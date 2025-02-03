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هوية حطام السفينة: الخسارة العسكرية الوحيدة للبرازيل في الحرب العالمية الثانية

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حطام السفينة فيتال دي أوليفيرا (البحرية البرازيلية)
حطام السفينة فيتال دي أوليفيرا (البحرية البرازيلية)

تمكنت البحرية البرازيلية من تحديد هوية السفينة العسكرية البرازيلية الوحيدة التي غرقت على يد قوات العدو خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد 14 عاما من اكتشاف الغواصين للحطام لأول مرة.

السفينة المساعدة بطول 82 متر فيتال دي أوليفيرا تم إطلاق طوربيد عليها بواسطة الغواصة الألمانية U-861 في عام 1944، مما أدى إلى مقتل حوالي 100 رجل نتيجة لهذا العمل. 

البرازيل، الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي أرسلت قوات إلى الخارج خلال الحرب العالمية الثانية، خسرت أيضًا ما يصل إلى 2 سفينة تجارية بسبب هجمات الغواصات قبالة سواحلها خلال معركة الأطلسي.

حصلت البحرية البرازيلية على بيانات قياس الأعماق على فيتال دي أوليفيرا في 16 يناير، أثناء التجارب البحرية وتشغيل سفينة أبحاث المحيطات المائية التي تحمل نفس الاسم بالصدفة فيتال دي أوليفيرا

تم تسمية كلتا السفينتين تكريمًا لـ "والد علم المساحة المائية البرازيلي" الكابتن الفرقاطة مانويل أنطونيو فيتال دي أوليفيرا، الذي قُتل أثناء الحرب الباراغوايانية في عام 1867 أثناء قيادته لسفينة حربية.

مسح للسفينة الحربية Vital de Oliveira (البحرية البرازيلية)
صور للسفينة الحربية فيتال دي أوليفيرا (البحرية البرازيلية)
صور السونار لفيتال دي أوليفيرا (البحرية البرازيلية)

حطام فيتال دي أوليفيرا تم اكتشافه في عام 2011 على بعد حوالي 65 كيلومترًا من ساحل ماكاي في ولاية ريو دي جانيرو من قبل الأخوين الغواصين خوسيه لويز وإيفيرالدو بومبيرماير ميريجويتي. كان جامعو الأسماك يستجيبون لطلب المساعدة من صياد تشابكت شبكته مع عائق غير معروف. 

كان الحطام على عمق 55 مترًا تقريبًا، لذا فقد استدعى الأخوان الغواص الفني دومينجوس أفونسو جوريو. وأبلغ البحرية أنه وجد الشبكة عالقة في مدفع سفينة. فيتال دي أوليفيرا كانت تحمل مدفعين عيار 47 ملم. 

ولأسباب ما، لم تتمكن البحرية حتى الآن من تأكيد هوية الحطام - كما أبلغت وسائل الإعلام البرازيلية العام الماضي عندما أثيرت أسئلة في الذكرى الثمانين لغرق السفينة.

وكانت قد ذكرت أنها "لا تجري حاليا أبحاثا لتحديد المواقع الأثرية لحطام السفن"، على الرغم من أن هذا الموقف يبدو الآن قد انعكس.

السفينة الأصلية فيتال دي أوليفيرا، التي تعرضت للقصف في عام 1944 (البحرية البرازيلية)
السفينة الأصلية فيتال دي أوليفيرا، التي تعرضت للقصف في عام 1944 (البحرية البرازيلية)

إنّ فيتال دي أوليفيرا تم بناؤه في عام 1910، في الأصل كـ إيتاوباوفي عام 1931 تم دمجها في البحرية البرازيلية. وفي 19 يوليو 1944، كانت تحمل الإمدادات والأفراد العسكريين على طول الساحل، وكان من المفترض أن ترافقها سفينة صيد الغواصات جافاريعلى الرغم من أن السفن فقدت الاتصال البصري لأسباب غير معروفة.

عندما فيتال دي أوليفيرا تم إطلاق طوربيد على مؤخرتها قبل منتصف الليل بقليل، وغرقت السفينة غير المدرعة بسرعة، مما أدى إلى فقدان حوالي 100 من أصل 270 رجلاً كانوا على متنها. 

أحدث أخبار البحرية فيتال دي أوليفيرا تم تصميمه لإجراء مسوحات هيدرو-أوقيانوغرافية، وجمع البيانات البيئية ودعم البحث العلمي في المناطق البحرية ذات الاهتمام.

سفينة الأبحاث الجديدة فيتال دي أوليفيرا، التي سميت على اسم عالم هيدروغرافي من القرن التاسع عشر (البحرية البرازيلية)
سفينة الأبحاث الجديدة فيتال دي أوليفيرا، التي سميت على اسم عالم هيدروغرافي من القرن التاسع عشر (البحرية البرازيلية)

تستخدم السفينة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المسح الصدى متعدد الحزم والسونار الجانبي لإجراء مسوحات شاملة، وفقًا للملازم القائد كايو سيزار بيريرا ديميليو من قسم الآثار تحت الماء مديرية التراث التاريخي والتوثيق للبحرية.

وأضاف أنه من الممكن إجراء المزيد من عمليات الغوص التقنية والغوص باستخدام المركبات التي تعمل عن بعد لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع بيانات إضافية عن السفينة وتسجيل أو استرداد القطع الأثرية. كما سيتم إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد "للسماح بتقييم مفصل للظروف الهيكلية المتبقية وعلاقة السفينة بالبيئة".

ستكون الدراسة جزءًا من مشروع رقمي مستمر يسمى أطلس حطام السفن ذات الأهمية التاريخية على الساحل البرازيلي، مما يسمح بإجراء ارتباطات بين مواقع الحطام المختلفة لتوسيع فهم التاريخ البحري للبلاد.

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

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https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
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@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
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