضمن المعرض عددًا من القطع الأثرية التي لم يسبق رؤيتها من قبل والتي أصبحت الآن خارج الحفظ، وأبرزها عربة المدفع الخشبية التي كانت تحمل أحد مدافع السفينة الحربية، وهي واحدة من عدد قليل جدًا من نوعها لا تزال موجودة.

إعادة بناء مدينة لندن بتقنية CGI (إنتاج Touch)

ال لندن كانت سفينة حربية من الدرجة الثانية، مزودة بـ 76 مدفعًا، اشتهرت بمرافقتها تشارلز الثاني إلى إنجلترا خلال فترة الاستعادة. في عام 1665، أثناء استعدادها للانضمام إلى الأسطول في الحرب الأنجلو هولندية الثانية، تعرضت السفينة لانفجار بارود كارثي في ​​مصب نهر التايمز بالقرب من ساوثيند، مما أسفر عن مقتل حوالي 300 شخص من أصل 350 شخصًا كانوا على متنها.

يقع الحطام الآن في جزأين، وهو مصنف كحطام محمي. على مر السنين، أدت تقلبات المد والجزر وحركة الشحن الكثيفة إلى كشف أجزاء من الموقع، كاشفةً عن المزيد من القطع الأثرية المحفوظة جيدًا، لكنها تُهدد أيضًا بقاء الحطام.

حذاء أحد أفراد الطاقم

Deadeye

ال لندن كما اكتسب الحطام شهرة كبيرة بعد أن تم تسليمه إلى فريق صغير من الغواصين المحليين المتفانين بقيادة الأمين ستيف إليس، وقصتهم يمكن العثور عليها في مكان آخر on ديفيرنيت.

يمكن رؤية المعرض الجديد في المتحف المركزي بين الأربعاء والأحد، من الساعة ١١ صباحًا حتى ٥ مساءً. سعر الدخول ٤.٥٠ جنيه إسترليني للكبار و٢.٥٠ جنيه إسترليني للأطفال.

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