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تم تأكيد حطام السفينة على أنها سفينة الكابتن كوك

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HMB Endeavour حوالي عام 1794 بواسطة صموئيل أدكنز
HMB Endeavour حوالي عام 1794 رسمها صمويل أدكنز

أعلن المتحف البحري الوطني الأسترالي عن الحكم النهائي بشأن هوية حطام السفينة في ميناء نيوبورت، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية (أنم) - تأكيدًا على "غلبة الأدلة" على أنها كانت في الأصل سفينة الرحلات الاستكشافية الشهيرة للكابتن جيمس كوك HM Bark المسعى.

ويمثل هذا التأكيد ذروة مشروع مثير للجدل في نهاية المطاف استغرق نحو 26 عامًا، ويأتي في تقرير يحتوي على أدلة تاريخية وأثرية جديدة لتحديد الموقع المعروف سابقًا باسم RI 2394. وتريد ANMM الآن ضمان حصول الحطام على الحماية الكاملة.

"معطى سعي'"نظرًا للأهمية التاريخية والثقافية لأستراليا وأوتياروا ونيوزيلندا وإنجلترا والولايات المتحدة وشعوب الأمم الأولى في جميع أنحاء المحيط الهادئ، فإن التعرف الإيجابي على موقع حطام السفينة يتطلب تأمين أعلى مستوى ممكن من الحماية التشريعية والمادية لـ RI 2394"، كما يقول المتحف.

وكما يشير التقرير أيضًا، فإن HMB المسعى لم تكن سفينةً مشهورةً عالميًا. فبينما استخدمها الضابط البحري والمستكشف البريطاني كوك في رحلته الاستكشافية عبر المحيط الهادئ بين عامي ١٧٦٨ و١٧٧١، إلا أنها كانت ترمز لشعوب الأمم الأولى إلى بداية الاستعمار.

بعد عودة اللحاء إلى إنجلترا، تم بيعه إلى مالكين خاصين، وتمت إعادة تسميته اللورد شطيرةاستُخدمت لنقل الجنود إلى المستعمرات الأمريكية دعماً للحملات البريطانية. بحلول عام ١٧٧٨، كانت السفينة في حالة سيئة، وحُفظت في ميناء نيوبورت لإيواء أسرى الحرب.  

عندما حاصرت القوات الأمريكية والفرنسية المدينة التي يسيطر عليها البريطانيون، اللورد شطيرة كانت واحدة من 13 سفينة تم إغراقها لتشكيل حصار مغمور، ولم تكن هناك سجلات تشير إلى إنقاذها أو نقلها.

دراسة تعاونية

في عام 1998، قام المؤرخان الأستراليان مايك كونيل وديس ليدي وعالمة الآثار البحرية الأمريكية كاثي عباس من مشروع الآثار البحرية في رود آيلاند (ريماب) بدأ البحث في موقع الحطام. 

وفي العام التالي، أيدت محكمة فيدرالية مطالبة ولاية رود آيلاند بملكية جميع السفن الغارقة، مما ترك لجنة الحفاظ على التراث التاريخي في رود آيلاند (RIHPHC) مسؤولة عن حماية وترخيص أي عمل أثري على الحطام.

في ذلك الوقت، ومرة ​​أخرى في عام 2019، اتفقت RIMAP وANMM على مجموعة من المعايير التي، إذا تم استيفاؤها، ستسمح بتحديد RI 2394 على أنه اللورد شطيرة - والآن، أعلنت ANMM أن ما يكفي من هذه المعايير قد تم الوفاء بها.

تعاونت الهيئتان في سلسلة من خمس بعثات أثرية حتى عام 2004، حيث أجرتا مسوحات غوص تحت الماء، واستشعارًا عن بعد لقاع البحر، وتحليل عينات من الحجارة والفحم والأخشاب والرواسب، ولكن لم يتم التعرف على أي من مواقع الحطام على أنها موقع السفينة. اللورد ساندويتش.

كوك حطام السفينة
غواص المتحف البحري الوطني الأسترالي (ANMM)

استؤنف مشروع RIMAP-ANMM في عام 2015، وفي العام التالي، أدت الأبحاث الأرشيفية الجديدة التي أجراها نايجل إرسكين من المتحف إلى تضييق نطاق منطقة الدراسة بشكل كبير إلى الشمال من جزيرة جوت، المعروفة باحتوائها على اللورد شطيرة وأربعة حطام أصغر.

وتم التحقيق في هذه الحوادث بين عامي 2017 و2021، مما أدى إلى تضييق نطاق البحث إلى الحطامين الأكبر حجماً.

جزيرة الماعز، ميناء نيوبورت
جزيرة الماعز، ميناء نيوبورت

كان موقع RI 2394 أكبر بكثير من الموقع الآخر، حيث تغطي بقاياه المرئية مساحة 18 × 7 أمتار. احتوى الموقع على كومة من حصى الحجارة، وصف من أضلاع خشبية كبيرة مكشوفة ومفصلية، وأربعة مدافع حديدية، ومصرف من الرصاص.

تم جمع عينات من أخشاب الهيكل والحصى والقطع الأثرية، وأشار تحليل الأخشاب إلى أن القوس خضع لإصلاحات كبيرة باستخدام الخشب الأوروبي في وقت لاحق من عمر السفينة - وهو ما كان عليه الحال في عام 1776.

وباستخدام تصاريح الحفر الصادرة عن RIHPHC، أجرى الفريق بين عامي 2019 و2021 تحقيقًا أكثر تفصيلاً، وكشف عن الهيكل وميزات مثل بئر مضخة البلاج، والعارضة، والعارضة الأمامية، وتجميع القوس. 

الكلمة الأخيرة؟ التقرير النهائي للمتحف
الكلمة الأخيرة؟ التقرير النهائي للمتحف

كانت أبعاد مجموعة من الأخشاب الهيكلية مطابقة بشكل وثيق للقياسات التي تم إجراؤها أثناء مسح البحرية الملكية المسعى في عام 1768. يتوافق الهيكل الباقي، من مضخة الصابورة إلى القوس، بشكل وثيق مع قياسات السفينة، في حين يتوافق وضع الأخشاب المزدوجة والثلاثية للأرضية تمامًا مع مواقع المسعىالصواري الرئيسية والأمامية.

كما تطابق المفصل غير المعتاد الذي يربط عمود السفينة بالطرف الأمامي للعارضة مع الأوصاف الباقية.

HMB Endeavour بقلم فرانسيس بايلدون
HMB Endeavour بقلم فرانسيس جوزيف بايلدون

يسقط

لقد اتخذت العلاقة التعاونية بين RIMAP وANMM منعطفًا في أوائل عام 2022 عندما أبلغ المتحف لأول مرة أن المسعى تم التعرف عليه.

ورد عباس مؤكدا أن مؤسسة ريماب هي المنظمة الرائدة في إجراء الدراسة، وأن إعلان المتحف كان سابقا لأوانه ويشكل خرقا للعقد، وأن هناك أسئلة لا تزال بحاجة إلى إجابة قبل التوصل إلى نتيجة نهائية.

"عندما تنتهي الدراسة، سوف تقوم RIMAP بنشر التقرير الشرعي على موقعها على الانترنت"قالت - على الرغم من عدم نشر أي شيء هناك عن ذلك المسعى في الآونة الأخيرة. ديفرنت وقد اتصل بـ RIMAP للحصول على تعليق.

التقرير النهائي للمتحف يمكن تحميلها هنا.

أيضا على ديفرنيت: مسعى الكشف – سفينة جلالته (HMB), هل يمكن للطوبة أن تحل نزاع حطام سفينة كوك؟

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
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